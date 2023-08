I 5 cinecomic più trash di sempre: facciamoci del male

Anche se oggigiorno i cinecomic sembrano dominare il mercato dell'intrattenimento cinematografico di matrice pop, è importante ricordare che si tratta di pellicole che non hanno sempre avuto il successo attuale, sperimentando su più fronti con le loro grandi storie provenienti dalla carta stampata. Visto che non tutte le ciambelle vengono col buco, risulta curioso riflettere su quei cinemovie difficili da digerire e ricordare ancora oggi, indelebili per via delle reazioni negative del grande pubblico in sala e dei commenti arrivati successivamente sui social media e gruppi di appassionati.



Sperimentando su più fronti il mondo dei cinecomic è riuscito a diventare quello che è oggi, passando per un percorso non affatto semplice, e portando alla genesi di storie per il grande schermo che in molti ancora considerano trash per la loro difficile lettura, digeribilità, e per le scelte non condivisibili in termini di adattamento. Così abbiamo deciso di riflettere sull'argomento partendo proprio da questo, e raccogliendo quelli che per noi potrebbero essere considerati i 5 cinecomic più trash sempre. La penserete come noi?



Batman & Robin (1997)

È inutile girarci troppo intorno, il Batman & Robin del 1997, diretto da Joel Schumacher, è spesso considerato uno dei peggiori adattamenti cinematografici tratti dai fumetti di Batman, specialmente per via di una particolarissima impronta trash che ne pervade ogni singola inquadratura.

Le ragioni di una imperitura reazione del genere sono molteplici e abbracciano quasi tutte le idee e aspetti caratteristici della stessa pellicola. Batman & Robin si avvale di una sorta di estetica kitsch e grottesca che si discosta drasticamente dall'atmosfera oscura e adulta dei fumetti originali di Batman. Questo approccio ha trasformato l'adattamento in qualcosa di superficiale e ha minato la credibilità dei personaggi e delle situazioni, trasformando il mondo del Cavaliere Oscuro in una sorta di parodia di sé stesso, un gigantesco e caotico Luna Park dalla difficile lettura e comprensione.



La caratterizzazione dei personaggi è stata ampiamente criticata da pubblico e critica, etichettando il lavoro davanti alla camera come fin troppo caricaturale e scialbo in termini di scrittura e dialoghi. Il tutto accompagnato da una particolare repulsione nei confronti di certe scelte estetiche rimaste indelebili nella memoria dei fan mondiali (un esempio di ciò lo troviamo nel costume del Batman interpretato da George Clooney, e nei suoi cosiddetti "bat-capezzoli" di gomma, ancora oggi incubo della community). Alla luce di tutto ciò non stupiscono affatto le nomination ai Razzie Awards come "peggior film", "peggior regista", e molti altre, accompagnatie dalla vittoria come "peggior attrice non protagonista" di Alicia Silverstone.



Catwoman (2004)

Tutta la sensualità temibile e complessa di un personaggio come quello di Catwoman sarebbe dovuta ritornare nel film del 2004 diretto da Pitof (pseudonimo di Jean-Christophe Comar), ma così non è stato.

Anche in questo caso ci troviamo davanti a un tentativo di adattamento sul grande schermo non in grado di soddisfare le aspettative di un grande pubblico che, almeno sulla carta, era stato anche attratto dal progetto, specialmente dopo il coinvolgimento di Halle Berry come protagonista. Pur nel suo goffo sperimentalismo questa pellicola non ha saputo mantenersi in piedi con le sue gambe, sviluppando un approccio caotico e trash alle origini di un personaggio che i fan dei fumetti amano follemente e da sempre. Fra gli elementi maggiormente criticati dal grande pubblico troviamo, ad esempio, la poca fedeltà col materiale originale, con una storia che si discosta notevolmente dalla fonte originale preferendo reinventare, in modo radicale, il personaggio di Catwoman con una nuova origine e una storia che non rispettano l'essenza del personaggio nei fumetti.



Insieme alla scrittura, pure la stessa essenza tangibile della protagonista è stata ampiamente criticata, sottolineandone una certa bidimensionalità che ha reso difficile empatizzare col suo percorso di trasformazione, insieme all'estetica generale. I Razzie Awards sono arrivati a battere ferro anche qui, puntuali come un orologio svizzero, portando a Catwoman alcuni riconoscimenti tra i quali: "peggior film", "peggior attrice protagonista" ad Halle Berry, "peggior regista" e "peggior sceneggiatura".



Elektra (2005)

Tratto dai fumetti Marvel e postosi al grande pubblico come una sorta di spin-off del precedente film di Daredevil (uscito nel 2003), Elektra è stato un altro di quegli esperimenti ampiamente criticati sia da pubblico che dalla stampa specializzata. Fautori di queste letture negative troviamo: una trama debole che non riesce mai a strutturarsi a dovere, sviluppando in senso logico una manciata di personaggi che non sembrano andare da nessuna parte, e alcune mancanze importanti nella caratterizzazione della stessa protagonista che, da complessa e profonda sulla carta, diventa più scialba e semplicistica sul grande schermo, con una storia che si concentra maggiormente sulla sua abilità nelle arti marziali e sull'aspetto visivo, trascurando la comprensione della psicologia complessa e dei conflitti interni. Questo ha deluso i fan che cercavano una rappresentazione più fedele.

Anche dal punto di vista tematico ed estetico Elektra non è stato apprezzato dagli spettatori, restando interdetti da una struttura che si muove fra toni cupi e leggeri, originando una mancanza di coesione generale e di identità in tutto il progetto. Insieme troviamo pure uno spirito action non troppo elaborato e un'attenzione agli effetti speciali che non ha molto convinto. Sono state, però, soprattutto le discrepanze fra il materiale a schermo e quello sui fumetti a non convincere i fan di sempre, incidendo direttamente sulle loro aspettative nei confronti di una pellicola che sembrava voler prendere tutta un'altra direzione.



I Fantastici 4 (2015)

Il percorso cinematografico dei Fantastici 4 non è stato affatto dei migliori (anche se i fan restano speranzosi verso il film attualmente in lavorazione, specialmente dopo le recenti speculazioni sul cast dei Fantastici 4) , e nel 2015 gli appassionati più accaniti hanno visto una nuova e luminosa speranza nella pellicola diretta da Josh Trank, un regista che aveva tutte le carte in regola per cercare di confermare il proprio talento. Purtroppo l'accoglienza confermò nel film l'ennesimo adattamento mal digerito e problematico, difficile da elogiare sotto tanti aspetti differenti.

Uno dei principali problemi de I Fantastici 4 è stata la sua sceneggiatura e la trama poco avvincente. La storia mancava di coerenza e profondità, con molte situazioni e sviluppi dimenticabilissimi. La presentazione delle origini dei protagonisti, poi, si è posta come frettolosa e priva di approfondimenti di sorta, lasciando poco spazio alla connessione emotiva con loro.



In parallelo troviamo un'identità parecchio oscillante, e una particolare difficoltà nello scegliere quale tono adottare in fase narrativa, con un impegno nel discostarsi dal materiale originale che ha fatto storcere il naso a tutti. L'accoglienza estremamente negativa da parte della critica, e la noncuranza del pubblico parlano ancora oggi molto chiaro.



Lanterna Verde (2011)

Con Lanterna Verde varchiamo la soglia di un flop cinematografico che lo stesso Ryan Reynolds (protagonista della storia) continua a rinnegare con tutto se stesso da allora. Il grande sconforto causato ai fan, quindi, è stato ampiamente condiviso dall'attore che ancora oggi sceglie di non parlarne, evitando ogni suo coinvolgimento in progetti vicini o paralleli (lo stesso ruolo in Lanterna Verde è stato proposto anche a Sam Worthington che, non a caso, ha deciso di rifiutarlo) . Uno dei principali problemi di Lanterna Verde risiede nella sua sceneggiatura debole, contraddistinta da una trama che manca di coesione e profondità, delineata da elementi inseriti in modo caotico e senza una reale connessione fra loro.

La storia si concentra su tropi convenzionali dei film supereroistici, senza apportare nulla di innovativo o interessante. Nonostante il budget elevato, inoltre, gli effetti speciali non sono stati all'altezza della situazione. Le sequenze che coinvolgono il costume e i poteri del protagonista, ad esempio, sono spesso poco convincenti e artificiali, minando l'immersione del pubblico nel mondo rappresentato.



Lanterna Verde è stato un fallimento anche dal punto di vista commerciale, guadagnando meno di quanto previsto e non riuscendo a coprire al meglio il suo elevato budget di produzione.