Il dopo Ahsoka: Star Wars è morente? Tutt'altro! Ma dove sono i film?

La serie TV di Star Wars dedicata ad Ahsoka si è conclusa il 4 ottobre, lasciando i fan della Galassia Lontana Lontana desiderosi di tornare nel mondo di Guerre Stellari con nuove avventure sul grande e sul piccolo schermo. Benché gli ultimi episodi della serie Disney+ con Rosario Dawson spalanchino le porte al film di The Mandalorian e i fan stiano già pensando ad una seconda stagione di Ahsoka in arrivo nei prossimi anni, il calendario delle prossime uscite di Star Wars è al momento costellato di punti di domanda, di rinvii e di cancellazioni.



Si tratta della conseguenza di diversi fattori concomitanti: il primo, ovviamente, sono le difficoltà produttive legate al franchise di Guerre Stellari, la cui qualità si è finora rivelata piuttosto altalenante, specie da quando LucasArts è stata acquisita da Disney e dal rilancio del brand con la trilogia di Rey. Dall'altra parte abbiamo una fanbase estremamente "schizzinosa" e critica, difficile da accontentare e che ancora guarda con nostalgia ai primi tre episodi della saga (in ordine di uscita, non cronologico).



Infine, a peggiorare ulteriormente le cose è stato lo sciopero di attori e sceneggiatori di Hollywood, che ha peggiorato la situazione con ritardi e rinvii a profusione e ha costretto Disney e le altre major a rivedere i propri piani. Ma quale è, dunque, l'attuale piano per le prossime uscite di Star Wars?



Un 2024 colmo di serie TV per Disney+

Le conferme principali, al momento, le abbiamo per quanto riguarda il piccolo schermo. Disney e LucasFilms hanno confermato tre serie per Disney+ nel 2024.

Si parte con la serie TV Star Wars: Skeleton Crew, originariamente prevista per fine 2023 ma poi rimandata al prossimo anno, per poi passare alla seconda stagione di Andor, che nel 2022 ha convinto tantissimi fan in tutto il mondo. Stando all'ultimo calendario di release di Star Wars, Andor 2 arriverà ad agosto 2024, ma visti i recenti slittamenti un posticipo non appare poi così improbabile. Teniamo dunque le dita incrociate e aspettiamo una conferma o una smentita della finestra di uscita del serial da parte di Disney, che potrebbe farsi attendere ancora per qualche mese. Infine, il 2024 dovrebbe essere l'anno di The Acolyte. Il teaser trailer di The Acolyte è finito in rete nelle scorse ore, lasciandoci pensare che la serie potrebbe arrivare già nella prima metà dell'anno e che una presentazione in pompa magna sia dietro l'angolo. A questo punto, dunque, è possibile che Skeleton Crew slitti verso fine anno, mentre il serial dedicato al lato oscuro della Forza potrebbe debuttare già nelle ultime settimane della primavera. Infine, Andor 2 potrebbe coprire lo slot di fine estate e inizio autunno, per un totale di tre produzioni destinate al piccolo schermo nel corso del prossimo anno.



Dopo il 2024, invece, la scaletta di uscite di Star Wars per Disney+ si fa decisamente più fumosa. Al momento, infatti, non ci sono ancora annunci ufficiali in tal senso da parte della Casa di Topolino o da LucasArts, anche se le speculazioni dei fan riguardano principalmente due produzioni. La prima è la seconda stagione di The Book of Boba Fett: secondo l'attrice Ming-Na Wen il serial stava per essere annunciato nel 2022, ad un anno di distanza dalla prima stagione, ma alla fine non è arrivata alcuna conferma ufficiale da parte di Disney. Al contempo, il regista di The Book of Boba Fett Robert Rodriguez ha lasciato intendere che una seconda stagione della produzione arriverà, e potrebbe non farsi attendere troppo a lungo.

Con un calendario piuttosto pieno per il 2024, dunque, è possibile che la serie debutti all'inizio del 2025. Più in là nel corso dello stesso anno, invece, potrebbe uscire The Mandalorian 4. La quarta stagione di The Mandalorian potrebbe essere l'ultima della serie e - forse - dell'intero Mandoverso, anche se il successo delle produzioni che lo compongono potrebbe spingere Disney a continuare a rilasciare film e serie TV che ne fanno parte. Il problema, però, è che The Mandalorian è troppo costoso per Disney+: non è un mistero che la Casa di Topolino stia pensando di trasformare The Mandalorian in un film, puntando così a rifarsi delle spese con gli incassi del box-office, prima di spostare la pellicola su Disney+. In ogni caso, possiamo aspettarci che le prossime avventure del Mandaloriano arrivino nel 2025 o, alla peggio, all'inizio del 2026: resta solo da capire su quali schermi faranno il loro debutto.

Star Wars al cinema? Non prima del 2026

A proposito di film di Star Wars: i fan della Galassia Lontana Lontana non saranno certo felici di sapere che i programmi di Disney per le prossime pellicole di Star Wars sono finiti con le gambe all'aria negli scorsi mesi, con la cancellazione di Rogue Squadron di Patty Jenkins, che doveva arrivare nelle sale cinematografiche il 22 dicembre 2023.

Ora, dunque, lo slot più prossimo tra quelli "prenotati" da Disney è quello del 22 maggio 2026, seguito a ruota da quelli del 18 dicembre 2026 e del 17 dicembre 2027. Quasi sicuramente, una di queste tre date (la seconda?) dovrebbe essere occupata dal film di Star Wars di Sharmeen Obaid-Chinoy: la showrunner di Ms. Marvel dovrebbe curare una pellicola incentrata ancora una volta sul personaggio di Rey, che questa volta sarà ambientata ad una decina di anni di distanza dagli eventi dell'Episodio IX. Secondo alcuni insider, il film della Obaid-Chinoy dovrebbe prendere il posto della pellicola di Guerre Stellari di Dave Filoni. Per altri, invece, Filoni sarebbe al lavoro sul film conclusivo del Mandoverso, di cui abbiamo già parlato qualche riga fa e che dovrebbe chiamarsi Star Wars: Heir to the Empire. Quest'ultimo potrebbe arrivare nel primo slot disponibile, quello del 22 maggio 2026, in modo da concludere le storyline degli spin-off di Star Wars per Disney+ in occasione del rilancio della Galassia Lontana Lontana con una nuova trilogia, i cui film dovrebbero arrivare al cinema in vista del Natale del 2026, del 2027 e - forse - del 2028.



Sicuramente, però, la quarta trilogia di Star Wars non sarà diretta da Rian Johnson, dal momento che i suoi progetti sarebbero tutti stati cancellati da LucasArts, insieme alle due pellicole spin-off di Patty Jenkins e di Kevin Feige. A porre le basi per gli episodi X, XI e XII sarà dunque il film di Sharmeen Obaid-Chinoy su Rey, che così potrebbe essere la prima protagonista di due trilogie consecutive del franchise. In parallelo, però, dovrebbe esserci spazio per una pletora di spin-off curati da altri registi. Da una parte c'è lo Star Wars realizzato da Taika Waititi, che nelle intenzioni di LucasFilms doveva essere il primo film ad arrivare dopo Episodio IX, ma che potrebbe seriamente slittare di qualche anno per via delle difficoltà del regista nell'ultimarne la sceneggiatura. Fortunatamente, dovrebbe essere la produzione di Dave Filoni a "tappare il buco" lasciato da Taika Waititi a metà 2026.

Dalla parte opposta, invece, abbiamo il prequel di Guerre Stellari di James Mangold, che dovrebbe esplorare un'epoca della storia di Star Wars mai vista prima, collocata nel lontano passato della Galassia. Per quest'ultimo film, purtroppo, non abbiamo ancora né una data né una potenziale finestra di uscita, anche se possiamo aspettarci di dover attendere ancora diversi anni prima di ammirarlo sul grande schermo. Stesso discorso per la pellicola diretta da Shawn Levy, che non entrerà in pre-produzione prima della fine dei lavori su Deadpool 3 e su Stranger Things 5. Infine, resta un'incognita anche lo spin-off di Star Wars su Lando Calrissan, che inizialmente doveva essere una serie TV ma che è improvvisamente stata trasformata in un film: una mossa che ci indica che i lavori sulla produzione si trovano ad uno stato decisamente embrionale.