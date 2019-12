5 novità a dicembre su Amazon Prime Video, da Pet Sematary a The last king

Nuovi adattamenti di romanzi di culto, z-movie a sfondo giurassico, intelligenti horror/sci-fi, epiche avventure in costume e tesi mystery/monster movie. Nel nostro appuntamento dedicato ai titoli da poco disponibili nel catalogo di Amazon Prime Video andiamo a parlare in quest'occasione della recente trasposizione di Pet Sematary, tratta dall'opera di Stephen King, del low-budget Jurassic Galaxy, dell'interessantissimo debutto di Nacho Vigalondo Timecrimes, dell'avvincente The Last King (ispirato a una storia vera) e dell'inquieto Cold Skin - La creature di Atlantide, film di Xavier Gens ambientato su un'isola deserta popolata da strane creature.



Pet Sematary

Il Dr. Louis Creed (Jason Clarke), dopo aver traslocato insieme alla moglie Rachel (Amy Seimetz) e i loro due figli da Boston in una località rurale del Maine, scopre un misterioso cimitero vicino alla sua nuova casa. Quando una tragedia colpisce la sua famiglia, Louis si rivolge al suo bizzarro vicino, Jud Crandall (John Lithgow), scatenando una pericolosa reazione a catena dalle conseguenze terribili, avente a che fare con un antico cimitero indiano situato nei pressi della dimora.



Dal romanzo di Stephen King, già trasposto con efficacia su grande schermo nel 1989 dalla regista Mary Lambert in Cimitero vivente, una nuova rivisitazione che cambia alcuni passaggi della fonte originaria per dar vita a una creatura inedita e controversa, che ha diviso pubblico e critica. Un horror irriverente e "moderno", con un protagonista felino che ruba in più occasioni la scena alle sue controparti umane.



Jurassic Galaxy

La navicella Galileo si schianta sulla superficie di un pianeta sconosciuto e i sopravvissuti trovano un mondo simile alla Terra: tra di loro vi sono un ufficiale di sicurezza e il capo-pilota, oltre a un drone-robot globulare utilizzato per l'esplorazione. I superstiti comprendono come l'unico modo per fuggire sia quello di raggiungere uno shuttle-pod finito ad alcuni chilometri di distanza, ma il percorso per arrivarvi sarà tutt'altro che semplice. Il pianeta infatti è popolato da diverse specie di dinosauri carnivori che metteranno in pericolo le vite degli involontari visitatori, i quali dovranno difendersi anche da ulteriori e inaspettate insidie nella loro missione per la sopravvivenza.



Z-movie dove la "z" sta per zero budget e zero idee. Il film dei fratelli Kondelik si affida a orribili effetti speciali in CG nella realizzazione delle creature preistoriche (tirannosauri, pterodattili e immancabili velociraptor) e nella rappresentazione dei paesaggi alieni, con un cast improvvisato nei panni di personaggi altrettanto bi-dimensionali che tentano di sopravvivere e far ritorno a casa. Fortunatamente la durata è breve (supera di poco l'ora), per un racconto che si ricicla tra situazioni monotone e sempre più improbabili.



Timecrimes

Hector si è appena trasferito con la moglie in una casa di campagna. Poco dopo il suo arrivo l'uomo nota nella boscaglia antistante la sua proprietà una giovane donna che si sta spogliando e, non appena rimasto solo, decide di andare in loco a controllare.

Giunto nel punto indicato trova il corpo apparentemente esanime della ragazza e subisce l'aggressione di un individuo misterioso, mascherato con delle inquietanti bende di color rosa. Ferito, il protagonista trova momentaneo rifugio in una struttura disabitata e comunica con una voce maschile che gli consiglia la migliore via di fuga per evitare l'assalitore, il quale nel frattempo lo sta ancora pedinando. Sarà solo l'inizio di un incubo in cui l'uomo potrà fidarsi solo di se stesso.



Uno sci-fi efficace, con un basso budget reso un punto a favore e una narrazione e relativo protagonista respingenti nel mostrare gli istinti più bassi dell'animo umano. Lo spagnolo Nacho Vigalondo esordisce nel 2007 con una pellicola ricca di spunti che sfrutta la tematica dei viaggi temporali per dar vita a tesissime dinamiche thriller e paradossi più potenziali che reali: un racconto di specchi e doppelganger in cui nulla è quello che sembra e tutto è ciò che deve essere. Timecrimes con soli quattro personaggi in scena costruisce una diabolica e millimetrica macchina a orologeria in cui Bene e Male non hanno più significato di fronte a un destino ineluttabile.



The Last King

Norvegia, 1204. Mentre il Paese è alle prese con una lacerante guerra civile, che vede gli uomini del Re opporsi alle sempre più massicce forze della Chiesa cattolica, il fratello del sovrano sta complottando per salire al potere stringendo patti col nemico. Ucciso con l'inganno il suo reale consanguineo, il traditore non ha però fatto i conti col legittimo erede, un infante di pochi mesi nascosto, sotto falsa identità, in una piccola comunità di contadini. Quando gli uomini del clero si mettono sulle tracce del bambino, due amici di vecchia data uniscono le forze per tentare di salvare il piccolo e al contempo svelare alla popolazione gli intrighi orditi da chi si è proclamato nuovo Re.



Ispirato a una reale vicenda storica, The Last King è una godibile avventura in costume girata nelle innevate foreste norvegesi, ambientazione di avvolgente bellezza che permette alla pura azione di genere di diversificarsi in scene fuori dall'ordinario, con arcaici modelli di sci a giocare un ruolo fondamentale nelle relative dinamiche action. Il budget limitato e qualche ingenuità narrativa sono ampiamente ripagati da una buona atmosfera, con tanto di Kristofer Hivju (Tormund Veleno dei Giganti in Game of Thrones) in uno dei due ruoli principali.



Cold Skin - La creatura di Atlantide

Nel 1914 il giovane irlandese Friend arriva su una disabitata isola nei pressi del Circolo Polare Artico per prendere il posto dell'attuale osservatore meteorologico e vivere un anno in solitudine lontano dalla civiltà. Il ragazzo non trova traccia del suo predecessore ma si imbatte in un solitario abitante del luogo, il burbero Gruner.

La prima notte Friend sente degli strani rumori e scopre che degli inquietanti, mostruosi visitatori hanno fatto irruzione. Ogni giorno al calare delle tenebre questa razza di umanoidi si riversa in massa dalle acque circostanti sulla terraferma. Friend decide di unire le forze con Gruner, il quale ha da tempo addomesticato un esemplare femmina di questi esseri, per cercare di sopravvivere fino all'arrivo della prossima spedizione.



Il regista Xavier Gens firma un horror/monster movie di stampo autoriale, ambientato su un'isola deserta e adattato dal romanzo di Albert Sánchez Piñol. L'atmosfera è sicuramente tra i punti di forza dell'operazione, assieme a discreti effetti speciali e di make-up, con sequenze che guardano ai film di zombie nelle fasi più concitate e offrono un buon intrattenimento di genere in più occasioni. Cold Skin - La creatura di Atlantide risulta a tratti sospeso tra le proprie anime, essendo allo stato dei fatti solo una nuova versione di una storia già vista in altri contesti.