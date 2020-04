15 classici del cinema da vedere assolutamente e dove trovarli

Quale momento migliore di questo (con il lockdown ancora attivo) per tuffarsi indietro nel tempo, alla riscoperta del cinema di una volta, quello puro e semplice, con espedienti geniali per poter sostituire quelli che oggi sono degli effetti speciali realizzati con la tecnologia? Un tuffo nella storia, nei capitoli che hanno fatto da pilastri della nostra cultura cinematografica, andando alla scoperta di quei fondamentali che non possono mancare nella conoscenza di tutti gli appassionati del medium. Come spesso capita in queste liste, che non sono altro che un suggerimento, ci basiamo esclusivamente su una scelta soggettiva.

Non vogliamo creare un'assolutezza incisa sulla pietra ma uno spunto di riflessione, che potrà spingervi a essere d'accordo o meno con le nostre motivazioni. Per questo vi chiediamo di indicarci i film che avreste voluto inserire o sostituire, così da creare un dibattito che ci permetterà di arricchire ancora di più la nostra cultura cinematografica.



La corazzata Potemkin - Sergej Ejzenstejn

Il successo moderno de La corazzata Potemkin è sicuramente dovuto al ragioner Ugo Fantozzi. Eppure la storia ci insegna che il lavoro di Sergej Ejzenstejn fu unico, imprescindibile per la cultura cinematografica che parte dall'inizio del Novecento. Il cinema è ancora acerbo, non sa bene quale sarà il suo futuro e cerca una direzione ben precisa: siamo in quel limbo che precede Alfred Hitchock e anche Fritz Lang, quindi Ejzenstejn pensa che il modo migliore per operare l'arte cinematografica sia quella di applicare il montaggio come mezzo di parola.

È passata alla storia una teoria del cineasta russo, che diceva che la funzione del montaggio fosse quella di "arare come un trattore la psiche dello spettatore". Odessa si lascia andare a una scala di grigi, totalmente muta, senza dialoghi, con tantissima emozione e potenza evocativa non di un film che racconta la storia, ma che esalta la potenza del cinema.



Nodo alla gola - Alfred Hitchcock

Il valore cinematografico di Nodo alla gola, film del 1948 di Alfred Hitchcock, è innegabile dal punto di vista sia teorico che qualitativo. Si tratta innanzitutto del primo film a colori del regista britannico, che con una follia degna del suo genio decise di girarlo tutto con dieci piano-sequenza, costretto a tale numero dalla durata ristretta della pellicola con la quale registrava. Senza un limite tecnico del genere, Hitchcock avrebbe realizzato un intero piano-sequenza, con uno sforzo registico che tutt'oggi rappresenterebbe un momento di altissimo cinema.

Raccontando, poi, un omicidio assolutamente inaspettato e la naturalezza con la quale i due assassini affrontano il caso, Hitchcock aveva dimostrato ancora una volta di essere un maestro nella gestione della tensione. Nodo alla gola è anche il primo film che vede James Stewart lavorare con il regista, creando un connubio che andò avanti per anni e che rappresentò un successo per entrambi nella storia del cinema.

Nodo alla gola è un film svolta, un esperimento deciso di un visionario che, sebbene venne criticato per il ritmo troppo piatto, riuscì a realizzare qualcosa di tecnicamente sopraffino nel 1948. È disponibile su Sky On Demand, o in alternativa su Google Play e iTunes.



La finestra sul cortile - Alfred Hitchcock

Il quarto lungometraggio a colori del regista inglese è la silente esaltazione del voyerismo, con protagonista 'Jeff' Jeffries, un fotoreporter di successo costretto sulla sedia a rotelle per una frattura alla gamba. Dalla finestra della sua stanza, che dà sul cortile del proprio appartamento, Jeff riesce ad avere una visione sul mondo esterno, pur non potendolo frequentare.

Munito di binocolo, macchina fotografica e teleobiettivo, il reporter inizia a diventare un impiccione attento a tutte le dinamiche che coinvolgono i suoi dirimpettai, fino a sentire un urlo di una donna che attira la propria attenzione.

Da quel momento Jeff si convince di aver assistito da lontano a un omicidio. Hitchcock nella realizzazione del set cinematografico era riuscito a rimettere in piedi un seminterrato con un giardino interno, nel quale si svolgevano tutte le situazioni sulle quali il protagonista aveva vista e controllo dall'alto. Uno stile sobrio, semplice, economico, che permise al regista inglese di esaltare tantissimi aspetti di un cinema puro e soprattutto soggettivo.



Fantasia - Walt Disney

Il terzo Classico di Walt Disney, distribuito nel 1940 negli Stati Uniti, rappresentò un pezzo di storia del cinema americano, oltre a consegnare Disney nell'Olimpo dei più attenti cineasti di sempre. La storia produttiva di Fantasia, d'altronde, è un unicum nel panorama cinematografico, andando a coadiuvare la musica e le immagini visive come mai fatto prima d'ora.

Che a farlo fosse l'autore delle Silly Simphonies era più che normale, ma che per riuscirci decidesse di avvalersi di uno dei più noti direttori d'orchestra dell'epoca non era per niente scontato. Il processo evolutivo di Fantasia, che portò Leopold Stokowski a diventare protagonista di quella conversione da cortometraggio a lungometraggio, diede vita a un esperimento davvero senza pari, che nel 1940 rappresentò un esempio di comunicazione visiva che permise a tutti di assistere al movimento della musica.

La sinestesia di Vasilij Kandinskij che prese forma sul grande schermo grazie a una grande intuizione di Walter Elias Disney. È possibile guardarlo su Disney+.



Via col vento - Victor Fleming

Rossella O'Hara è diventata negli anni un'icona del cinema e della cultura pop. Protagonista del capolavoro di Victor Fleming, la ragazza si ritrova all'interno di un triangolo amoroso, con una ossessione romantica per Ashley Wilkes, sposato con la cugina Melania, e allo stesso tempo promessa sposa di Rhett Butler.

Fleming riuscì a portare a casa 8 premi Oscar, un record per l'epoca, ottenendo consensi in ogni dove e permettendo anche a Hattle McDaniel di vincere la statuetta dell'Academy come prima afroamericana della storia. La forza della pellicola fu il riuscire a esprimere nel miglior modo possibile quella cultura segregazionista americana nella prima metà del Novecento.

Allo stesso tempo fu una dimostrazione del divismo di Hollywood, con la produzione che puntò a realizzare un film mastodontico, dalla durata di quattro ore, giustificata dal fatto che stesse attingendo da un romanzo dalla lunghezza altrettanto importante. È disponibile su Netflix.



Tempi moderni - Charlie Chaplin

Nel 1936 Charlot, personaggio interpretato da Charlie Chaplin, ci racconta la depressione europea. La misera condizione nella quale si ritrovava il Vecchio Continente dopo la Grande Guerra aveva ispirato l'attore americano a raccontare con la sua prima pellicola sonora una situazione di tristezza e di nichilismo totale nei confronti della vita.

L'idea del sonoro venne presto abbandonata, così da continuare sulla strada dei film muti che lo avevano reso famoso, aggiungendo soltanto degli effetti che fossero in grado di riprodurre il rumore di una radio o simili, ma senza mai cedere spazio a dei dialoghi veri e propri.

La sua versione dei fatti storici che caratterizzano l'Europa degli Anni '30 gli permise di entrare di diritto nel firmamento dei film più importanti della nostra storia, toccando anche temi spinosi come la droga, che andò a cozzare con il Codice Hays entrato in vigore sei anni prima e per il quale si proibiva ogni possibile riferimento alle sostanze stupefacenti nei film. È disponibile su Sky Go.



I 400 colpi - François Truffaut

Il regista francese arriva al suo primo lungometraggio nel 1959 e diventa già un cult fondamentale per la storia del cinema. La traduzione italiana non gli rende giustizia, perché in originale, in francese, "Les quatre cents coups" fa riferimento a un'espressione che in italiano potremmo ricondurre a quella di "farne di tutti i colori".

Truffaut inizia da qui il suo percorso con Antoine Doinel, alter ego protagonista di una serie di film che andranno a raccontare l'adolescenza e la maturità, con un ciclo dedicatogli. I 400 colpi è uno dei capisaldi nonché il manifesto della Nouvelle Vague, che ci racconta la storia del giovanissimo Antoine, di appena dodici anni, alle prese con le problematiche della famiglia e degli amori adulti della madre, della quale, tra l'altro, si inventa la morte per giustificare l'ennesima assenza a scuola.

Con quello che a tutti gli effetti è un compendio sull'infanzia incompresa, Truffaut ci regala un film delicato e anche molto tenero, con l'intenzione di mettere a nudo l'assenza della scuola e della famiglia nella vita di un bambino.



Quarto potere - Orson Welles

Così come per Truffaut, anche per Orson Welles Quarto potere fu il primo lungometraggio, girato all'età di appena 25 anni. Ispirato alla biografia di William Randolph Hearst, a oggi da tanti è ritenuto essere il miglior film della storia del cinema. Attraversando le dinamiche della vita del magnate della stampa Charles Foster Kane, che era interpretato tra l'altro dallo stesso Welles, si andò a sottolineare l'incapacità del protagonista di amare le persone non in grado di accettare le sue condizioni.

Inevitabilmente Kane finisce per ritrovarsi isolato nonostante un'enorme magione nella quale vivere e, infine, morire. Welles utilizza l'espediente dei flashback per raccontare la vita di Kane, piena di sfaccettature e accezioni, mettendo a nudo una psiche problematica e figlia di numerosi traumi infantili, attraverso l'espediente dei puzzle, dividendo la vita del protagonista in sei diversi pezzi che dovranno essere ricomposti dallo spettatore.

Tentativo vano, perché la vita di Hearst resta un subbuglio di contenuti che non fanno altro che sottolineare quel turbinio di eventi che lo ha portato a essere l'uomo cinico e possessivo che ci viene raccontato da Welles. È disponibile su Amazon Prime Video.



La dolce vita - Federico Fellini

Ci troviamo ovviamente a Roma, in uno dei capolavori del cinema di Fellini, con la macchina da presa puntata su Marcello Rubini, un giornalista attivo negli scandali della capitale. L'intera pellicola riesce a raccontare la città eterna anche a chi non la viveva, tant'è che alla premiere a Milano il film venne applaudito proprio per l'essere riuscito a rappresentare la capitale di quegli anni, che il Morandini definì come una Babilonia precristiana.

D'altronde il jet-set vissuto da Rubini, che sogna di diventare un romanziere di successo, è proprio quel mondo patinato che Fellini va a raccontare con verve. Il film è entrato nella storia dei cult italiani e internazionali, tanto da ispirare tantissime produzioni successive negli anni. È disponibile su Infinity.



Il gattopardo - Luchino Visconti

Dalle mani di uno dei più importanti artisti del XX secolo, padre del neorealismo italiano nonché emblema della cultura teatrale e cinematografica, arriva Il gattopardo, adattamento cinematografico dell'omonimo romanzo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Visconti nel 1963 confeziona un film di un'importanza storica immensa, soprattutto in quella che è l'evoluzione del pensiero del regista: si attenua l'impegno politico che fino a quel momento aveva spinto Visconti e viene sostituito da una nostalgia per l'aristocrazia milanese, che serve il filone de Il gattopardo.

Non era una novità per il regista affidarsi a una critica del Risorgimento, avendo già toccato alcune questioni annesse nel 1954 con Senso, ma con Il Gattopardo si arriva a una determinata svolta nel trattare quella rivoluzione senza rivoluzione. Il film ebbe una vita infelice nella sua distribuzione americana, tant'è che il montaggio andò a tagliare una mezz'ora fondamentale della pellicola, vanificando gli sforzi di Visconti, che in Italia ottenne un grandissimo successo ma che negli Stati Uniti non venne apprezzato e compreso.

Il film è stato comunque rivalutato tantissimo negli anni, tanto da finire nella lista dei preferiti di Martin Scorsese.



L'appartamento - Billy Wilder

Passato alla storia come il padre della commedia americana, nonché fondatore del genere noir, Billy Wilder è stato uno dei registi più eclettici della storia del cinema americano. Dalla sua filmografia non potevamo non scegliere L'appartamento, pellicola del 1960 con protagonista C.C. Baxter, un impiegato che per ingraziarsi i propri capi decide di affittare la sua abitazione ai manager dell'azienda, permettendo loro di incontrare chiunque vogliano al di fuori del rapporto coniugale.

Nato come progetto teatrale, il film arrivò a essere apprezzato da tutta la critica per il suo stile delicato e per il modo di affrontare il romanticismo con un fare gioioso. Wilder vi nascose una velata critica al capitalismo di New York, una satira di quel mondo che negli Anni '60 stava diventando consuetudine.



Casablanca - Michael Curtiz

Siamo nel pieno della Seconda Guerra Mondiale e Rick Blaine si ritrova a gestire un locale a Casablanca, nel Marocco francese. Ex contrabbandiere d'armi, Rick è diventato un uomo cinico, che vive le sue giornate con un fare distaccato, fino all'incontro con Ugarte, un malvivente della zona che gli porta notizie circa la morte di due soldati tedeschi e che dà vita a un turbine di eventi che cambieranno il personaggio interpretato da Humphrey Bogart.

Accanto al famosissimo attore americano, Ingrid Bergman, per creare una coppia che è rimasta nel cuore di molti spettatori. D'altro canto c'è da dire che il film, che portò a casa tre Oscar, non venne mai ritenuto un capolavoro assoluto dalla critica, ma negli anni è stato pesantemente rivalutato, tanto da diventare uno dei film più importanti della storia del cinema americano.

Curtiz riuscì a terminare il lavoro nel pieno della guerra (come raccontato anche nel film Netflix) e per di più lasciando tutti gli interpreti incerti sul futuro della storia: la stessa Bergman, che interpretava Ilsa Lund Laszlo, non sapeva dove sarebbe finito il suo cuore.



Il padrino - Francis Ford Coppola

Il padrino è il primo capitolo di una trilogia che segue le vicende della famiglia Corleone. Quel dopoguerra di New York con protagonista don Vito Corleone e Michael Corleone, rispettivamente Marlon Brando e un giovanissimo Al Pacino, appartengono all'immaginario comune e alla cultura cinematografica popolare.

L'ascesa criminale di Michael, successiva all'attentato subito dal padre che decide così di mettersi in disparte, è il fulcro della vicenda raccontata da Francis Ford Coppola, che portò a casa dieci nomination agli Oscar e tre vittorie, tra cui miglior film, miglior attore protagonista e miglior sceneggiatura non originale, essendo liberamente ispirato al romanzo omonimo scritto da Mario Puzo, che collaborò allo script. È disponibile su Netflix, Amazon Prime Video e Infinity.



Shining - Stanley Kubrick

Adattamento cinematografico dell'omonimo romanzo di Stephen King, scritto nel 1977, incentrato sul dramma di una famiglia che è costretta a vivere un isolamento in un hotel in montagna. In questo luogo dimenticato, Danny, il figlio più piccolo, dimostra di possedere dei poteri extrasensoriali, che gli permettono di avere visioni dell'oscuro passato del luogo nel quale si ritrovano.

Kubrick nella sua carriera è riuscito ad affrontare in maniera saggia e precisa numerosissimi generi cinematografici, e con Shining tratta l'horror con una capacità sopraffina, oltre ad averci donato una delle interpretazioni più famose e meglio ricordate di Jack Nicholson. È disponibile su Infinity.



Taxi Driver - Martin Scorsese

Prendete Martin Scorsese, Robert De Niro e cercate di metterli insieme. Ecco che avete ottenuto Taxi Driver, direttamente dal 1976 ai giorni nostri, per raccontarvi la storia di Travis Bickle, un ex marine reduce del Vietnam che vive da totale disadattato. L'unica sua occupazione oramai è quella del tassista, ma esclusivamente in ore notturne.

Protagonista di una vita ai limiti della decenza, odia l'ipocrisia e mal sopporta la direzione che gli Stati Uniti stanno prendendo: per questo decide di uccidere il senatore Palantine durante un comizio, per vendicarsi di tutti i mali che affliggono il suo mondo.

Taxi Driver è un film dalla potenza narrativa inaudita, soprattutto grazie a De Niro e alla famosissima scena allo specchio in cui l'attore avvia un monologo con la sua immagine riflessa, improvvisata interamente partendo da un semplice canovaccio fornitogli dal copione. Altrettanto importante fu l'impatto storico, perché Scorsese fu il primo che provò a raccontare il disagio vissuto dai reduci del Vietnam in un film, anche se indirettamente e attraverso la vita disastrata del suo Travis. È disponibile su Sky Go.