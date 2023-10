5 grandi film di fantascienza che, purtroppo, hanno visto in pochi

Da 2001: Odissea nello spazio e Stalker, passando per The face of another, La jetée, Blade Runner o Agente Lemmy Caution: missione Alphaville, la fantascienza è parte fondamentale dell'immaginario collettivo cinematografico, fin dai primi decenni di vita del medium (basti pensare ad opere come Metropolis o Paris qui dort, entrambe quasi centenarie). Non tutti i progetti sci-fi, però, riescono ad ottenere il successo popolare dei titoli sopracitati e spesso, dopo un iniziale interesse, scivolano troppo presto nel dimenticatoio (a tal proposito, qui 5 serie di fantascienza troppo sottovalutate).



Anche in vista dell'uscita di The Creator, sembra opportuno ripescare alcuni dei film di fantascienza di cui si parla troppo poco, che tutti dovrebbero vedere ma di cui in realtà il grande pubblico spesso non conosce neanche il nome. Cinque titoli straordinari imperdibili per gli appassionati del genere e non solo.



La decima vittima

Perché non iniziare parlando di uno dei pochissimi salti, pienamente riusciti, del cinema italiano nel territorio della fantascienza? Negli anni in cui la vivacità della commedia domina le produzioni della penisola e il dramma a sfondo sociale si consolida, uno degli artefici del successo di quest'ultimo filone, Elio Petri, si lancia nel thriller futuristico e grottesco con La decima vittima, tratto dal racconto La settima vittima di Robert Sheckley. Spietata satira e critica al società consumistica del tempo, l'opera che vede tra i protagonisti Marcello Mastroianni e Ursula Andress indaga l'influenza dei mass media, specialmente nella televisione, e la loro invadenza.

Le vicende quasi anticipano il concetto alla base di Battle Royale o, con più analogie, saghe come quella di The Purge o Hunger Games: in una Roma del futuro, la rabbia e la repressione viene sfogata attraverso una caccia all'uomo in diretta tv, ma due dei partecipanti finiranno per avvicinarsi diversamente da come avevano previsto. La decima vittima è uno dei progetti di Petri di cui meno si discute quando si cita l'opera del regista ma al l cui interno, pur costatando la distanza dai suoi lungometraggi più celebri, è possibile trovare la stessa attenta disamina sull'Italia del tempo, nel quale la volgarità e la crudeltà hanno preso il sopravvento, i sentimenti e le identità individuali si confondono fino a perdersi, così come il confine tra vittima e carnefice diventa labile, ma soprattutto riflette la precoce (era il 1965) volontà di far spettacolo a discapito dei valori di un'umanità, ormai latitante.



Pur con qualche imperfezione causata dalle pressioni del produttore Carlo Ponti, il film è nobilitato dalle splendide scenografie influenzate dalla Pop Art - negli stessi anni Jean-Luc Godard, nel suo Una storia americana, sceglie lo stesso tipo di aspetto visivo - e andrebbe riscoperto anche soltanto per capire che in Italia bastavano e bastano tutt'ora coraggio e idee per provare ad uscire da un canone a volte stantio.



Radiazioni BX: distruzione uomo (The Incredible Shrinking Man)

Inserire questo titolo è un po' una presa di posizione. Perché The Incredible Shrinking Man (meglio ricordarlo con il titolo originale...) il suo successo l'ha avuto e non sono in pochi ad averlo visto. Il punto è che oggi, quando si pensa alla fantascienza, sovente di esclude dal dibattito quella classica, ricordando ancora opere come L'invasione degli ultracorpi di Don Siegel ma perdendo l'occasione per nominare Jack Arnold. Egli fu, nel corso degli anni Cinquanta, un maestro indiscusso del cinema fantascientifico popolato di mostri umanoidi, creature aliene e mutazioni, senza però perdere di vista la componente morale e psicologica data dall'incontro con l'estraneo e l'altero, l'incomunicabilità e il suo impatto sull'uomo, specie quello del suo tempo, andando oltre il più popolare - ma non per questo di minor valore - intrattenimento a basso budget e di serie B.

The Incredible Shrinking Man segna uno dei punti più alti del suo cinema e della fantascienza di metà Novecento: tratto dal romanzo Tre millimetri al giorno di Richard Matheson, che si occupò anche della sceneggiatura, il lungometraggio segue le vicende di un uomo che accidentalmente, durante una gita in motoscafo, entra in contatto con una nube radioattiva. Da quel momento, giorno dopo giorno, inizia a rendersi conto che la sua statura e le sue proporzioni si riducono sempre più. Stupefacenti gli effetti speciali, specie contestualizzati al 1957, che contribuiscono alla costruzione di ambienti perfetti per far perdere il piccolo protagonista, trasformando un'abitazione comune in una giungla da incubo, nella quale anche un gattino o un piccolo ragno possono diventare estremamente pericolosi.



Indagine sull'uomo, le sue paure e frustrazioni, l'opera di Arnold è cult che ha anche un gran senso dell'avventura e del divertimento - senza rinunciare alle costante tensione - inspiegabilmente poco noto al pubblico contemporaneo, che poco spesso si avvicina al cinema di serie B e alla fantascienza classica, perdendo così l'occasione di aggiungere al proprio bagaglio culturale un magnifico pezzo di storia di questo genere cinematografico.



The Whispering Star

Tra le numerosissime proposte offerte dalla fantascienza orientale, specialmente quella nipponica, si è scelto di virare verso una piccola gemma non ancora valorizzata a sufficienza - come del resto molti altri lavori del suo prolifico e audace autore. Sperimentando con i generi, come sempre ha fatto negli ultimi vent'anni, il regista giapponese Sion Sono esplora la fantascienza allontanandosi dalla verve della sua arte, andando di sottrazione e sospensione, riducendo al minimo dialoghi e le interazioni, dilatando vertiginosamente i tempi e i profondissimi silenzi.

The Whispering Star racconta dell'androide Yoko Suzuki, fattorina spaziale che viaggia a bordo di una sorta di navicella-bungalow per consegnare pacchi in altri pianeti. All'interno di questi ci sono degli oggetti-ricordo, piccole prove di un'umanità terrestre ormai dispersa in giro per l'universo. Segni di un mondo che non c'è più e ai quali bisogna attaccarsi. Facile cogliere la riflessione non solo sulla distanza emotiva contemporanea, acuita nel futuro descritto, ma soprattutto sul disastro di Fukushima (gli esterni sono prevalentemente girati nella regione colpita e oggi abbandonata a se stessa, in rovina, quasi a voler suggerire che prima o poi ogni posto dell'universo farà la stessa tragica fine) e sul ciò che ne resta nella memoria nella mente di uomini e donne lontani dalla propria terra - intesa come spazio fisico ma soprattutto come luogo in cui star bene - e uniti, paradossalmente, da un collante che umano non è, l'androide.



Perché ciò su cui Sion Sono intende far luce (anche quando, come non di rado ha fatto nella sua filmografia, si lascia prendere dalla frenesia senza freni) è il fatto che sono i sentimenti a comandare, non la propria natura o condizione. Non basta essere umani o "vivi": anzi, credendo ciò si finisce per annullarsi e regredire, diventando silhouette anonime e senza vita, essi stessi memorie di qualcosa che c'era e che ora è sbiadito.



Hard to Be a God



Tra i più influenti e importanti registi russi, Aleksej German oggi, a dieci anni dalla scomparsa, è ancora un semi-sconosciuto per buona parte del pubblico italiano.. Adattando l'omonimo romanzo fantascientifico del 1960 di Boris e Arkady Strugatsky, German realizza uno dei film più importanti del XXI secolo, che sfrutta tutte le potenzialità della settima arte, stimolando continuamente i sensi, attraendo con immagini sublimi e poi stordendo senza pietà, mostrando una devastazione respingente quanto stupefacente per la sua potenza visiva.

Non è per niente facile riuscire ad arrivare composti alla fine delle tre ore di durata, intervallate - si fa per dire - da un'innumerevole quantità di immagini e suoni (quasi sembra di sentire gli odori!), alcuni più chiari, altri dall'alto valore simbolico. La storia è quella di un gruppo di scienziati, inviati sul pianeta Arkanar per provare ad aiutare gli abitanti del luogo, fermi ad una caotica età medievale e senza apparente possibilità di progresso: a dominare è una società malsana e alla , dove vince chi è più forte e dove gli intellettuali vengono ostracizzati. Gli uomini di scienza, però, sanno che intromettersi con forza nella storia altrui potrebbe non essere l'idea giusta.



Hard to Be a God è un'opera che, guardando, come spesso si è fatto, al passato per raccontare la nostra civiltà, mette pressione allo spettatore: schiaccia con il peso delle sue immagini, riesce ad assordare e sfiancare con sfrontata invadenza anche lo spettatore più temerario che però, una volta terminata la tortuosa visione, difficilmente potrà non accettare, e poi affermare a piena voce, di aver assistito ad uno strano miracolo artistico. Una di quelle esperienze che, nel bene o nel male, si fanno poche volte e che raramente il cinema del nostro tempo riesce a produrre, specie quello più mainstream.



Mad God

Fuori da ogni logica produttiva, artistica e psicologica, è forse l'opera che più facilmente si avvicina al sopracitato Hard to Be a God. A differenza precedente (e ciò lo rende a tratti più sconvolgente) il film di Phil Tippett è però animato in stop-motion. Frutto di una gestazione trentennale, Mad God disintegra, durante la sua breve ma densissima durata, ogni certezza e la risputa sotto forma di qualcosa di nuovo e, probabilmente, mai visto. Uomini, macchine, mostri deformi, robot infernali e tanto altro abitano pulsanti e sporchi mondi impossibili, come dei gironi dell'Inferno dantesco, dove ogni elemento appare sia casuale che perfettamente integrato in uno schema paradossalmente funzionale e funzionante.

Il tutto dalla mente e dalle mani di una vera e propria leggenda: autore degli effetti visivi per registi come Spielberg (Jurassic Park), George Lucas (lui è la mente dietro il colossale AT-AT de L'impero colpisce ancora) e Verhoeven (Robocop), Phil Tippett è diventato con il passare degli anni uno dei più grandi artisti di sempre nell'ambito della stop-motion, a cui la fantascienza cinematografica deve moltissimo. Grandezza che si manifesta tutta in questo epocale lavoro, un progetto che parte dalla fantascienza distopica per evolversi in qualcosa di sempre nuovo e inaspettato, ricco di trovate visive e sensoriali fuori dal comune e dotato di un'espressività disarmante.



Complessissimo nel suo contorto svolgimento - centinaia sono le creature, gli eventi mostrati e i richiami alla religione - il lungometraggio animato appare più un sogno (sarebbe meglio dire un incubo), diametralmente opposto rispetto ai canoni della narrazione tradizionale dalla quale poter estrapolare significati e collegamenti. Non che sia impossibile, ma il senso dell'operazione non sta lì, quanto piuttosto è da ricercare nel viaggio, nello svolgimento. Nichilista fino all'osso e straniante all'inverosimile, Mad God è senz'ombra di dubbio uno dei migliori film d'animazione di tutti i tempi.