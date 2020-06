7500, la recensione del thriller ad alta quota con Joseph Gordon-Levitt

Le telecamere a circuito chiuso dell'aeroporto di Berlino immortalano qualcosa di apparentemente normale eppure strano. Del movimento sospetto per lo spettatore, a cui viene tacitamente consigliato già dai titoli di testa di tenersi pronti. L'azione non si svolge comunque in aeroporto ma a bordo di un aereo di linea, per la precisione nel cockpit, la cabina di pilotaggio abitata da Comandante e Primo Ufficiale co-pilota. Il secondo è il protagonista di 7500 di Patrick Vollrath, interpretato da un Jospeh Gordon-Levitt in grande spolvero attoriale dopo tre anni d'assenza dalla scena cinematografica. Veste i panni di Tobias Ellis, americano trapiantato in Germania e fidanzato con un'assistente di volo con cui, casualmente, condivide nel film lo stesso diretto per Parigi. Hanno anche un figlio ma sul posto di lavoro preferiscono mantenere un atteggiamento quanto più distaccato e formale, così da non creare problemi o far sparlare di loro.



Quattro chiacchiere prima della partenza, un tecnico debriefieng informativo e l'attesa per i soliti ritardatari creano un'atmosfera sonnecchiante e rilassata, tipica dei voli notturni anche per chi pilota, ma è appena dopo il decollo che il vero spirito del film si rivela in tutta la sua efficacia, mettendo in scena un attacco terroristico vissuto interamente e senza deviazioni dal solo interno del cockpit.



Trappola ad alta quota

Presentato in anteprima nazionale al Festival di Locarno 2019, l'interessante e claustrofobico thriller scritto e diretto da Vollrath è da poco approdato su Amazon Prime Video per la visione in streaming. Il titolo del film, 7500, è il codice ufficiale di riferimento per un attacco terroristico ad alta quota. Non è certo il primo titolo a occuparsi di aerei e terrorismo e a mettere in scena qualcosa del genere (pensiamo a Delta Force o a United 93), ma è il primo a farlo ragionando in senso esasperatamente minimalista, con un concept narrativo, tecnico e scenografico ridotto all'osso. È però tutto voluto e ricercato per restituire al pubblico una sensazione concreta e viscerale di realtà, persino privato delle musiche per lasciare spazio a un sound design ragionato sulla verità uditiva, tra l'ovattato ronzio dell'aereo, colpi secchi e sordi dei pochi ma necessari corpo a corpo e delle quasi costanti botte alla porta del cockpit.

Oltre alla cabina di pilotaggio, il substrato scenografico o d'azione è inesistente e mostrato solo attraverso una telecamera che inquadra l'anticamera dell'aereo dedicata agli assistenti di volo. Il punto di vista narrativo è inoltre unicamente quello di Gordon-Levitt, attraverso i cui occhi viviamo l'intera esperienza dell'attentato. Bravo l'attore a modulare la gamma delle emozioni in maniera controllata e apparire stoico, spaventato o coraggioso il necessario, a seconda del caso, mai eroe ma sempre umano. Un'ottima interpretazione su cui si regge l'intero comparto narrativo dell'opera e in grado di generare la giusta quantità d'empatia.



Formalmente, 7500 appare inoltre più semplice di quello che è. Lo spazio del cockpit è stretto, angusto, per la maggior parte occupato dalle sedie di pilotaggio e dal pannello di controllo pieno di leve e luci. Muovercisi dentro non è facile, figurarsi girarci un intero film. Ambientare il progetto in notturna ha poi aiutato l'emergere dell'atmosfera tesa e angosciosa ma anche a modulare la fotografia su di una sintassi cinematografica piatta e immutata eppure ben articolata (anche nelle inquadrature e nei pochi movimenti macchina), così da far trasparire il dettaglio di un'emozione o il particolare di un'azione in un sistema chiuso come quello.

L'idea è creare sensazioni di condanna in una situazione molto complessa da gestire, dove i terroristi sono decisi a raggiungere il loro obiettivo anche sacrificando diverse vite dei passeggeri. E se, tra i malcapitati, ci finisse la moglie di Tobias? Un qualcosa di impensabile per lui, motivo di grande preoccupazione e ulteriore tensione aggiunta.



Vollrath si ispira a Panic Room, Buried o Locke per creare la sua visione opprimente di una "prigionia" fisica ed emotiva da valutare minuto per minuto e durante la quale prendere delle decisioni, avventate, brillanti o pericolose che siano. Crea le condizioni ideali per suscitare panico e nervosismo e le controbilancia scrivendo insieme a Senad Halilbasic un protagonista umanamente tutto d'un pezzo, incarnazione perfetta di professionalità e in grado di muoversi con circospetta attenzione tra elementi comunicativi essenziali, un forte senso del dovere e una repressione calcolata delle emozioni in alcuni concitati momenti davvero dannose. Forse non raggiunge mai la quota di crociera qualitativa sperata, ma il volo e l'atterraggio sono discretamente sufficienti a catturare l'attenzione dello spettatore per l'intera durata.