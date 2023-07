Anche se Amazon Prime Video fornisce ai suoi abbonati migliaia di prodotti nuovi ogni mese, è bene ricordare che sul portale sono presenti anche alcuni lungometraggi realizzati dagli stessi Amazon Studios che fanno e hanno fatto la differenza rispetto a tutti gli altri portali di streaming attualmente presenti sul mercato. Ragionando sul loro valore individuale, in termini di pubblico e critica, abbiamo deciso d'impegnarci a stilare una lista dei 5 Film che dovete assolutamente guardare se avete Amazon Prime Video.



Nel cercare le varie pellicole ci siamo concentrati sulle possibilità di ogni storia, e sulle modalità formali che le hanno delineate sullo schermo, così da costruire i seguenti consigli cercando di variare il più possibile il materiale all'interno, e restando comunque e sempre ancorati ad alcuni standard qualitativi imprescindibili.



Paterson (2016)

Apriamo le danze con Paterson, un film drammatico del 2016 scritto e diretto da Jim Jarmusch. Questo è un perfetto esempio di pellicola da vedere assolutamente se avete Amazon Prime Video.

Ambientato nella città di Paterson, nel New Jersey, segue la vita quotidiana di un autista di autobus di nome Paterson, interpretato da Adam Driver, per una settimana intera. Il giovane è anche un poeta e dedica il suo tempo libero a scrivere poesie che riflettono la bellezza e l'ordinarietà del suo vivere. Concentrandosi principalmente sulla routine del protagonista, il film mostra le sue interazioni con la moglie Laura (Golshifteh Farahani), i colleghi di lavoro e le persone che incontra durante il suo tragitto giornaliero. Mentre Paterson osserva il mondo intorno a lui, si ispira a scrivere poesie semplici ma evocative che rivelano la sua visione della vita e del proprio ruolo nell'universo. Al centro di questo racconto troviamo tematiche come la creatività, la routine quotidiana, l'amore e la semplicità dell'esistenza.



Attraverso il personaggio di Paterson, la trama invita gli spettatori a trovare la bellezza e l'ispirazione nelle piccole cose e nei momenti comuni del vivere, sviluppando un racconto che si concentra specificamente sull'osservazione e sulla contemplazione della normalità, di un contesto che potrebbe essere vicino a chiunque. Proprio per via di questo intimismo universale, è stato elogiato in termini di scrittura e resa generale, coadiuvate a una particolare natura contemplativa e alla capacità di trasmettere poesia attraverso l'ordinarietà. La performance di Adam Driver è stata particolarmente lodata per la sottigliezza e la capacità di comunicare molto senza dire molto, insieme alla regia di Jim Jarmusch, perfettamente in grado di catturare la bellezza delle piccole cose e di creare un'atmosfera intima e irripetibile.

Nonostante non abbia ottenuto un grande successo commerciale, Paterson ha lasciato il segno su molti spettatori che ne hanno apprezzato la delicatezza e la capacità di scovare la creatività poetica nel quotidiano vivere di una sensibilità comune. Stiamo pur sempre parlando di un lungometraggio considerato da molti d'autore, che si distingue per il suo approccio non convenzionale alla narrazione e per la rappresentazione autentica della vita ordinaria (recuperate la nostra recensione di Paterson)



Suspiria (2018)

Suspiria è un altro esempio di pellicola targata Amazon che ha dato molto su cui discutere al grande pubblico di appassionati. Uscito nel 2018, diretto da Luca Guadagnino e disponibile su Amazon Prime Video, viene solitamente considerato come remake dell'omonimo film del 1977 diretto da Dario Argento (anche se lo stesso Guadagnino ha più volte smentito questa cosa, considerando la pellicola più un omaggio alle sensazioni provate durante la visione dell'originale). Si tratta di un thriller soprannaturale che segue la storia di Susie Bannion (Dakota Johnson) una giovane ballerina americana che si unisce a una prestigiosa compagnia di danza a Berlino, ma scopre presto che l'accademia nasconde oscuri segreti e misteri soprannaturali.

La trama di Suspiria si sviluppa attraverso un'atmosfera tetra e inquietante, accompagnata da una colonna sonora evocativa che muove il racconto verso temi come la brama di potere, la colpa, l'identità e il sacrificio. Con un'estetica distintiva e una narrazione non lineare, offre uno sguardo surreale e disturbante sul mondo della danza e sulle ombre che lo circondano.



A differenza del suo predecessore, il lavoro di Guadagnino si distingue per il suo approccio più lento e riflessivo, concentrandosi sulla costruzione dell'atmosfera e sulla caratterizzazione dei personaggi. Il profilmico esplora anche tematiche sociali e politiche legate alla Germania degli anni '70, arricchendosi ulteriormente. Pur non avendo avuto una grandissimo successo commerciale, Suspiria ha comunque saputo costruirsi un seguito di culto tra gli appassionati del genere horror e del cinema d'autore. L'accoglienza generale è stata relativamente controversa sia lato critica che pubblico. Alcuni hanno elogiato la sua originalità e l'ambizione artistica, mentre altri hanno criticato il progetto per la durata eccessiva e per la sua trama poco chiara (le discussioni più affiatate, ovviamente, sono sfociate con gli appassionati del film originale).

Fra i tratti più distintivi di questa pellicola si riscontra una certa audacia visiva e un impegno continuativo nel creare un'esperienza cinematografica che vuole essere unica. Le performance degli attori, in particolare quella di Dakota Johnson, sono state generalmente apprezzate, così come la colonna sonora di Thom Yorke, frontman dei Radiohead, e la regia di Luca Guadagnino, elogiata per la sua visione creativa e per il coraggio nel reinterpretare un classico del cinema horror da molti ancora considerato intoccabile. Nel suo complesso, Suspiria ha saputo suscitare emozioni positive e contrastanti, complice il suo approccio narrativo complesso, e un certo piglio concettuale e cervellotico all'azione in corso.



L'uomo che uccise Don Chisciotte (2018)

L'uomo che uccise Don Chisciotte è un'avventura comica e fantastica che mescola elementi di realtà e immaginazione.

Il film, uscito nel 2018, per la regia di Terry Gilliam, racconta la storia di Toby Grisoni, un regista di pubblicità interpretato da Adam Driver, che incontra un vecchio attore spagnolo convinto di essere Don Chisciotte, (Jonathan Pryce). Insieme si imbarcano in una serie di avventure che mescolano il mondo moderno con quello fantastico del romanzo di Miguel de Cervantes, Don Chisciotte. La gestazione definitiva de L'uomo che uccise Don Chisciotte non è stata affatto semplice per Terry Gilliam, che ha impiegato più di vent'anni per portarlo sullo schermo a causa di problemi di produzione e finanziamento. La pellicola ha ricevuto una distribuzione limitata e non ha avuto un grande successo commerciale, tuttavia, è stato accolto con grande entusiasmo dai fan di Gilliam e ha generato un forte e affiatato seguito di culto, che ancora oggi la considera qualcosa di unico.



Dal punto di vista critico, le opinioni su L'uomo che uccise Don Chisciotte sono state piuttosto variegate, con critici che hanno elogiato la visione unica di Gilliam e la sua capacità di mescolare realtà e fantasia con un piglio poetico che appartiene allo stile tipicamente surreale del regista. Altri, invece, hanno trovato il tutto eccessivamente caotico e disorganizzato, affermando che mancava di una coerenza narrativa solida, pur apprezzandone l'anima creativa di fondo.

Nonostante le reazioni contrastanti, il lavoro del regista è stato apprezzato per la sua ambizione artistica e la fedeltà allo spirito avventuroso e assurdo che caratterizzano il Don Chisciotte letterario. L'interpretazione di Jonathan Pryce nel ruolo del protagonista è stata particolarmente ammirata per la sua energia e l'entusiasmo contagioso, delineando un vero e proprio viaggio all'insegna di uno sperimentalismo narrativo da non sottovalutare affatto.



Air - La storia del grande salto (2023)

Contrariamente a qualsiasi aspettativa, Air - La storia del grande salto è riuscito a conquistare tutti i favori del grande pubblico, risultando fin da subito una pellicola dalle mille sfumature, anche oltre il proprio contesto di appartenenza. Non potevamo, quindi, esimerci in alcun modo dall'inserirlo nella nostra lista dei 5 Film che dovete assolutamente guardare se avete Amazon Prime Video.

Uscito nel 2023, diretto da Ben Affleck e scritto da Alex Convery, Air - La storia del grande salto racconta i primi passi di una Nike che comincia ad affacciarsi sul mondo delle super star sportive del Basket, e del suo disperatissimo tentativo di convincere Michael Jordan a firmare con loro un contratto che, di lì a poco, avrebbe generato uno dei marchi sportivi più famosi di tutto il pianeta. Al centro di questo improbabile scambio troviamo il personaggio di Sonny Vaccaro (Matt Damon), un manager esperto di Basket che vede in Mike un'opportunità irripetibile, scegliendo di rischiare il tutto per tutto con lui, anche al prezzo di cambiare per sempre il mercato delle sponsorizzazioni con gli atleti più celebri.



Così Air - La storia del grande salto sceglie di sfruttare i dettagli di una storia vera per imbastire un racconto che parla di sogni, di speranza, di fiducia e, soprattutto, di una compagnia americana che rischia il suo patrimonio pur di realizzare l'irrealizzabile. Il forte messaggio di fondo, fuso alle interpretazioni del cast compost anche da Ben Affleck, Jason Bateman, Marlon Wayans, Chris Messina e Chris Tucker, e alla regia attenta, pulita ed equilibrata dello stesso Affleck, tratteggiano una parentesi sportiva che riesce tranquillamente a toccare i cuori di chiunque ci si interfacci.

Il più grande valore di questa pellicola, infatti, risiede proprio nell'accessibilità emotiva che ha da offrire, delineando un percorso fatto di sogni, rabbia, sacrifici e scommesse con cui è facile empatizzare e comprendere (recuperate la nostra recensione di Air La storia del grande salto).



Chi-raq (2015)

Per concludere la nostra lista dei 5 titoli che dovete assolutamente guardare se avete Amazon Prime Video abbiamo pensato di proporvi Chi-raq, film del 2015 diretto da Spike Lee e scritto dallo stesso regista insieme a Kevin Willmott. Alla base di questo progetto cinematografico troviamo la commistione di una commedia musicale con un dramma sociale che affronta il tema della violenza armata nelle strade di Chicago, utilizzando come sfondo la Lisistrata, opera greca scritta da Aristofane del 411 a.C.

Il titolo del film combina i nomi di Chicago e Iraq, sottolineando le similitudini tra le zone di guerra urbane e quelle di guerra internazionale. Fin dalla sua presentazione, Chi-Raq ha attirato le attenzioni del pubblico, risultando controverso e suscitando dibattiti e discussioni sulla violenza armata, la discriminazione razziale e le questioni sociali contemporanee.



Nonostante le tematiche forti, il racconto in scena è caratterizzato da uno stile narrativo satirico e musicale, con canzoni e balli che si alternano alle sequenze drammatiche, vero proprio cuore pulsante della storia, celato dal piglio leggero generale. Anche se non ha raccolto un grande successo al botteghino, resta il fatto che si tratta di una vera e propria perla in grado di conservare e urlare lo stesso graffiante messaggio di tantissime altre produzioni del regista, confermando il grande talento di Spike Lee anche oltre la dimensione filmica.

Uno dei tratti distintivi di Chi-Raq risiede nella coraggiosa presa di posizione che attua nei confronti della questione della violenza armata lungo le strade di Chicago, e la sua abilità nel fondere la tragedia greca con la cultura hip-hop moderna. L'apparente leggerezza di fondo viene continuamente strappata via da una satira che spinge la narrazione fuori dai limiti dello stesso schermo, costruendo, fin dai primissimi fotogrammi, un vero e proprio dibattito con gli spettatori accompagnato da fatti e dati. Il talento del cast a schermo (Nick Cannon, Wesley Snipes, Teyonah Parris, Jennifer Hudson, Samuel L. Jackson) perfettamente consapevole e in parte, è solamente un valore aggiunto a una storia per che, pur con tutti i limiti del caso, ha ben chiari i propri obiettivi.