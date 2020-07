47 Metri: Uncaged, lo shark movie al naturale

Il dramma principale degli shark movie è Lo Squalo di Steven Spielberg. È un problema perché a distanza di 45 anni dal film emblema di un genere a cavallo tra thriller e horror, il capolavoro con protagonista Roy Scheider è ancora oggi il sovrano indiscusso di questo mare, il grande squalo bianco che domina incontrastato queste acqua cinematografiche. L'attenzione verso gli shark movie cominciò a calare verso la fine degli anni '80, con prodotti relegati alla serie B e con le porte del mercato della sala e della grandi distribuzioni serrate, destinati spesso e volentieri all'home video o alla tv.



Giusto recentemente, con l'esplosione dei generi cinematografici e il ritorno a una nostalgia anni '80, si è tornati a sviluppare qualche shark movie interessante, guardando soprattutto a Paradise Beach, Shark - Il Primo Squalo e anche a Sharknado. Niente di "naturale" rispetto alla grammatica base d'appartenenza, comunque, perché ognuno di questi progetti è stato intaccato al cuore da altro, che sia uno spirito survival decisamente accentuato, un'anima blockbuster incontenibile o una demenziale ed esagerata parodia. Chi più di altri è forse riuscito a tornare al cuore puro dello shark movie è stato il 47 Metri di Johannes Roberts, che torna adesso a sorprendere in modo contenuto ma piacevole nel sequel, 47 Metri: Uncaged, finalmente disponibile in noleggio digitale anche in Italia.



In fondo al mar

Il DNA cinematografico di 47 Metri è decodificato in modo preciso su tensione e sopravvivenza. La sua grande e principale particolarità è l'intenzione di rendere lo squalo davvero protagonista del racconto, rendendolo visibile e attento predatore, dandogli evidente spazio di manovra all'interno di un film nato e pensato per evolversi quasi interamente all'interno di un gabbia - con degli appigli narrativi obbligati fuori dall'acqua. Questo lo ha reso particolarmente apprezzato dai cinefili puristi del genere e decrittabile anche in chiave drammatica, ma con il sequel Johannes Roberts ha voluto fare un passo in più, fuori dalla gabbia (il titolo in questo senso è decisamente emblematico) e oltre quella metrica stilistica che tanto aveva colpito gli spettatori.

Guardando infatti a titoli come Sanctum o The Descent, 47 Metri: Uncaged trova una nuova ambientazione al largo della costa dello Yucatan, alla ricerca dei resti di antiche civiltà Maya sommerse. Non sono proprio grotte o sistemi capillari come quelli visti nei film poco fa citati, ma anche queste rovine risultano per le nuove protagoniste delle vere trappole, gabbie molto più grandi e meno resistenti di quella piccola, sicura e di metallo del primo capitolo. Il sequel si veste così di orpelli cinematografici che puntano a uno stile più slasher e divertito, mancando l'appuntamento con il dramma ma centrando nuovamente l'obiettivo, perché le intenzioni del regista e della produzione sono cristalline come le acque che raccontano.



47 Metri: Uncaged è l'evoluzione diretta del suo predecessore, più largo nei movimenti e per questo visivamente più dispersivo - anche nell'atmosfera - eppure riuscito. L'orizzonte d'azione più espanso aiuta a creare situazioni più variegate e momenti di grande tensione e divertimento di genere, ma la cosa più sorprendente - nell'impostazione analitica che ci interessa - è che Roberts ha saputo mantenere invariato il sapore nudo e crudo dello shark movie nonostante una virata che, se accompagnata male, avrebbe potuto affossare di peso e senza possibilità di salvezza l'intero baraccone.

Concettualmente, l'idea alla base di Uncaged è a suo modo davvero intuitiva, perché sa elasticizzare il principio formativo di questo piccolo franchise rendendolo "altro", senza intaccarne in modo sbagliato lo spirito cinematografico e tenendo conto delle esigenze del pubblico più affezionato. In questo senso, 47 Metri: Uncaged è perfettamente equiparabile al predecessore e può essere considerato uno degli shark movie più riusciti degli ultimi anni, certo non perfettamente inquadrato o dalla resa filmica ottimale, eppure divertente e appagante per chi vuole soddisfare una voglia di genere differente, una fame che il film di Roberts è capace di placare.