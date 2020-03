5 novità a marzo su Amazon Prime Video, da Crawl a Zombeavers

Tesi polizieschi, horror in cui il pericolo deriva o da creature esistenti (alligatori) o da specie mutate (castori zombie), cult anni '80 del fantasy orientale e grandi classici del cinema nostrano. Nel nostro nuovo appuntamento dedicato ai titoli da poco disponibili nel catalogo di Amazon Prime Video andiamo a parlare dell'avvincente crime-thriller Pride and Glory - Il prezzo dell'onore, di Crawl - Intrappolati di Alexandre Aja, dell'horror demenziale Zombeavers, dell'avventura romantica Storia di fantasmi cinesi e di Uccellacci e uccellini di Pier Paolo Pasolini, con protagonista un inedito Totò.



Pride and Glory - Il prezzo dell'onore

Ray Tierney è un poliziotto, così come il padre e il fratello maggiore Francis. Da anni impegnato nel ritrovamento di persone scomparse, l'agente decide di tornare in servizio attivo sul campo quando quattro colleghi vengono uccisi in un raid nel quartiere di Washington Heights. Le indagini portano a un criminale ispanico che sembra strettamente collegato a un giro di poliziotti corrotti nel quale sarebbe invischiato anche il cognato Jimmy.

Ray si trova così a dover scegliere se tradire la propria famiglia (il caso coinvolgerebbe anche lo stesso - inconsapevole - Francis, comandante a capo del dipartimento) o denunciare l'accaduto alle autorità competenti.



Un cast delle grandi occasioni, capitanato nei ruoli principali da Edward Norton, Colin Farrell, Jon Voight e Noah Emmerich, è al centro di questo solido thriller poliziesco diretto da Gavin O'Connor, poi regista del cult Warrior (2011). O'Connor azzecca i giusti tempi filmici e narrativi e offre eguale spazio sia alla parte relativa alle indagini che al lato umano e drammatico. Una vicenda tesa e credibile, tra sequenze ad alto tasso tensivo e accattivanti dinamiche di genere che sfruttano al meglio le peculiarità dei talentuosi interpreti.



Crawl - Intrappolati

Quando un devastante uragano colpisce la sua città natale in Florida, la giovane Haley ignora gli ordini di evacuazione per cercare il padre scomparso. Lo trova gravemente ferito e bloccato in un'intercapedine della loro casa di famiglia, e i due restano rapidamente intrappolati e sommersi. Mentre il tempo stringe e fuori la tempesta è sempre più forte, Haley e suo padre scoprono che il livello dell'acqua che sale è l'ultimo dei loro problemi. Un branco di coccodrilli infatti si muove tra le acque, e i protagonisti si trovano alle prese con un gioco del gatto e del topo da cui dipende la loro sopravvivenza.



Alexandre Aja firma un thriller/horror teso e serrato, nel quale la minaccia è rappresentata non solo dai feroci alligatori ma anche dalla furia climatica che irrompe con potenza. Tra disaster e monster-movie, Crawl - Intrappolati sa come e dove colpire, con una sana dose di violenza, una tensione costante e una carica drammatica notevole, ben supportata dalle efficaci performance di Kaya Scodelario e Barry Pepper. Emozioni e un sano spettacolo di genere convivono alla perfezione in uno dei titoli più sorprendenti della scorsa stagione.



Zombeavers

Le studentesse e amiche Mary, Zoe e Jenn stanno per trascorrere una breve vacanza in una casa di campagna, un luogo isolato dal resto del mondo dove le ragazze vengono raggiunte di notte dai rispettivi compagni. La dimora viene ben presto assaltata da un gruppo di castori zombie, mutati in seguito a una contaminazione da rifiuti tossici dopo esser venuti a contatto con le acque circostanti.

Dopo l'iniziale spavento e l'incredulità di dover far fronte a una minaccia così assurda, il gruppo unirà le forze per sopravvivere contro le bestie sempre più fameliche. La situazione è però complicata da alcuni scomodi segreti che vengono alla luce e dal fatto che l'epidemia si diffonda anche tramite i morsi delle rabbiose creature.



Zombeavers gioca col genere nella sua anima parodica che accentua con furbizia i limiti di budget per elevare il trash ad altissimi livelli di divertimento, ricorrendo addirittura all'utilizzo dei mai dimenticati animatronics. Si ride di gusto nel corso dell'ora e mezza di visione, molto più che nella gran parte delle produzioni omologhe, nonostante dal punto di vista tecnico ed effettistico il tutto si mantenga su livelli appena passabili.



Storia di fantasmi cinesi

Ling è un giovane studente che lavora come esattore in un paese ai confini dell'impero cinese. Malvisto dagli abitanti della zona, il ragazzo si trova costretto a passare la notte in una casa abbandonata, imbattendosi in un noto e bizzarro esorcista e in una giovane ragazza dai comportamenti misteriosi, che si scoprirà ben presto essere in realtà uno spirito vittima di un'antica e crudele maledizione.



Vero e proprio titolo cult per il pubblico asianofilo, Storia di fantasmi cinesi è un irresistibile e divertente mix tra fantasy, horror e commedia intriso di atmosfere magiche (sorretto da una colonna sonora evocativa d'eccezione, con tanto di inusuale e scatenato inframezzo rap). Protagonisti due star del cinema di Hong Kong come la splendida Joey Wong e il compianto Leslie Cheung. Il film vive di ambientazioni romantiche e sognanti, con un'anima action ricca di inventiva per coreografie ed effetti speciali e una base narrativa che lega tutti questi elementi con sorprendente, e coinvolgente, equilibrio.



Uccellacci e uccellini

Un padre e un figlio vagano alla ricerca di qualcosa, e durante il loro "pellegrinaggio" incontrano un corvo parlante, che inizia a raccontare loro una storia vecchia di secoli e li pedina mettendo in dubbio ogni decisione da questi presa. Fino alla definitiva resa dei conti...



Pier Paolo Pasolini mette in luce il dramma della povertà con un'arguzia superba e arcigna. Impregna questo viaggio verso l'ignoto di un marcato cinismo al quale viene contrapposta una dottrina morale di ispirazione marxista incarnata dal volatile. Non manca il forbito anticlericalismo dell'artista, tratteggiato in un affascinante quadro proveniente dal passato che cita addirittura San Francesco. In Uccellacci e uccellini le risate non mancano, sempre legate a una trama ricca di spunti di riflessione, alcuni nascosti e altri più evidenti. L'insieme è impreziosito dalla straordinaria prova di Totò, mai così a suo agio in vesti drammatiche.