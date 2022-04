Acque Profonde: la chimica tra Ben Affleck e Ana de Armas funziona?

L'ultimo film di Adrian Lyne è approdato direttamente in streaming per la piattaforma di Prime Video, senza il solito passaggio al cinema che ha decretato l'importanza ed il successo del regista britannico, tornato dietro alla camera dopo 20 anni dal suo ultimo Unfaithful - L'amore Infedele. In mancanza di quel bizzoso termometro che è il botteghino diventa complicato stabilire l'effettiva riuscita di una pellicola, ma a giudicare dalle reazioni mediatiche (riferite ai social network e alle ricerche in internet, più che ai classici canali di informazione) possiamo ammettere che, ancora una volta, Lyne è riuscito a far parlare di sé, anche se non con i termini lusinghieri ai quali era abituato.



Abbiamo già avuto modo di parlare del suo ultimo lungometraggio, analizzandolo nella recensione di Acque Profonde, il quale ha indubbiamente il merito di ravvivare un genere cinematografico che riesce spesso a stuzzicare gli spettatori, ma viene temuto da molti registi (qui trovate 5 film erotici da guardare dopo Acque Profonde). Il film soffre di alcune mancanze sul piano della struttura narrativa, e la caratterizzazione dei suoi personaggi barcolla tra costanti alti e bassi, ma la complicatissima relazione tra i protagonisti lascia intravedere degli spiragli di un'intimità affascinante, restituita con forte sincerità da Ben Affleck e Ana de Armas, i quali risultano una coppia estremamente affiatata e capace di risollevare le sorti di una pellicola con molti difetti.



I dubbi del quadro generale

L'effettiva ragionevolezza di questa relazione lascia il punto interrogativo più grande dell'intero film. La trama di Acque Profonde si prende tutto il tempo necessario per dipingere un quadro sentimentale indubbiamente complicato, messo alla dura prova da una Melinda sbarazzina e apertamente fedifraga mentre il suo Vic sembra impassibile ai continui tradimenti.

Nell'economia generale di una coppia molto spesso la radice dei problemi non è univoca, ma nasce dalle mancanze di entrambi i partner che in qualche modo avvelenano l'amore: in questo caso però è difficile non incolpare semplicemente Melinda, che con il passare del tempo si dimostra sempre più egoista ed infantile, mentre suo marito sembra sinceramente innamorato di lei (per ragioni davvero poco chiare). Adrian Lyne ci presenta questa coppia in maniera molto elegante, quasi subliminale, lasciandoci apprezzare i piccoli gesti e la routine delle loro giornate, ed è complicato trovare le ragioni di un'infedeltà così aperta perché il personaggio di Affleck è quasi esente da difetti.



Differenze evidenti

Padre amorevole e paziente, diventato ricco dopo aver progettato un chip che il governo americano ha utilizzato per scopi militari, è logorato a livello spirituale dal peso della sua invenzione, che lo ha costretto a lasciare il lavoro.

Vic è evidentemente attratto da Melinda, lei gli si concede in rare occasioni ma l'uomo non cerca mai "vendetta", anzi, gli riesce difficile anche fare un apprezzamento galante ad un'altra donna. Dall'altra parte Melinda è una madre nervosa che non tollera il continuo baccano provocato da sua figlia; inoltre non solo non è interessata a lavorare, ma spende i soldi del marito per finanziare i suoi numerosi partner con assegni sostanziosi. La mancanza di una vita sessuale coniugale è una sua scelta: è lei a concedere a Vic di dormire insieme una volta, quasi al termine del film, di conseguenza è sua la decisione iniziale di passare la notte in camere separate. Alla luce di queste nette differenze risulta complicato capire le ragioni di un matrimonio così disfunzionale ed apertamente fallito, e ciò contribuisce a spezzare quella sospensione d'incredulità che avrebbe reso Acque Profonde una pellicola molto più intrigante.



I particolari di un amore

Per assurdo è nelle piccole cose che la relazione tra Vic e Melinda appare florida, galleggiando tra i non detti di un'intimità estremamente forte e sentita, in quei minuscoli gesti quotidiani che possono nascere solo da un amore sincero.

Non possiamo sapere quanto la vera relazione (terminata in fretta) tra Affleck e de Armas abbia avuto un ruolo nella riuscita generale della coppia sullo schermo, ma il film di Adrian Lyne riesce ad essere credibile più nei particolari che nel quadro generale della trama. La chimica tra i due attori protagonisti è molto forte, come due pezzi di un puzzle che si incastrano alla perfezione nonostante all'apparenza siano incompatibili. Melinda in silenzio morde una mela prima di passarla a Vic che guida al suo fianco, l'uomo la addenta senza nemmeno voltarsi, mentre rimane attento alla strada che scorre davanti a lui. Tornati a casa dopo l'ennesima festa con gli amici la donna è troppo stanca e ubriaca per fare qualcosa che non sia buttarsi sul letto, ed è Vic a spalmarle amorevolmente la crema sulle gambe senza che lei glielo avesse chiesto, come se fosse la cosa più naturale del mondo.



Anima e corpo

Gli sguardi che si scambiano i due coniugi sono spesso carichi di una tensione erotica che sembra sul punto di sfociare nell'odio, ma a volte lasciano trasparire un affetto sincero e incontaminato dai grossi problemi che annichiliscono la loro relazione. Adrian Lyne riesce a restituire questo amore tormentato anche grazie ad una costruzione delle inquadrature molto intelligente, nelle quali il corpo prestante di Ben Affleck è letteralmente soggiogato dal magnetismo di Ana de Armas, minuta ma incontenibile.

Guardando alla campagna mediatica di Acque Profonde, che si è basata con pedanteria sui presunti contenuti espliciti del film, diventa peculiare l'evidenza di come la pellicola abbia fallito in quegli aspetti che ci attendevamo più forti ed importanti, ma risulti molto convincente nel compito ben più difficile di raccontare una relazione attraverso i gesti e gli sguardi, che trasudano un amore sincero e bruciante, mentre le parole e le azioni lasciano trasparire l'odio profondo che li porta i protagonisti a distruggersi.