A Quiet Place - Un post tranquillo: analisi di un successo inaspettato

L'anno scorso a sorprendere è stato il primo capitolo di IT diretto da Andy Muschietti, che con i suoi 35 milioni di budget ha finito la corsa al boxoffice mondiale con un'incasso di ben 700 milioni di dollari, piazzandosi al settimo posto dei film più proficui del 2017. Un horror, certo tratto dalla mastodontica e amatissima opera di Stephen King, ma pur sempre un titolo di genere, marchiato inoltre da un importante Rated-R che ne ridimensionava (erroneamente) già in partenza le aspettative d'incasso.

Si può tranquillamente affermare invece che il film di Muschietti sia riuscito a sdoganare insieme anche a Deadpool o Logan una verità ormai incontrovertibile: se c'è qualità, buon marketing e una fan base incisiva, allora non c'è restrizione che tenga, perché il film sarà un successo assicurato. Discorso diverso, invece, vale per produzioni più piccole come A Quiet Place di John Krasinski, che sì, ha alle spalle la Platinum Dunes di Michael Bay, ma è forte di un'anima estremamente indie nello sviluppo narrativo e soprattutto un budget ridottissimo, di soli 17 milioni.

Vincere in silenzio

Detto questo, il titolo è tornato proprio oggi in vetta al boxoffice americano, raggiungendo l'importante cifra worldwide di 207 milioni di dollari, di cui ben 132 incassati nella sola patria. In termini pratici, questo significa che in america l'horror di Krasinski è il secondo miglior incasso dell'anno, superiore anche a Ready Player One o a 50 Sfumature di Rosso, film che come dicevamo poca fa hanno un franchise alle spalle o una fan base significativa. Ma non solo: dopo l'enorme introito registrato da Jumanji - Benvenuti nella giungla lo scorso dicembre (955 milioni), l'uscita a breve distanza di Rampage - Furia Animale con Dwayne Johnson si pensava potesse bissare tale successo, ma dopo un primo weekend in testa adesso il monster movie con The Rock è capitolato sotto i silenziosi jump scare di A Quiet Place, nonostante nel mondo abbia già superato il piccolo rivale di 8 milioni. Sorprende, insomma, come l'horror stia vivendo un periodo d'oro in sala, filone d'appartenenza del progetto di Krasinski dove a ripagare sono sostanzialmente la qualità, la ricercatezza e il passaparola, come abbiamo già avuto modo di capire lo scorso anno con Scappa - Get Out, che è stato addirittura capace di risalire la china delle premiazioni all'Oscar portandosi a casa la Miglior Sceneggiatura Originale. Restando nei primi due termini, A Quiet Place è senza ombra di dubbio un horror di grande qualità stilistica e narrativa, intriso di atmosfera e suspance e con una chiave di lettura interamente dedicata ai figli, su come questi siano il giusto futuro da proteggere.

La cifra stilistica è poi incredibile, con una struttura edificata sull'importanza del suono e la sua assenza, che gioca continuamente con lo spettatore creando spaventi incentrati più sull'ascolto che sulla vera e propria visione. È in sostanza un film che funziona sia sul lato orrorifico che eccezionalmente su quello drammatico, perché ha qualcosa da dire, anche in relazione alle minoranze, in questo caso quella dei sordomuti. Facile apprezzare un titolo del genere, che ricorda da vicino anche uno dei massimi esponenti del videogioco moderno, The Last of Us, e di conseguenza il passaparola avrà un forte impatto sugli incassi, anche a distanza di settimane, anche con The Rock che schiaffeggia animali nella sala accanto.

C'è anche da dire che la 20th Century Fox ha indubbiamente indovinato la giusta finestra di lancio, abbastanza lontana da Avengers: Infinity War e successiva sia a Ready Player One che a Black Panther, i due titoli più forti di questo inizio 2018. Come sempre ci sono cause e concause nel successo inaspettato di un piccolo film, tra le quali sicuramente un marketing curato (cosa che anche A Quiet Place ha avuto), ma su di tutto, in questi casi, a dettare le regole del gioco è sempre e solo lei: la qualità.