5 novità a dicembre su Amazon Prime Video, da The Raid a Baba Yaga

Intense storie di coming-out, moderni classici del filone action e relativi sequel, raffinati polizieschi dal cast all-star e piccoli cult horror del cinema italiano. Nel nostro nuovo appuntamento dedicato ai titoli da poco disponibili nel catalogo filmico di Amazon Prime Video andiamo a parlare in quest'occasione dello struggente Tom à la ferme, diretto e interpretato dal giovane regista canadese Xavier Dolan, del dittico formato da The Raid - Redenzione e dal seguito The Raid 2 - Barandal, apoteosi del filone d'azione moderno, dell'affascinante revenge-movie I padroni della notte di James Gray (con Mark Wahlberg, Joaquin Phoenix, Robert Duvall ed Eva Mendes) e di Baba Yaga, adattamento per il grande schermo delle avventure di Valentina create da Guido Crepax.



Tom à la ferme

Il giovane Tom si reca al funerale del suo fidanzato, scomparso di recente. Giunto nella fattoria dove questi era cresciuto, Tom si accorge che la madre ignorava totalmente l'omosessualità del figlio, cosa ben nota invece al burbero fratello Francis. Proprio quest'ultimo comincia a minacciare Tom affinché non riveli la verità alla donna, mentre il ragazzo finisce per sentirsi attratto, forse corrisposto, proprio dal suo nuovo aguzzino.



Torbido racconto di non detti, di bugie, di relazioni complicate e negazioni del proprio essere. Il quarto film dell'enfant prodige Xavier Dolan (anche qui dietro e davanti la macchina da presa) è un melo cupo, a tratti spietato, in grado di gettare un velo di crescente inquietudine nello sviluppo dei rapporti tra i protagonisti. Un erotismo sommesso in questa tragedia queer di solitudini ulteriormente amplificate dall'ambientazione del titolo, una fattoria di una piccola cittadina di provincia dove essere diversi è ancora dannatamente difficile.



The Raid - Redenzione

Rama è un agente delle forze speciali indonesiane che, oltre alla missione principale alla quale prende parte insieme ai suoi commilitoni, ha anche l'obiettivo di ritrovare suo fratello. Lo scopo dei poliziotti è sgominare una temibile banda di criminali, facente capo a un potente signore della droga, che risiede in un vero e proprio condominio fortezza nel quale ogni piano dell'edificio nasconde potenziali insidie e pericoli.



Un action movie praticamente perfetto che ha svelato al mondo il talento di Gareth Evans, capace di sfruttare al meglio le manovalanze e le ambientazioni del Paese asiatico per dar vita a un'operazione ricca di scene d'azione memorabili e di una tensione costante che, tra esplosioni di violenza e istinti drammaticamente cupi, tiene lo spettatore incollato sino ai titoli di coda. Il film ha inoltre il merito di aver lanciato una nuova star del genere: Iko Uwais e il suo silat hanno un magnetismo adrenalinico che non lascia indifferenti, sdoganando definitivamente questa arte marziale indigena anche al di fuori dei confini nazionali.



The Raid 2 - Berandal

In seguito agli eventi del primo film, Rama ha attirato su di sé le attenzioni della malavita indonesiana: per proteggere la sua famiglia, l'ostinato poliziotto accetta un ruolo sotto copertura: con un'altra identità si fa arrestare e rinchiudere in un carcere di massima sicurezza nel tentativo di entrare in contatto con Uco, il figlio del potente boss locale Bangun, che ha sul libro paga colleghi corrotti per i suoi traffici illeciti.

Dopo aver trascorso due anni dietro le sbarre, e aver salvato in più occasioni la vita a Uco, Rama viene scarcerato e accolto nell'organizzazione di Bangun. La sua missione diventa più complicata del previsto quando nella lotta tra le bande si insinua un nuovo, temibile, avversario.



Un sequel che sublima i punti salienti dell'originale e diventa un capolavoro assoluto del moderno cinema di genere: The Raid 2 - Berandal segna nuove vette nel filone. Due ore e mezza di pura adrenalina, con una violenza cruda, grezza e realistica, che esalta dall'inizio alla fine in coreografie incredibili, dove insieme al solito Iko Uwais spicca ancora una volta il "Mad Dog" di Yayan Ruian. La sceneggiatura è altrettanto efficace così come l'attenta e minuziosa regia di Evans, il quale non si pone limiti di sorta, osando con esplosiva energia filmica.



I padroni della notte

Un affascinante e disperato thriller poliziesco diretto nel 2007 dalla "garanzia" James Gray (che collabora di nuovo con Mark Wahlberg, che qui divide la scena con un altrettanto ottimo Joaquin Phoenix, dopo il meno conosciuto The Yards). In una lotta etica contro il fratello criminale che si trasforma in una salda alleanza di vendetta, dopo il brutale omicidio del padre interpretato da Robert Duvall, capo della polizia, l'agente Joe Grusinsky si troverà a combattere una personalissima battaglia per farsi finalmente giustizia e farla pagare agli assassini del genitore.



Un noir lirico e moderno che indaga sugli ambienti criminali e polizieschi, non risparmiando cartucce in violenza e torrido erotismo, messo in scena con una raffinata eleganza che riesce a unificare magnificamente l'azione di genere con un'attenzione drammatica non indifferente, amplificata a dismisura dalle intense interpretazioni del cast, nel quale è presente anche una sensualissima Eva Mendes. Per un film che coniuga nel migliore dei modi ispirati slanci autoriali e dinamiche tipiche del cinema di genere, un ibrido catalizzante perfettamente messo in scena da un regista che non sbaglia un colpo.



Baba Yaga

La bella fotografa Valentina rischia di venire investita dalla macchina di Baba Yaga, una misteriosa donna che per scusarsi offre alla potenziale vittima di accompagnarla a casa. Da quel momento la guidatrice diventa una presenza costante e morbosa nella vita della ragazza, manifestando attenzioni sempre più assillanti e regalandole anche un'inquietante bambola. Quando strani avvenimenti e inspiegabili allucinazioni cominciano ad assalirla, la fotografa decide di indagare con l'aiuto dell'amico/amante Arno, scoprendo come Baba Yaga sia in realtà una diabolica strega.



Live-action sul popolare personaggio a fumetti di Guido Crepax, Valentina, il film di Corrado Farina oscilla costantemente tra un patinato erotismo (con punte da sadomaso soft) e atmosfere oniriche e inquietanti più affini all'horror gotico allora contemporaneo (primi anni '70), con un finale tutt'oggi ricco di grande fascino e una componente investigativa di stampo mystery che incuriosisce e lascia con il fiato sospeso fino al giungere dei titoli di coda.