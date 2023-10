5 western contemporanei di cui si parla pochissimo (purtroppo!)

André Bazin, maestro della critica cinematografica francese, considerava i western i film americani per eccellenza. Ford, Hawks, Peckinpah, Huston, Wellman, Ray fino all'italiano Leone, solo per citare alcuni tra i più grandi, hanno segnato per decenni il genere, creando mitologie, settato standard e impresso nella memoria collettiva immagini indelebili. Ma oggi il western è ancora vivo? E che cosa è diventato? Molti sono gli autori, più o meno noti, che hanno provato a riportarlo in auge (dal pulp tarantiniano alle sceneggiature sopraffine di Taylor Sheridan per cinema e tv, fino a titoli animati come Rango di Gore Verbinski), ma le produzioni western nel XXI secolo restano comunque poche e i prodotti di valore, proprio per tale motivo, si distinguono facilmente e riescono a raggiungere presto il successo.



Ci sono però titoli di grande valore ma di cui si parla ancora troppo poco, che partono dall'idea di western e lo trasformano per adattarlo ai tempi, contaminandolo e innestando componenti che lo fanno rivivere attraverso nuove forme. In occasione dell'uscita di Killers of the Flower Moon - e dopo aver parlato di 5 film horror pazzeschi ma troppo poco conosciuti e 5 grandi film di fantascienza che purtroppo hanno visto in pochi - si proverà di seguito a dare lustro ad alcune di queste opere.



Meek's Cutoff

Quello di Kelly Reichardt - cineasta indipendente e lontana dalle logiche commerciali, che nel cuore dell'America rurale ha trovato la sua dimensione cinematografica - è un approccio anticlassico al genere, non convenzionale o spettacolare, privo del mito e dell'eroismo. Con Meek's Cutoff ne riscrive l'immaginario capovolgendo la narrazione e le suggestioni visive (la scelta del 4:3 è esemplificativa della volontà di metter da parte il formato panoramico, puntando però fortissimo sulla profondità di campo), eliminando i tratti caratteristici di quel cinema di frontiera fatto di inseguimenti, sparatorie e cavalli in corsa a vantaggio dell'interiorità di poveri viaggiatori e dei personaggi femminili, in un racconto densissimo anche se sullo schermo sono i vuoti e i silenzi a dominare.

1845, l'Oregon Trail è sorta da poco e tre famiglie ingaggiano una guida che li conduca nel territorio delle Cascade Mountains, ma quando verrà presa una scorciatoia, e si devierà dalla via maestra, con conseguente perdita del tragitto e dell'orientamento, inizieranno a sorgere dubbi, paure e paranoie. Fino a all'arrivo di un nativo pronto ad aiutarli: restare fedeli a chi è risultato inaffidabile o concedere un'opportunità a chi è stato, fino a quel momento, un nemico?



Reichardt, al suo quarto lungometraggio, parte da una storia vera ma da lì inizia a lavorare di sottrazione per arrivare ad un minimalismo nei gesti e nelle parole che valorizza l'atmosfera di sospensione spazio-temporale messa in scena. L'intelligenza dietro un film come Meek's Cutoff sta tutta nel rinnovare senza rinnegare, offrendo nuovi punti di vista attraverso i quali guardare alla tradizione, una tradizione fortemente maschile, parlando di incontri e scontri con uno sguardo nuovo ma sempre icastico.



Exiled

Un nome come Johnnie To potrebbe far storcere il naso a qualcuno, specie i puristi più radicali, ma il suo Exiled sembra a tutti gli effetti un western, riconfigurato e vestito da noir e poliziesco ma più vicino alle dinamiche interne e agli stilemi canonici del genere (come d'altronde già accadeva in PTU) rispetto a molta della produzione recente con cowboy e praterie. Diretto da uno degli autori più importanti, non solo dell'action, degli ultimi decenni (colpevolmente non così noto e distribuito in Italia), il film del 2006 è un piccolo cult diretto magnificamente e condito da una beffarda e spietata. I temi del western del secolo scorso ci sono tutti e l'attenzione di To sembra proprio rivolta a quel tipo di approccio alle storie, al senso dell'epica nell'azione, ai rapporti e ai movimenti.

Quello descritto è un mondo in rovina, in preda ad un evoluzione che lascia indietro senza pietà, nel quale non resta che imbracciare le armi. Lo sfondo è la Macao di fine anni Novanta, quella che sta per tornare in mano alla Cina, tanto indagata dal cinema di Hong Kong di quegli anni. Un territorio che diventa presto uno scenario da Far West, frontiera senza leggi e punti di riferimento. In questa storia di gangster ritirati che devono fare i conti con il loro passato ritornato prepotentemente, a fare la differenza è però il sentimento e l'amicizia che lega i personaggi, oggi messi uno contro l'altro.



Ci sono Peckinpah, Leone e tanto cinema occidentale in questo lavoro del regista di A Hero Never Dies e Election: ispirazioni che ne contaminano lo spirito senza però risultare incoerenti con esso e con la filmografia del cineasta hongkonghese. È forse questo uno dei possibili ruoli del western nel nuovo millennio, chiamato a permeare il carattere dei diversi generi e facendosi strada all'interno di essi, parzialmente privato della possibilità commerciale di spiccare individualmente. E se il risultato è anche solo vicino ad Exiled, allora il gioco ne varrà certamente la candela. Basta solo guardare un po' più a fondo per scorgerne la presenza.



Il buono, il matto, il cattivo

Se il citazionismo nel western contemporaneo è all'ordine del giorno, meno facile è trovarlo in una rivisitazione comica e avventurosa del genere. Ancor di più se, oltre ad essere di ottimo livello, il film proviene dalla Corea del Sud. L'eccentrico e scanzonato Il buono, il matto, il cattivo è già dal nome una dichiarazione d'intenti: prendere gli stilemi dello spaghetti western - dal triello all'assalto al treno - ed estremizzarli senza prendersi troppo sul serio. La storia si svolge nella Manciuria degli anni Trenta: un killer e un cacciatore di taglie vengono assoldati, ognuno da forze diverse, per recuperare una misteriosa mappa che, intanto, si trova nelle mani di un individuo intenzionato a comprendere verso quali segreti e meraviglie essa può portare.

Non si tratta di certo del miglior film di Kim Jee-woon ma Il buono, il matto, il cattivo è assolutamente coerente con la sua idea di cinema - il regista coreano da anni spazia senza problemi da un genere all'altro, esplorandone le caratteristiche e sviscerandone il meglio - e riesce ad intrattenere abilmente, anche al netto della sua notevole durata, con un'avventura d'altri tempi in cui non tutto è scritto benissimo e alcune soluzioni suonano troppo pretestuose ma nel quale non c'è spazio per il tedio.



Poco serio e sopra le righe ma orchestrato con maestria attraverso una regia da manuale: con alcune sequenze d'azione spettacolari e un cast perfettamente in parte - nel quale spicca il sempreverde Song Kang-ho, uno dei più grandi attori del nostro tempo - l'opera di Kim Jee-woon ha stile da vendere, è anarchico ma perfettamente confezionato, intelligente e soprattutto divertente. Si prende pochi rischi ma funziona.



Jauja

Se, come detto sopra, Meek's Cutoff sovverte le caratteristiche tipiche del genere e preferisce votarsi ai silenzi e ai paesaggi, Jauja prende quelle idee e non solo le amplifica ma le porta verso qualcosa di molto più complesso. Il cinema lento e contemplativo di Lisandro Alonso trova qui una delle sue vette più alte, forse maggiormente vicino alla narrazione rispetto alle produzioni precedenti ma proprio per questo motivo più completo. Il protagonista è un Capitano danese unitosi all'esercito argentino in Patagonia nel 1882. Egli ha portato con sé la giovane figlia ma quando questa fugge insieme ad un soldato, l'uomo inizierà un percorso di ricerca della ragazza che sarà tutt'altro che semplice.

Dopo queste premesse è facile restare sorpresi davanti alla strana opera del regista argentino: altro che avventura, ricerca folle e ritmi incalzanti, a prevalere è piuttosto un andamento lento, una visione trasognata, prossima all'onirico e ad un surreale di lynchiana memoria, in cui ogni momento diventa ambiguo, indecifrabile, e la lucidità oggettiva si contrappone all'immaginazione. Il paragone più immediato è quello con Picnic ad Hanging Rock di Peter Weir, in cui l'aura di mistero quasi ultraterreno e metafisico trasforma il racconto in un'allucinazione, portando ad una riflessione circa l'ignoto, la percezione e l'essenza della stessa vita umana.



Fotografato magnificamente da Timo Salminen (collaboratore di Kaurismaki che qui ricrea un'atmosfera fortemente antinaturalistica e irreale, enfatizzata da un formato 4:3 dagli angoli arrotondati, concependo il mistero anzitutto visualmente) e interpretato da un mastodontico Viggo Mortensen, Jauja muta con il passare dei minuti facendo emergere inesorabilmente il suo lato più straniante fino a conquistare soprattutto per la sua natura poetica indecifrabile. Il western che rallenta, riflette, posa la pistola e accende l'immaginazione. Che trasforma e si trasforma.



La proposta

Non solo nuove idee sul genere, il western classico può ancora esistere e John Hillcoat (regista australiano formatosi dirigendo videoclip e autore del più noto The Road) lo ricorda con il suo La proposta. Scritto da Nick Cave - che cura, insieme a Warren Ellis, anche la bellissima colonna sonora - il film è ambientato nell'Australia del 1880: protagonisti sono i tre fratelli Burns, ricercati per un brutale omicidio e una lunga serie di crimini.



Due terzi del gruppo verranno catturati ma un'offerta cambierà il loro futuro: catturare il fratello maggiore, vera mente e obbiettivo principale, in cambio della libertà e della sopravvivenza. Hillcoat e Cave delineano un mondo infernale, nel quale la modernità cerca di addentrarsi in un territorio desertico, arido e impietoso, nel quale l'uomo è costretto a combattere contro pesanti dilemmi morali e a compiere delle scelte che, in un modo o nell'altro, lo condanneranno.

La razionalità si scontra con il crudo e sanguinario caos selvaggio, i due aspetti dell'umano di mescolano e spesso si fondono in un western crepuscolare, localizzato in territori lontani dall'America di frontiera tanto fondamentale per il passato del genere - e, come si è visto, sempre meno per il suo futuro - i quali investono la scena con un clima decadente che avvolge il racconto sugli albori di una nazione e dei suoi principi. Con un Guy Pearce, qui nel ruolo di attore, in stato di grazia, accompagnato da volti come Emily Watson, John Hurt e Ray Winstone, La proposta modifica leggermente le carte in tavola e spinge l'acceleratore sul patetismo ma mantiene invariate molte delle caratteristiche del genere, ottenendo un risultato che non ha poi molto da invidiare a tanti titoli western del recente passato.