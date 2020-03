5 novità a marzo su Amazon Prime Video, da The Neon Demon a High Rise

Solidi spy/action-movie, intensi thriller a sfondo sociale/sci-fi, inquietanti horror ambientati nel giorno di Halloween, love-story in realtà apocalittiche e tesi spaccati in chiave orrorifica del mondo della moda. Nel nostro nuovo appuntamento dedicato ai titoli da poco disponibil nel catalogo di Amazon Prime Video, andiamo a parlare in quest'occasione dell'avvincente The Foreigner con Jackie Chan e Pierce Brosnan, del cupo High Rise - La rivolta con Tom Hiddleston, del macabro Piccoli demoni, dello struggente Perfect Sense con Ewan McGregor ed Eva Green e di The Neon Demon, brutale capolavoro moderno di Nicolas Winding Refn.



The Foreigner

Il proprietario sessantenne di un ristorante cinese a Londra vede morire la figlia in un attentato terroristico rivendicato da un neonato ramo dell'IRA. Quando non riesce a ottenere informazioni dalle autorità locali sull'identità degli attentatori, l'uomo decide di rivolgersi personalmente al primo ministro irlandese e, al suo diniego, decide di rispolverare le sue abilità delle forze speciali per ottenere finalmente giustizia.



Spy/revenge-movie vecchia scuola, The Foreigner può contare sulla solida regia dello specialista Martin Campbell e sulle magnetiche performance dei protagonisti/antagonisti Pierce Brosnan e Jackie Chan, quest'ultimo nel ruolo più dolente dell'intera carriera. Intrighi, tradimenti, sorprendenti colpi di scena in due ore di visione che coniugano emozioni e spettacolo di genere con preciso equilibrio.



High Rise - La rivolta

Il dottor Robert Laing, reduce da un recente lutto, si è trasferito in un grattacielo ideato dal facoltoso architetto Anthony Royal, che lo ha costruito come uno spazio autosufficiente capace di garantire il benessere a ognuno degli inquilini. Supermercati, palestre, negozi e svaghi di ogni genere sono infatti disposti ai diversi piani dell'edificio, spingendo gli abitanti a uscire sempre di meno nel mondo esterno.

Questo complesso microcosmo comincia a incrinarsi per diverse litigate tra gli abitanti dei piani più bassi e quelli che vivono in cima, la cui ricchezza è notevolmente maggiore. Laing, che nel frattempo ha iniziato a frequentare la madre single Charlotte, viene ben presto risucchiato dal senso di crescente paranoia. Quando manca il cibo e si verificano problemi strutturali la situazione è destinata a degenerare.



Ben Wheatley adatta con efficacia il romanzo cult di J. G. Ballard, dando vita a un'opera affascinante che si prende qualche ovvia libertà narrativa pur rendendo giustizia alla fonte d'origine. High Rise è un film potente e coraggioso nella sua escalation di tensione ed estrema violenza, sia fisica che psicologica, che permea tutta la seconda parte di visione, realizzato tramite un solido impianto stilistico e con un cast in stato di grazia capitanato da Tom Hiddleston.



Piccoli demoni

Il giorno di Hallowen la diciassettenne Dora scopre di essere incinta di quattro settimane. Quando la madre sta per accompagnare il fratellino per il classico giro di dolcetto e scherzetto, la ragazza rimane da sola in attesa dell'arrivo del suo fidanzato. Quest'ultimo però ritarda all'appuntamento e la giovane riceve la visita di alcuni bambini che indossano inquietanti maschere, cosa che la catapulta in un incubo a occhi aperti.



Un horror atipico e affascinante nella sua particolare estetica, tutta giocata su raffinati cromatismi e suggestioni visive di notevole fascino pittorico. Perde molta della sua carica in improbabili risvolti narrativi che conducono a un finale forzato, purtroppo vero e proprio punto debole degli ottanta minuti di visione. Il cast, che vede in un fondamentale ruolo secondario un iconico volto del cinema di genere quale Robert Patrick, può contare sull'intensità della bella e brava protagonista Chloe Rose.



Perfect Sense

Susan è un'epidemiologa reduce da diverse delusioni d'amore. Michael è uno chef sciupafemmine. Le loro strade si incrociano e tra i due nasce una relazione. Ma il mondo sta per essere colpito da una grave epidemia: inspiegabilmente le persone, in ogni angolo del pianeta, cadono in una profonda crisi depressiva in seguito alla quale perdono il senso dell'olfatto.

Col trascorrere delle settimane, progressivamente, anche tutti gli altri sensi finiscono per scomparire, portando la società sull'orlo dell'abisso e mettendo a rischio la sopravvivenza dell'intera umanità.



Il regista David McKenzie riesce a trovare la giusta chiave di lettura con un film capace di emozionare a più riprese - anche sfruttando alcuni furbi artifici narrativi. Perfect Sense fonde dramma romantico ed epidemic movie, catturando appieno una sensazione di spaesamento e impotenza in un mondo sull'orlo di un'apocalisse sensoriale inevitabile. Il tutto sfruttando magnificamente la riuscita alchimia tra Ewan McGregor ed Eva Green, entrambi a loro agio nei rispettivi, tormentati ruoli.



The Neon Demon

La sedicenne Jesse si trasferisce a Los Angeles piena di sogni e speranze ma la sua giovinezza e vitalità vengono sfruttate da un gruppo di donne ossessionate dall'aspetto estetico, e disposte a usare ogni mezzo per rubarle la sua bellezza.



Nicolas Winding Refn firma una delle sue opere più estreme mettendo alla berlina sia l'invidia femminile, con personaggi qui al centro di un vero e proprio gioco di vipere, che il crudele mondo della moda. Un mondo che non perdona nessuno e nel quale un chilo di troppo può risultare un problema, realtà dove l'aspetto esteriore diventa l'unico mezzo per ottenere gloria e successo.

La "lolitesca" protagonista interpretata da Elle Fanning viene così fagocitata da una realtà sempre più aspra e violenta, sia fisicamente che psicologicamente, messa in scena dal regista danese in maniera brutale e senza sconti di sorta. L'intensa resa dei conti finale e il relativo epilogo scioccano e disturbano lo spettatore in maniera imprevista con rimandi a un cinema horror primigenio e atavico.