Ben Affleck è stato un grande Batman, ma sprecato

Lui ha ucciso 25 persone in totale. Lui non ha mai avuto un film standalone. Lui è stato odiato da tantissimi e si è psicologicamente rovinato con il ruolo. Eppure ecco che se ne va il miglior Batman che il DC Extended Universe abbia mai avuto. Scherzi a parte e uscendo dalla citazione di Apu nei Simpson, è proprio vero che il Batman di Ben Affleck sia stata la cosa migliore del DCEU. Inaspettato e contro ogni pronostico, il Bruce Wayne di Affleck si è comunque guadagnato un posto nel cuore dei fan, anche se per poco tempo.



Buttato in mezzo al macello di Batman v Superman, senza un film a introdurlo, non è riuscito a ritagliarsi il suo spazio, nemmeno con una pellicola dedicata. Sarebbe proprio dovuta essere The Batman, che invece è diventato il capolavoro di Matt Reeves (e ve lo raccontavamo nella nostra recensione di The Batman). Sul nostro canale YouTube Everyeye Plus invece vi raccontavamo proprio come sarebbe stato il The Batman di Ben Affleck. Oggi invece ci concentriamo sul fatto che con lui si è persa una grande occasione.



Batman e Ben Affleck

Quando Ben Affleck ha ricevuto la notizia che sarebbe stato il prossimo Batman quasi non ci credeva. Un vero e proprio sogno che diventava realtà, visto che il caro Ben è uno di quei nerd duri e puri, amante dei fumetti e che avrebbe dato almeno un rene per un ruolo del genere.



Soprattutto dopo il flop di Daredevil, altro progetto naufragato a cui teneva. Ma in tanti ricordavano soprattutto quel brutto episodio, dimenticando quanto, con il ruolo giusto, Ben sia anche un grandissimo attore (vi parlavamo di questa cosa proprio nel nostro articolo sui migliori ruoli di Ben Affleck). Quello che però in molti dimenticano è la sua bravura dietro la macchina da presa: Gone Baby Gone, The Town e Argo sono infatti tre gioielli dal punto di vista registico. Ecco perché c'era hype: un Batman diretto e interpretato da Affleck significava action a profusione, scontri duri e un attaccamento genuino al personaggio. E quando abbiamo visto il suo Uomo Pipistrello appeso in una casa come un mostro, grosso, quasi grottesco per come Snyder l'aveva presentato abbiamo capito che c'era qualcosa da dire per il personaggio. Solo che non avremmo mai scoperto davvero cosa.



Due film e un cameo

Nell'ormai morente DC Extended Universe abbiamo visto il Batman di Ben Affleck tre volte. Quattro se vogliamo dividere la Justice League nella versione cinematografica e in quella di Snyder.



Introdotto in fretta e furia in Batman v Superman, poi il cameo nel tragico Suicide Squad e infine un ruolo più centrale in Justice League. Eppure il Bruce Wayne di Affleck era proprio uscito dai fumetti, dalla serie animata classica e dai videogiochi di Arkham. Mascella squadrata, soldi a palate, gigione e playboy ma con una nota sempre oscura. Un po' come se avesse fatto sue le istanze camp di Schumacher adattandole al contesto in cui era. Un Batman pieno zeppo di gadget, uomo fra gli Dei, che deve sempre fare un salto in più per non rimanere indietro di fronte a persone che possono spazzare via palazzi con un pugno. Pronto alla battuta da genio, miliardario, playboy, filantropo, ma anche al sacrificio e al senso di squadra, di gruppo per salvare il mondo. Come se il bene superiore fosse sempre più importante del suo. E poi a livello fisico era un Batman centratissimo, massiccio, imponente e quasi granitico nei suoi movimenti. Certo, uccideva senza farsi troppi problemi, ma anche in quel caso era una rilettura del personaggio che non stonava con tutto il contesto.



La morte di Batfleck?

Ci sarà un canto del cigno del personaggio, un modo per chiudere, almeno degnamente, quanto di buono fatto da Ben Affleck con il pochissimo materiale a disposizione. È probabile infatti una sua morte in The Flash, quando lascerà definitivamente il ruolo, magari con un'epica conclusione alla Tony Stark.



Il sacrificio per il prossimo è infatti uno dei punti cardine di Batfleck, che potrebbe riscattarsi agli occhi del grande pubblico terminando il proprio arco narrativo per salvare magari l'universo cinematografico DC dal collasso. Un ultimo grande gesto di un personaggio che avrebbe potuto dare ancora tantissimo, soffocato però da una gestione maldestra e da una fretta produttiva che ne ha tarpato le ali ancora prima di vederle spiegate nel buio della notte di Gotham.