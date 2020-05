5 film da vedere su Infinity: da Il cardellino a Lego Batman - Il film

Grandi classici del cinema illusionistico, recenti adattamenti da romanzi premiati, incursioni in forma di "mattoncino" di iconici supereroi, film sottovalutati e intensi drammi alla riscoperta delle proprie origini. Nel nostro nuovo appuntamento dedicato ai titoli disponibili nel catalogo di Infinity andiamo a parlare dell'acclamato The Prestige di Christopher Nolan, della trasposizione dell'omonimo libro Il cardellino, del folle e colorato Lego Batman - Il film, dell'incompreso Il libro di Henry di Colin Trevorrow e dell'intenso Lion - La strada verso casa con protagonisti Dev Patel, Rooney Mara e Nicole Kidman.



The Prestige

The Prestige è ambientato a Londra sul finire dell'800. Gli illusionisti Alfred Borden e Robert Angier lavorano insieme ma un incidente li porterà a dividersi e a essere, per ambizione e motivi ben più personali, rivali.

Tra numeri d'illusionismo, donne, magia, scienza, si cercherà continuamente di rubare qualcosa dall'altro, dimostrando chi è il migliore, senza esclusione di colpi. Christopher Nolan ci trascina nella lotta all'ultimo sangue tra due illusionisti: prima amici, poi nemesi, i due iniziano un gioco di vendette e tradimenti destinato a finire in tragedia.



Sulla calibrata sceneggiatura del fratello Jonathan (a sua volta adattamento del romanzo di Christopher Priest) il cineasta britannico firma un diabolico e orchestrato organismo a incastri nel quale si trovano coinvolte diverse figure secondarie, pedine di una partita a scacchi in cui i colpi di scena si susseguono in serie in un senso dello spettacolo classico e moderno al contempo.

Christian Bale e Hugh Jackman sono perfetti nei panni dei due magnetici antagonisti, in un cast che vanta la classe di Michael Caine, la bellezza di Scarlett Johansson e Rebecca Hall e il carisma del compianto David Bowie, chiamato qui a vestire i panni di Nikola Tesla.



Il cardellino

Il tredicenne newyorkese Theo Decker è miracolosamente sopravvissuto a un incidente che ha ucciso la madre. Abbandonato dal padre alcolista, Theo viene adottato più avanti da una famiglia molto altolocata, ma il ragazzo resta sconcertato dalla grandezza della nuova casa di Park Avenue e tormentato dal desiderio di riavere indietro la madre.

Si aggrappa allora all'unica cosa che possa ricordargliela e che conduce Theo nel mondo dell'arte, portandolo da adulto a muoversi con fare vistoso tra i salotti dei ricchi e il polveroso negozio di antiquariato dove lavora, in un rapporto di amore malato per il ristretto circolo nel quale è entrato, in realtà più pericoloso di quanto potesse immaginare.



Adattamento per il grande schermo dell'omonimo romanzo di Donna Tartt, vincitore del Premio Pulitzer per la narrativa nel 2014, il film è diretto da John Crowley - già regista dell'apprezzato Brooklyn (2015), e vanta un cast delle grandi occasioni, con Ansel Elgort nel ruolo principale e comprimari del calibro di Finn Wolfhard, Sarah Paulson, Luke Wilson, Jeffrey Wright e Nicole Kidman.



Lego Batman - Il film

Joker, rimasto ferito da una frase di Batman, vuole farla pagare cara al suo acerrimo nemico e organizza nei minimi dettagli un diabolico piano nel quale ha coinvolto tutti gli altri super-criminali di Gotham City. I villain fingono di arrendersi alle autorità, ma Batman sente odore di imbroglio e pensa che la sua crudele e geniale nemesi stia agendo proprio dalle mura dell'Arkham Asylum.

L'Uomo Pipistrello si reca così nella Zona Fantasma al fine di rubare un proiettore in grado di mandare Joker nella prigione spaziale. Il giustiziere mascherato, che ha preso come allievo un giovane Robin, non sa che la sua mossa era pienamente prevista dal progetto di Joker e ora Gotham City e i suoi abitanti si trovano in grave pericolo.



Dopo il grande successo di The Lego Movie (2014) molti dei personaggi in esso comparsi sono diventati protagonisti di diversi spin-off, inclusi quelli sull'amato personaggio di casa DC Comics. Lego Batman - Il film segue le linee guida del prototipo, proponendo una messa in scena colorata e stravagante, ricchissima di situazioni e citazioni, per uno spettacolo entusiasmante dal punto di vista visivo e carico di una sana comicità autoironica. Una visione che coinvolge grandi e piccini con una carica letteralmente esplosiva.



Il libro di Henry

Henry Carter ha solo undici anni e tutta la vita davanti: trascorre un'esistenza serena con la madre Susan e il fratellino minore Peter. Henry è un piccolo genio capace di eccellere non solo in tutte le materie ma anche in compiti che normalmente non spettano a un ragazzino della sua età.

Il protagonista scopre un giorno che la compagna di classe Christina, sua vicina di casa, viene abusata sessualmente dal patrigno e prova in tutti i modi a denunciare l'accaduto alle autorità competenti, ma le accuse cadono sempre nel vuoto anche perché l'uomo ha dei rapporti stretti con la polizia locale.

Le cose si aggravano ulteriormente quando Henry si scopre affetto da un male incurabile e sceglie di affidare a un libro/diario scritto di proprio pugno la soluzione per porre fine al crimine.



Un film imperfetto ma con una personalità fuori dal comune, capace nel suo mischione di generi e di atmosfere di dar vita a una vicenda che tocca sia dal lato emotivo che da quello di più puro e intelligente intrattenimento.

Il libro di Henry si rivela un'opera ambiziosa, sorretta dalle convincenti performance dell'ottimo cast di adulti e bambini e ricca di citazioni e rimandi sparsi, capaci di rinsaldare una parziale indecisione narrativa grazie a soluzioni stilistiche originali che riescono a coinvolgere lasciando anche spazio a gustosi istinti di genere.



Lion - La strada verso casa

Nel 1986 nella città di Khandwa, in India, Saroo è un bambino di cinque anni che proviene da una famiglia povera. Una notte, di nascosto dalla madre, si reca insieme al fratello maggiore in una stazione ferroviaria dove crolla stremato a causa del sonno.

Dopo essersi svegliato e rimasto da solo, sale per sbaglio su un treno diretto a Calcutta, distante ben 1600 km dalla sua cittadina natale. Il piccolo si trova così catapultato nella frenetica metropoli, dormendo per strada e rischiando di diventare preda di uomini senza scrupoli che rapiscono i bambini per loschi scopi.



Mandato in un orfanotrofio locale, viene in seguito adottato da una ricca coppia senza figli residente in Tasmania. Vent'anni più tardi Saroo, che non ha mai dimenticato le proprie origini, decide di mettersi alla ricerca della sua vera casa.

Il classico "film da Oscar" (sei candidature, nessuna vittoria) che racconta una commovente storia vera con una messa in scena sontuosa ed elegante, capace di emozionare a più riprese il grande pubblico grazie anche alle ottime performance del cast, Nicole Kidman e Dev Patel su tutti.