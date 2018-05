Amazon Prime: 5 film da vedere, da Robin Hood a Sette minuti dopo la mezzanotte

Non offre forse la varietà / quantità di proposte disponibili sulla concorrente Netflix, ma Amazon Prime Video ha un catalogo di proposte filmiche più o meno recenti di tutto rispetto. In questo speciale abbiamo scelto cinque titoli assai diversi tra loro disponibili sulla piattaforma, sperando di accontentare tutti i palati: dal Robin Hood di Ridley Scott interpretato da Russell Crowe al fantascientifico Elysium di Neil Blomkamp con Matt Damon, dal fantasy moderno di Sette minuti dopo la mezzanotte al catastrofico The Wave, per finire con l'atipica drama/comedy Aspettando il re con Tom Hanks.

Sette minuti dopo la mezzanotte

La madre del dodicenne Conor è affetta da un cancro terminale al quale pare impossibile trovare una cura e il ragazzino, vittima di atti di bullismo tra i banchi di scuola, non riesce ad accettare la situazione. Un tormento emotivo che lo porta spesso ad accesi contrasti con la nonna materna e che ha il suo ennesimo sussulto al ritorno del padre, residente Oltreoceano con la sua nuova famiglia, rientrato qualche giorno in città per stare vicino al figlio. Una notte Conor riceve la visita di una creatura mostruosa dalle sembianze di un gigantesco albero antropomorfo, venuta per raccontargli tre storie e riceverne in seguito una in cambio. Una fiaba moderna dagli istinti metaforici che riesce a commuovere ed emozionare, pur non senza soluzioni ricattatorie, con relativa semplicità. Ottimo il comparto tecnico e degli effetti speciali, con tanto di sequenze animate a raccontare le tre storie, e altrettanto notevoli le performance dell'eterogeneo cast.

Aspettando il re

Alan Clay, rappresentante di mezz'età di una grossa compagnia tecnologica, viene mandato in Arabia Saudita per siglare un importante accordo commerciale con le autorità locali inerente, tra le altre cose, un rivoluzionario sistema di videocomunicazione tramite ologrammi. Giunto in loco l'uomo, divorziato e dal rapporto difficile con la figlia ventenne, comprende come il suo incarico sia più complicato del previsto: il re infatti è irreperibile, mentre le condizioni di lavoro del suo team si rivelano assai proibitive. Nell'attesa che il sovrano torni in patria Alan avrà modo di stringere amicizia con il suo autista personale Yousef e con la dottoressa Zahra. Una commedia classica e dagli spunti surreali che opta per toni leggeri e disincantanti nel dipingere il confronto tra due culture attraverso efficaci soluzioni stilistiche, trovando in Tom Hanks il perfetto protagonista.

The Wave

Il geologo Kristian Eikjord e la sua famiglia (la moglie Idun, receptionist di un albergo, il figlio adolescente Sondre e la piccola Julia) stanno per trasferirsi in una nuova città quando l'uomo nota una stranezza nei dati provenienti dalle sonde situate all'interno della vicina montagna. La possibilità di una catastrofe imminente si rivela purtroppo fondata e l'uomo dovrà lottare contro il tempo e le forze della natura per cercare di mettere in salvo i propri cari ed evitare una vera e propria strage. Disaster movie di produzione norvegese che non ha niente da invidiare alle omologhe produzioni hollywoodiane sia per quanto riguarda gli spettacolari effetti speciali che per le scontate, ma rassicuranti, scelte narrative.

Elysium

Alla fine del ventunesimo secolo il pianeta Terra è malato, e così viene costruita un'elitaria stazione orbitante chiamata Elysium, luogo di rifugio per i più benestanti, che grazie alle più moderne tecnologie possono guarire da qualsiasi malattia. Nel 2154 Max, un operaio con un passato criminale, rimane vittima di un grave incidente che lo espone a una quantità mortale di radiazioni. Con l'aspettativa di solamente cinque giorni di vita la sua unica speranza è quella di raggiungere in qualsiasi modo Elysium... Dopo il sorprendente esordio di District 9 (2009), Neil Blomkamp torna nuovamente alla fantascienza con un film che riprende in parte lo sfondo sociale già fondamentale nell'opera precedente. Nonostante una sceneggiatura non priva di pecche e forzature l'operazione si rivela tecnicamente eccellente e può contare su un cast in buona forma con Matt Damon e Sharlto Copley mattatori.

Robin Hood

Robin Longstride, condannato a morte da Re Riccardo per un diverbio, riesce a fuggire in seguito alla morte del sovrano, caduto in battaglia, e torna in Inghilterra dopo dieci anni di crociate. Qui si spaccia per Robert Loxley, e insieme al padre e alla moglie dell'uomo di cui ha preso il posto, lotterà per salvare il popolo dalle ingiuste tasse del nuovo Re Giovanni, a sua volta ingannato da spie francesi. La Francia infatti è pronta a invadere la Gran Bretagna, e i nobili inglesi dovranno essere uniti per respingere gli invasori. Ridley Scott ci offre una versione di Robin Hood assai diversa dalle classiche cui ci hanno abituato, costruendo una sorta di genesi del personaggio qui interpretato da un magnetico Russell Crowe. L'accoppiata de Il gladiatore (2000) convince con un film dall'ambientazione affascinante e una storia che cresce progressivamente, con una mezzora finale dall'affiato epico e spettacolare. Oltre a Crowe, Cate Blanchett brilla come inedita Lady Marion e Max von Sydow è incisivo in un determinante ruolo secondario.