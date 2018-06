Amazon Prime: 5 film da vedere, da Fury a Contraband

Amazon Prime Video, la sezione dedicata ai film e alle serie TV del popolare colosso del web, si sta sempre più arricchendo di proposte interessanti. Indaghiamo perciò in questo nuovo appuntamento altre cinque pellicole che speriamo solletichino i vostri palati cinefili. Mark Wahlberg fa la parte del leone in questa top 5, con ben due titoli in cui è protagonista, il thriller Contraband e l'action Shooter, dal quale negli ultimi tempi è stata anche tratta una serie TV di produzione Netflix.

Spazio anche alla fantascienza con il futuristico Repo Men, con la coppia formata da Jude Law e Forest Whitaker, e al cinema bellico con due film assai diversi tra loro ma entrambi efficaci nel curare le psicologie dei personaggi quali Tigerland (con Colin Farrell) e Fury (con un supercast capitanato da Brad Pitt).



Contraband

Chris Farraday, una volta il migliore contrabbandiere sulla piazza, ha abbandonato la vita criminale per costruirsi una vita pacifica con la moglie e i due figli. L'uomo si trova però obbligato a tornare di nuovo in campo per salvare il nipote, invischiato in un giro di droga e ora debitore di oltre 700.000 dollari. L'unico modo per ripagare la somma è quello di recuperare da Panama una notevole quantità di denaro sporco e riportarlo negli States, in una vera e propria corsa contro il tempo più complicata del previsto.

Solido action/thriller diretto con mano sicura dal regista islandese Baltasar Kormákur, capace non solo di adempiere con efficacia agli istinti di genere ma anche di mettere in campo una corretta enfasi introspettiva nella cura dei personaggi, trovando in Mark Wahlberg e Giovanni Ribisi gli interpreti adatti.



Fury

Aprile 1945. Mentre gli alleati sferrano l'attacco decisivo in Europa, il sergente dell'esercito americano Don Collier, da tutti chiamato "Wardaddy", guida un'unità di cinque soldati in una missione mortale dietro le linee nemiche, a bordo di un carro armato Sherman (chiamato, appunto, "Fury"). Una missione temeraria ed eroica nel cuore della Germania nazista, ormai al collasso. In inferiorità numerica, disarmati e con una recluta giovane e inesperta nel plotone, Wardaddy e i suoi uomini dovranno ricorrere a tutto il proprio coraggio e alla propria arguzia per sopravvivere agli orrori della guerra.

Una calibrata sceneggiatura, popolata da personaggi ricchi di umanità (sia nei lati positivi che in quelli negativi), è al servizio di un avvincente spettacolo bellico che, tra gesta di eroismo e sacrificio, si ammanta di un'epica amara e brutale nel raccontare l'inferno della guerra. Shia LaBeauf, Michael Pena, Jon Bernhtal e Logan Lerman formano il cast d'eccezione guidato dal leader Brad Pitt.



Shooter

Bob Lee Swagger, cecchino infallibile ed ex-membro dei marine, ha visto morire il suo migliore amico sul campo di battaglia per via del tradimento da parte dei suoi superiori e ha deciso di abbandonare l'esercito. Tre anni dopo l'uomo viene contattato da funzionari governativi che vogliono sventare un attacco al Presidente. Accettata la missione, scopre ben presto di essere finito in un complotto ai più alti livelli, con l'intero Paese che lo ritiene colpevole del tentato delitto del chief in commander. Swagger cercherà così di scagionarsi e di ottenere al contempo vendetta.

Antoine Fuqua firma un godibile action vecchia scuola che vede assoluto protagonista un tosto Mark Wahlberg, alle prese con una trama dove lo spettacolo di genere raggiunge alti livelli di godimento, tra esplosioni in serie ed efficaci sessioni di cecchinaggio, con tanto di rapidi accenni di critica alle amministrazioni politiche.



Tigerland

Nel settembre del 1971 è ormai chiaro che la guerra in Vietnam è un completo fallimento. Ciò nonostante l'esercito americano continua come nulla fosse ad addestrare giovani reclute da spedire nel Paese asiatico. Tra di loro vi è il giovane Roland Bozz, ragazzo indisciplinato e pacifista a cui non importa nulla di andare a combattere. Odiato dai superiori e da alcuni dei suoi commilitoni (ma amato dalla maggior parte), Bozz cerca in ogni modo di ottenere il congedo, riuscendo inoltre a trovare delle scappatoie per i suoi compagni più deboli e indifesi. L'ultima tappa dell'addestramento, prima di partire per il fronte, sarà Tigerland, un Vietnam in miniatura realizzato ad hoc dalle forze armate statunitensi dove provare "in anteprima" quella sporca guerra.

Una delle opere più riuscite di Joel Schumacher, capace con questo film, a relativo basso budget, di indagare con lucidità nella psiche di giovani uomini, reclutati anche contro la loro volontà per andare a combattere lontano da casa, sapendo di non essere sicuri di tornare sani e salvi. Un pre-Vietnam più sfumato del previsto dominato dalla presenza scenica di un giovane Colin Farrell.



Repo Men

In un prossimo futuro degli avveniristici organi meccanici, migliori in tutto agli originali, vengono venduti ad altissimo prezzo a chi necessita di un intervento. Chi non riesce a rispettare le rate dei pagamenti, riceve la visita dei Repo Men, un'élite di agenti incaricata di riscuotere i crediti con la forza e, in caso di indisponibilità economica, asportare direttamente l'organo trapiantato. Remy è uno di loro, ma quando il suo cuore subisce un attacco, si troverà dall'altra parte della barricata e comincerà a lottare per i diritti dei più deboli.

L'esordio dietro la macchina da presa di Miguel Sapochnik parte da una premessa interessante, ambientando il tutto in un futuro distopico, ma rischia a tratti di concentrarsi più sull'estetica, con una roboante escalation d'azione, che sulla sostanza introspettiva.