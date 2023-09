5 film da guardare subito se siete fan di Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077 è uno di quei videogiochi che conosce bene la lezione del cinema e della televisione, basando il suo intero potenziale creativo su un genere che abbiamo più volte visto valorizzato sia sul grande che sul piccolo schermo. Se fan del titolo, e avete voglia un secondo di approfondire la controparte cinematografica da cui, con molta probabilità, CD Projekt ha attinto nel creare Night City e tutto il resto, siete nel posto giusto (qui la recensione di Cyberpunk 2077 Phantom Liberty), . Per voi abbiamo deciso di stilare una lista dei 5 film imprescindibili se siete fan del videogame in questione.



Lo stesso termine "Cyberpunk" è indicativo di un genere narrativo che trova le proprie origini nella prima metà degli anni '80 del XX secolo, con la narrativa di tipo fantascientifico, fino a diventarne un vero e proprio sotto genere dalle caratteristiche proprie. Non ci è voluto troppo tempo affinché questi racconti si slegassero dalla propria dimensione di appartenenza, invadendo l'immaginario pop contemporaneo attraverso mezzi espressivi di ogni tipo, insediandosi anche nel cinema, nell'animazione e nei videogiochi. Curiosi di scoprire quali pellicole imprescindibili abbiamo inserito nella nostra lista?



Blade Runner (1982)

È impossibile giocare a Cyberpunk 2077 senza pensare, neanche per un istante, a Blade Runner. Uscito nei cinema nel 1982, girato da Ridley Scott e basato sul romanzo di Philip K. Dick Do Androids Dream of Electric Sheep? (Il cacciatore di androidi, da noi), stiamo parlando di un vero e proprio cult, un classico del genere che ha avuto un profondo impatto sulla cultura popolare e sull'industria cinematografica.

Blade Runner si ambienta in un futuro distopico, nel 2019, a Los Angeles. La trama segue il protagonista, Rick Deckard (interpretato da Harrison Ford), un ex blade Runner, un agente incaricato di ritirare alcuni replicanti, androidi artificiali che sono stati progettati per svolgere lavori pericolosi nello spazio, illegalmente fuggiti sulla Terra.

Mentre Deckard si addentra nella sua missione, inizia a interrogarsi sulla natura dell'umanità e sulla differenza tra esseri umani e replicanti. Il film solleva domande etiche e filosofiche profonde sulle conseguenze dell'ingegneria genetica, sulla moralità dell'umanità e sulla nozione di libero arbitrio. Le riflessioni alla base di Blade Runner hanno contribuito a renderlo il capolavoro riconosciuto oggi giorno, con una storia che mette in discussione la stessa natura umana e le sue possibilità di riproduzione attraverso le macchine. Possono le queste provare le stesse emozioni e sensazioni che proviamo anche noi?



Cruciale è anche il contesto in cui Deckard si muove, caratterizzato da un preponderante senso di alienazione e disumanizzazione, accentuato dal progresso tecnologico generale. L'oscurità in cui la narrazione sembra cadere in rovina, alimenta quindi il viaggio di un uomo all'interno di una città in cui la fantascienza si trasforma in decadimento, sia tangibile che personale, alimentando una climax finale ora pietra miliare della storia del cinema.



Ghost in the Shell (1995)

Uscito nel 1995, diretto da Mamoru Oshii e basato sul manga di Masamune Shirow, Ghost in the Shell non poteva mancare nella nostra lista dei 5 film da guardare subito se fan di Cyberpunk 2077. Stiamo parlando di una pellicola considerata un capolavoro dell'animazione giapponese, con un impatto significativo sull'immaginario popolare che ha influenzato non solo l'industria animata, ma anche della fantascienza e della cultura cyberpunk.

La trama di Ghost in the Shell si svolge nel 2029, nella Tokyo di un futuro dispotico, e ruota attorno a un'organizzazione di forze speciali chiamata "Sezione 9", guidata dalla maggiore Motoko Kusanagi. Motoko è un cyborg la cui coscienza, nota come il "Ghost", è l'unico elemento rimasto del suo sé originale. La pellicola esplora le tematiche della identità, dell'individualità, della coscienza e dell'etica nella società dominata dalla tecnologia, sviluppandosi su una storia tutta concentrata verso la caccia a un misterioso hacker noto come "il Marionattista", che ha la capacità di infiltrarsi nelle menti delle persone, manipolarle e controllarle.



L'importanza di quest'opera nell'immaginario popolare è notevole, ponendosi in modo pionieristico nel presentare tematiche di cibernetica e transumanesimo in un contesto cinematografico, anticipando molte delle discussioni attuali sulla relazione tra umanità e tecnologia. Ghost in the Shell ha anche aperto la strada a una serie di sequel, adattamenti televisivi, fumetti e videogiochi, che hanno ulteriormente sviluppato l'universo narrativo creato da Shirow, influenzando una generazione di registi e autori successivi.



Akira (1988)

I fan di Cyberpunk 2077 (qui trovate la nostra recensione di Cyberpunk 2077) non possono non aver sentito nominare, almeno una volta nella loro vita, Akira. Stiamo parlando di un film d'animazione, uscito nel 1988 e diretto da Katsuhiro Otomo basandosi sul suo manga omonimo, che ha cambiato per sempre la storia del cinema e dell'animazione come le conosciamo oggi.

È considerato un capolavoro del suo genere, nonché e uno dei lavori più influenti di sempre non solo in Giappone, ma anche a livello internazionale. Ambientato in un futuro distopico, nel 2019, Akira ci racconta alcuni fatti avvenuti a Neo Tokyo, una città post-apocalittica ricostruita dopo la distruzione causata da un'esplosione nucleare. La storia ruota attorno a due amici d'infanzia, Kaneda e Tetsuo, che si ritrovano coinvolti in eventi misteriosi dopo che il secondo comincia a sviluppare poteri psichici a seguito di un incidente in moto. Nel frattempo, il governo tenta di mantenere segreti alcuni esperimenti molto discutibili legati a quello che sta accadendo al giovane, e un gruppo di ribelli cerca di esporli. La trama si sviluppa, quindi, in una spirale di azione, tradimento, e scoperte sci-fi complesse, che culminano in un confronto epico tra Tetsuo e Kaneda, entrambi influenzati dal potere oscuro di Akira.



Fin dalla sua uscita nei cinema, Akira ha rivoluzionato l'animazione con la sua straordinaria attenzione ai dettagli e all'uso innovativo dell'animazione. Le sequenze d'azione e le esplosioni sono state particolarmente impressionanti per l'epoca e hanno stabilito nuovi standard qualitativi in un settore che aveva ancora tutto da dimostrare. Inoltre la pellicola ha contribuito in modo significativo a definire il genere cyberpunk, caratterizzato da ambienti distopici, tecnologia avanzata e temi di alienazione e controllo governativo. L'ambientazione di Neo Tokyo è diventata un'icona del genere e ha influenzato molte opere successive sulla stessa scia.



Minoriy Report (2002)

Uscito nel 2002 e diretto da Steven Spielberg, Minority Report è un film di fantascienza basato sull'omonimo un racconto breve di Philip K. Dick del 1956. La sua trama attorno a un'innovativa divisione di polizia chiamata "PreCrime", istituita a Washington, D.C., nel 2054. Questa è stata creata per prevenire i crimini prima che accadano attraverso l'impiego dei cosiddetti "Precog", tre individui dotati di poteri precognitivi, in grado di anticipare gli omicidi futuri così da consentire alle forze dell'ordine di arrestare i criminali prima che commettano i loro reati.



Il sistema sembra infallibile, e i crimini violenti sono stati praticamente eliminati dalla società. Il protagonista, John Anderton (interpretato da Tom Cruise), è il capo della PreCrime. Tuttavia, quando il sistema prevede che lui stesso commetterà un omicidio, diventa un fuggitivo e inizia una corsa contro il tempo per dimostrare la sua innocenza e scoprire il mistero dietro il funzionamento della sua stessa divisione. Nel corso della ricerca, emerge un complotto oscuro e le domande sull'etica della prevenzione dei crimini diventano sempre più urgenti e soffocanti.

L'impatto concettuale di Minority Report è stato sicuramente considerevole. Stiamo parlando di una pellicola che non si è negata nel porre importanti domande sulla tecnologia e sulla perdita di privacy nella società moderna. La presenza onnipresente di telecamere di sorveglianza, l'uso della realtà virtuale e il concetto di prevedere i crimini hanno alimentato il dibattito sulla privacy e sulla sorveglianza di massa, nonché gli interrogativi profondi sull'etica della prevenzione dei crimini. La possibilità di arrestare le persone per reati che non hanno ancora commesso, inoltre, solleva inevitabilmente domande importanti sul libero arbitrio e sul concetto di punizione preventiva. Steven Spielberg è riuscito, ancora una volta, ad impacchettare un prodotto di grande qualità che ha saputo ammaliare e far ragionare il pubblico mondiale, un vero e proprio spaccato cyberpunk imperdibile per tutti gli appassionati.



Atto di Forza (1990)

Non si può approfondire il mondo di Cyberpunk 2077 senza aver prima visto Atto di Forza (Total Recall in lingua originale). Stiamo parlando di un film di fantascienza del 1990 diretto da Paul Verhoeven, interpretato da Arnold Schwarzenegger e basato su un racconto di Philip K. Dick intitolato Ricordiamo per voi (We Can Remember It for You Wholesale in originale).



Al centro di Atto di forza troviamo la storia di Douglas Quaid (interpretato da Schwarzenegger), un operaio edile annoiato della Terra, e insoddisfatto della sua vita monotona, il tutto in un futuro distopico che trova le sue radici nell'immaginario 2084. L'uomo quindi, per sfuggire alla routine, decide di recarsi a una società chiamata Rekall Incorporated, specializzata nell'impiantare false memorie nella mente delle persone. Quaid sceglie di avere un'esperienza simulata da superagente segreto su Marte, ma durante il procedimento scopre che potrebbe già essere quello che chiede, ma con la memoria cancellata. Questo lo conduce in un'epica avventura sul pianeta rosso alla ricerca della verità sulla sua identità, mentre tutto intorno sembra andare a rotoli.

Atto di forza è una di quelle opere che gioca continuamente sia con il proprio protagonista che con il pubblico, sfumando la sottile linea tra realtà e finzione, e ispirando una serie di dubbi esistenziali oltre lo stesso schermo. Il fatto che la tecnologia, nella storia, sia in grado di manipolare la memoria delle persone solleva interrogativi etici sulla natura della percezione e della memoria, portando lo spettatore a riflettere su quanto possiamo fidarci delle nostre esperienze, rievocando tematiche di potere, controllo e oppressione, che rimandano alle problematiche nel mondo reale.