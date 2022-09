Addio Jean-Luc Godard, maestro della Settima Arte

Il mondo del grande schermo, ma anche quello della critica e dell'arte nel senso più ampio del suo termine, porgono gli ultimi saluti ad uno dei più grandi autori della storia recente, perché Jean-Luc Godard si è spento a Rolle, in Svizzera, in un modo che è il riassunto perfetto di una personalità estremizzante e difficile da imbrigliare. Il quotidiano francese Libération afferma infatti, citando una persona molto vicina al regista appena deceduto, che Godard si è avvalso del suicidio assistito non perché sofferente e malato, ma perché si sentiva esausto.



Fino al suo ultimo respiro insomma Godard si è premurato di fare a pezzi qualsiasi schema prefissato, dopo aver trascorso un'intera vita professionale a smontare e rimontare la Settima Arte creandone un oggetto totalmente nuovo ogni volta, non sempre riuscendo a stabilire nuovi standard qualitativi, ma non mancando mai l'obbiettivo di una profonda riflessione collettiva che portasse al rinnovamento ciclico del medium, facendolo crescere senza sosta ed impedendogli di ristagnare.



Rompere gli schemi

La mirabolante avventura del franco-svizzero all'interno del cinema non comincia subito dietro la macchina da presa, ma con una penna e le pagine da riempire del Cahiers du cinéma, dopo una breve esperienza alla Gazette du cinéma. Negli anni Cinquanta la critica sferzante di Godard difendeva a spada tratta il cinema americano, in particolar modo nel nuovo corso giallista inaugurato da Hitchcock, cercando di mescolare nell'analisi dei propri articoli le concezioni derivanti anche da altri tipi di arte, come la pittura, la letteratura e musica.

Il suo primo lavoro su pellicola fu un documentario, Opération Béton, che nel 1955 descrive l'innalzamento di una diga in Svizzera, per poi passare ai cortometraggi come Une Femme Coquette, prima dell'exploit che ha letteralmente dato vita alla Nouvelle Vague insieme a I 400 Colpi: il suo caro amico François Truffaut - criticato proprio recentemente da Quentin Tarantino che l'ha definito un dilettante appassionato ma maldestro - gli offrì il soggetto di Fino all'Ultimo Respiro. La storia tormentata dell'assassino di un poliziotto con una studentessa americana fu girata con un budget ai limiti della povertà, ma pregno di amore per il cinema noir e con modalità di ripresa e montaggio lontane anni luce dalla tradizione di quegli anni.



Cinema e politica

Nelle pellicole successive Godard si dimostra incontentabile sul piano della rottura, e infatti continua a mescolare le carte in tavola dirigendo storie sempre meno classificabili all'interno di uno schema, fino a sfiorare la confusione pratica ed anche ideologica in Les Carabiniers - scritto, sceneggiato e prodotto da italiani, ma mai distribuito in Italia per la sua critica feroce alla violenza occidentale - e ad incorrere nella censura con Le Petit Soldat. Il regista decide quindi di far scomparire anche l'illusione della realtà quando in La Cinese, film del '67 che descrive le dinamiche di un gruppo di giovani rivoluzionari maoisti, Godard interroga fuori campo un attore e inquadra un operatore mentre lavora sulla scena.

Proprio i movimenti sessantottini caleranno l'artista in una dimensione politica sempre più prepotente all'interno delle sue opere, cercando di raccontare le agitazioni nelle piazze attraverso i sei lungometraggi diretti dal Gruppo Dziga Vertov, pentendosi quasi subito dell'esperienza che l'aveva portato alla spettacolarizzazione della lotta sociale per poi tornare alla consueta rottura degli schermi precostituiti.



Il rapporto con la televisione

Negli anni Ottanta Godard annuncia che il cinema sta sparendo, perché la televisione l'ha ormai sostituito come forma di comunicazione principe, ma mentre i suoi colleghi si disperavano per il cambiamento il regista francese lo accolse candidamente dirigendo le Histoire(s) du Cinéma, una vera e propria odissea in otto capitoli nella quale l'oggettività viene letteralmente gettata al vento, incorniciando con ogni probabilità l'opera più sfaccettata e complessa della sua filmografia con sequenze di pellicole scollegate da ogni piano causale.

Da quel momento Godard si cala in maniera completa e pericolosa nella soggettività dello spettatore, dando vita ad un periodo conclusivo che non ha mancato di accendere numerose discussioni tra i critici ed i colleghi del tempo, fino all'ultimo La Livre d'Image vincitore della Palma d'Oro speciale a Cannes nel 2018, che analizza l'incapacità del cinema del ventesimo secolo di rappresentare le atrocità dell'olocausto e del conflitto palestinese. Un rivoluzionario cinematografico che non ha mai mancato di accusare la Settima Arte continuando trasformarla in un movimento vivo, come se si trattasse di un organismo da alimentare e bacchettare senza remore: il cinema perde uno degli artisti più coraggiosi di ogni tempo, ma i suoi insegnamenti rimangono scolpiti nella storia del grande schermo.