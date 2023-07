5 film dell'estate 2023 per cui vale ancora la pena andare al cinema

Sotto ogni punto di vista l'estate italiana è spesso sinonimo di procrastinazione. Dagli impegni scolastici a quelli lavorativi, passando per obblighi e scadenze varie dal termine sempre più allungato, i mesi dominati dal caldo vengono puntellati dall'intramontabile frase "ne riparliamo a settembre". Se per lungo tempo lo stesso discorso è stato applicabile anche al cinema, le tendenze contemporanee sembrano lentamente cambiare, con le proposte cinematografiche sempre meno ritardate rispetto a quelle delle sale americane. Negli Stati Uniti, infatti, l'estate celebra molto spesso l'uscita di numerose pellicole ad alto budget: film destinati ad un pubblico molto ampio, ricchi di effetti speciali e dalle tematiche facilmente condivisibili.



Fino ad oggi il Bel Paese è rimasto a guardare, aspettando che la tragica attesa degli adattamenti terminasse in autunno, ma finalmente anche noi possiamo goderci il fresco di una sala buia ammirando opere da gustare rigorosamente sul grande schermo: abbiamo dunque stilato una breve lista di titoli altamente meritevoli del vostro tempo e dei vostri soldi, anche in un periodo storicamente pigro per un settore artistico che pare aver cambiato numerose consuetudini negli ultimi anni.



Mission: Impossible - Dead Reckoning

Esiste una sensazione migliore di quella provata ammirando coreografie impressionanti, esplosioni ed inseguimenti mortali senza versare una goccia di sudore nel bel mezzo di un'ondata di caldo? Evidentemente no, stando ai numeri del botteghino, perché l'ultima avventura di Ethan Hunt ha radunato nelle sale di tutto il mondo un numero incredibile di appassionati: la prima parte di quello che sarà un addio storico per l'eroe del cinema d'azione sta confermando quel fenomeno conosciuto come "effetto Tom Cruise", con Mission Impossibile Dead Reckoning che è già da record al box office e si appresta a diventare il capitolo con l'incasso maggiore della saga.

Dalle origini targate Brian De Palma, passando per sequel diretti da registi del calibro di John Woo e J.J. Abrams, la serie spionistica sembra aver trovato in Christopher McQuarrie il veicolo perfetto per combinare tensione ed emozioni visive: anche se nella nostra recensione di Mission Impossibile Dead Reckoning abbiamo evidenziato la presenza di alcuni sparuti difetti, rimane evidente il successo mondiale di un sequel che ha entusiasmato tutti con la sua storia tristemente plausibile e con un tasso di adrenalina fuori scala, apparecchiando la tavola per un capitolo finale che già promette scintille.



Oppenheimer

Passato alla storia come un mostro per il modo in cui gli Stati Uniti hanno utilizzato le sue ricerche, Robert Oppenheimer è una figura estremamente complicata da inquadrare, geniale ed al tempo stesso ingenua, il fisico sulla cui coscienza - per sua stessa ammissione - gravano le morti di centinaia di migliaia di persone. Christopher Nolan non poteva scegliere una figura più affascinante per segnare il suo ritorno al cinema, dopo aver deluso gli appassionati di fantascienza con il mezzo passo falso compiuto con Tenet: se la spy-story con John David Washington non ha rispettato le attese soprattutto per lo scarso spessore dei suoi personaggi, con i membri del Progetto Manhattan il livello di carisma complessivo dovrebbe facilmente sfondare il tetto e garantire al regista e sceneggiatore un'ottima base da cui partire.

Cillian Murphy veste i panni del "distruttore di mondi" e porta in scena le dolorose ambiguità di un genio sfruttato, più o meno consapevolmente, da politici desiderosi di vincere la Seconda Guerra Mondiale con ogni mezzo possibile. All'attore irlandese fa da contorno un cast stellare (Matt Damon, Robert Downey Jr., Florence Pugh, solo per citarne alcuni) ed il solito piglio spettacolare con cui Nolan solitamente racconta la scienza, per tre ore di dubbi amletici che promettono discussioni infiammate in un agosto già torrido di suo.



Barbie

Ormai è diventato l'ossimoro che ci accompagnerà per tutta l'estate: Oppenheimer e Barbie, tragedia e bellezza, grandi uomini e grandi donne. Impossibile scindere quelli che saranno i due mattatori della stagione cinematografica, per uno scontro molto complicato da decifrare sebbene il pubblico di riferimento dei due titoli appaia completamente diverso. Se ad una prima occhiata un film sull'iconica bambola della Mattel potrebbe infatti apparire una trovata commerciale di dubbio gusto, basta guardare ai nomi coinvolti nel progetto per gettare al vento ogni previsione e prepararsi ad una sorpresa epocale.

Diretto dalla Greta Gerwig di Piccole Donne e Lady Bird, e sceneggiato dalla stessa insieme al compagno Noah Baumbach (Frances Ha, Storia di un Matrimonio), la bambola più famosa del mondo ha tutte le carte in regola per stupire il pubblico e regalare un'esperienza sensoriale orgogliosamente atipica. Vagonate di rosa coloreranno temi abbastanza prevedibili come il femminismo e l'affermazione di se stessi oltre gli stereotipi, mentre la penna affilata della sceneggiatrice promette il solito grande acume ed una dose di divertimento senza precedenti. Nel ruolo di protagonisti ci sono due attori che sembrano nati per queste interpretazioni, perché nemmeno a pensarci per settimane sovvengono nomi più azzeccati di Margot Robbie e Ryan Gosling come Barbie e Ken.



Indiana Jones e il Quadrante del Destino

Non è sufficiente il freddo responso della critica (la nostra recensione di Indiana Jones e il Quadrante del Destino non lascia presagire nulla di buono) ad ammansire il forte richiamo nostalgico verso una delle figure chiave del cinema, ed è per questo che, nonostante i suoi mille difetti, l'ultima avventura di Indy riuscirà a stuzzicare l'interesse di chi è cresciuto a pane, archeologia e fughe rocambolesche all'interno di templi maledetti.

Un Harrison Ford ringiovanito dalle più moderne tecnologie torna ad interpretare il personaggio creato da George Lucas nel lontano 1981, ma a dirigerlo questa volta non c'è il solito Steven Spielberg, ed il risultato non convince del tutto: l'operazione nostalgia imbastita da James Mangold e Disney non verrà certo ricordata come il picco creativo di una saga indimenticabile, ma ha l'indubbio pregio di catturare lo spirito avventuroso che ha segnato i capitoli precedenti, intrattenendo senza grosse pretese una fascia di pubblico ancora legata ad un personaggio monumentale della Settima Arte.



Io Capitano

Settembre dovrebbe coincidere con la fine di quella procrastinazione estiva di cui parlavamo in apertura ma, ad essere sinceri, sono proprio i primi giorni di questo mese a canalizzare tutta la stanchezza di un'estate agli sgoccioli. Proprio per questo appare un'ottima idea scrollarsi ancora per un po' di dosso le responsabilità e fiondarsi al cinema più vicino, soprattutto se in programmazione c'è l'ultima fatica del nostro Matteo Garrone. Il regista di Gomorra e Dogman si prepara a scatenare nuove discussioni sul tema dei migranti con il suo Io Capitano, un lungometraggio che racconta l'odissea moderna di Seydou e Moussa, due senegalesi in fuga dalla patria ed in viaggio verso l'Europa.

Ispirato dalle vere storie di chi è sopravvissuto a questo straziante percorso, Garrone porta in scena i crudeli baratri dell'umanità, ma anche lo stoicismo e la forza di chi non si arrende nonostante tutte le avversità. Percorrendo deserti e distese acquatiche mortali, i due esuli si scontreranno con gli orrori dei centri di detenzione e con le insidie di chi cercherà di privarli del poco che gli resta, facendosi forza sul semplice desiderio di sopravvivenza che li guida fuori dall'Africa.