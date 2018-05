5 novità arrivate su Netflix, da Tartarughe Ninja - Fuori dall'ombra a Ibiza

Due produzioni originali Netflix caratterizzano il nostro consueto appuntamento settimanale relativo agli ultimi arrivi sulla piattaforma on demand più famosa del mondo: stiamo parlando della commedia demenziale tutta al femminile Ibiza e del teso thriller drammatico ambientato nella giungla africana Il quaderno di Sara. Tra gli altri titoli giunti recentemente citiamo poi le commedie Assatanata e Cattivi vicini 2, più un altro sequel indirizzato a un pubblico abituato a blockbuster ed effetti speciali quale Tartarughe Ninja - Fuori dall'ombra, seconda avventura sul grande schermo delle amate tartarughe umanoidi golose di pizza.



Tartarughe Ninja - Fuori dall'ombra

Michelangelo, Donatello, Leonardo e Raffaello con l'aiuto di April O'Neil, Vern Fenwick e di una new entry, il vigilante mascherato da giocatore di hockey Casey Jones, sono pronte ad affrontare il supercriminale Shredder che ha unito le proprie forze a quelle dello scienziato pazzo Baxter Stockman e a due sciocchi scagnozzi, Bebop e Rocksteady, per scatenare un piano diabolico alla conquista del mondo. Quando le tartarughe si preparano ad affrontare il nuovo team di cattivi, si trovano di fronte a un male ancora più grande ma con simili intenzioni: il famigerato Krang. Il classico blockbuster per tutta la famiglia di matrice hollywoodiana che riporta al cinema le iconiche tartarughe in una nuova avventura che le vede alle prese con storici nemici per un divertimento facile e innocuo.

Cattivi vicini 2

Ora che Mac e Kelly aspettano il loro secondo figlio, sono pronti a fare l'ultimo passo per diventare finalmente adulti: trasferirsi in periferia. Dopo aver valutato il vicinato ed essersi decisi a vendere, scoprono che le loro nuove vicine sono un'associazione di studentesse universitarie ancora più fuori di testa di quanto Teddy e i suoi "confratelli" siano mai stati. Stanche di un sistema scolastico restrittivo e sessista, le eccentriche ragazze del Kappa Nu hanno deciso di trasferirsi insieme in una casa in cui poter fare tutto ciò che desiderano. Quando Shelby e le sue "sorelle", Beth e Nora, trovano la casa perfetta non troppo distante dal campus, non tengono conto del fatto che si trovi in una strada troppo tranquilla per i party che hanno intenzione di tenere, epici quanto quelli dei ragazzi. Nicholas Stoller torna dietro la macchina da presa di questo sequel che nulla aggiunge al film originale, proponendo la solita ricetta di demenzialità a buon mercato e cattivo gusto assortito riservata esclusivamente a un pubblico di appassionati.



Ibiza

La bella Harper viene mandata in Spagna per presenziare a un importante colloquio lavorativo e decide di farsi accompagnare dalle sue inseparabili amiche Nikki e Leah. Arrivate a Barcellona, le tre donne passano una serata in discoteca nella quale Harper conosce il famoso dj Leo West, con il quale scatta un reciproco colpo di fulmine. I due si scambiano i numeri di telefono ma non hanno più occasione di incrociarsi. Harper si convince di dover rivedere ancora una volta l'aitante disc jockey e quando scopre che la sera successiva questi si esibirà in uno show a Ibiza decide di prendere un aereo per cercare di coronare il suo sogno d'amore anche a discapito dell'impegno professionale. Sorta di versione al femminile del cult Una notte da leoni (2009), questa commedia originale Netflix vive su una sequela di gag e battute sporche tipiche del filone, trovando maggiore slancio del previsto nelle istrioniche performance delle protagoniste.



Assatanata

Darren, Wayne e J.D., amici inseparabili fin dall'infanzia, vedono rivoluzionare le loro vite con l'arrivo della bella psichiatra Judith che, dopo aver messo gli occhi su Darren, rischia di incrinare per sempre un legame che sembrava incrollabile. I due compagni ritengono che l'unico modo per salvare l'amicizia sia quello di rapire la ragazza... Una splendida Amanda Peet è l'elemento della discordia che sgretola il rapporto tra i personaggi di Jason Biggs, Steve Zahn e Jack Black in questa commedia demenziale che sfrutta l'alchimia dell'eterogeneo cast dando vita a gag e battute in serie con risultati a volte convincenti, altre meno. Varietà e quantità di situazioni permettono di chiudere un occhio su una coesione narrativa a tratti forzata e fin troppo paradossale.



Il quaderno di Sara

Laura Alonso, avvocatessa spagnola, arriva nella Repubblica Democratica del Congo per cercare la sorella minore Sara, scomparsa da oltre due anni mentre si trovava in missione di volontariato. La donna scopre che la consanguinea è stata vista per l'ultima volta nella regione del Goma, una delle zone più pericolose del Paese dove i signori della guerra hanno dato il via a un vero e proprio massacro di civili. Con l'aiuto di Jamir, un ragazzino indigeno che è riuscito a sopravvivere a quell'inferno, Laura si addentra nella giungla nella speranza di ritrovarla ancora in vita. Thriller drammatico che pone l'accento sul dramma delle guerre civili e tribali esistenti in molte zone dell'Africa, questa produzione spagnola coniuga emozioni forti e un impianto spettacolare in maniera efficace ed equilibrata, trovando adeguato impegno da parte dell'eterogeneo cast.