5 novità arrivate su Netflix, da Sotto il burqa ad Alex Strangelove

Rieccoci col nostro abitudinario appuntamento relativo alle proposte di Netflix arrivate nelle ultime settimane. Ben tre produzioni originali in quest'occasione, con la freschissima commedia adolescenziale Alex Strangelove e due titoli giunti già da un paio di mesi ma che non avevamo ancora trattato quali il viaggio on the road di Kodachrome e il romantico The Kissing Booth. Tra gli arrivi esterni segnaliamo invece l'adrenalinico Dirt, incentrato sulle popolari corse in pista ovale tipiche degli States, e l'impegnata opera d'animazione Sotto il burqa prodotta da Angelina Jolie.



Kodachrome

Matt Ryder, dirigente esecutivo di una casa discografica, viene informato dall'infermiera Zooey Kern delle gravi condizioni di salute in cui versa il padre Benjamin, con il quale non ha rapporti da anni. L'estraniato genitore sta infatti morendo e prima di abbandonare questo mondo è intenzionato a compiere un viaggio fino alla cittadina di Parsons, in Kansas, dove ha sede l'ultimo laboratorio di fotografia ancora in grado di sviluppare le pellicole Kodachrome, prima che anche questo chiuda per sempre. Dramma on the road ricco di sfumature emotive nella gestione del rapporto tra padre e figlio, capace di suscitare una sincera affezione verso i protagonisti grazie anche alle intense performance del cast, Ed Harris su tutti.



Sotto il burqa

L'undicenne Parvana vive a Kabul, sotto lo stretto controllo delle forze talebane, con la madre, la sorella maggiore, un fratellino piccolo e il padre, monco di una gamba. Dopo l'arresto del genitore la bambina è costretta a fingersi un maschio per poter uscire di casa (le leggi islamiche vietano infatti alle donne di uscire non accompagnate) e mantenere la sua famiglia. Con l'aiuto di una coetanea e di un talebano che la prende sotto la sua ala, Parvana cercherà di saperne di più sul destino del padre. Raffinata opera d'animazione che ci porta in una società dominata dal maschilismo e dalla religione, con la piccola protagonista (sorta di Mulan araba) che ci accompagna in un viaggio dalle grandi emozioni ulteriormente variato dalle affascinanti storie da lei raccontate.



Alex Strangelove

Alex vuole finalmente perdere la verginità con la storica fidanzata Claire e il grande giorno è programmato per il weekend successivo in una camera d'albergo. Qualche sera prima però il ragazzo conosce il coetaneo Elliot, gay dichiarato, dal quale si sente inspiegabilmente attratto. Un incontro che getta Alex nel caos, mettendolo di fronte alla scoperta del suo reale orientamento sessuale. Commedia adolescenziale che guarda a un cinema di genere anni '80 e '90, tra party selvaggi e l'ossessione per il sesso, in cui trova spazio la presunta omosessualità del protagonista. Elemento parzialmente nuovo che aggiunge spunti a uno svolgimento fin troppo lineare e appoggiato a prevedibili, spesso demenziali, archetipi.



Dirt

Dez è un diciassettenne che lavora per un racket di auto rubate, prestando all'ambiente criminale le sue incredibili abilità alla guida. Arrestato dalla polizia viene affidato in prova a un team di corse dirt, inizialmente lavorando come meccanico e poi diventando egli stesso pilota. Ma il passato torna a bussare alla porta... Avvincente nelle numerose riprese inerenti il mondo delle corse, con sorpassi spericolati e un senso dell'adrenalina sia dentro che fuori dall'abitacolo, questo action sportivo su quattro ruote soffre purtroppo di una sceneggiatura fin troppo scontata in cui il tipico riscatto da "sogno americano" è sempre dietro l'angolo.



The Kissing Booth

La stretta amicizia tra Elle e Lee è basata su delle regole e una di queste prevede che la prima non si innamori del fratello maggiore del secondo, l'aitante Noah. Peccato che vada ben presto infranta quando Elle e Noah iniziano inaspettatamente una relazione, scoprendo reciprocamente lati dell'altro che non conoscevano. Commedia romantica d'ambientazione adolescenziale che segue tutti i cliché del filone senza particolare ispirazione, puntando tutte le proprie carte su un ritmo sfrenato e su un facile sentimentalismo a tema. La protagonista Joey King è frizzante al punto giusto in un cast maschile perlopiù anonimo.