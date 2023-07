5 Film che un vero abbonato Netflix non può non aver visto

Anche se i recenti cambiamenti, in termini di condivisione, hanno sicuramente mutato il rapporto che Netflix aveva costruito con la sua fedelissima utenza, ciò non toglie che sulla piattaforma ci siano tutt'ora prodotti che vale assolutamente la pena vedere e recuperare. Partendo da una dinamica del genere, abbiamo cominciato a riflettere su quei film che Netflix stesso ha prodotto che portano in alto il suo nome, su quei lungometraggi che un vero abbonato non può non aver mai visto, e che diventano immediatamente un must see nel momento stesso in cui attivate il vostro account personale.



Nella nostra lista troverete titoli di ogni genere, selezionati in relazione al loro valore artistico e alla risposta di grande pubblico e critica. Il loro valore intrinseco potrebbe essere un fondamentale criterio di riflessione nei confronti dell'impegno cinematografico del portale in questione, o semplicemente una scusa in più per sfruttarne al meglio il catalogo.



Roma (2018)

Roma è un film del 2018 diretto e scritto da Alfonso Cuarón. È stato prodotto da Esperanto Filmoj e Participant Media ed è stato distribuito da Netflix. Il titolo è ambientato nella Città del Messico degli anni '70 ed è ispirato alle esperienze personali dell'autore,

ed è stato accolto molto positivamente sia dalla critica che dal pubblico. Ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti, inclusi tre premi Oscar, tra cui quello per il miglior regista, il miglior film straniero e la miglior fotografia. La sua trama ruota attorno alla vita di Cleo, una giovane domestica indigena interpretata da Yalitza Aparicio. Cleo lavora per una famiglia di ceto medio nella Città del Messico e affronta le sfide quotidiane della sua professione e della vita personale. Il lungometraggio esplora temi come la maternità, la discriminazione sociale, la politica e le disuguaglianze di classe, ponendo le basi di una pellicola che sa perfettamente mescolare elementi di fiction a frammenti autobiografici. La storia si concentra quindi sulla sua vita, ma si estende anche alla famiglia per cui lavora, mostrando i legami che si creano tra lei e i membri di questo nucleo, nonostante le differenze sociali e un certo grado di lontananza reciproca.



Il lungometraggio si distingue per la sua fotografia straordinaria, sempre per mano dello stesso regista, ed è stata girata interamente in bianco e nero, scegliendo di optare per una scelta estetica che crea un'atmosfera intima e malinconica. Le immagini sono esteticamente affascinanti e ricche di dettagli, creando una rappresentazione suggestiva della Città del Messico degli anni '70. Tanto si è scritto e detto di Roma, con elogi nei confronti della sua autenticità e del particolare realismo dosato a dovere insieme al resto. L'impegno del regista, in questo senso, lo si nota nel grande sforzo per ricreare l'atmosfera e l'aspetto del periodo in cui è ambientata la trama, incluso il ricorso a dettagli storici accurati e la ricostruzione di luoghi emblematici della stessa Città del Messico.

Stiamo parlando di un lavoro per immagini che ha raccolto un grandissimo successo sia a livello critico che commerciale in tutto il mondo, suscitando, contemporaneamente parlando, un forte impatto emotivo nel pubblico grazie a una storia coinvolgente e all'abilità di Cuarón nel creare un'esperienza cinematografica unica. Roma ha dimostrato che le storie intime e personali possono affascinare il pubblico su larga scala e ha consolidato la reputazione di questo regista come uno degli artisti più talentuosi della sua generazione, rendendo la pellicola una vera e propria perla immancabile in una lista dei 5 Film che un vero abbonato Netflix non può non aver visto, come è del resto imperdibile la nostra recensione di Roma.



The Irishman (2019)

In una lista del genere non può non comparire anche The Irishman, uscito nel 2019, diretto da Martin Scorsese, prodotto da Netflix, scritto da Steven Zaillian e basato sul libro/saggio I Heard You Paint Houses di Charles Brandt.

Questo progetto ha saputo alimentare la curiosità del grande pubblico, risultando come una delle opere più attese dell'anno a causa della presenza di un cast stellare composto da Robert De Niro, Al Pacino e Joe Pesci.

The Irishman, accolto molto positivamente dal pubblico e dalla critica, ed è stato nominato per numerosi premi, tra cui 10 premi Oscar. Ha anche ottenuto un'enorme attenzione mediatica a causa del suo budget stimato di circa 160 milioni di dollari. La trama segue la vita di Frank Sheeran, interpretato da Robert De Niro, un anziano che racconta la sua storia come sicario per la mafia italo-americana. La pellicola si svolge su diverse decadi, presentando flashback che mostrano il coinvolgimento di Frank con la famiglia criminale Bufalino, guidata da Russell Bufalino (Joe Pesci), e con il noto sindacalista Jimmy Hoffa (Al Pacino).



Scegliendo di esplorare temi come l'amicizia, la lealtà, la violenza e la corruzione, il racconto si concentra sul percorso di un uomo coinvolto in attività criminali e di come queste scelte influenzino la sua vita e relazioni personali. The Irishman affronta anche l'aspetto della vecchiaia e del rimorso, con Frank che riflette sulle sue azioni passate e sulle conseguenze che hanno avuto sulla sua esistenza. Uno dei tratti più affascinanti del lavoro di Scorsese è l'utilizzo della tecnica di de-aging, che ha permesso ai suoi protagonisti di vestire i panni di questi personaggi in diverse fasi della loro vita senza l'uso di attori più giovani o di trucco. La tecnologia in questione ha richiesto un avanzato lavoro di effetti speciali per rendere i volti degli attori più giovani e credibili possibili (ne parlavamo anche nella recensione di The Irishman).

Nonostante la durata totale si aggiri intorno alle tre ore e mezza circa, l'opera è stata apprezzata per via della narrazione coinvolgente e la maestria di Scorsese nella creazione di atmosfere e personaggi complessi. Stiamo parlando di un successo sia a livello critico che commerciale che ha attirato lodi per la sceneggiatura ben scritta, le prestazioni straordinarie del cast e la maestria del regista. Il tutto, offrendo una visione coinvolgente e cupa del mondo criminale, con una narrazione che affronta temi profondi e complessi.



Storia di un matrimonio (2019)

Storia di un matrimonio doveva esserci assolutamente in una lista dei 5 Film che un vero abbonato Netflix non può non aver visto, e la nostra recensione di Storia di un matrimonio lo testimonia. Scritta e diretta da Noah Baumbach e prodotta da Heyday Films e Netflix, si tratta di un'opera che ha sicuramente lasciato un segno indelebile sia nel grande pubblico che nella critica specializzata, l'anno in cui è uscito.

La pellicola si è distinta anche nella stagione degli awards, ricevendo numerose nomination e vittorie. Ha ottenuto sei nomination agli Oscar, tra cui miglior film, miglior attrice per Scarlett Johansson e miglior attore per Adam Driver, e ha vinto il premio per la miglior attrice non protagonista per Laura Dern. Inoltre, ha vinto il premio BAFTA per la migliore attrice non protagonista (sempre alla Dern) e molti altri riconoscimenti.



Storia di un matrimonio narra la disgregazione del rapporto di coppia tra Charlie (Adam Driver) e Nicole (Scarlett Johansson). Tutto si apre quando la coppia decide di separarsi e intraprende una battaglia legale per la custodia del loro figlio Henry, per poi esplorare il processo doloroso e complicato di questo momento della loro vita, mostrando le emozioni contrastanti dei due protagonisti e le conseguenze che tutto ciò ha sulla loro famiglia e sulla loro carriera.

La trama quindi, tocca temi come l'amore, la perdita, la colpa, la compromissione e il confronto con il passato, impegnandosi ad attraversare ogni cosa attraverso una sensibilità nella scrittura perfettamente coerente con quello che provano i personaggi. Esaminando le dinamiche complesse delle relazioni umane, e le sfide che emergono durante un periodo di separazione, il film offre una rappresentazione realistica e cruda di un matrimonio che si sgretola, mettendo in evidenza il dolore e la sofferenza che possono derivare da una rottura di questo genere.



Uno dei tratti maggiormente apprezzati da pubblico e critica è stata proprio la performance offerta dagli attori principali, Scarlett Johansson e Adam Driver, elogiati per la loro interpretazione autentica e intensa. La chimica tra i due e la loro capacità di trasmettere emozioni complesse hanno contribuito a rendere il racconto coinvolgente e commovente.

In tutto ciò troviamo la regia di Noah Baumbach, lodata per la sua capacità di creare una narrazione accurata e delicata, mantenendo sempre e comunque un tono realistico e intimo. Il suo sguardo è caratterizzato da dialoghi ben scritti e da una sensibilità che permette allo spettatore di immergersi facilmente nelle emozioni dei protagonisti fin quasi a sfiorarli. La voce del film è andata, quindi, ben oltre la propria piattaforma di appartenenza, arrivando ad essere sentita e analizzata anche in sedi lontane da quelle dello streaming e di Netflix, e non a caso, dato l'intrinseco valore artistico e creativo che ne bagna ogni singola inquadratura.



Tick, Tick... Boom! (2021)

Tick, Tick... Boom! è è una vera e propria piccola perla che andrebbe vista anche oltre questa nostra lista. Diretta da Lin-Manuel Miranda, si basa sull'omonimo musical di Jonathan Larson, il creatore del celebre Rent.

Il titolo racconta la storia di Jon (Andrew Garfield), un giovane compositore e aspirante scrittore di musical che si trova ad affrontare una crisi creativa accompagnata da una pressante scadenza per il suo spettacolo teatrale. Ambientato nel 1990, il racconto esplora i sogni, le sfide e le frustrazioni del ragazzo, mentre cerca di realizzare i suoi obiettivi nella frenetica scena artistica di una New York City che non sembra interessata a quello che ha da dire. Tick, Tick... Boom! Ha ricevuto molti elogi per la sua sceneggiatura, la regia e le performance degli attori, ottenendo varie nomination, tra cui il Critics' Choice Movie Award per il miglior film commedia o musicale e altre. Inoltre, ha vito il premio per il miglior attore in un film commedia o musicale (Andrew Garfield) ai Golden Globe (recuperate la nostra recensione di Tick Tick Boom). Al centro della sua narrazione troviamo tematiche come la passione per l'arte, la ricerca del successo e della realizzazione personale, l'amicizia e la lotta contro l'insicurezza e il dubbio esistenziale.



La pellicola si concentra sulle difficoltà che gli artisti devono affrontare nel perseguire i propri sogni e sulle decisioni che devono prendere per bilanciare la loro passione con la realtà della vita quotidiana. Fiore all'occhiello della pellicola sono le varie canzoni originali che riflettono le emozioni e le esperienze dello stesso protagonista, centrali nel comprendere quello che prova e quello che ha dentro in relazione alle circostanze narrative contro cui si trova a dover fare i conti.

Andrew Garfield ha ricevuto plausi unanimi per la sua performance nel ruolo di Jon, dimostrando le proprie abilità vocali e attoriali. Il cast include anche Alexandra Shipp, Robin de Jesús, Judith Light e Bradley Whitford, tutti perfettamente in parte. Andando oltre il suo valore creativo ed artistico, Tick, Tick... Boom! rappresenta innanzitutto un omaggio a Jonathan Larson e al suo talento come compositore e cantautore, esplorando la passione ed eredità che lo contraddistinguevano, e offrendo al pubblico una finestra sul suo mondo e sulle sfide che ha affrontato lungo il percorso creativo.



Nimona (2023)

Abbiamo deciso di concludere la nostra lista dei 5 Film che un vero abbonato Netflix non può non aver visto con Nimona, titolo d'animazione di recente uscita in catalogo che ha tutte le carte in regola per diventare un must see fra i lungometraggi disponibili in catalogo.

Diretta da Nick Bruno e Troy Quane, la pellicola è stata tratta dall'omonima graphic novel di ND Stevenson, e racconta la storia di Nimona (Chloë Grace Moretz in lingua originale), una misteriosa creatura mutaforma che decide di aiutare Ballister Blackheart (Riz Ahmed) dopo che quest'ultimo viene incastrato durante la sua investitura a cavaliere del regno. Ambientata in un mondo che ibrida insieme lo stile fantascientifico di matrice futuristica, e la classicità del fantasy medioevale, la trama del film si concentra sul rapporto di questi due e sull'improbabile percorso che, per pura casualità, li lega insieme. Differentemente da tantissimi altri prodotti nel catalogo Netflix, questo lungometraggio d'animazione riesce a trattare il tema dell'inclusività in maniera magistrale ed estremamente naturale, tratteggiando un racconto pseudo-fiabesco dalle mille sfumature contemporanee, profondo e facilmente leggibile da tutti.



È proprio nelle modalità creative e concettuali in cui delinea la sua avventura principale, che questa pellicola si distingue da tutti gli altri prodotti sulla sua stessa china, arrivando a imbastire un vero e proprio dialogo diretto coi suoi spettatori.

Con un indice di gradimento del 94% su Rotten Tomatoes, Nimona ha ulteriormente confermato il proprio valore attraverso il grande pubblico e la critica specializzata, che ne ha lodato la cura generale e lo spirito riconoscibilissimo (recuperate la nostra recensione di Nimona). Dalla sceneggiatura di Robert L. Baird e Lloyd Taylor, alla colonna sonora curata da Christophe Beck, si tratta di un vero e proprio gioiellino, un lavoro levigato al dettaglio che sa come rimanere impresso ispirando una serie di riflessioni, incorniciate da un impegno artistico da non sottovalutare affatto.