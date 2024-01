5 film bellissimi che purtroppo non sono ancora usciti in Italia

Il 2023, tra grandi successi preannunciati e scoperte sorprendenti, è riuscito a soddisfare ogni tipo di spettatore, dai più esigenti a chi sente il bisogno di staccare concedendosi una serata in sala o sul divano. Tante, anche per via dell'aumento della richiesta, le opere distribuite in Italia, tra grande schermo e streaming, e molte altre sono quelle annunciate per i prossimi giorni, settimane (qui la recensione di Povere creature, tra i film in sala a gennaio) o per una data non specificata durante il 2024. Ci sono però dei film che non hanno ancora trovato la possibilità di esser distribuiti nelle sale italiane o sui cataloghi nazionali delle piattaforme (e, per alcuni di essi, è probabile che la situazione resti immutata) ma che, visti tra anteprime, grandi e piccoli festival, hanno convinto ed entusiasmato.



Così in questa breve lista si proverà ad indicare i migliori film - per forza di cose si è dovuto escludere qualcuno e, forse, sarebbe meglio dire "alcuni dei migliori" - del 2023 che non sono ancora stati distribuiti in Italia: restano fuori i titoli che hanno già una data d'uscita, come La zona d'interesse o Past Lives, e quelli che sono stati acquistati e verranno distribuiti ma di cui si hanno meno notizie, come La Bête, Hors-saison, Invelle, Los Delincuentes, tra i numerosi. I cinque film scelti, salvo notizie dell'ultimo momento o sfuggite in fase di redazione, non dovrebbero avere ancora una distribuzione italiana.



Hokage (Shadow of fire)

Che potenza espressiva, ancora una volta. Shin'ya Tsukamoto non smette mai di stupire, anche quando sembra che il suo cinema abbia esaurito tutte le carte a disposizione è capace di reinventarsi restando coerente con il suo spirito e le sue ossessioni. Non è cambiato nulla da Tetsuo, dal quel 1989 in cui il cineasta giapponese guardava a Cronenberg rimasticandolo sotto forme nuove. A cambiare sono i toni del linguaggio e la foggia, meno le idee di fondo. Hokage è il terzo capitolo di una trilogia sul tema della violenza (fa ridere, perché il resto della sua filmografia non è che sia la più pacifica possibile...), dopo Nobi e Zan, e continua il focus sulla brutalità dei conflitti armati che generano follia e irrazionalità.

Una visione sconvolgente, dolorosa ma inaspettatamente emozionante, che urta senza esclusione di colpi. È ancora un cinema violentissimo, pieno di urla e di metallo che si scontra con la carne, del dramma mai domo e della pazzia dilagante, ricco di fascinazioni sensoriali dalla potenza filmica straordinaria - i luoghi distrutti dai bombardamenti come set orririfici nei quali gli individui-detriti si stagliano come spettrali yurei - ma non per questo meno propenso al rallentamento: è forse il segno della piena maturità di un autore che sta trovando una razionalità proprio nell'irrazionale, che ha individuato una dimensione nuova, ma non meno aggressiva, dopo più di trent'anni di corsa a briglie sciolte.



Tassello importante per l'indagine dell'autore sulla visione dell'umano, Hokage è l'afflato umanista e politico che dona nuovi stimoli al cinema di Tsukamoto, che pur navigando in un sentiero nichilista e pessimistico, ricorda, inaspettatamente, le tonalità narrative del Neorealismo rosselliniano - soprattutto per il bambino protagonista, cresciuto troppo in fretta per via degli orrori bellici che lo fanno atteggiare come un adulto. Il cineasta nipponico, da sempre, vede nelle storie ciò che gli altri non riescono ad individuare, le tratta in un modo tutto suo e così non mette da parte, anche in un contesto attenuato, la regia convulsa e netta, i contrasti cromatici e la rabbia cinetica, cifra stilistica che lo ha reso tra i più grandi registi della sua generazione.



Eureka

Quasi un decennio dopo l'affascinante Jauja (tra i film western contemporanei di cui si parla pochissimo), torna il realismo magico di Lisandro Alonso, tra i pochi cineasti realmente visionari rimasti in circolazione. Eureka è l'ennesima riflessione sul sé, sull'inafferrabilità del mondo e del concetto di realtà ma stavolta è intrisa da un metalinguaggio più esplicito rispetto al passato, da un discorso sul cinema stesso più diretto e immediato.

Al centro restano sempre le indagini psicologiche e le scoperte interiori, nonché le trame intricate che si dissolvono con il passare dei minuti, ma la stratificazione della storia aumenta i livelli e le direzioni, complicandosi e aggrovigliandosi ma, paradossalmente, non perdendo un briciolo delle suggestioni perturbanti di un'intera filmografia. Non è facile destreggiarsi in questi contesti filmici e maneggiare una materia così ardua, che non viene incontro e che non permette facilmente di orientarsi con i suoi simbolismi spesso troppo ermetici e dalla lettura misteriosa ed enigmatica. Alonso decostruisce la narrazione e gli spazi scenici, annulla i luoghi e i tempi, pone le sue invenzioni cinematografiche fuori dalla logica e dai generi. E facendo così appare forse insondabile fino in fondo e proprio per questo attraente.



In un gioco di finzioni, molteplici e ingannevoli dimensioni, in cui si avvicendano più storie e più vite che si intrecciano senza vincoli e legami stabili, Eureka muta continuamente e rappresenta l'espressione moderna e vivida di una libertà artistica pressoché totale, nel bene e nel male. Sicuramente formale ma mai fine a sé stesso, è un viaggio trascendentale di ricerca dell'altro, un affondo sulla natura criptica della vita, sul labile confine tra sogno e realtà, moderno e tradizione, sul percorso dell'anima che trasmigra e si muove verso traiettorie nuove. Una visione unica, come i precedenti lavori del regista argentino, autore ancora troppo poco noto in Italia.



Mad Fate

C'è stato poco più di un decennio, tra la fine degli Anni Ottanta e l'inizio dei Duemila, nel quale il cinema di Hong Kong era il migliore al mondo. Oggi quel tempo è parzialmente andato ma a tenere alta la bandiera di un paese, tra i tanti autori, c'è il misconosciuto, almeno in Italia, Soi Cheang - anche se va dato merito al Far East Film Festival di valorizzarlo quando possibile. Dopo una fase di carriera nella Cina continentale, il regista pare aver messo piede nei territori in cui riesce a dare il meglio di sé, nel crime e nel poliziesco a tinte noir. Diversissimo dal suo film precedente (qui la recensione di Limbo) Mad Fate è un'opera ricolma di idee e invenzioni strabordanti, che testimonia bene come oggi pochi altri riescono, nel bene e nel male, a trattare il genere come questo maestro del thriller metropolitano.

Ancora i toni cupi e violenti dominano la scena, descrivendo un'ambientazione putrescente e abbandonata, nella quale i colori ipersaturi - al contrario di Limbo, nel quale spiccava un sontuoso bianco e nero molto contrastato - e il sound design vibrante stimolano sensorialmente e aiutano notevolmente a vivere una Hong Kong apocalittica e destinata a soccombere sotto la pioggia. Perché di destino, come indica il titolo, si parla: tutti i personaggi principali - una prostituta con il vizio del gioco d'azzardo, un poliziotto, un fattorino ossessionato dagli omicidi, un killer e un indovino che pratica il feng shui - e non solo, condividono proprio una costante lotta contro il fato, come una sorta di maledizione dall'alto che sembra abbattersi sulle loro vite e che solo cercando di deviare dalla routine, da ciò che sembra scritto indelebilmente, si può provare a cambiare.



Mad Fate vive dei suoi contrasti, quelli tra i suoi protagonisti così diversi tra di loro ma anche della magia che di scontra con la razionalità, del realismo e della visionarietà, ritraendo una condizione di vita precaria e fragile, articolata e sfaccettata. Un caos espressivo esasperante ma mai fuori luogo o di troppo - coerente anche quando sfiora il kitsch - nel quale non brilla la concretezza lineare della sceneggiatura ma viene esaltato tutto lo stile, certo sui generis, di Soi Cheang.



Cerrar los ojos

Chissà se lo si vedrà a breve in Italia, vista la difficoltà nel distribuire un'opera così intensa, diretta da un regista tutt'altro che popolare nella penisola. Lo spagnolo Victor Erice, ad 83 anni, firma uno dei punti più alti del cinema del 2023, tornando dietro la macchina da presa a distanza di più di trent'anni da Il sole della mela cotogna. Cerrar los ojos è un omaggio, di quasi tre ore e molto teorico, al cinema stesso, che dietro il suo meccanismo metatestuale - il film nel film, ad esempio, tutt'altro che un mero gioco postmoderno ma più un'indagine sincera sullo sguardo - sa esser struggente e profondamente umano, esplorando l'arte come memoria del tempo e l'immagine come testimonianza di ciò che è perduto e che grazie ad essa può durare per sempre.

Un progetto maestoso e commovente, molto denso e che di per sé è esso stesso simbolo della poetica attorno a cui gravita e sulla quale si basa: lo stesso ritorno della figura di Erice, decenni dopo il suo ultimo lavoro, sembra un fantasma del passato, un frammento che torna grazie al mezzo cinema. Una carezza e un toccasana, profondo e complesso nella scrittura quanto delicato e leggero in una regia e un montaggio che accompagnano dolcemente con armonia e naturalezza, avvicinando lo spettatore all'intreccio e facendolo sentire parte di quest'ultimo. "I miracoli al cinema non ci sono più da quando è morto Dreyer" è un'affermazione, direttamente dal film, non così veritiera, perché Cerrar los ojos sembra proprio uno di questi.



Uno di quei film che può far nascere, o rivivere, l'amore per il cinema, che può generare emozioni primordiali inspiegabili. Che può far aprire gli occhi, e la mente, in un modo diverso dall'ordinario, pur non innovando nulla, anzi traendo una forza devastante proprio nell'orgogliosa operazione di recupero. In un tempo in cui, travolti dai contenuti e dall'avanzamento tecnologico dell'arte, si fatica a vedere davvero, Erice riporta il focus sullo sguardo, attivo, e sul piacere terapeutico della visione, anche con gli occhi chiusi.



In water

Curiosamente, più titoli dirige (e sarebbe riduttivo fermarsi alla regia, considerando che scrive, produce, monta e chi più ne ha più ne metta) e meno questi vengono distribuiti in Italia. Hong Sangsoo è uno dei cineasti più prolifici degli ultimi vent'anni ma le sue opere, qui, arrivano raramente. Per questo sembrano pochissime le possibilità di vedere una delle sue ultime fatiche - non l'ultima perché, come prevedibile, nei festival ne circola già una più recente, In Our Day - sì minore ma non meno importante, anzi quasi un piccolo ma fondamentale studio sul suo cinema e sulla genesi della produzione cinematografica stessa.

Con In water il regista coreano torna a sondare la creazione e il linguaggio cinematografico, partendo questa volta però dalla genuinità dell'inesperienza, del fare vergine e privo di sovrastrutture. E per farlo si affida a protagonisti giovani, nuovi filmmaker alla ricerca della personale messa a fuoco sul mondo e su loro stessi. Proprio sfruttando la ricerca del focus - materiale, visto che i personaggi stanno cercando di girare un cortometraggio, ma anche simbolica, in relazione alla loro età - quasi la totalità delle sequenze del film è sbiadita, fuori fuoco.



È così che ad un cinema semplice e quasi documentaristico, fatto di lunghi dialoghi così naturalistici da somigliare a quello di Rohmer, si aggiunge un'ulteriore e addirittura maggiore rarefazione e astrazione, regressione all'embrionale che lo avvicina alla pittura impressionista e postimpressionista, alla ricerca visuale e percettiva nella macchia di Monet o Cèzanne. Hong altera lo statuto dell'immagine, che nei suoi film è riflesso quasi senza filtri del mondo, e offre una visione preziosa della realtà e del processo artistico. In water è una piccola perla - piccolissima, davvero, data la durata di poco più di un'ora - alla quale non è semplice approcciarsi, anche per i fedelissimi del suo autore, ma che soprattutto nelle battute finali ripagherà lo sforzo compiuto.