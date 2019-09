5 novità su Amazon Prime Video a settembre, da L'incredibile Hulk a Cabal

Supereroi dalla pelle verdastra, affamati squali in attesa di facili prede, robusti action-thriller, intensi drammi ispirati a storie realmente accadute e horror visionari degli anni '90. Riprendiamo il nostro appuntamento dedicato alle novità disponibili nel catalogo di Amazon Prime Video e andiamo a parlare in quest'occasione de L'incredibile Hulk, secondo film del MCU con protagonista Edward Norton, del sequel Open Water 3 - Cage dive, dell'avvincente Safe con uno scatenato Jason Statham contro tutti, del raffinata melodramma Changeling, diretto da Clint Eastwood con una magnifica Angelina Jolie nel cast, e di Cabal, affascinante incubo partorito da Clive Barker.



L'incredibile Hulk

In seguito a un esperimento andato male, Bruce Banner si è trasformato nel gigante verde conosciuto come Hulk. Cinque anni dopo il geniale scienziato si trova a nascondersi dall'esercito, dopo essersi costruito una nuova vita in una favela di Rio de Janeiro alla ricerca di un antidoto per curare la sua condizione. I militari, sotto il comando del generale Ross (padre di Betty, la bella fidanzata di Banner), lo rintracciano e lo costringono a far ritorno in patria per cercare un modo di risolvere il suo problema per sempre.



Con uno scontro finale che guarda al cinema kaiju-eiga, questo reboot - nonché seconda incarnazione per il grande schermo con protagonista il Golia Verde di casa Marvel - è un divertente film d'intrattenimento che trova punti di forza nell'interpretazione di Edward Norton e nell'adrenalinica regia di Louis Leterrier. Considerabile come il secondo tassello del Marvel Cinematic Universe, il personaggio ha poi trovato ideale alter-ego attoriale in Mark Ruffalo, pronto a sostituire un Norton (qui ottimo) che avrebbe voluto un altro percorso per il distruttivo supereroe.



Safe

Luke Wrigh, ex agente cacciato dalla polizia per aver denunciato un giro di corruzione, si trova a proteggere una bambina cinese ricercata sia dalla Triade che dalla mafia russa, con tanto di vecchi colleghi pronti a dargli la caccia su ordine del sindaco, invischiato anch'egli con i giri criminali della città.



Un tour de force action quello in cui è impegnato Jason Statham, costretto a vedersela con decine di avversari pur di guardare le spalle alla piccola oggetto di contesa. Affidandosi a uno schema consolidato del filone, il regista Boaz Yakin imbastisce un titolo solido e scattante che - pur pagando qualche ingenuità e forzatura narrativa - può contare sul carisma del suo protagonista e su sequenze adrenaliniche e avvincenti capaci di appassionare senza cadute di ritmo per tutti i novanta, serrati, minuti di visione.



Changeling

Quando il figlio scompare in circostanze misteriose, Christine Collins fa di tutto per ritrovarlo sano e salvo. La polizia le presenta qualche giorno dopo un altro bambino, obbligandola con la forza a fingere che sia il proprio al fine di non far brutta figura con l'opinione pubblica, nel frattempo coinvolta dal caso. La donna invece continuerà a lottare strenuamente per scoprire la verità, sfidando insidie e nemici sempre più pericolosi.



Ispirato a una paradossale e drammatica storia vera, un film intenso che si affida alla carismatica presenza di una magistrale Angelina Jolie, perfetta nel dar vita a una madre disperata e sull'orlo del collasso, fisico e psicologico. Clint Eastwood realizza un'opera ad alto tasso tensivo non solo dal punto di vista emotivo, arrivando a scuotere nel profondo le coscienze di un intero Paese, con uno stile che guarda per messa in scena e narrazione a quello della Hollywood classica.



Open Water 3 - Cage dive

Un gruppo di amici californiani che si trova in vacanza in Australia decide di immergersi nel mare infestato dagli squali all'interno di una gabbia protettiva, prendendo parte a uno dei tanti tour organizzati. Durante il loro turno un'onda anomala spazza via la barca sulla quale stavano viaggiando, squarciando anche la costruzione di metallo nella quale si trovavano al sicuro e lasciandoli in balia dei famelici pescecani: i protagonisti ora devono sperare in una possibile missione di soccorso prima che sia troppo tardi.



Un film che segue le linee guida dei suoi predecessori, mettendo al centro della vicenda un gruppo di personaggi alla deriva nell'oceano popolato da squali, il tutto ripreso con camera a mano. Questo terzo capitolo non aggiunge nulla di nuovo, dividendosi in una prima metà composta da filmini amatoriali delle vacanze e in una seconda dove ha finalmente luogo la difficile lotta per la sopravvivenza in mare aperto dei protagonisti, due fratelli e una ragazza contesa dalle personalità e caratterizzazioni al limite dell'imbarazzante.



Cabal

Boone fa degli strani sogni aventi a che fare con creature mostruose che vivrebbero nella città di Midian. Accusato di diversi omicidi, commessi in realtà dal suo sadico psichiatra che vuole trovare la strada per la città leggendaria, il protagonista diventa il paladino degli abitanti di Midian, in una lotta per la sopravvivenza contro la razza umana.



Visionaria trasposizione di Clive Barker tratta dal suo stesso romanzo, Cabal può essere definito un vero e proprio cult, un fantasy horror ricco di fantasia immaginaria e grandguignolesca che si esalta nella rappresentazione di diverse creature, mostrando tutto il genio macabro e originale dell'autore. La storia, convenzionale ma ben girata, propone inoltre interessanti spunti di riflessione sulla discriminazione e la paura del diverso, si avvale inoltre della divertita interpretazione di un David Cronenberg piacevolmente sopra le righe.