5 film di fantascienza da guardare assolutamente aspettando Starfield

Con l'avvicinarsi dell'uscita di Starfield, attesa per il 6 settembre 2023, abbiamo deciso di riflettere un secondo su quei film che si riallacciano perfettamente alle sensazioni che il videogioco sembra voler trasmettere. Stiamo parlando di un progetto che si è fatto attendere per circa 25 anni, accompagnato da un hype spasmodico nei confronti dei vari aggiornamenti e aggiunte che lo hanno plasmato nel corso del tempo. L'interesse c'è sempre stato, tratteggiato da una lunghissima attesa che ha sia arricchito la sua offerta che scoraggiato i giocatori meno pazienti.



La vicinanza con settembre ha comunque portato alla pubblicazione di un trailer estremamente cinematografico di Starfield e a una serie di novità relative sia al mondo offerto (in termini di pianeti e città confermati in Starfield, di attività secondarie e terziarie, di numero di romance disponibili in Starfield) che a tantissime altre cose. Le discussioni in merito a questo videogioco sono molteplici e arrivano anche a interessare l'ambito più commerciale, e generare rivelazioni dallo stesso Phil Spencer sul fatto che Sony voleva l'esclusiva PS5 di Starfield. Così, se l'attesa vi sta letteralmente consumando e non riuscite più a gestirla vi aiutiamo noi con 5 film di fantascienza perfetti per entrare nel mood giusto prima della release di questo videogioco.



Interstellar

Le immagini e i video di Starfield rilasciati nel tempo non possono non far pensare a Interstellar, il film di fantascienza del 2014 diretto da Christopher Nolan. La trama segue un gruppo di astronauti che intraprende un viaggio spaziale alla ricerca di un nuovo pianeta abitabile, in un futuro in cui la Terra sta affrontando una grave crisi ambientale che mette a rischio la sopravvivenza dell'umanità.

Il titolo si distingue per la sua accurata rappresentazione scientifica e la narrazione intricata, muovendosi di pari passo con la poetica di un regista che tende continuamente a giocare con la struttura dei propri lavori. Molti aspetti del viaggio spaziale, della gravità, dei buchi neri e dei viaggi nel tempo, presenti nel racconto, sono basati su teorie e concetti scientifici reali. Questo rende Interstellar un'opera di fantascienza che cerca di mantenere una certa plausibilità realistica, sebbene ci siano elementi di speculazione e fantasia. Uno dei temi centrali è l'importanza dell'esplorazione spaziale e della ricerca di nuovi mondi, affrontando anche temi più profondi come la connessione umana, l'amore, la fiducia e la speranza. Il personaggio principale, interpretato da Matthew McConaughey, è un ex pilota che viene reclutato per guidare una missione spaziale alla ricerca di un futuro per l'umanità. Interstellar esplora la sua lotta interiore, le difficoltà incontrate durante il viaggio e le scelte che deve fare per il bene degli esseri umani e della sua famiglia.



Questo lavoro di Nolan ha riscosso un grande successo in tutto il mondo perché offre un'esperienza cinematografica coinvolgente e straordinaria. La sua regia, la colonna sonora epica di Hans Zimmer e gli effetti visivi spettacolari contribuiscono a creare un'atmosfera immersiva che cattura lo spettatore, senza abbandonarlo mai più. Inoltre, il racconto cinematografico sfida gli spettatori a riflettere su temi complessi e a porsi domande sulla nostra esistenza e sul futuro come specie.

L'accoglienza generale ha portato anche a recensioni positive dalla critica, con diversi diversi riconoscimenti, inclusa una nomination agli Oscar per gli effetti visivi. Interstellar è diventato un cult di fantascienza perché ha saputo coinvolgere un vasto pubblico, suscitando discussioni e interpretazioni approfondite sulla trama e i temi trattati.



Alien

Diretto da Ridley Scott, Alien è un capolavoro della fantascienza del 1979. La trama segue l'equipaggio di una nave spaziale commerciale che risponde a una chiamata di soccorso da un luogo sconosciuto.

Una volta atterrati, sul posto scoprono la presenza di una forma di vita aliena letale che inizia a cacciare e uccidere i membri gruppo uno dopo l'altro. L'importanza del film risiede nelle sue caratteristiche che si servono del genere horror spaziale per raccontare una storia immortale, introducendo nell'immaginario pop comune l'Alieno inteso come parassita extraterrestre che si sviluppa all'interno degli ospiti umani. Il design del mostro, realizzato da H.R. Giger, è diventato iconico nel genere della fantascienza e ha ispirato numerosi film successivi. Alien ha pure innovato il genere attraverso la sua sperimentazione tematica, fornendo un racconto che sa come ibridare elementi spaventosi a uno studio fantascientifico piuttosto dettagliato, combinando un'ambientazione spaziale futuristica con suspense, tensione e scene di puro terrore. In tutto ciò troviamo un'atmosfera claustrofobica e l'utilizzo innovativo della paura dell'ignoto attraverso l'isolamento nello spazio profondo (tematica centrale, quella dell'esplorazione solitaria, anche di Starfield).



Questo approccio innovativo ha contribuito a ridefinire il genere e a influenzare moltissime opere successive, stabilendo gli standard per il cinema di paura nello spazio. Il film ha avuto un grande successo commerciale e critico, è stato apprezzato per la sua regia impeccabile, la sceneggiatura ben scritta e la tensione crescente. Inoltre, le performance dei membri del cast, tra cui Sigourney Weaver nel ruolo di Ellen Ripley, sono state elogiate per il carisma che hanno saputo trasmettere, imprimendo a fuoco alcune interpretazioni ancora oggi citate dagli appassionati.

L'importanza di Alien nel panorama cinematografico è confermata dalla sua duratura influenza sul genere. Ha generato un franchise di successo, con sequel, prequel e spin-off, che hanno ampliato e approfondito l'universo creato nella storia originale, contribuendo a tratteggiare una particolare iconografia e design visivo diventati riconoscibili in tutto il mondo.



Sopravvissuto - The Martian

Ci spostiamo nel tempo e nello spazio, ma restiamo con il nostro adorato Ridley Scott con Sopravvissuto - The Martian film di fantascienza del 2015, basato sull'omonimo romanzo di Andy Weir. La trama segue Mark Watney, interpretato da Matt Damon, un astronauta lasciato indietro sulla superficie di Marte dopo essere stato erroneamente considerato morto durante una tempesta, per poi narrare la lotta per sopravvivere che affronta utilizzando le risorse limitate a sua disposizione, impiegando tutte le sue energie per cercare di comunicare con la Terra e chiedere aiuto.

Si tratta di una pellicola importante dal punto di vista della fantascienza perché affronta temi come l'esplorazione spaziale, la sopravvivenza umana in ambienti ostili e la resilienza dell'individuo di fronte alle avversità, tutte cose che saranno importanti anche in Starfield. La trama, inoltre, cerca di costruirsi basandosi su una base scientifica, caratterizzata da una particolare attenzione ai dettagli e da una rappresentazione realisticamente interessante delle sfide che un astronauta potrebbe affrontare su un pianeta come Marte.



Sopravvissuto - The Martian ha riscosso un grande successo in termini di pubblico e accoglienza generale grazie a diversi fattori: una sceneggiatura ben scritta e studiata (realizzata da Drew Goddard), che ha saputo equilibrare momenti di tensione, umorismo e suspense, arrivando a toccare corde emotive, attraverso temi universali come la solitudine, la speranza e la determinazione, e una performance memorabile di un Matt Damon che ha saputo modellare il suo personaggio rendendolo coinvolgente e carismatico. Il film è stato più volte elogiato per la sua regia, gli effetti visivi di alta qualità, la rappresentazione dettagliata di Marte e delle tecnologie spaziail, centrali nel caratterizzare un'ambientazione il più credibile possibile.

Sopravvissuto - The Martian ha conquistato sia il pubblico che la critica alla sua uscita, ricevendo numerosi premi, tra cui sette nomination agli Oscar. Ha ottenuto un grande seguito di fan, che apprezzano la sua combinazione di avventura, scienza e umanità, e ha ispirato un senso di curiosità e ammirazione per l'esplorazione spaziale che hanno rafforzato l'interesse per le missioni spaziali nel mondo reale.



Dune

Dune, il film del 2021 diretto da Denis Villeneuve e basato sul celebre romanzo omonimo di Frank Herbert, è sicuramente un esempio perfetto di fantascienza contemporanea e di amore per un genere che ha ancora moltissimo da raccontare. La trama si svolge in un futuro distante, in un'epoca in cui l'umanità si sta espandendo attraverso l'universo, in uno scontro fra poteri politici e bellici per la conquista di risorse preziose. Segue la storia del giovane protagonista Paul Atreides (interpretato da Timothée Chalamet) mentre si trova coinvolto in intrighi, conflitti interplanetari e una misteriosa profezia che lo lega al pianeta deserto di Arrakis, noto anche come Dune.

Dune è una trasposizione sicurante importante, dato che il romanzo di Frank Herbert è considerato uno dei capisaldi del genere fantascientifico. Il film di Villeneuve ha cercato di portare sul grande schermo una storia dalle tinte narrative complesse, delineandola con una ricchezza di dettagli visivi e un tocco unico nel suo genere, che fa inevitabilmente pensare anche alle potenzialità creative di Starfield. Affronta temi come il potere, la spiritualità, l'ecologia e il destino umano in un contesto ricco di sfumature.



L'accoglienza della pellicola da parte del pubblico e della critica è stata relativamente positiva. la pellicola è stata elogiata per la sua maestria visiva, grazie alla regia di Villeneuve e alla fotografia mozzafiato. Gli effetti speciali e la colonna sonora hanno contribuito a creare un'atmosfera coinvolgente e memorabilmente coerente con quella del romanzo di partenza. Dal punto di vista della critica, inoltre, ha ricevuto buone recensioni, con elogi alla profondità tematica, alla qualità delle performance degli attori e alla sua capacità di catturare l'epicità e la complessità del materiale di origine. La regia di Villeneuve è stata considerata solida e il cast, che include nomi come Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac e altri, ha ricevuto apprezzamenti per le loro interpretazioni.



2001: Odissea nello spazio

2001: Odissea nello spazio è un film del 1968 diretto da Stanley Kubrick. Basato su un racconto di Arthur C. Clarke, il film è una pietra miliare nel genere fantascientifico e una delle opere cinematografiche più influenti di tutti i tempi.

Stiamo quindi parlando di un'opera importante per diversi motivi: ha introdotto una rappresentazione realistica dello spazio e del viaggio spaziale, coronando il tutto con la precisione scientifica, una scenografia dettagliata ed effetti speciali innovativi per l'epoca. 2001: Odissea nello spazio ha cercato di immaginare e visualizzare l'ambiente e la tecnologia spaziale in modo accurato e ha postulato un futuro realistico dell'esplorazione umana nello spazio, centrale anche negli intenti di Starfield. Andando oltre l'attenzione estetica e strutturale, stiamo parlando di una pellicola che ha esplorato tematiche filosofiche e metafisiche profonde, attraverso sequenze iconiche come il monolito e l'epilogo enigmatico, interrogandosi sull'origine dell'umanità, sull'evoluzione e sul nostro posto nell'universo. Il tutto attraverso concetti come l'intelligenza artificiale e la ricerca del significato dell'esistenza. I temi universali e complessi al suo centro hanno quindi reso il tutto una fonte di riflessione e dibattito per il pubblico e la critica.



Il successo e la fama duratura di 2001: Odissea nello spazio sono dovuti alla sua innovazione artistica e all'impatto culturale duraturo. Il film è stato all'avanguardia nell'utilizzo degli effetti speciali, vincendo un premio Oscar per gli effetti visivi. Inoltre, la colonna sonora di Richard Strauss e i brani di musica classica al suo interno hanno contribuito a creare un'atmosfera suggestiva e iconica, mai dimenticata e ancora oggi studiata dagli esperti di settore.



Il film ha influenzato generazioni successive di registi e artisti, lasciando un'impronta indelebile sulla cinematografia. Ha ispirato numerosi lungometraggi di fantascienza usciti in seguito, che hanno tentato di emulare la sua visione artistica e la profondità tematica offerta. L'immagine del monolito nero e il design futuristico, per fare due esempi, sono diventati icone del genere.

2001: Odissea nello spazio ha quindi acquisito uno status di cult grazie alla sua capacità di affascinare e provocare spettatori di tutte le età. È considerato un capolavoro del cinema, che ha superato il tempo e le mode grazie alla suo approccio visionario e alla portata filosofica che traspare da ogni singola inquadratura. L'influenza duratura e la sua identificazione come uno dei film più importanti nella storia della fantascienza, lo rendono un racconto per immagini fondamentale per il panorama cinematografico passato, presente e futuro, qualcosa da cui si trae spunto ancora oggi sia in termini tangibili che concettuali.