5 novità da vedere su Netflix, da Cargo a The Prestige

Gli zombie-movie non passano mai di moda e anche Netflix se n'è accorta con l'acquisizione in esclusiva, e quindi distribuito come originale, dell'australiano Cargo con protagonista Martin Freeman. Sicuramente il più atteso giunto negli ultimi giorni sulla piattaforma di streaming, ma altri titoli più o meno meritevoli hanno fatto la loro comparsa nel catalogo. Film come l'osannato The Prestige di Christopher Nolan, la commedia identitaria degli equivoci Cambio vita, il survival bellico Special Forces - Liberate l'ostaggio e il thriller con Dwayne Johnson Empire State.



The Prestige

Christopher Nolan ci trascina nella "lotta all'ultimo sangue" tra due illusionisti nella Londra di fine '800: prima amici, poi spietati rivali, i due iniziano un gioco di vendette e tradimenti destinato a finire in tragedia. Sulla calibrata sceneggiatura del fratello Jonathan (a sua volta adattamento del bel romanzo di Christopher Priest) il cineasta britannico firma un diabolico e orchestrato organismo a incastri nel quale si trovano coinvolte diverse figure secondarie, pedine di una partita a scacchi in cui i colpi di scena si susseguono in serie in un senso dello spettacolo classico e moderno al contempo. Christian Bale e Hugh Jackman sono perfetti nei panni dei due magnetici antagonisti, in un cast che vanta la classe di Michael Caine, la bellezza di Scarlett Johansson e Rebecca Hall e il carisma di David Bowie chiamato qui a vestire i panni di Nikola Tesla.



Cambio vita

Mitch e Dave sono amici fin dall'infanzia. Il primo, eterno bambinone, lavora come attore in spot pubblicitari e porno soft, mentre il secondo ha una carriera da business man e una splendida famiglia, che finisce però per trascurare a causa dei suoi pressanti impegni. Una sera, dopo una lunga seduta alcoolica, i due dichiarano dinanzi a una strana fontana di voler vivere l'uno la vita dell'altro; la richiesta viene magicamente esaudita e il giorno dopo Mitch si risveglia nel corpo di Dave e viceversa. Sarà un'occasione per entrambi di capire di più delle relative esistenze. Ryan Reynolds e Jason Bateman sono i simpatici protagonisti di una commedia sgangherata che gioca su un tema fantastico assai bazzicato dal filone quale quello relativo agli scambi di personalità. Equivoci e gag a buon mercato si fondono a un ovvio sentimentalismo a stelle e strisce finendo per scadere in ritrite banalità di sorta.



Cargo

Un'epidemia ha contagiato gran parte delle popolazione mondiale e anche nell'outback australiano le persone hanno cominciato ad abbandonare le città per rifugiarsi in luoghi più isolati e potenzialmente meno pericolosi. La famiglia composta da Andy, Kay e Rosie ha trovato rifugio in un'imbarcazione, percorrendo un fiume e approdando saltuariamente sulla terraferma alla ricerca di provviste. Qui entrano in possesso di un medikit d'emergenza, contenente oggetti utili alla sopravvivenza e anche un paletto da trafiggere nel cervello per suicidarsi nel caso si venisse infettati. I Nostri cercano di tirare avanti in un mondo devastato ma, nonostante tutto, la donna viene morsa da un morto vivente, costringendo il marito a scelte difficili. Toni amari per questo zombie-movie che sfrutta la suggestiva ambientazione e la desolazione di una società ormai allo sfascio in cui la ricerca di sopravvivere rimane l'ultimo baluardo contro la follia, spesso con toni toccanti. Martin Freeman offre la giusta drammaticità al protagonista.



Empire state

Chris Potamitis, figlio di immigrati greci, cerca di entrare in polizia per prendersi cura della famiglia, che si trova al momento in uno stato di semi-povertà. Dopo l'ennesima lettera di diniego, per via di uno spinello fumato in gioventù nella propria fedina penale, il ragazzo riesce a farsi assumere come guardia di sicurezza per una ditta di portavalori che trasporta contante per piccole attività commerciali. In seguito all'omicidio del suo collega durante un tentativo di rapina, lo scosso Chris decide di mettere in atto un piano per derubare il posto di lavoro con l'aiuto di due complici. Il piano però si complica ben presto trascinandolo in un gioco più pericoloso del previsto... Liberamente ispirato a una delle più grandi rapine mai avvenute negli States, il film di Dito Montiel è un thriller che non eccelle sia nella componente introspettiva che nei sussulti di genere, sprecando anche il ben assortito cast che vede nei ruoli principali Liam Hemsworth e Dwayne Johnson.



Special Forces - Liberate l'ostaggio

Siamo in Afghanistan, Elsa Casanova, corrispondente di guerra, è catturata dai talebani. Per evitarne l'imminente esecuzione viene inviata sul posto un'unità delle forze speciali con l'obiettivo di liberarla. Ha così inizio un incessante inseguimento tra i rapitori, che non hanno alcuna intenzione di lasciarsi sfuggire la loro preda, e il gruppo di soldati che rischia la vita pur di riportarla a casa viva. Dedicato ai soldati francesi morti in Afghanistan e ai reporter che, in ogni angolo del mondo, rischiano la vita per fare informazione, l'esordio sul grande schermo di Stéphane Rybojad riesce a rinvigorire una trama lineare con un'efficace messa in scena che guarda sia al cinema di genere - con una sana dose di spettacolo a tema - che a una costruzione drammatica nel tratteggio dei personaggi, interpretati da un cast internazionale di lusso che comprende Diane Kruger, Djimon Hounsou, Benoit Magimel e Raz Degan.