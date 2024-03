Le stagioni cinematografiche passate ci hanno offerto tantissimi nuovi spunti sul settore e pellicole che hanno sicuramente lasciato il segno, dimostrando ancora una volta quanto il cinema, e la sala in sé, siano elementi fondamentali e imprescindibili per l'immaginario contemporaneo e la vita di tutti i giorni. Che si tratti di storie dal grande impatto e successo, o di scioperi volti a cambiare le cose e regolamentare le manovalanze artistiche, stiamo pur sempre parlando di un mondo creativo che bene o male esiste e respira innanzitutto su quel magico e irraggiungibile grande schermo, sia lontanissimo che vicinissimo. Il pubblico, però, è difficile da gestire, come anche le sue reazioni a specifici lungometraggi, spostando la sua attenzione solamente verso lavori specifici per poi tagliarne fuori altri, magari con lo stesso, o superiore, valore creativo. In relazione a tutto ciò e al nostro spassionato amore per il cinema, abbiamo deciso di raccogliere per voi quelli che pensiamo essere i 5 film più sottovalutati degli ultimi 10 anni.



Che sia per ragioni di tempo, o per motivazioni lavorative e personali, non tutti hanno l'opportunità di vedere quello che esce o è uscito nei cinema. Nella società in cui tutto va di corsa senza fermarsi neanche per un istante, può capitare di perdersi pezzi per strada, o di non prestare la giusta attenzione nei confronti di alcune storie che nascondono un intrinseco e memorabile valore. Lasciamo, quindi, da parte i giudizi affrettati e i pareri basati sulle opinioni altrui, e lanciamoci in questa lista fatta di perle preziose che non tutti hanno potuto apprezzare fino in fondo.



The Last Duel (2021)

Arrivato nei cinema durante il 2021, The Last Duel è un film storico diretto da Ridley Scott, basato sul libro "The Last Duel: A True Story of Crime, Scandal, and Trial by Combat in Medieval France" scritto da Eric Jager, e sceneggiato da Nicole Holofcener, Ben Affleck e Matt Damon.

Ambientandosi nella Francia del XIV secolo, la sua trama si sviluppa attorno a un controverso duello giudiziario tra due uomini per determinare la verità su un presunto stupro, sviluppandosi principalmente su 3 personaggi chiave: Jean de Carrouges (interpretato da Matt Damon), un nobile cavaliere che accusa Jacques Le Gris di aver violentato sua moglie Marguerite e cerca vendetta in questo senso, Jacques Le Gris (Adam Driver), un amico d'infanzia di Jean, che è accusato dell'aggressione sessuale e inizialmente nega le accuse e Marguerite de Carrouges (Jodie Comer), la moglie di Jean, che è stata vittima della violenza e giura di testimoniare in suo favore nonostante le conseguenze. Uno dei tratti più interessanti di The Last Duel risiede nel modo stesso in cui gli eventi della storia in corso sono raccontati, prediligendo l'utilizzo di tre punti di vista diversi, i quali forniscono prospettive contrastanti su ciò che è accaduto.



Questo approccio serve a mettere in evidenza le ambiguità e le sfumature delle testimonianze dei personaggi, portando gli spettatori a interrogarsi sulla verità. Nello scontro fra due uomini orgogliosi, quindi, si cela l'amara verità di una società medioevale sia lontanissima dalla nostra, che vicina per certi versi, sfruttando alcune riflessioni di fondo (in termini di violenza di genere, maschilismo e machismo) per andare oltre i costumi e l'attenzione alla ricostruzione del periodo storico a schermo (per approfondimenti vi rimandiamo alla nostra recensione di The Last Duel) .



Steve Jobs (2015)

Il mito di Steve Jobs, il genio che ha cambiato per sempre l'approccio degli esseri umani a un particolare tipo di tecnologia, spogliato e messo a nudo davanti alla macchina da presa, ritratto, questa volta, durante alcune fasi cruciali della sua vita e lontano da quel palcoscenico che lo ha reso celebre per come lo conosciamo oggi e immortale. Nel 2015 è uscito nei cinema lo Steve Jobs di Danny Boyle, film biografico su uno dei fondatori di Apple basato sulla biografia di Walter Isaacson e sceneggiato da Aaron Sorkin. Distinguendosi da tutti gli altri tentativi nella stessa direzione, questa pellicola si concentra sulla vita e sulla carriera di Steve (interpretato da Michael Fassbender), risaltando per la struttura narrativa unica divisa in tre momenti chiave della sua carriera, ciascuno situato dietro le quinte prima di un importante evento di presentazione dei prodotti Apple.

L'impalcatura cronologica non lineare fornisce uno sguardo approfondito sulla personalità complessa di Jobs, mettendone in evidenza il genio creativo e allo stesso tempo le sfide personali e professionali che ha dovuto affrontare, impegnandosi tratteggiarne anche i lati più negativi del suo carattere. Il dialogo veloce e tagliente di Aaron Sorkin conferisce alla narrazione un ritmo incalzante, mentre la regia di Danny Boyle porta il pubblico dietro le quinte di questi eventi. Un approccio narrativo-formale del genere è fondamentale per avvicinare gli spettatori a un personaggio apparentemente irraggiungibile e difficilissimo anche solamente da sfiorare, contribuendo a delineare una particolare delicatezza emotiva che accompagna l'intera storia dall'inizio alla fine, il tutto valorizzato dalle interpretazioni dei personaggi in gioco.



Good Time (2017)

Riflettendo su questa lista non potevamo non nominare almeno un a volta Good Time. Si tratta di un lungometraggio uscito nel 2017 e diretto dai fratelli Josh e Benny Safdie, una sorta di thriller costruito intorno alla vita di Connie Nikas, un giovane criminale interpretato da Robert Pattinson, e ad alcune scelte che lo cambieranno per sempre.



La storia al centro di Good Time ruota attorno a Connie, appunto, e al tentativo di salvare il suo fratello disabile, Nick, dopo che entrambi restano coinvolti in una rapina in banca che ha un esito disastroso. Dopo l'arresto di Nick, Connie cerca freneticamente di raccogliere denaro per la cauzione e si immerge in un mondo sotterraneo di criminalità, corruzione e disperazione. Nel corso della notte, cerca di eludere la polizia e sfuggire ai pericoli che gli si presentano mentre prova a liberare il fratello.

Differentemente dagli altri film dello stesso stampo, in questo caso regia e storia vanno di pari passo, impegnandosi a offrire una rappresentazione cruda e realistica della criminalità urbana, con una focalizzazione intensa sul protagonista e la sua discesa sempre più profonda nell'abisso della criminalità, il tutto con uno sguardo senza compromessi sulla vita degli individui marginalizzati e sulle scelte che li hanno portati su quella strada e sono disposti a fare pur di sopravvivere in un ambiente urbano ostile.



The Lobster (2015)

Quinto film di Yorgos Lanthimos, cineasta fresco di Leone d'Oro a Venezia 2023 e quattro Premi Oscar 2024 (meritatissimi secondo la nostra recensione di Povere Creature); regista che da sempre si distingue per il suo stile unico e surreale. Il suo The Lobster non poteva mancare fra i 5 film più sottovalutati negli ultimi 10 anni. Si tratta di una dark comedy che esplora tematiche complesse come l'amore e la pressione per conformarsi alle norme della società, raccontando le convenzioni sociali e romantiche di un contesto diverso e allo stesso tempo vicino al nostro, per poi tratteggiare una serie di riflessioni oltre le immagini a schermo.

Nel dettaglio, The Lobster parla di un mondo distopico in cui le persone sono costrette a vivere in un hotel e obbligate a trovare un partner entro 45 giorni. Se non riescono nell'impresa, vengono trasformate in un animale di loro scelta e rilasciate nella foresta circostante. Il protagonista, interpretato da Colin Farrell, è un uomo recentemente lasciato dalla moglie e portato sul posto per cercare un nuovo partner. Nel corso degli eventi, il pubblico viene immerso in una realtà bizzarra e priva di emozioni, in cui le persone cercano disperatamente di trovare un partner, spesso in modi strani e forzati.



Le regole rigide e l'assurdità delle convenzioni sociali in gioco sono messi in evidenza in modo satirico, con la pellicola che si concentra sulla mancanza di autenticità nelle relazioni umane e sul conformismo forzato, esplorando anche il tema dell'identità individuale e la pressione per adattarsi a un modello prestabilito, mettendo in luce quanto possa essere difficile restare fedeli a sé stessi in una società di questo tipo (recuperate la nostra recensione di The Lobster).



Animali notturni (2016)

Diretto da Tom Ford, noto stilista e designer di moda che ha fatto il suo ingresso anche nella regia cinematografica, Animali notturni è un thriller psicologico del 2016 che combina storie parallele e tematiche strettamente connesse con la tragedia personale, vendetta e rimorso. Sviluppandosi lungo due linee narrative interconnesse, la pellicola esplora vari argomenti, tra cui anche il potere dell'arte nel riflettere e dare significato alla realtà.

Al centro di tutto troviamo Susan Morrow, interpretata da Amy Adams, una donna di successo nell'industria artistica che sta vivendo un matrimonio infelice e una vita vuota. Un giorno, riceve il manoscritto di un romanzo scritto dal suo ex marito, Edward Sheffield (Jake Gyllenhaal). Questo s'intitola "Animali notturni" ed è dedicato a lei. La donna, però, mentre si trova immersa nella lettura di quelle pagine inizia a riflettere sulla sua relazione con Edward e su un tragico evento che ha segnato la loro storia d'amore. Contemporaneamente a tutto ciò abbiamo la storia all'interno dello stesso libro in lettura, che segue il personaggio Tony Hastings, anch'esso interpretato da Jake Gyllenhaal, coinvolto in un terribile incidente stradale con sua moglie e figlia, mentre viaggiano attraverso il Texas. La storia si trasforma ben presto in un incubo violento e pieno di suspense quando Tony cerca vendetta contro i criminali responsabili, guidato da un detective interpretato da Michael Shannon.



Animali notturni è uno di quei film che riesce a fondere insieme la dimensione introspettiva dei suoi personaggi col potere dell'arte, inteso come stimolo all'esplorazione di sé stessi. La storia di Susan e la lettura del romanzo di Edward innescano una serie di riflessioni su scelte passate, perdite e rimpianti, con queste pagine caratterizzate da un racconto oscuro e violento pronto a mettere in evidenza la capacità della creatività specifica di esplorare le emozioni umane più oscure.