5 film horror pazzeschi ma troppo poco conosciuti

L'orrore non ha confini e proprio su questa premessa si basa l'articolo che state per leggere. In un periodo dove la scena è dominata da prequel e sequel di sorta, con tanto di linee temporali sfasate e reboot all'ordine del giorno, abbiamo deciso di accompagnarvi alla scoperta di cinque titoli horror poco conosciuti dal grande pubblico. Nel farlo la scelta è stata all'insegna dell'eterogeneità più sfrenata, tanto che il poker è composto da film provenienti ognuno da un diverso Paese. Stati Uniti, Giappone, Spagna, Messico e Polonia, secondo appunto l'assioma espresso in apertura. Cinque diverse visioni della paura, tra violenza e atmosfera, misteri e fantasmi, nell'esplorazione a trecentosessanta gradi di un genere che nasconde sempre sorprese. Se siete fan anche della fantascienza, ecco qui 5 grandi film sci-fi che purtroppo hanno visto in pochi.



The Woman

Chris Cleek, avvocato quarantenne, è assai rispettato nella sua comunità e oltre alla florida carriera professionale che gli concede anche un certo potere, ha una splendida famiglia: felicemente sposato, o almeno così sembra, è padre di tre figli, due femmine e un maschio. I Cleek abitano in una fattoria fuori città immersa nella natura, ma come spesso accade le apparenze ingannano e l'armonia tra le mura domestica è ben lontana da quella auspicabile. Una sera, durante una battuta di caccia, Chris rinviene tra i boschi una giovane donna che viveva allo stato selvaggio in mezzo alla natura, ma invece di contattare i soccorsi opta per imprigionarla in cantina, incatenandola mani e piedi e cominciando a torturarla e violentarla, allo scopo di civilizzarla. Anche la moglie e i figli vengono obbligatoriamente coinvolti nei suoi sadici giochi, fino a quando...

La classica distinzione su chi sia il vero mostro è al centro di questo conturbante horror psicologico, già sequel - ma godibile anche stand-alone da chi non avesse visto l'originale The Offspring (2009) - che riprende il personaggio della ragazza, sola sopravvissuta degli eventi precedenti. Un film secco e brutale, dove l'orrore fa male nella sua sadica ferinità, all'uso e consumo di una ribalta femminista che non esiterà a prendersi i suoi tempi, destituendo quella società patriarcale incarnata dalla morbosa figura del padre-padrone.



Noroi - The Curse

Il 12 aprile del 2004 la casa di Masafumi Kobayashi, reporter specializzato nella ricerca di attività paranormali, viene completamente rasa al suolo da un devastante incendio nel quale muore tragicamente la moglie dell'uomo, mentre questi sembra essere svanito misteriosamente nel nulla. Il giornalista aveva da poco finito di girare un documentario legato ad un altro evento mai chiarito, ovvero la sparizione di una bambina in possesso di poteri ESP; un evento collegato alla presunta possessione di un'attrice, che sembra richiamare i dogmi di un arcano e secolare rituale. La verità sarà molto più spaventosa di quanto chiunque possa immaginare...

Si apre con la didascalia "questo documentario è ritenuto troppo inquietante per una visione pubblica" il mockumentary firmato nel 2005 dal regista giapponese Koji Shiraishi, capace di materializzare i peggiori incubi legati all'immaginario spiritico del Sol Levante in una confezione che flirta con il reale per raccontare il sovrannaturale tramite filmati realizzati ad hoc. Un crescendo di tensione che (rag)gela il sangue in iconiche scene madri, con quel vedo non vedo che nasconde insidie anche nel rallentamento delle immagini stesse, decostruendo questo sottofilone del cinema horror con tutte le influenze dell'animismo autoctono.



Il giorno della bestia

Se non siete ancora sazi dalle possessioni e siete rimasti delusi dall'ultima incarnazione del cult a tema per eccellenza - se volete saperne di più ecco qui la nostra recensione de L'esorcista - Il credente (2023) - ecco il film che fa per voi. Il giorno della bestia vede per protagonista un sacerdote spagnolo, venuto a conoscenza della data esatta nella quale nascerà l'anticristo. Insieme a un rozzo metallaro e a un presunto mago esperto di occultismo, dovrà individuare il luogo nel quale avverrà il parto e impedire così la fine del mondo.

Vincitore di ben sei premi Goya - gli "Oscar spagnoli" - il secondo lungometraggio del geniale regista spagnolo Alex de la Iglesia è un irresistibile mix grottesco tra commedia nera e sussulti horror, trascinante e ricco di gag / trovate completamente sui generis. Dall'improbabile rito di evocazione, alla rocambolesca fuga dal satanasso, con tanto di esaltante concerto death metal, Il giorno della bestia è un film ricco, esagerato, a tratti anche sbilanciato ma capace di garantire un'ora e mezzo di (in)sano divertimento a tema. Ottima la prova del protagonista Alex Angulo in un cast eterogeneo, che vede anche una buona presenza da parte di interpreti del nostro cinema come Armando De Razza e due camei per Gianni Ippoliti e Maria Grazia Cucinotta.



I Simili

Il 2 ottobre 1968, Città del Messico è stata teatro di un'orribile strage, passata alla storia come il Massacro di Tlatelolco, con la polizia che sparò alla cieca sulla folla uccidendo oltre trecento studenti: una data simbolo, durante la quale ha inizio la storia del film. In una piccola stazione degli autobus a a poche ore di distanza dalla capitale, alcuni passeggeri stanno attendendo la prossima corsa, mentre fuori le condizioni climatiche impazzano, al punto da aver provocato una serie di ritardi che stanno ancora affliggendo gli arrivi e le relative partenze. Ma gli ignari passeggeri dovranno ben presto guardarsi da qualcosa di misterioso, giacché all'interno della struttura iniziano a verificarsi inquietanti fenomeni di origine sconosciuta...

Arriva dal Messico questa produzione che flirta tra horror e contaminazioni fantastiche per indagare con uno sguardo drammatico e dalle derive politiche uno dei drammi mai rimossi del Paese. Una pellicola che riesce a dar vita a un'atmosfera straniante a cominciare fin dalle peculiari scelte fotografiche, dove la tensione cresce progressivamente con lo scorrere dei minuti fino ad un epilogo che fa ulteriormente male e spaventa ancor di più nelle sue connotazioni col reale.



La clessidra

Non un horror in senso stretto, ma un film profondamente inquietante nella sua essenza. La storia vede per protagonista Jozef che, dopo un inquietante viaggio in treno, giunge al sanatorio nel quale si trova ricoverato l'anziano padre. Lì viene ricevuto da un'affascinante e misteriosa infermiera che lo conduce dal primario: questi gli spiega come all'interno dell'istituto i pazienti siano curati tramite una diversa progressione temporale. Poco dopo Jozef osserva dalla finestra un altro sé stesso arrivare nuovamente al portone del sanatorio...

Tratta da una serie di racconti di Bruno Schulz, tra i più famosi scrittori polacchi di sempre, l'opera di Wojciech Has è una trasposizione folgorante, in bilico tra fantasia e onirismo, in cui accadono situazioni inspiegabili nel quale il protagonista si cala con insolita prontezza, quasi un predestinato di derivazione polanskiana che osserva il fato giocare con lui. Narrativamente filosofico ed esteticamente pittorico, con una regia che sfrutta luoghi e modi con perizia, in un percorso a ritroso che ritrova in un grottesco delirio figure e fasi chiave della storia, in una messa in scena dalla prepotente, visionaria, carica magnetica. Vincitore e non a caso del Premio della Giuria al Festival di Cannes nel 1973.