10 film orientali da vedere su Netflix e Amazon Prime Video

Con la reclusione forzata e l'obbligo-dovere di restare a casa che continua a protrarsi, il viaggio nel mondo dello streaming è una tappa cruciale per gli appassionati di cinema. In quest'occasione ci rivolgiamo a tutti i fan della scena orientale - il cui numero è in crescendo di anno in anno, con il trionfo agli Oscar di Parasite (2019) quale ulteriore slancio - proponendo dieci film disponibili su due tra le più popolari piattaforme di streaming, ossia Netflix e Amazon Prime Video. Produzioni provenienti da Cina, Giappone, Hong Kong, Corea del Sud e Singapore, che spaziano su diversi generi tra grandi classici e titoli passati inosservati ma meritevoli di riscoperta, nella speranza di leggere pareri e, perché no, ulteriori consigli nei vostri commenti.



A Land Imagined (Netflix)

Lok, ispettore della polizia di Singapore, è a capo delle indagini sulla scomparsa di due uomini, l'operaio edile Wang e un immigrato bengalese, Ajit. I due lavorano in un cantiere specializzato in operazioni di bonifica che schiavizza i propri dipendenti: a molti di loro viene confiscato il passaporto all'assunzione, così che siano impossibilitati a fare ritorno a casa prima di aver adempiuto a determinate condizioni favorevoli alla compagnia.

Il detective ha la particolare capacità di sognare le vite altrui e proprio durante una di queste fasi oniriche riesce a rivivere parzialmente quanto trascorso da Wang nei giorni precedenti. Gli indizi lo conducono a un internet café dove i clienti trascorrono ore e ore davanti allo schermo di un computer, e in cui lavora la bella Mindy, ragazza che sogna una vita migliore.



Vincitore del Pardo d'oro al Festival di Locarno, questa produzione ambientata a Singapore sfrutta gli archetipi del mystery/noir per denunciare le condizioni d'ingiustizia di cui sono spesso vittima i lavoratori più poveri, immigrati o autoctoni che siano. A Land Imagined si basa su un raffinato impianto di genere che riesce a offrire notevoli spunti di riflessione e a veicolare diverse tematiche all'interno del plot poliziesco, virato su un'ottica autoriale che riesce a reinventarsi continuamente e a offrire un'estetica affascinante quale contorno al drammatico racconto.



Lucid Dream (Netflix)

Il giornalista Dae-ho sta crescendo da solo il figlio gravemente malato. Quando il piccolo scompare misteriosamente durante una visita al luna park, il protagonista ritiene che dietro la sparizione vi sia un potente uomo politico che si era inimicato coi suoi servizi. Tre anni dopo del bambino non si è saputo più nulla, e Dae-ho decide, con l'aiuto di una dottoressa e di un ostinato detective, di sperimentare l'innovativa tecnica dei sogni lucidi al fine di scoprire cosa sia realmente successo quel nefasto giorno.



Un thriller virato su atmosfere mystery e fantastiche, che sfugge a ogni classificazione nel mettere al centro del racconto i sogni lucidi, metodo grazie al quale la sceneggiatura deraglia su risvolti sempre più originali e sorprendenti. Lucid Dream convince nell'esposizione di questa indagine sospesa tra il reale e l'onirico, con un notevole numero di colpi di scena e una discreta tensione a tema, sia emotiva che di genere, con un finale che sfoggia anche visionari ed efficaci effetti speciali.



7 guerrieri - Saving General Yang (Prime Video)

Cina, 986 d.C. L'impero della dinastia Song è sotto attacco da parte della tribù Khitan, che ha dato il via a una sanguinosa guerra. Il generale Yang, tra gli uomini più fidati dell'imperatore, viene schierato in prima linea ma finisce vittima di un'imboscata ed è costretto, insieme ai suoi pochi soldati sopravvissuti, a rifugiarsi in un fortino isolato. I suoi sette figli decidono così di partire in missione per cercare di salvarlo, ma una funesta profezia pende sulle loro teste: secondo il presagio infatti soltanto sei di essi faranno ritorno a casa sani e salvi.



Il regista Ronny Yu firma un film ricco di emozioni che riesce a intrattenere con semplicità e immediatezza grazie all'epica di fondo del racconto - ispirato a una leggendaria impresa celebrata nella cultura cinese - e ad alcune scene madri che ben trasmettono le emozioni dei sette fratelli nella loro missione per salvare il padre. Un wuxia solido e ben diretto che trova ulteriore carisma nelle sentite performance dell'eterogeneo cast e nell'avvolgente colonna sonora a tema.



River's Edge (Netflix)

Le vite di sei adolescenti si incrociano in un quartiere periferico di Tokyo. Haruna Wakagusa è una studentessa che vive con la madre e frequenta il coetaneo Kannonzaki, tra i bulli della scuola. Tra i compagni presi di mira dal ragazzo vi è il timido Yamada, che rivela la propria omosessualità proprio ad Haruna, la quale accorre spesso in suo soccorso per difenderlo dalle angherie del fidanzato, suscitando in questi ulteriore rabbia e gelosia.

Vi sono poi la bella Kozue Yoshikawa, modella per spot pubblicitari affetta da una grave forma di bulimia, la timida Kanna Tajima, innamorata di Yamada per il quale è la "ragazza di facciata" al fine di nascondere le sue reali inclinazioni, e Rumi, ossessionata dal sesso e con una sorella obesa che non esce mai di casa. Il ritrovamento di un corpo sulle rive del fiume locale, segreto custodito da Yamada da tempo e ora rivelato a Kozue ed Haruna, cambierà per sempre le carte in tavola mettendo i giovani di fronte a decisioni dolorose e inaspettate.



Un dramma a tinte mystery che riflette sulla contemporanea realtà adolescenziale del Giappone, qui raccontata nei suoi eccessi più estremi e tragici. River's Edge mette a nudo gli aspetti di una società tramite le vicende collegate tra loro di sei ragazzi, ognuno alle prese con problemi personali di diverso tipo. Le due ore di visione non fanno sconti a niente e nessuno, proponendo una varietà di temi attuale e intensa che sfrutta al meglio le peculiarità del giovane ma efficace cast.



A Bittersweet Life (Prime Video)

Kim Sun-woo, rispettato braccio destro del potente boss Kang, si vede affidare da questi il compito di sorvegliare la sua giovane fidanzata e, nel caso scoprisse un potenziale tradimento, di eliminare il presunto amante. Situazione che si verifica e mette il protagonista davanti alla propria coscienza, costringendolo a prendere una decisione che cambierà per sempre il suo futuro.



Il noir classico si adatta alle regole del moderno cinema action coreano in questo esaltante film diretto da Kim Ji-woon, conosciuto dal grande pubblico per aver firmato veri e propri cult del calibro di Two Sisters (2003), Il buono, il matto, il cattivo (2008) e I Saw the Devil (2010). Un gangster movie affascinante e violento, pregno di una torbida malinconia e abile nel gestire al meglio i rapporti tra i vari personaggi coinvolti, con istinti revenge che emergono via via in una narrazione che esplode sempre più fino all'esaltante resa dei conti finale, un vero e proprio spettacolo ludico tra sangue ed emozioni.



L'immortale (Netflix)

Dopo aver ucciso il suo corrotto signore e gli uomini della scorta, il samurai Manji è costretto a fuggire insieme alla sorella Machi, divenuta folle dopo aver scoperto che nel massacro è morto anche il marito. I due rimangono vittima di un'imboscata nella quale Machi viene assassinata a sangue freddo e lo stesso Manji, dopo una strenua lotta, si accascia al suolo in fin di vita.

Una misteriosa donna che li stava seguendo concede all'uomo l'immortalità e, cinquant'anni più tardi, il risorto viene assoldato da una ragazzina in cerca di vendetta per la morte padre, ucciso da una nuova scuola marziale che ha intenzione di soppiantare tutti gli altri dojo del Giappone.



Takashi Miike firma un notevole adattamento dell'omonimo manga di successo: un revenge-movie in salsa jidai-geki (i classici film di samurai) che pone l'accento sulla mitica etica del guerriero tipica del Sol Levante e che si ammanta di un'epica violenta, capace di sfuggire allo schematismo degli scontri in serie, rivelandosi sempre originale tramite soluzioni visive e coreografiche non banali.

Uno spettacolo intenso e avvolgente, con una resa dei conti finale che, per numero di comparse e relativa messa in scena, non ha nulla da invidiare a quella di un altro grande classico del regista: il magnifico 13 assassini (2010).



The Warlords - La battaglia dei tre guerrieri (Prime Video)

Il generale Pang è il solo superstite di una violenta e sanguinosa battaglia. Dopo aver trovato rifugio presso una banda di briganti, li convince a combattere per l'esercito e a difendere i più deboli, instaurando un solido rapporto, una sorta di vero e proprio legame di sangue, con i due uomini a capo dei furfanti. Ma l'amore di Pang per la compagna di uno di loro genera inevitabilmente amare complicazioni.



Peter Chan realizza un sontuoso ed epico kolossal in costume che abbandona i virtuosismi pirotecnici dei moderni wuxia in favore di un approccio action più crudo e realistico, con battaglie incredibili che rapiscono lo sguardo in più occasioni. L'intreccio narrativo è ben gestito, così come la fratellanza che lega i tre protagonisti, interpretati dalle star Jet Li, Andy Lau e Takeshi Kaneshiro. La maestosa colonna sonora, una ricostruzione d'epoca accurata e i suggestivi scorci paesaggistici rendono la visione un vero e proprio piacere per gli occhi e per lo spirito.



Steel Rain (Netflix)

Eom Chul-Woo, ex-agente dell'Intelligence nord-coreana, viene richiamato in servizio per prendere parte a una pericolosa missione nella quale è in gioco l'interesse nazionale. L'uomo però finisce coinvolto - da impotente spettatore - in un colpo di stato e si trova a varcare il confine con due ragazzine e il Supremo Leader gravemente ferito.

Con l'aiuto di un alto funzionario della Corea del Sud il soldato cercherà di evitare il rischio di una nuova e potenziale guerra nucleare tra le due parti del Paese che potrebbe coinvolgere il mondo intero, trovandosi inoltre alle prese con una società a lui sconosciuta e "aliena" che lo porterà a riflettere sulle diversità tra i due angoli della nazione.



Un solido action thriller che segue con efficacia i canoni tipici del cinema coreano, capace spesso di unire intrattenimento e spunti di riflessione. Steel Rain offre diverse chiavi di lettura, abilmente rimasticate in un'ottica di genere, e ci trascina in un coinvolgente gioco di intrighi internazionali, ricco di colpo di scena e di una sana tensione nella corsa contro il tempo dei due protagonisti.



Lady Vendetta (Prime Video)

Lee Geum-ja esce dal carcere dopo tredici anni per l'ingiusta accusa di aver assassinato un bambino. In realtà non è stata lei l'autrice dell'efferato delitto, è stata però costretta, sotto ricatto del reale colpevole, a confessare il falso. Ora è il momento per lei di attuare la sua personalissima, implacabile, vendetta.



Il capitolo finale della Trilogia della vendetta di Park Chan-wook è tutto al femminile. Fruibile anche singolarmente in quanto ogni episodio della saga è collegato solo dal punto di vista tematico, Lady Vendetta ci trascina in un mondo violento e rabbioso con un'estetica raffinata e sinuosa, che si divide tra violenza ed emozioni con mirabile equilibrio, ponendo diversi spunti di riflessione per il pubblico.

Lee Young-ae è una protagonista sublime nell'incarnare un angelo caduto pronto a tutto pur di farla pagare ai suoi aguzzini e alcune pagine si riempono di una rabbia furente che lascia sconvolti e appagati in egual misura.



Psychokinesis (Netflix)

Shin Seok-heon, uomo di mezz'età, scopre che l'ex-moglie è morta e decide di assumersi le proprie responsabilità e prendersi cura della figlia adolescente Roo-mi, da lui abbandonata quando era solo una bambina. La ragazza lo informa che la madre è in realtà deceduta in seguito a una colluttazione con gli operai alle dipendenze di una multinazionale intenzionata, con l'appoggio della polizia corrotta, a radere al suolo un'intera zona della città per costruirvi un centro commerciale. Shin Seok-heon, entrato di recente in possesso di sovrannaturali poteri telecinetici, assume le loro difese.



Autore di un instant cult degli zombie-movie quale Train to Busan (2016) e atteso al varco nei prossimi mesi con l'uscita del sequel Peninsula - nel 2018 il regista coreano Yeon Sang-ho si mette in gioco nel filone supereroistico unendo comicità e gustosi istinti di genere in un mix atipico e originale, che sfrutta al meglio gli ottimi effetti speciali e le dinamiche fantastiche per raccontare una storia di ingiustizie sociali e difficoltà familiari.