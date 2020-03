5 film da vedere gratis su TIMVISION, da Need for speed a Passengers

Love-story d'ambientazione fantascientifica, atipici monster-movie, grandi cult del cinema sci-fi, adrenalinici action su quattro ruote e remake di classici del cinema epico. Continuiamo il nostro viaggio alla scoperta dei titoli disponibili su TIMVISION (il servizio è gratuito fino al prossimo 15 aprile, avendo aderito all'iniziativa di Solidarietà Digitale) e ci concentriamo in quest'occasione sul romantico viaggio interstellare di Passengers, sul folle Colossal con Anne Hathaway, sull'esaltante Starship Troopers - Fanteria dello spazio di Paul Verhoeven, sull'adattamento per il grande schermo del videogioco Need for Speed e sulla nuova versione di Conan the Barbarian con protagonista Jason Momoa.



Passengers

Jennifer Lawrence e Chris Pratt sono i protagonisti di un'avventura ad alto rischio, nei panni di Aurora e Jim, che si trovano in viaggio, in sonno criogenico, a bordo di un'astronave che li trasporta verso una nuova vita su un lontano pianeta. La missione prende una svolta imprevista quando la capsula di lui, per un malfunzionamento, lo risveglia novanta anni prima di arrivare a destinazione. L'uomo, pur di non passare da solo il resto della vita, seleziona proprio Aurora quale compagna e la desta, a sua insaputa, dal letargo. Unici esseri coscienti della nave, i due scoprono che il mezzo stesso è in grave pericolo e, con le 5000 vite dei rimanenti passeggeri in ballo, dovranno cercare una soluzione prima che sia troppo tardi.



Il regista norvegese Morten Tyldum firma uno sci-fi ambizioso ma imperfetto, capace comunque di proporre all'interno delle due ore di visione buoni spunti di riflessione. Il film vive in una sorta di ambientazione sospesa, con dramma e romanticismo che si coniugano al sottotesto fantascientifico. Vaghi echi di Solaris (1972) a far capolino e, anche al netto di una narrazione disomogenea le emozioni, di facile consumo, arrivano. Vi sono indubbiamente prototipi migliori in giro, ma Passengers sa come intrattenere il grande pubblico grazie anche al carisma e sex-appeal dei suoi protagonisti.



Colossal

Gloria si trova nel mezzo di un complicato periodo, sia dal punto di vista professionale che privato e, dopo essere stata sfrattata dall'appartamento dove conviveva con il fidanzato Tim, decide di far ritorno alla casa natale dov'è cresciuta, in una piccola cittadina di provincia. Qui ritrova Oscar, suo amico d'infanzia ora proprietario di un bar, che la assume come cameriera. Qualche giorno dopo un gigantesco mostro fa la sua comparsa nella lontana Seoul e con il passare degli avvistamenti Gloria capisce di essere collegata in qualche modo alla gigantesca creatura.

Tra sensi di colpa e un mistero che risiede nel passato, la ragazza dovrà prendere decisioni difficili e affrontare un pericoloso e insospettabile nemico.



Il regista spagnolo Nacho Vigalondo, da sempre pronto a utilizzare sci-fi e cinema di genere per porre questioni interessanti, realizza con Colossal un monster-movie atipico che si muove sui toni di una commedia drammatica, ibridata ai canoni dei tipici kaiju nipponici. Un film che coniuga divertimento ed emozioni con semplicità, potendo inoltre contare su effetti speciali di buona qualità e un finale che sfiora l'epica. Anne Hathaway è assolutamente perfetta, alle prese con un personaggio complesso con cui entrare subito in empatia.



Starship Troopers - Fanteria dello spazio

Nel XXIII secolo la Terra è in piena fase di colonizzazione dello spazio. Le forze armate planetarie, duranti i loro viaggi nelle galassie, si imbattono in una temibile razza aracnoide, originaria dell'arido pianeta di Klendathu. Gli insetti, che invadono i pianeti vicini lanciando asteroidi al plasma, ne scagliano uno gigantesco proprio sulla Terra che causa milioni di perdite umane. Johnny Rico, un soldato di fanteria che ha perso la sua famiglia durante l'attacco, è impegnato nel mezzo del conflitto insieme alla sua ragazza Carmen e all'amica Dizzy, da sempre innamorata di lui.

Ma gli alieni si rivelano sempre più intelligenti e pericolosi, provocando un considerevole numero di vittime tra le fila dell'esercito spaziale e costringendo le forze terrestri a un'ultima, disperata, mossa per la sopravvivenza.



Sul finire degli anni '90 Paul Verhoeven firma un blockbuster unico, che prende a piene mani dai b-movie per offrire una spettacolare messa in scena condita da una tagliente satira militaresca. Due ore di assoluto divertimento che nascondono spunti di riflessione e sferzanti critiche all'interventismo americano dietro l'apparente veicolo d'entertainment. Gli ottimi effetti speciali e una storia semplice ma incisiva, popolata da figure piacevolmente stereotipate e/o caricaturali, hanno reso il film un vero e proprio cult per gli amanti del cinema di fantascienza e non solo.



Need for Speed

Tobey Marshall, meccanico e pilota automobilistico, è incastrato per un crimine che non ha commesso e viene condannato a trascorrere due anni dietro le sbarre. Finito di scontare la propria pena, Tobey ha ora un unico obiettivo: vendicarsi dell'uomo responsabile della sua ingiusta detenzione, ossia l'ex pilota NASCAR Dino Brewster. Tobey sa bene però che per sconfiggere la sua nemesi dovrà batterla in una gara all'ultimo respiro, la De Leon, il Mondiale delle corse clandestine.

Per giungere in tempo alla fatidica resa dei conti, il protagonista sfiderà ogni limite di velocità in un epico viaggio on the road attraverso gli Stati Uniti.



Adattamento dell'omonimo racing game di culto, Need for Speed fa suo uno stile adrenalinico e veloce, preso di pari passo dalla fonte originaria, che garantisce un godibile spettacolo a tema. Una trama divisa tra feeling più cupi e altri più leggeri che trova ulteriori spunti nelle convincenti interpretazioni degli antagonisti Aaron Paul e Dominic Cooper.



Conan the Barbarian

Conan è il possente erede di una fiera tribù barbara, massacrata da un crudele tiranno. Salvatosi dallo sterminio e votatosi alla vendetta, il ragazzo si schiera sempre in difesa dei più deboli, facendo affidamento sugli insegnamenti guerrieri ricevuti nella sua tormentata infanzia. Durante il suo viaggio, Conan riesce a scoprire l'identità del suo acerrimo nemico, che risponde all'appellativo di Khalar Zym, e inizia la sua missione per farla pagare allo spietato conquistatore.



Il classico diretto nel 1982 da John Milius e con protagonista Arnold Schwarzenegger è entrato nella storia del cinema epico. Questo più recente remake vede l'altrettanto massiccio Jason Momoa nel ruolo dell'indomito protagonista, in un aggiornamento che evidenzia diversi limiti ma riesce comunque a intrattenere per una serata senza troppe pretese.

L'epica dell'originale è qui smussata, ma le avvincenti sequenze d'azione e una dignitosa gestione dell'atmosfera garantiscono un gradevole divertimento a tema, almeno per gli appassionati dell'iconico personaggio che potranno trovarvi al contempo sia difetti che spunti di potenziale interesse.