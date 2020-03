5 film da vedere gratis su TIMVISION, da Tomb Raider a Valerian

Tra le tante piattaforme di streaming che hanno aderito all'iniziativa Solidarietà Digitale del Governo vi è anche TIMVISION e qui vi spieghiamo come attivare gratuitamente il servizio fino al 15 aprile. Per l'occasione abbiamo deciso di proporvi cinque titoli, cercando di venire incontro ai gusti di un pubblico eterogeneo. Vi parliamo perciò dell'epico Seven Swords, originale rivisitazione/omaggio a I sette samurai (1954) operata da Tsui Hark, del reboot per il grande schermo della saga di Tomb Raider con Alicia Vikander nei panni di una giovane Lara Croft, del fantascientifico Oblivion con Tom Cruise e della space-opera Valerian e la città dei mille pianeti diretta da Luc Besson, per chiudere con l'avvincente action-movie Braven con protagonista il possente Jason Momoa.



Seven Swords

Il governo Qinq emana un editto che vieta la pratica delle arti marziali tra la gente comune, al fine di evitare una potenziale ribellione. Vento di Fuoco, signore della guerra, è a capo di un esercito che non esita a massacrare interi villaggi pur di ottenere una più lauta ricompensa dall'imperatore. Per fermarne la scia di sangue vengono arruolati cinque guerrieri (cui si aggiungono due giovani locali, un ragazzo e una ragazza) in possesso di spade di leggendaria fattura, come ultima speranza per riportare la giustizia in quelle lande vittime di barbarie.



Avventura epica, esaltante ed emozionante, Seven Swords è l'ispirato omaggio del maestro Tsui Hark a un grande classico del cinema epico quale I sette samurai (1954) di Akira Kurosawa. Un'opera spettacolare ricchissima di veri e propri tour coreografici di estatica bellezza, escalation marziali dove Donnie Yen e il resto del cast danno il loro meglio. L'appassionante colonna sonora, il fascino degli sconfinati paesaggi e una storia che nella sua scorrevolezza trova sfumature originali rendono le due ore e mezza di visione un must-see obbligato per gli amanti del cinema avventuroso.



Tomb Raider

Il premio Oscar Alicia Vikander interpreta Lara Croft in questo reboot che si pone, seguendo anche l'evoluzione videoludica, quale origin story dell'eroina. Il film si concentra sulla grande battaglia che la ragazza dovrà affrontare contro l'organizzazione denominata Trinity, in un'atmosfera avventurosa che guarda ai grandi classici del filone nonché al medium originario.



Pur lontano dall'eccellenza, il nuovo corso della saga di Tomb Raider si fa apprezzare per un sano spettacolo a tema e per una semplicità narrativa di fondo che, una volta tanto, si rivela un punto di forza nel rendere più scorrevole e avvincente il succedersi degli eventi, trovando grazie alla sua protagonista il modo di speziare di inedite sfumature l'iconico personaggio. Il regista norvegese Roar Uthaug, già dietro la macchina da presa del similare Escape (2012) e del disaster-movie The Wave (2015), trova la giusta chiave di lettura per l'amato franchise e firma una sana avventura di genere dove i punti di forza sovrastano i, pur presenti, difetti.



Oblivion

Nel 2077 la Terra è totalmente in rovina in seguito alla distruzione della Luna e al sanguinoso conflitto con la razza extraterrestre degli Scavenger. Il pianeta è stato abbandonato e l'umanità è emigrata su Titano, con solo un paio di individui rimasti a controllare la situazione. Tra loro ci sono Jack Harper e la sua compagna/collega Vittoria, incaricati per un certo periodo di tempo di supervisionare e proteggere dei giganteschi macchinari che, sfruttando le energie terrestri, riescono poi a inviarle su Titano.

A solo due settimane dalla fine della sua mansione, Jack è vittima di strani sogni in cui compare una donna, e quando questa viene ritrovata in vita dopo un atterraggio di emergenza di una misteriosa navetta, scopre inquietanti segreti che rivoluzioneranno il suo mondo.



Oblivion, secondo film di Joseph Kosinski, è l'adattamento di una graphic novel ideata dallo stesso regista. Citazioni su citazioni in un'opera affascinante che si svela lentamente in colpi di scena forse poco originali ma indubbiamente efficaci, sia ai fini dello spettacolo che delle emozioni a prova di grande pubblico. L'attenzione ai suggestivi paesaggi e un ottimo cast capitanato da Tom Cruise confezionano questo ideale mix tra avventura e fantascienza che svolge il proprio compito di ludico intrattenimento nel migliore dei modi, accompagnato oltretutto da un'avvolgente colonna sonora dai toni epici.



Braven

Il tagliaboschi Joe Braven vive con la moglie Stephania, la piccola figlia Charlotte e l'anziano padre Linden, affetto da una grave forma di demenza. Un giorno Joe decide di fare insieme al genitore una gita nella capanna di loro proprietà isolata nel bosco, al fine di studiare la situazione dopo l'ennesima violenta crisi di Linden, che ha dato di matto nella vicina cittadina.

L'uomo è ignaro che la sera precedente uno dei suoi dipendenti, in combutta con una banda criminale dedita allo spaccio, abbia nascosto proprio lì un cospicuo carico di droga, che ora i diretti interessati sono pronti a recuperare con le cattive. La situazione degenera e Joe e Linden, costretti nel frattempo a proteggere anche la piccola Charlotte che si era intrufolata di nascosto nell'auto, devono ricorrere alle armi per difendersi ed eliminare gli aggressori.



I "duri" Jason Momoa e Stephen Lang sono protagonisti di un avvincente action-thriller ambientato nelle innevate foreste canadesi, palcoscenico perfetto per la partita mortale che avrà presto luogo. Braven sfrutta una trama base non certo originalissima con solida personalità e se alcuni sviluppi narrativi possono risultare parzialmente prevedibili, i novanta minuti di visione hanno il merito di intrattenere con gusto, coniugando sane emozioni a esaltanti istinti di genere.



Valerian e la città dei mille pianeti

2740. Il Maggiore Valerian e la sergente Laureline, nonostante la loro giovane età, sono inviati dal Ministero della Difesa del territorio umano in quel di Alpha, città intergalattica che ospita migliaia di specie aliene. Lo scopo della loro missione è quello di recuperare l'ultimo convertitore Mul rimasto, finendo invischiati in un'incredibile avventura che riguarda anche la presunta estinzione di un'antichissima e pacifica civiltà.



Valerian e la città dei mille pianeti, adattamento del fumetto di Pierre Christin e Jean-Claude Mézières, si pone sin da subito come opera ambiziosa, un entusiasmante omaggio alla space-opera di stampo classico che coniuga citazionismo e modernismo in uno spettacolo visionario e divertente, purtroppo non apprezzato in pieno dal grande pubblico visti i bassi incassi a livello globale.

Anche nelle sue sporadiche imperfezioni, il film intrattiene e avvince con soluzioni fresche e originali sia nella gestione delle ambientazione che dei numerosi personaggi/razze secondari. Luc Besson sfodera tutto il suo mestiere nell'intelligente rimasticazione della sci-fi d'azione e i protagonisti Dane DeHaan e Cara Delevigne sono sfruttati con efficacia.