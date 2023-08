10 film leggeri perfetti da vedere durante le vacanze estive

Con il caldo soffocante e afoso che impazza in ogni dove, non c'è niente di meglio di un buon film per fugare la realtà di un periodo dell'anno per moltissimi insopportabile. In mancanza di un cinema all'aperto in zona, per qualche memorabile proiezione notturna, entriamo in gioco noi, proponendovi quelle che crediamo essere i 10 film leggeri e imperdibili da guardare durante l'estate. Sognare ad occhi aperti, abbandonare la propria condizione tangibile ed esistenziale per lanciarsi in storie lontanissime e viaggiare senza spostarsi di un millimetro... soltanto il cinema è in grado di realizzare tutte queste cose contemporaneamente, con la magia delle immagini e della sua costruzione formale che sa come raccontare qualsiasi cosa rendendola estremamente interessante ed affascinante.



Mentre la frescura delle notti estive prende il sopravvento sul calore soffocante delle giornate, quale scusa migliore per recuperare queste storie, perfette per mantenere intatto il mood spensierato e scanzonato delle notti d'estate? Non troverete soltanto racconti divertenti nella nostra lista, ma anche vere e proprie perle imperdibili e racconti con personaggi memorabili. Allacciatevi la cintura quindi, e preparatevi per un viaggio dalle mille sfumature che saprà sicuramente sorprendervi.



Pirati dei Caraibi - La maledizione della prima luna (2003)

In una lista dei 10 leggeri e imperdibili in estate non può mancare la prima pellicola di una delle saghe più memorabili di sempre, proprio per le modalità leggere e scanzonate con cui affronta le proprie avventure. Pirati dei Caraibi - La maledizione della prima luna (Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl, in lingua originale) è un titolo d'avventura e commedia diretto da Gore Verbinski, uscito nelle sale italiane il 5 settembre del 2003. Si tratta del primo film della serie Pirati dei Caraibi e ha riscosso un grande successo sia al botteghino che tra il pubblico.

La sua trama segue le avventure del capitano Jack Sparrow (interpretato da Johnny Depp), un pirata eccentrico e carismatico che si unisce al giovane fabbro Will Turner (Orlando Bloom) per salvare Elizabeth Swann (Keira Knightley), l'amata di Will, rapita dal temibile capitano Barbossa (Geoffrey Rush) e dalla sua ciurma di pirati, con l'obiettivo di spezzare una maledizione che li tormenta da tempo immemore. La maledizione della prima luna, contrariamente a qualsiasi previsione, ha raggiunto brevemente il successo mondiale, complice una sceneggiatura avvincente, scritta da Ted Elliott e Terry Rossio, che ha saputo bilanciare abilmente azione, avventura e commedia, all'interno di una storia prettamente piratesca. l'offerta narrativa, quindi, si avvale di un insieme di eventi che sa come coinvolgere gli spettatori fin dalla primissima inquadratura, arricchendosi di colpi di scena e personaggi memorabili, con una sensibilità particolare in grado d'interfacciarsi con il pubblico di tutte le età.



Uno degli elementi chiave che ha contribuito al successo della pellicola è stata la performance di Johnny Depp nel ruolo di Jack Sparrow. La sua interpretazione eccentrica e spesso comica ha reso il personaggio iconico e indimenticabile. Depp ha conferito a Sparrow una miscela unica di stramberia, umorismo e astuzia, che ha immediatamente conquistato il pubblico. Il suo lavoro sul set è stato così apprezzato che è stato nominato per l'Oscar come miglior attore protagonista.



Il primo film de I pirati dei Caraibi ha inoltre beneficiato della solida regia di Gore Verbinski, che ha saputo plasmare un mondo vibrante e avventuroso sia familiare che misterioso. La direzione artistica, le scenografie dettagliate e gli effetti speciali impressionanti hanno contribuito a rendere il tutto visivamente coinvolgente e immersivo.

Pirati dei Caraibi - La maledizione della prima luna è stato, quindi, accolto positivamente da pubblico e critica. Ha ottenuto un grande successo al botteghino, incassando oltre 654 milioni di dollari in tutto il mondo, ed è stato apprezzato per la sua combinazione di azione spettacolare, umorismo intelligente, personaggi indimenticabili e una colonna sonora coinvolgente e iconica composta da Klaus Badelt.



La critica specializzata ne ha elogiato l'interpretazione di Johnny Depp e ha apprezzato l'umorismo e l'azione ben dosati, marchio di fabbrica anche delle storie successive. La maledizione della prima luna ha ottenuto diverse candidature e ha vinto numerosi premi, ha avuto un enorme successo, e ha contribuito ad aprire e creare un universo ricco di avventura e divertimento che ha affascinato il pubblico in ogni dove (negli ultimi mesi si è anche accennato un possibile, o meno, ritorno di Johhny Depp nella saga Pirati dei Caraibi).



Il grande Lebowski

Il grande Lebowski è un film del 1998 diretto dai fratelli Joel ed Ethan Coen. Si tratta di una commedia che si distingue per la sua trama dai tratti eccentrici e i suoi personaggi unici. Il protagonista dell'opera è Jeff "The Dude" Lebowski (Jeff Bridges), una sorta di ombroso hippie nullafacente che vive a Los Angeles.

Il suo modo di vivere tranquillo e senza preoccupazioni viene però interrotto quando lo scambiano per un ricco uomo d'affari e lo coinvolgono in un intricato complotto criminale. Ecco che l'esistenza paciosa di Jeff diventa l'incontro sconclusionato di eventi bizzarri e personaggi stravaganti, compresi il suo amico Walter Sobchak (John Goodman), e tutti gli altri. Il successo del film è dovuto alla sua narrazione unica e alle prestazioni di un cast che ha dato vita a momenti rimasti indelebili nella storia del cinema. Il personaggio di The Dude, con il suo stile rilassato e la sua filosofia "prendila con calma", ha reso Il grande Lebowski una pellicola molto amata dal pubblico, grazie a un appeal che distingue il racconto da qualsiasi altro.



Stiamo parlando di una storia che sa come fondere generi diversi come la commedia, il noir e i film di culto, plasmandoli in scene iconiche entrate ben presto nell'immaginario comune. Anche se il suo rilascio iniziale non è stato dei migliori, caratterizzato principalmente da un successo moderato al box office, il passaparola degli appassionati ha contribuito a rendere la pellicola una pietra miliare immortale, arrivando a ispirare proiezioni speciali e festival dedicati interamente a Il grande Lebowski.



Una notte da leoni (2009)

Una notte da leoni (The Hangover, in originale) è una commedia uscita nel 2009, diretta da Todd Phillips. Il film è riuscito ad ottenere un enorme successo commerciale e critico, diventando un fenomeno di cultura pop grazie alla sua trama unica, alle performance comiche e all'umorismo irriverente e spregiudicato. La trama di Una notte da leoni ruota attorno a quattro amici: Phil (Bradley Cooper), Stu (Ed Helms), Alan (Zach Galifianakis) e Doug (Justin Bartha). Durante un addio al celibato a Las Vegas, il gruppo si risveglia dopo una notte di eccessi, scoprendo di avere amnesie parziali e di aver perso Doug, oltre ad aver adottato un tigre e ritrovato un neonato nella loro stanza d'hotel. La storia segue il loro tentativo di ricordare cosa sia successo e di ritrovare l'amico prima del giorno delle nozze.

Una delle ragioni principali del successo del film si rintraccia proprio nella sua premessa originale. La trama di un'epica notte di sregolatezze coi protagonisti che cercano di ricostruire gli eventi passati ha attirato l'attenzione del pubblico fin da subito. La combinazione di una situazione estrema con una commedia dai mille risvolti ha contribuito a generare un mix irresistibile di umorismo e suspense difficile da riscontrare altrove.



Il cast di Una notte da leoni è stato fondamentale per il suo successo. Bradley Cooper, Ed Helms e Zach Galifianakis hanno dimostrato e saputo costruire una grande chimica in scena, offrendo interpretazioni comiche memorabili. Galifianakis, in particolare, ha ottenuto consensi per la sua interpretazione di Alan, un personaggio eccentrico e imprevedibile che è riuscito a rubare la scena con il suo umorismo stralunato. La regia di Todd Phillips, inoltre, ha gestito abilmente l'equilibrio tra le scene comiche e il progresso della trama, mantenendo un ritmo incalzante e sostenendo il senso di sorpresa di evento in evento, muovendosi insieme alla sceneggiatura di Jon Lucas e Scott Moore.

Una notte da leoni è stato accolto positivamente da pubblico e critica guadagnando oltre 460 milioni di dollar in tutto il mondo, e superando di gran lunga il suo modesto budget di produzione. Il grande successo riscosso ha generato una trilogia di film, con il secondo e il terzo capitolo usciti rispettivamente nel 2011 e nel 2013. Anche se le opere successive non sono state accolte con lo stesso entusiasmo del primo capitolo, il primo titolo è rimasto una pietra miliare nel genere della commedia.



Sapore di mare (1983)

Il 1983 vede l'uscita di una pellicola italiana dai tratti concettuali semplici, e al tempo stesso profondamente generazionali: Sapore di Mare. Diretto da Carlo Vanzina, questo lungometraggio ha ottenuto un grande successo commerciale in Italia, diventando un'icona del cinema estivo italiano degli anni '80. È stato apprezzato per il suo ritratto spensierato dell'estate, per la colonna sonora orecchiabile e per il suo cast di giovani attori, rendendolo un'aggiunta obbligata in una lista delle 10 commedie e film leggeri imperdibili da guardare d'estate.

La trama di Sapore di Mare si svolge a Forte dei Marmi durante l'estate del 1964 e segue un gruppo di giovani in cerca di avventure amorose e di divertimento durante le loro vacanze. Il film si concentra principalmente sulle vicende romantiche, le rivalità e gli equivoci che si sviluppano tra i vari personaggi, mentre si godono la vita estiva, pervasa da una leggerezza spensierata dai tratti nostalgici. Sapore di Mare, differentemente da altri lungometraggi dell'epoca, è stato capace di catturare l'atmosfera leggera dell'estate italiana, con le sue spiagge, le feste al mare, la musica e i flirt estivi, offrendo una rappresentazione romantica e dai tratti comici di un'epoca passata, rendendosi immediatamente riconoscibile al grande pubblico di tutte le età.



La sua colonna sonora, fatta di melodie orecchiabili e canzoni tipicamente estive, ha giocato un ruolo centrale nel suo successo, presentando una serie di canzoni popolari di allora, che sono diventate hit memorabili e ancor oggi associate al film e oltre. Il cast giovane e affiatato, inoltre, ha reso Sapore di mare qualcosa d'indimenticabile. Attori come Jerry Calà, Marina Suma, Christian De Sica, Isabella Ferrari e Virna Lisi hanno dato vita a personaggi simpatici e carismatici mai dimenticati, ciascuno con le proprie avventure e relazioni amorose, in cui il pubblico ha saputo facilmente identificarsi e rivedersi.

In parallelo troviamo la regia di Carlo Vanzina, che ha saputo gestire abilmente il ritmo della pellicola, alternando momenti di leggerezza e comicità con altri di romanticismo e tenerezza, seguendo la sceneggiatura scritta da lui stesso e Enrico Vanzina, caratterizzata da dialoghi divertenti e situazioni comiche irresistibili. L'accoglienza da parte di pubblico e critica è stata positiva, specialmente in termini d'intrattenimento, rendendo Sapore di mare uno dei film italiani più amati degli anni '80. La sua rappresentazione estiva spensierata e la colonna sonora hanno contribuito a questa popolarità mai scomparsa del tutto.



Mamma Mia! (2008)

Mamma Mia! è una commedia musicale del 2008, basata sull'omonimo musical teatrale che si ispira alle canzoni del gruppo svedese ABBA. Diretta da Phyllida Lloyd, ha ottenuto un enorme successo sia al botteghino che tra il pubblico, grazie alla sua energia contagiosa, alla colonna sonora di successo e al cast stellare.

La trama di Mamma Mia! ruota attorno a Sophie (Amanda Seyfried), una giovane donna che sta per sposarsi. Desiderando avere suo padre al matrimonio, Sophie invita tre uomini (interpretati da Pierce Brosnan, Colin Firth e Stellan SkarsgArd) che pensa potrebbero esserlo, senza dirlo alla madre, Donna (Meryl Streep). Durante i preparativi per il matrimonio, le relazioni e i segreti del passato, però, vengono alla luce, incorniciando le varie rivelazioni con le celebri canzoni degli ABBA. Il successo di Mamma Mia! si può rintracciare sia nella popolarità delle canzoni, veri e propri classici della musica pop, che nelle interpretazioni degli attori coinvolti. La regia di Phyllida Lloyd ha saputo catturare l'energia e l'entusiasmo del musical teatrale originale, avvalendosi di coreografie dinamiche e i numeri musicali coinvolgenti, tradotti sullo schermo in modo vivace e divertente e riuscendo a trasmettere alla perfezione l'allegria e la gioia di vivere che caratterizzano lo stile degli ABBA.



Come anticipato, il cast di Mamma Mia! è stato un elemento chiave nel renderlo una pellicola memorabile, con volti rinomati come Meryl Streep, Pierce Brosnan, Colin Firth, Stellan SkarsgArd e Amanda Seyfried, in grado di conferire al film una credibilità artistica e una maggiore attrattiva per il pubblico. La performance della Streep, in particolare, è stata elogiata per la sua caratterizzazione carismatica.

Il titolo è stato accolto positivamente da pubblico e critica, incassando al botteghino oltre 500 milioni di dollari in tutto il mondo, complice l'impegno generale nella sua realizzazione e l'occhio attento nei confronti delle origini teatrali. Il successo di Mamma Mia! ha portato alla produzione di un sequel, intitolato Mamma Mia! Ci risiamo (Mamma Mia! Here We Go Again, 2018), che ha continuato a riscuotere consensi.



Weekend con il morto (1989)

Weekend con il morto (Weekend at Bernie's) è una pellicola del 1989, diretto da Ted Kotcheff. Si tratta di una commedia che ha riscosso un successo sorprendente, diventando un cult del suo genere, e guadagnandosi un seguito di fan fedelissimi e appassionati che l'hanno apprezzata per il suo umorismo eccentrico, la trama insolita e le performance comiche degli attori coinvolti, fino a diventare un must see immancabile in una lista delle 10 film leggeri e perfetti per l'estate.

La trama di Weekend con il morto ruota attorno a due impiegati di un'azienda assicurativa, Larry (Andrew McCarthy) e Richard (Jonathan Silverman). Dopo aver scoperto un'elaborata frode finanziaria sul lavoro, i due amici trovano il loro capo, Bernie (Terry Kiser), morto nella sua villa. Invece di rivelarne la scomparsa, decidono di far sembrare che Bernie sia vivo per tutto il weekend, cercando di godersi una vacanza, per poi finire invischiati in una serie di situazioni comiche e di equivoci esilaranti. Una delle ragioni principali del successo della pellicola s'individua nell'idea di fondo a delinearne gli eventi. La combinazione di una morte apparente, un cadavere in movimento e una serie di situazioni imbarazzanti ha suscitato interesse e curiosità nel grande pubblico, incorniciate da un racconto insolito e surreale tratteggiato da un'esperienza comica fuori dagli schemi.



Andrew McCarthy e Jonathan Silverman si sono distinti grazie a una chimica efficace, insieme a Terry Kiser, e alla sua interpretazione del cadavere di Bernie, con la capacità di restare immobile e reagire in modo comico creando alcune delle gag più memorabili di sempre. La regia di Ted Kotcheff, invece, ha saputo gestire abilmente l'umorismo nero del film, mantenendo un ritmo vivace e sostenendo la suspense comica, insieme alla sceneggiatura scritta da Robert Klane.

Weekend con il morto è stato accolto positivamente dal pubblico, diventando un successo al botteghino e guadagnando un seguito, anche continuativo, di fan nel corso degli anni. Sebbene la critica non abbia sempre apprezzato la sua mancanza di profondità o il suo umorismo irriverente, il film è stato elogiato per il potere di intrattenimento e per la capacità di far ridere senza compromessi. Stiamo pur sempre parlando di un cult, amato da un pubblico che ne apprezza le situazioni comiche insolite e il divertimento spensierato, una vera e propria una pietra miliare genere comico degli anni '80.



Mine Vaganti (2010)

Diretto da Ferzan Özpetek, Mine Vaganti è un film del 2010 che mescola elementi della commedia ad alcune e importanti riflessioni familiari ed esistenziali. Si tratta di un titolo che ha ricevuto un'accoglienza piuttosto positiva da pubblico e critica, elogiato per la sua rappresentazione dei conflitti familiari, l'umorismo intelligente e le performance degli attori.

Il racconto si svolge nella città di Lecce, e ruota attorno alla famiglia Cantone, proprietaria di una fabbrica di pasta. Quando uno dei figli, Tommaso (Riccardo Scamarcio), decide di rivelare la sua omosessualità durante un pranzo di famiglia, scoppia il caos, anche in relazione ad una scelta particolare presa dal fratello. La famiglia si trova ad affrontare un susseguirsi di situazioni imbarazzanti, segreti svelati e conflitti inattesi, mentre Tommaso lotta per trovare il proprio posto nel mondo. Una delle ragioni principali del successo di Mine Vaganti risiede nella sua abilità nel trattare tematiche universali come l'omosessualità e i conflitti familiari, affrontando in modo sincero e delicato il tema dell'accettazione di sé stessi, offrendo una rappresentazione autentica dei personaggi e delle loro emozioni. Questo ha reso il film riconoscibile, avvicinandolo alle esperienze e sensazioni personali di molte persone.



La regia di Ferzan Özpetek gioca un ruolo centrale in tutto ciò, caratterizzata da una particolare sensibilità che ha saputo delineare una storia intima e coinvolgente, equilibrando abilmente momenti di umorismo con quelli di emozione, per poi incorniciare il film con un'atmosfera autentica e suggestiva. La pellicola è stata accolta positivamente dalla critica e ha ottenuto numerosi riconoscimenti, con elogi alla poetica nella regia di Özpetek, la scrittura intelligente e le performance degli attori.



Tre uomini e una gamba (1997)

Nel 1997 esce 3 uomini e una gamba, una commedia su cui non avrebbe scommesso nessuno e che, nel suo piccolo, è diventata una vera e propria pietra miliare generazionale, specialmente nei confronti dei nati negli anni '80 e '90. Diretto da Aldo, Giovanni e Giacomo, insieme a Massimo Venier, il titolo è stato apprezzato per il suo umorismo surreale, le performance comiche degli attori e la capacità di affrontare alcune tematiche profonde in modo leggero e divertente. È proprio nel suo umorismo fresco che si cela il valore di una pellicola che non dovrebbe mancare in una lista di 10 film imperdibili per l'estate.

La trama di 3 uomini e una gamba segue le disavventure di Aldo (Aldo Baglio), Giovanni (Giovanni Storti) e Giacomo (Giacomo Poretti), tre amici che, durante un viaggio per le nozze di uno di loro, si ritrovano coinvolti in una serie di situazioni comiche accompagnati da un particolare gamba di legno con loro. Nel tentativo di restituirla al suo proprietario si imbattono in personaggi eccentrici, malintesi e situazioni imprevedibili, che sviluppano il loro percorso nei modi più esilaranti, grotteschi e inaspettati possibili.



Il grande successo di 3 uomini e una gamba deriva dal talento di Aldo, Giovanni e Giacomo nel trasporre sullo schermo alcune maschere comiche, disegnate da un umorismo surreale che è rimasto impresso a fuoco sullo schermo. Centrale la loro chimica sul set in questo processo. La regia della pellicola, inoltre, ha saputo catturare perfettamente l'energia e il ritmo comico del trio, mantenendo un'atmosfera leggera e vivace, insieme alla sceneggiatura originale e caratterizzata anche da spunti anche profondi e intimisti.

3 uomini e una gamba è stato accolto calorosamente dal pubblico diventando uno dei film italiani di maggior incasso dell'epoca, complice il tocco unico del trio comico al suo apice in quel periodo professionale.



Mrs. Doubtfire - Mammo per sempre 1993

Mrs. Doubtfire - Mammo per sempre (Mrs. Doubtfire) è una di quelle commedie che danno sicuramente, e tipicamente, nelle repliche televisive dell'estate e... non a caso. Si tratta di una pellicola del 1993 diretta da Chris Columbus che ha saputo incantare il pubblico di tutto il mondo grazie alle sue riflessioni umane, e alla performance memorabile di Robin Williams. La trama di Mrs. Doubtfire ruota attorno a Daniel Hillard (Robin Williams), un doppiatore disoccupato che decide di travestirsi da governante inglese, Mrs. Doubtfire, per poter trascorrere più tempo coi suoi figli, dai quali è separato a causa del divorzio.

Daniel riesce, quindi, a ottenere il lavoro come governante nella sua stessa casa e intraprende una serie di avventure comiche e toccanti, cercando di bilanciare la sua vita segreta da Mrs. Doubtfire con i problemi familiari e le complicazioni che ne derivano. Uno dei motivi principali del successo di Mrs. Doubtfire è stata, appunto, la performance straordinaria di Williams. La sua capacità di passare da momenti comici a momenti di profonda emotività ha reso il personaggio in questione memorabile, amato dal pubblico e mai dimenticato.



La regia di Chris Columbus, invece, ha saputo gestire con attenzione e cura il tono del film, bilanciando momenti di comicità sfrenata con istanti di riflessione e tenerezza. La sua capacità di combinare umorismo e commozione ha reso Mrs. Doubtfire una commedia sfaccettata ed emozionante. In parallelo troviamo la sceneggiatura di Randi Mayem Singer e Leslie Dixon, con una storia coinvolgente che affronta tematiche come il divorzio, la famiglia e la ricerca dell'equilibrio nella vita.

Mrs. Doubtfire è stato accolto positivamente sia dal pubblico che dalla critica, arrivando ad incassare oltre 400 milioni di dollari in tutto il mondo. La critica ha elogiato in particolare il lavoro sul set fatto da di Robin Williams, definendolo uno dei suoi migliori ruoli comici, tanto'è che l'attore ha vinto anche un Golden Globe come miglior attore in un film commedia o musicale.



Il talento di Mr. C (2022)

Il talento di Mr. C (The Unbearable Weight of Massive Talent) è una commedia d'azione uscita nelle sale nel 2022.

La trama ruota attorno a Nicolas Cage nei panni di sé stesso, un attore di Hollywood in un periodo di declino nella sua carriera. Cercando di evitare la rovina finanziaria, quindi, accetta un lavoro in un evento privato presso la tenuta del miliardario Javi Gutierrez (Pedro Pascal), suo fan imperterrito da sempre. Tuttavia, la situazione in cui si ritrova impelagato richiederà molto più del solito dal suo personalissimo talento nella recitazione. Diretto da Tom Gormican, film è stato scritto dal regista insieme a Kevin Etten, e prodotto da Kevin Turen, Kristin Burr, Mike Nilon e Nicolas Cage stesso, attraverso la sua casa di produzione, la Saturn Films (recuperate la nostra recensione de Il talento di Mr C).



La grande versatilità di Cage, fusa a uno spirito prettamente leggero e disegnato da un umorismo che oscilla fra il grottesco e l'esistenziale, hanno fatto di questo film una piccola perla da non sottovalutare affatto. Il concetto meta-cinematografico alla base del racconto, insieme alla forte componente autoironica dello stesso protagonista, hanno sicuramente incuriosito il pubblico, nonostante lo scarso successo in termini d'incasso al botteghino, portando sul grande schermo una storia che sa come scherzare attingendo dalla realtà, risultando sempre coerente e fresca anche nei momenti più surreali e meno credibili.