Alice in Wonderland, quando lo specchio fa paura

Ci sono quegli immaginari fantastici che non svaniscono con lo scorrere del tempo, destinati a durare per l'eternità nel cuore dei piccoli e dei grandi che un tempo sono stati, come tutti, bambini. Perché la voglia di sognare d'altronde non ha età, così come il desiderio di immergersi in mondi magici al di là della spesso grigia realtà, dove tutto è possibile e un eroe o eroina sono destinati a cambiare il corso delle cose: un archetipo immortale capace di trascinare all'interno di avventure da vivere e rivivere.

Alice nel Paese delle Meraviglie appartiene alla ristretta cerchia di classici tra i classici, con i romanzi pubblicati da Lewis Carroll a partire dal 1865 che sono diventati uno step obbligato per generazioni di lettori più o meno giovani, diventando fonte di partenza o ispirazione per opere di qualsiasi altro ambito, dal cinema alla televisione e ancora alla musica, con il personaggio protagonista e le sue incredibili (dis)avventure entrate nell'immaginario comune della società moderna.



Chiunque conosce e ama il capolavoro animato targato Walt Disney, che il prossimo anno spegnerà la bellezza di settanta candeline, mentre le platee più imberbi avranno probabilmente visto il recente film diretto da Tim Burton.

Gli appassionati del cinema d'autore amano invece alla follia la versione surrealista, tra live-action e stop-motion, girata nel 1988 da Jan Svankmajer. Sono in pochi invece a conoscere la trasposizione di cui vi parliamo in questo articolo, datata 1933 ma che si porta dietro ancor oggi un'atmosfera particolarmente inquietante.



Di storia in storia

Non è la prima versione per il cinema sonoro, in quanto già due anni prima, dopo vari adattamenti per il muto, vide la luce un adattamento low-budget.

Ma quest'Alice in Wonderland rispetto ad altre opere contemporanee manifesta un gusto per il macabro e per il grottesco a tratti inaspettato per un film di quel periodo, che avrebbe parzialmente anticipato lo stile di un futuro capolavoro del genere quale Il mago di Oz (1939).

Proprio come per quanto vissuto qualche anno dopo da Dorothy - Judy Garland, la altrettanto giovane Alice si trova catapultata, durante un profondo sonno, in un mondo incantato dove gli sfondi cartonati accompagnano la ragazzina, in un viaggio alla scoperta di figure sempre più strambe e a tratti mostruose.



Personaggi iconici partoriti dalla mente dello scrittore, tra quelli più famosi citiamo ovviamente il Bianconiglio, Il Cappellaio Matto, il Brucaliffo, lo Stregatto e la Regina di Cuori, ai quali se ne aggiungono altri meno sfruttati in forma filmica come il Grifone, la Falsa Tartaruga e il Cavaliere Bianco.

Un numero spropositato di figure secondarie che trasforma la narrazione in una sorta di collage basato sui relativi incontri tra questi e Alice, vero e proprio alpha e omega dell'intero racconto.



Quel che non ci si aspetta

Fin qui tutto bene direte voi, ma forse già sbirciando le immagini all'interno del pezzo vi accorgerete di qualcosa di particolarmente strano e sottilmente angosciante.

Gran parte di queste creature infatti sono realizzate o in forma ibrida o tramite costumi dall'aspetto poco rassicurante e in alcuni casi gli incubi sono assicurati anche oggi, pur per un pubblico abituato a ben altro.

Il cibo con occhi e bocca che si rivolge direttamente alla giovane protagonista o la mucca che crede di essere una tartaruga (sotto le cui improbabili vesti si nasconde nientemeno che un giovane Cary Grant) e piange disperata sono solo un paio dei momenti più destabilizzanti e inaspettati che faranno capolino nel racconto.



Vi sono poi parti più soft, date soprattutto da elementi che guardano a una leggerezza a prova di bambino. Su tutte spiccano le gag con il Brucaliffo, sorta di ibrido verme-umano, e il lungo incontro con il Cavaliere Bianco che cade e ricade dalla sella: a dargli improbabile possanza è un'altra star di Hollywood come Gary Cooper.

D'altronde il regista Norman Z. McLeod, una carriera di medio profilo, veniva dal mondo della commedia avendo lavorato in precedenza coi fratelli Marx e qualche spunto più ilare e spensierato era scontato in un'operazione, almeno sulla carta, riservata soprattutto a un target di minori.



Ma è proprio il mood dark, quasi da incubo, a caratterizzare la maggior parte del minutaggio di Alice in Wonderland.

Dopo il breve e più rassicurante prologo infatti la storia vira progressivamente su un immaginario a metà tra il cupo e l'ilare, dando il via a un ricettacolo di bizzarrie assortite che ci accompagneranno senza sosta fino al tour de force finale, con tanto di cenone dove si riunisce l'intero campionario di freaks.



Una magia senza tempo

Dalla pozione che permette alla ragazzina di ingrandirsi e rimpicciolirsi - effetto realizzato tramite una soluzione semplice ma di discreto impatto, considerando anche l'epoca - alle porte da aprire, il percorso "classico" procede poi su una strada meno lineare del previsto e offre soluzioni del tutto particolari. Se gli inserti musical erano parzialmente prevedibili, con un paio di canzoni che seguono l'ambiguo mood generale, è più curiosa invece la sortita animata, con una specie di televisore installato all'interno del tronco di un albero che trasmette un cartone anch'esso atipico e dal sapore amarissimo.



La sceneggiatura scritta a quattro mani da Joseph L. Mankiewicz - futuro regista premio Oscar - e William Cameron Menzies si basa ovviamente sui romanzi Le avventure di Alice nel Paese delle Meraviglie e Attraverso lo specchio e quel che Alice vi trovò, ma anche sull'allora recente rappresentazione teatrale. Il minutaggio è stato vittima di diversi tagli, che portarono i novanta minuti originari a poco più di 75: il motivo fu dato dalla pesantezza che l'ora e mezza inizialmente pensata scaricava sullo spettatore, e già in questa forma di durata appare molto maggiore di quanto sia effettivamente.

Non per forza un difetto ma sicuramente un limite, che influisce parzialmente sulla scorrevolezza e sulla tessitura ritmica dell'insieme.



Una sensazione palpabile già dall'avvento dei titoli di testa, tra i più lunghi mai realizzati: tre minuti e mezzo nei quali, attraverso lo sfoglio delle pagine di un libro, vengono introdotti uno dopo l'altro tutti i personaggi che vedremo successivamente, con tanto di foto degli attori che li interpretano.



Ciò che rimane

Alice in Wonderland rimane un oggetto misterioso, che può ambire anche senza volerlo allo status di cult movie: ci troviamo davanti a una concezione più burtoniana dello stesso film girato da Tim Burton, ricolma di situazioni bigger than life che risultano paradossalmente figlie di un approccio giocoso che si è trasformato in un esercizio malleabile ed enigmatico, capace proprio per tali motivi di sopravvivere allo scorrere degli anni.

Il sapore perturbante che si respira in questa inedita trasposizione potrebbe accompagnarvi a lungo, soprattutto durante le ore notturne successive alla visione.



Difficile dire se il flop ai botteghini dell'epoca sia stato generato proprio da quest'aura stramba e quasi mefistofelica, sicuramente poco adatta ai minori di allora - e anche per i coetanei di oggi rimane a ogni modo poco consigliabile - ma è proprio tramite quest'anima pseudo-kafkiana che il film è passato a suo modo alla storia e siamo qui a parlarne.