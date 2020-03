5 novità a marzo su Amazon Prime Video, da Skyscraper a The Whispering Star

Sci-fi d'autore, commedie cult di fine anni '80, recenti blockbuster, horror-comedy che hanno dato vita a interi franchise e young-adult a sfondo distopico. Nel nostro nuovo appuntamento dedicato ai titoli da poco disponibili nel catalogo di Amazon Prime Video parliamo in quest'occasione del fantascientifico The Whispering Star diretto dal maestro giapponese Sion Sono, del divertente primo capitolo di Weekend con il morto, dell'esplosivo Skyscraper con Dwayne Johnson, del capostipite della saga di Leprechaun e di Come vivo ora, adattamento dell'omonimo romanzo nel quale Saoirse Ronan vive un amore adolescenziale alla vigilia della terza guerra mondiale.



The Whispering Star

In un futuro imprecisato, la razza umana è in via di estinzione, tanto che quattro quinti della popolazione sono ormai composti da androidi. Uno di questi, Machine ID 722 Yoko Suzuki, dall'aspetto femminile, ha il compito di consegnare i pacchi nella galassia, un incarico che la costringe a passare anni in viaggio nello spazio. La sua imminente destinazione è The Whispering Star, un pianeta famoso per essere popolato da soli esseri umani e nel quale ogni minimo rumore può rivelarsi letale per gli abitanti.



Il maestro giapponese Sion Sono si interroga sul senso dello spazio e del tempo in un film volutamente girato in sottrazione, lontano dagli eccessi pulp di tante opere cult della sua filmografia. Il regista si preoccupa di creare un'atmosfera tesa e sommessa al contempo, all'interno di un arco narrativo che spazia su lunghi periodi temporali ad amplificare il senso di straniante solitudine della protagonista.

La scelta del bianco e nero si rivela ideale per una storia così cupa e fascinosa che ragiona anche sulla condizione lavorativa nipponica, mentre l'attrice Megumi Kagurazaka si cala perfettamente in una figura complessa e minimalista che offre, nel corso degli eventi, diversi spunti di riflessione.



Weekend con il morto

Larry e Richard, amici e colleghi in un'importante agenzia di assicurazioni, scoprono che la loro compagnia è stata truffata e avvertono il loro capo, Eddie Lomax, ignari che è stato proprio il boss ad aver organizzato la frode. Lomax decide così di invitare i due nella sua villa al mare per farli uccidere da dei sicari appartenenti alla banda del boss Vito. Ma il criminale, venuto a sapere che la moglie ha una storia segreta proprio con Lomax, decide invece di far fuori lui.

Quando Larry e Richard arrivano alla villa, trovano il corpo esanime del padrone di casa e inizialmente pensano di avvertire le autorità. Ma dopo aver ben ponderato la situazione scelgono di far finta che l'uomo sia ancora vivo, con tutte le intenzioni di sfruttare la cosa a proprio vantaggio...



Ted Kotcheff, regista del leggendario primo capitolo di Rambo (1982), firma alla fine degli anni '90 una commedia di un certo successo, diventata un vero e proprio cult del periodo. Una sagra degli equivoci che sfiora amabilmente il grottesco e, pur a dispetto di evidenti ingenuità e forzature narrative che appaiono oggi più marcate, riesce a intrattenere grazie alla simpatia dei protagonisti e alla varietà delle situazioni, giocate su un'ironia nera semplice ma efficace.



Skyscraper

L'ex-agente dell'FBI specializzato nel salvataggio di ostaggi e veterano di guerra Will Ford lavora attualmente come specialista nella sicurezza dei grattacieli. Dovrà fronteggiare una minaccia che metterà in pericolo uno dei palazzi più alti e sicuri al mondo, in Cina. Quando l'edificio viene avvolto dalle fiamme, l'uomo viene erroneamente ritenuto il responsabile, ed è così costretto a fuggire per rintracciare il vero colpevole e consegnarlo alla giustizia, nonché cercare di salvare la sua famiglia.



Dwayne Johnson è protagonista di un blockbuster ad alto tasso spettacolare diretto da Rawson Marshall Thurber. Come potete leggere nella nostra recensione, l'operazione è sicuramente roboante dal punto di vista estetico ma non brilla per finezza narrativa. Gli improbabili richiami a franchise di successo come Die Hard e Mission: Impossible non trovano adeguato responso nelle convulse scelte di sceneggiatura, spesso destinata a glorificare la fisicità del suo protagonista e la prepotenza delle scene madri, un paio effettivamente imponenti. The Rock non si distacca dal suo ruolo di eroe buono per tutte le occasioni, ma non lascia il segno in una sorta di performance fotocopia di altre già viste in passato.



Leprechaun

JD Redding e la figlia adolescente Tory si trasferiscono per l'estate in una casa del Nord Dakota, ignari che in cantina sia imprigionato, all'interno di una cassa, il leggendario Leprecauno, un folletto irlandese che custodisce ingenti quantità di monete d'oro. La creatura viene involontariamente liberata da uno degli addetti alla ristrutturazione, il tontolone Ozzie, e da quel momento il Leprecauno inizia a perseguitare sia Tory e i suoi amici che gli abitanti della vicina cittadina, in cerca dell'oro che gli è stato sottratto.



Il primo capitolo della saga horror/comedy è anche un piccolo cult a tema degli anni '90. Il regista Mark Jones, anche autore della sceneggiatura, rispolvera il mito del Leprecauno e lo trasporta di peso su suolo americano, dando vita a una storia che tende al grottesco e si ammanta di atmosfere leggere tipiche del periodo, pur non disdegnando una manciata di sequenze più violente e una discreta dose di tensione nella lunga resa dei conti tra i personaggi e il villain. Nel cast spiccano Warwick Davis - celebre attore affetto da nanismo - nei mascherati panni del diabolico folletto e una giovane Jennifer Aniston in grado già di rubare la scena.



Come vivo ora

In un prossimo futuro dove la Terza Guerra Mondiale appare ormai imminente, la giovane Daisy, solitaria e dal carattere schivo, viene mandata a trascorrere le vacanze dai cugini in Inghilterra. Arrivata a destinazione, Daisy si innamora, ricambiata, di uno dei suoi cugini, Edmund. Proprio quanto le cose sembrano andare per il verso giusto, il nuovo conflitto globale rischia di dividerli per sempre. Infatti, all'arrivo dei militari, i due giovani vengono separati e, mentre la situazione diventa giorno dopo giorno più pericolosa, Daisy decide di fuggire per mettersi alla ricerca del suo amato.



Adattamento dell'omonimo romanzo young adult di Meg Rosoff, Come vivo ora riesce a intrattenere con efficacia pur a dispetto di un accentuato sentimentalismo. Il regista Kevin MacDonald instilla una discreta varietà, inclusa una violenza parzialmente inaspettata, e delle sequenze altamente suggestive, con una protagonista bella e brava come Saoirse Ronan che sfuma ulteriormente una figura sulla carta potenzialmente a rischio cliché.