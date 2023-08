5 cult che valgono il prezzo dell'abbonamento (anche più alto) su Disney+

Dopo un periodo che si può quasi definire di rodaggio, in cui i contenuti sembravano limitati, il catalogo di Disney+ è in questo momento più competitivo che mai (avete visto quali sono le serie tv in arrivo ad agosto su Disney+?). Non solo, quindi, una piattaforma di streaming per famiglie e bambini ma molto altro. Nel selezionare cinque film che da soli varrebbero il prezzo dell'abbonamento si è scelto di mettere da parte quei titoli che, per forza di cosa, fanno parte del macromondo di Disney (Star Wars, Marvel e l'animazione Disney e Pixar), per consigliare alcuni capolavori di cui molti ignorano la presenza in catalogo.



Si è optato per opere slegate da altri prodotti, portando ad escludere così gemme come Alien o Predator, ad esempio, perché legate a franchise molto più ampi. E per sottolineare l'esclusività, sono stati scelti cinque film presenti soltanto su Disney+ (alcuni titoli di Nanni Moretti, Heat di Michael Mann o La vita è bella possono esser visti anche su Netflix o Prime Video), escludendo le piattaforme di noleggio.



Il braccio violento della legge

Vincitore di 5 Oscar nel 1971, tra cui quello per il miglior film, Il braccio violento della legge (The French Connection) è uno dei punti più alti del poliziesco americano. Con uno stile sporco e deciso, Willian Friedkin (L'esorcista) spinge realisticamente l'acceleratore sulla violenza e le ossessioni umane, dipingendo personaggi con i quali è difficile empatizzare e ambienti alla deriva, pregni di meschinità e squallore. Il clima era quello della stagione che verrà poi definita New Hollywood, nella quale il cinema statunitense stava attraversando una fase di profondi cambiamenti, visibili soprattutto nella struttura dei generi classici che dal quel momento non sarebbero più stati come prima, tra cui il poliziesco.

Ed era un periodo in cui si facevano sempre più intensi i rapporti con la Nouvelle Vague e i polar francesi che tanto hanno condizionato e influenzato gli autori dell'epoca. Una rivoluzione che passò soprattutto dalle scelte visive che misero da parte l'aspetto patinato e costruito ad hoc, prediligendo il crudo urbano (grazie al passato da documentarista, Friedkin riprese spesso senza comparse, inglobando in scena veri cittadini, ignari e che spesso rivolgono addirittura lo sguardo in camera). Una pellicola amarissima, soprattutto nel finale, che, in pochi anni, iniziò a settare un nuovo standard per il genere.



Re per una notte

Sembra partire dalla profetica frase di Andy Warhol, che pronosticava in futuro quindici minuti di celebrità per chiunque, l'agrodolce satira di Martin Scorsese: uno dei lavori più maturi della sua incredibile carriera, ingiustamente relegato ad opera in secondo piano rispetto ad altre universalmente più apprezzate. Re per una notte (The King of Comedy) è dominato da un eccezionale ed ispiratissimo Robert De Niro, nel suo momento d'oro. Modello e fonte d'ispirazione per il Joker di Joaquin Phoenix, il film del 1982 non sembra dimostrare l'età che ha soprattutto per la capacità di raccontare così egregiamente il fanatismo, il rapporto comunicazione-spettatore, il mondo contemporaneo e l'instabilità mentale del suo protagonista. Un incubo metropolitano in cui le risate e la leggerezza vengono trasformate in paranoia e disagio.

Inizialmente stroncato e mal compreso - fu un flop al botteghino e costrinse Scorsese a ripiegare su produzioni a basso budget ma non di minor valore, come Fuori Orario - Re per una notte ha vissuto, forse anche in relazione al successo del film di Todd Phillips (qui la nostra recensione di Joker), una seconda giovinezza che sta finalmente rendendo giustizia ad un progetto straordinario che ha saputo descrivere alla perfezione la fama e lo showbiz degli anni Ottanta e che ha permesso al suo autore di sperimentare e di mettere in piedi un'arguta analisi del cinema stesso, della tv, della fama e degli artisti.



La Mosca

Quello di David Cronenberg è sempre stato un cinema capace di utilizzare l'horror, specie nella sua declinazione body, per parlare dell'uomo, dei suoi vizi e della sua natura messa costantemente in discussione. Quasi mai, però, orrore nel senso più generale e mainstream del termine. Almeno fino a La Mosca, non a caso il suo più grande successo commerciale. Partendo dal classico sci-fi del 1958, L'esperimento del dottor K. (o meglio, dal racconto di Langelaan che lo aveva ispirato), Cronenberg mette in scena una lenta e sconquassante mutazione e decomposizione sia del corpo che dell'identità, portando avanti un discorso sul cambiamento e su una carne che, citando Videodrome, si fa nuova.

La Mosca, pur differenziandosi dalla precedente e successiva filmografia di Cronenberg, racchiude paradossalmente in sé tutti gli elementi della poetica di un regista che sembra da sempre attratto ma, allo stesso tempo, respinto dalla carne e della sua modificazione, così come dalle derive che prospetta uno sviluppo della tecnologia destinato a disgregare e riplasmare l'essere (qui la nostra recensione del suo Crimes of the future). Paura, delirio kafkiano, sofferenza, sessualità e, incredibilmente, una delle storie d'amore più tragiche e intense del periodo, grazie soprattutto alle performance indelebili di Jeff Goldblum e Gena Davis.



Chi ha incastrato Roger Rabbit

Uno film della cinquina ad avere legami produttivi con Disney, è uno di quei cult che anche a distanza di decenni non smette di stupire. Nessun prodotto prima di Chi ha incastrato Roger Rabbit aveva messo in scena così bene la commistione di cinema live action e animazione tradizionale, rendendo quest'ultima fulcro della narrazione, spettacolarizzando al massimo entrambe e tirando fuori da ognuna il meglio per valorizzare l'altra. Ma non solo fusione di stile: l'opera di Zemeckis (scelto, dopo esser stato inizialmente scartato, a fronte gli straordinari risultati di Ritorno al futuro), che risente del contributo in fase di produzione di Spielberg e della sua Amblin, lavora benissimo con i generi, passando dall'hard boiled alla commedia slapstick con una fluidità invidiabile.

Ricco di personaggi iconici, il film tratto dal romanzo di Gary Wolf deve il suo successo anche all'azzeccatissima scelta per il ruolo del protagonista: a tratti goffo e fuori dagli standard dell'antieroe noir, Bob Hoskins risulta inaspettatamente perfetto proprio in virtù del suo sembrare fuori posto. Divertentissimo - grazie ad una sequela di gag concepite e dirette straordinariamente - e arricchito da una narrazione stratificata e densa, Chi ha incastrato Roger Rabbit è l'intrattenimento per eccellenza e andrebbe visto e rivisto anche solo per poter apprezzare sempre meglio le meravigliose animazioni del compianto Richard Williams.



La sottile linea rossa

Prima di questo film Terrence Malick sembrava esser diventato una figura leggendaria. Due primi film folgoranti (Badlands e I giorni del cielo) e poi vent'anni di vuoto, al punto che nel momento del suo ritorno chiunque voleva prender parte al nuovo progetto, percependone l'aura quasi mistica e sapendo che, nel bene o nel male, quell'opera avrebbe attirato le attenzioni su di sé. Era il 1998 e La sottile linea rossa capovolgeva il concetto di war movie, stravolgeva una volta per tuttela percezione del film di guerra come machista e muscolare ma soprattutto faceva nascere il germe del Malick più estremo, che troverà più avanti una gloriosa sintesi in The Three of Life.

Qui il racconto della Seconda Guerra Mondiale perde parzialmente di vista l'azione bellica e le esplosioni per mettere al centro di tutto il flusso di coscienza dell'essere umano, in una condizione nella quale poter ripensare l'esistenza nella sua interezza, gli orrori e l'inutilità del conflitto. Un conflitto che non si svolge solo all'esterno ma soprattutto tra le pareti di una psiche tormentata: una guerra con se stessi per restare aggrappati all'ultima speranza di umanità e per trovare con decisione la propria strada in un percorso contraddittorio nel quale bene e male, così come lucidità e follia, si intersecano facendo perdere le certezze. Ed è anche attraverso una cifra stilistica che diventerà sempre più personale - la potenza delle immagini accompagnata da una narrazione dilatata e a tratti onirica - che La sottile linea rossa riuscirà ad ottenere ben sette nomination agli Oscar, non riuscendo però a portare a casa neanche una statuetta.