5 film sulle icone dei motori migliori di Lamborghini

Non è per una semplice questione di adrenalina che tante persone rimangono ammaliate dalle automobili, ma anche per il fascino di una tecnologia in costante evoluzione, unita alle intuizioni geniali di chi ha rivoluzionato il proprio settore alzando sempre più in alto un'asticella che diventa il nuovo limite da superare al più presto. L'industria delle quattro ruote è stata spesso trascinata dalle idee di grandi sognatori, ai quali si devono scatti importanti verso il futuro dell'ingegneria automobilistica.



Ad uno di questi Robert Moresco ha dedicato un film che, purtroppo, non ha affatto raggiunto il traguardo desiderato, perché Lamborghini - The Man Behind the Legend risulta fin da subito un biopic artificioso e poco realistico, fiaccato da una predisposizione al melodramma che collassa anche a causa di una recitazione non ottimale da parte del suo cast. Se nel leggere la nostra recensione di Lamborghini vi è venuta voglia di riscoprire film dedicati allo stesso argomento, ma decisamente meglio riusciti, sappiate che il cinema ha regalato numerose pellicole sul mondo delle auto.



Le Mans '66 - La Grande Sfida

Niente spinge un uomo a superare i propri limiti più di una rivalità vissuta con fervore, e l'esempio lampante lo ritroviamo proprio nella sfida capitalistica, umana ed automobilistica tra Henry Ford ed Enzo Ferrari. Dopo aver visto rifiutare la propria offerta per comprare il marchio della rossa più famosa al mondo, l'imprenditore americano si sente usato dal collega italiano, che pare aver sfruttato la proposta soltanto per far alzare il prezzo del suo marchio prima di venderlo alla FIAT.

È quindi per pura vendetta che Ford decide scendere in pista sullo storico tracciato di Le Mans, spingendo la propria azienda verso i lidi dello sport per contendere all'odiato avversario il suo posto d'onore. Per gareggiare contro lo strapotere Ferrari la Ford ha però bisogno di un'auto dalle performance mai viste prima, e per costruirla vengono messe insieme le due menti più preziose del tempo: Carroll Shelby e Ken Miles (interpretati da Matt Damon e Christian Bale) collaborano per creare la storica GT40, elevando il marchio Ford su vette mai toccate prima d'ora.



Ottime interpretazioni, regia impeccabile e grande rigorosità sono i punti di forza di un film imprescindibile per ogni appassionato di automotive, diretto da un James Mangold in stato di grazia (come infatti vi dicevamo nella nostra recensione di Le Mans 66).



Indian - La Grande Sfida

Gli addetti alla localizzazione italiana non spiccano per grande fantasia quando c'è da tradurre titoli di film dedicati ai motori (a proposito, avete già letto i peggiori titoli italiani?), ma vi assicuriamo che questa Grande Sfida non riguarda Ford e Ferrari, e nemmeno altre due icone del settore, perché è quella lanciata da un uomo contro un limite apparentemente invalicabile. Anthony Hopkins diventa Burt Munro per la regia di Roger Donaldson, che con la sua pellicola racconta la vera storia dell'uomo capace di battere il record di velocità su strada nel 1967.

Il protagonista è un elegante e bonario neozelandese che modifica pezzo per pezzo la sua splendida motocicletta Indian del 1920, per poi partire verso la Utah dove, tra le saline e mille ostacoli, supererà i trecento chilometri orari. Non è un film perfetto quello distribuito nel 2005 ma, grazie alla prova sentita del suo attore principale e ad una storia che racconta uno spaccato della variegata comunità americana, riesce a toccare temi importanti e a rimanere nel cuore degli spettatori.



Rush

Ron Howard porta in scena una delle più grandi rivalità della storia della Formula 1 - se non la più grande di sempre - quando dirige un film dedicato a Niki Lauda e James Hunt, impostando l'intera vicenda sul senso di contrasto e competizione tra due piloti agli antipodi.

Il risultato sfreccia in un'opera che rasenta la perfezione, forte di una scenografia impeccabile e di una grandiosa chimica tra i due attori protagonisti: Daniel Bruhl è Niki Lauda, un uomo freddo, metodico e calcolatore, mentre Chris Hemsworth è James Hunt, un donnaiolo insolente e vanaglorioso. Entrambi sono però due sportivi dal talento cristallino, che proprio a causa della loro rivalità vengono spinti a migliorarsi con costanza, dando vita ad una sfida epocale per la Formula 1.



Nonostante una base automobilistica indispensabile per spiegare il contesto umano, è proprio la battaglia tra le due personalità estreme a far vivere la pellicola, donandole una fortissima carica emotiva che esplode nelle adrenaliniche sequenze su pista.



Senna

Se quella tra Lauda e Hunt non è la rivalità più celebre in assoluto, la causa è probabilmente da ricercare nelle lotte mozzafiato tra Ayrton Senna ed Alain Prost. All'eroe brasiliano è dedicato un documentario che tutti gli appassionati di Formula 1 dovrebbero guardare, perché Senna è un film dall'impatto straordinario, che si serve delle immagini di repertorio - molte delle quali inedite prima della distribuzione della pellicola - per ripercorrere in maniera lineare la carriera di uno di quei pochi sportivi capaci di valicare i confini della propria disciplina.

Simbolo della nazione carioca, celebrato ed amato da tutti, ma al tempo stesso malinconico nella sua ossessione religiosa, Senna azzannava l'asfalto con un'aggressività ed un'eleganza che sono diventate leggenda. Asif Kapadia dirige un'opera che non rischia nulla sul piano formale e visivo, lasciando strada libera al racconto di un uomo complicato, pilota senza pari alle prese con un mondo automobilistico che ormai è soltanto un lontano ricordo.



Tucker - Un uomo e il suo sogno

Chiude la lista una sorta di miscredente dell'automotive, perché con il suo Tucker Francis Ford Coppola racconta di un ingegnere che aveva a cuore la sicurezza dei passeggeri, e non solo la barbara velocità che causava numerosi incidenti stradali.

Tratto da una storia vera, il film inscena infatti le lotte di Preston Tucker contro la politica e l'industria del suo tempo: dopo aver guadagnato una fortuna vendendo tecnologie di guerra all'esercito americano, l'uomo si rivolge al mondo automobilistico denunciando la pericolosità dei veicoli nel 1948. Fu la mente che propose l'utilizzo di alcuni elementi rivoluzionari per l'epoca, ma oggi di dominio pubblico ed indispensabili, come il vetro stratificato, i freni a disco e la cintura di sicurezza, incontrando le reticenze dei capitalisti che vedevano nelle sue "follie" un possibile collasso economico.



Un grandioso cast composto da nomi del calibro di Jeff Bridges, Christian Slater e Joan Allen si unisce alla proverbiale perfezione del regista italo-americano per comporre un film imponente, dedicato ad una figura importantissima per l'industria a quattro ruote, anche se poco celebrata dalle masse.