5 horror da vedere su Amazon Prime Video, da 31 a Byzantium

Grotteschi survival-movie ambientati nella notte di Halloween, affascinanti racconti vampireschi, divertenti teen horror, case che nascondono oscuri segreti e monster-movie di deriva trash. Nel nostro nuovo appuntamento con le proposte disponibili nel catalogo di Amazon Prime Video ci concentriamo in quest'occasione sul genere horror e andiamo a proporvi cinque titoli a tema, ossia del 31 di Rob Zombie, del raffinato Byzantium con Gemma Arterton e Saoirse Ronan, dello splatter adolescenziale All cheerleaders die, del folgorante The Devil's Candy e del b/z-movie Bunny the killer thing, con un ibrido uomo-coniglio ossessionato dal sesso.



31

Il 31 ottobre del 1976 cinque amici sono in viaggio on the road. Durante la loro ultima tappa il gruppo sosta in una stazione di benzina per fare carburante e, poco dopo la ripartenza, si imbatte in una strada ostruita da inquietanti manichini realizzati in occasione della ricorrenza di Halloween. I protagonisti vengono aggrediti da inquietanti individui mascherati da clown e si ritrovano imprigionati in un misterioso edificio dove Sister Dragon, Sister Serpent e Father Napoleon, i capi del gruppo di sadici pagliacci, li mettono al corrente della loro attuale condizione: i Nostri hanno dodici ore di tempo per rimanere vivi in un folle gioco conosciuto come 31, nel quale orde di psicopatici armati daranno loro una caccia mortale.



Rob Zombie realizza uno slasher crudo e tosto al punto giusto, sfruttando al meglio l'impostazione da trap-movie per dar libero sfogo a un massacro emoglobinico accattivante e divertente nella scalpitante sfida per la sopravvivenza da parte degli sfortunati personaggi. 31 vive su una gradevole atmosfera anni '80 e offre un sano intrattenimento a tema, tra diabolici clown e nani impazziti, psicopatici proto-Joker e molto altro ancora...



Byzantium

Claire ed Eleanor sono madre e figlia ma, dato il loro status di vampire immortali e non destare sospetti tra la gente comune, si spacciano per sorelle. Le due succhiasangue, in vita da più di duecento anni, sono in fuga dalla Fratellanza, un ordine segreto di loro simili, che ha lo scopo di ucciderle dopo che Claire ha infranto una delle leggi sacre della millenaria organizzazione. Eleanor però, ormai eterna sedicenne, è stanca di scappare dal mondo e di dover mentire a chiunque e si apre con Frank, un ragazzo giovane e impacciato malato di emofilia. Nel frattempo Claire decide di aprire un bordello, ma entrambe le ragazze sono ignare che i loro inseguitori le siano ormai con il fiato sul collo.



A diciotto anni da Intervista col vampiro (1994), Neil Jordan torna a parlare di succhiasangue con una storia tragica e crepuscolare, un dramma di formazione che non risparmia scene forti, ma mai gratuite, e offre un interessante scavo psicologico delle due protagoniste, magnificamente interpretate da Gemma Arterton e Saoirse Ronan.



All cheerleaders die

Maddy Killian, una studentessa del college, ha un odio represso per il team di cheerleader dell'istituto. Un giorno la leader delle supporter muore in un tragico incidente durante le prove e qualche settimana dopo Maddy riesce a entrare lei stessa nel team, mettendo però sin da subito scompiglio tra le sue nuove compagne. Proprio in seguito a una lite con il gruppo dei ragazzi, Maddy e le altre cheerleader diventano vittime di un incidente e perdono la vita. La gotica Leena però, ex-fidanzata di Maddy e dotata di poteri sovrannaturali, arriva sul luogo dell'accaduto e tramite un incantesimo da strega riesce a riportarle in vita: le resuscitate sono ora sono in possesso di inquietanti poteri e di un insaziabile bisogno di sangue umano.



Lucky McKee, in compagnia dell'amico Chis Siverston, dirige un auto-remake di un film girato da lui stesso a inizio carriera e realizza un teen horror divertente, che si stabilizza con equilibrio su un mix di toni e atmosfere che spaziano dall'ironia al grottesco con un occhio di riguardo per le dinamiche splatter, ottimamente supportate dagli effetti speciali e di make-up.



The devil's candy

La famiglia composta da Jesse e Zooey, padre e figlia appassionati di musica metal, e dalla moglie-madre Astrid si trasferisce in una nuova casa di campagna, luogo poco tempo prima della tragica scomparsa di un'anziana coppia di coniugi. I neo inquilini una sera ricevono la visita di Ray, il figlio mentalmente instabile che viveva un tempo tra quelle quattro mura e che sembra ancora morbosamente legato ad esse. Le cose peggiorano ulteriormente quando Jesse, che lavora come pittore, comincia a dipingere dei quadri sempre più inquietanti che sembrano legati proprio all'oscuro passato della dimora.



Horror d'atmosfera, The Devil's Candy vive di immagini e sensazioni, tra scene madri in serie (frutto di una regia organica e ragionata) e una struttura narrativa inquieta e ad alto tasso tensivo. Le solide interpretazioni del cast e una colonna sonora a base di "metallo pesante" rendono il film un vero e proprio instant cult per tutti gli appassionati del genere, sia filmico che musicale.



Bunny the killer thing

Uno scrittore finlandese ha deciso di dare alla luce il suo ultimo romanzo in un'isolata baita nel mezzo della foresta, nella quale si trasferisce con la compagna. Al loro arrivo un gruppo di individui incappucciati uccide la donna e rapisce l'uomo, che diventa la cavia per gli esperimenti di un folle scienziato che gli inietta nelle vene il sangue di un coniglio. La vittima riesce a liberarsi ma si trasforma in una sorta di ibrido animale antropomorfo ossessionato dal sesso. La creatura inizierà a prendere di mira alcuni ragazzi che hanno deciso di trascorrere il weekend proprio in quelle zone.



Una colonna sonora death metal, un gruppo di perfette vittime sacrificali e una misteriosa creatura, metà uomo metà coniglio, letteralmente affamata di vulva. Bunny the killer thing è una horror comedy che tenta di mescolare erotismo di grana grossa e vagiti splatter in una confezione a basso budget e totalmente sopra le righe, trovando qualche momento divertente in un'ottica da b/z-movie a basso budget.