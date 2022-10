Da Thor: Love & Thunder a Top Gun, i migliori Blu-ray e DVD di ottobre 2022

Arrivi di peso per coloro che amano collezionare su supporto fisico i film più amati visti al cinema. Nel mese di ottobre infatti escono in DVD e Blu-Ray due dei titoli maggiormente discussi negli ultimi tempi, non solo nel bene ma anche nel male. Parliamo infatti del controverso Thor: Love and Thunder, nuova avventura per il grande schermo del dio del tuono accolta con scetticismo dai fan dei fumetti Marvel, e dello spettacolare Top Gun: Maverick, sequel del classico anni Ottanta che vede nuovamente Tom Cruise alle prese con spettacolari evoluzioni aeree. Nella nostra selezione abbiamo scelto altri film meno roboanti, che spaziano tra i vari generi - dal distopico al romantico, dall'action coreano all'animazione impegnata - all'insegna di una varietà per tutti i palati.



Gold (4 ottobre)

In un prossimo futuro il cambiamento climatico ha condotto il mondo in condizioni quasi invivibili. Virgil, un viaggiatore solitario, ingaggia l'autista Keith per essere condotto in un'area dove potrebbero essere necessarie le sue abilità. Durante il tragitto a bordo di uno scassato pick-up per via di un guasto sono costretti a fermarsi in pieno deserto, dove si imbattono casualmente in un gigantesco masso pieno d'oro. Il problema è che a mani nude è impossibile portarlo via e solo una scavatrice può estrarlo dal secco terreno.

Keith decide così di far ritorno al campo base per procurarsi i mezzi necessari, e lascia lì Virgil quale guardiano di quell'insperata fortuna. Ma le ore scorrono veloci una dopo l'altra e il ragazzo si trova a lottare contro le estreme condizioni climatiche in attesa che il compagno faccia ritorno. Survival movie dove un convincente Zac Efron si trova a lottare in completa solitudine per gran parte del film, ambientato nel brullo outback australiano.



Flee (4 ottobre)

Amin ha 36 anni, vive in Danimarca, è un affermato docente universitario e sta per sposarsi con il suo compagno. Ma proprio poco prima delle nozze, il passato torna a fargli visita, facendogli ripercorrere gli anni della sua gioventù, quando dall'Afghanistan arrivò in nord Europa dopo un lungo viaggio, con la speranza di chiedere asilo.

Flee è il racconto di una fuga che si trasforma in un inno alla vita e alla libertà, un percorso umano intessuto di sfide e gioia contagiosa, una cronaca veritiera e poetica della ricerca della felicità, che apprendiamo dalla viva voce del protagonista. Un film straordinario che è già nella storia del cinema, il primo a essere candidato all'Oscar come miglior film internazionale e al contempo come miglior documentario e miglior lungometraggio d'animazione.



Giorni d'estate (5 ottobre)

Giorni d'estate racconta la storia di Alice (Gemma Arterton), una studiosa di folclore, fiera e indipendente, che si ritira nel suo studio in cima alle scogliere per eseguire le sue ricerche: vuole sfatare alcuni miti utilizzando la scienza per confutare l'esistenza della magia. Alice è pienamente assorbita dal suo lavoro, ma è anche profondamente sola ed è perseguitata da una storia d'amore del passato. Quando il giovane e vivace Frank (Lucas Bond), uno sfollato dei bombardamenti di Londra, viene affidato alle sue cure, la sua innocenza e curiosità risvegliano in Alice emozioni sepolte nel profondo.

Abbracciando coraggiosamente la miracolosa imprevedibilità della vita, Alice impara che le ferite possono essere guarite, che le seconde occasioni esistono e che, forse, esiste davvero anche la magia. La nostra recensione di Giorni d'estate è a portata di clic.



Thor: Love and Thunder (11 ottobre)

Thor: Love and Thunder segue Thor attraverso un viaggio diverso da tutto ciò che ha affrontato in precedenza: la ricerca della pace interiore. Ma il suo ritiro è interrotto da un killer galattico noto come Gorr il Macellatore di Dei, che brama l'estinzione degli Dei. Per combattere questa nuova minaccia, Thor chiede aiuto a Re Valchiria, Korg e la sua ex-fidanzata Jane Foster la quale, con grande sorpresa di Thor, è inspiegabilmente in grado di sollevare il potente Mjolnir e ha assunto il nome di Potente Thor. Insieme, il gruppo si imbarcherà in un'avventura cosmica per scoprire il motivo della sete di vendetta di Gorr e fermarlo prima che sia troppo tardi.

Ha fatto infuriare i puristi del personaggio l'ultimo film di Taika Waititi dedicato al re del tuono di casa Marvel, per via di una comicità spassosa e filo demenziale e di soluzioni fuori di testa. Ma senza troppi pregiudizi, il divertimento è assicurato come potete leggere nella recensione di Thor Love and Thunder.



The Killer (22 ottobre)

Un sicario che ha deciso di ritirarsi e godersi la propria vita, torna in servizio per mantenere la promessa fatta alla fidanzata: proteggere una ragazzina di 17 anni con la propensione a mettersi nei guai e a fare scelte sbagliate. Quando la ragazzina viene rapita, l'uomo è pronto a tutto per riportarla a casa sana e salva ed inizia la caccia ai rapitori.

Aveva entusiasmato il pubblico di appassionati con il suo precedente The Swordsman (2020), cappa e spada dove un esperto guerriero, prossimo alla cecità, lottava per salvare la figlia in un Paese scosso da turbamenti e intrighi. Ora Choi Jae-Hoon torna dietro la macchina da presa con un action poliziesco che promette emozioni, nella piena tradizione del genere che nel cinema coreano ha trovato nuova linfa.



Top Gun: Maverick (31 ottobre)

Dopo il grandissimo successo al cinema, arriva in home video l'atteso sequel del film cult degli anni ‘80 in una spettacolare edizione Steelbook Blu-ray 4K UHD + Blu-ray! Dopo più di trent'anni di servizio il Tenente Pete 'Maverick' Mitchell, tra i migliori aviatori della Marina, è ancora nell'unico posto in cui vorrebbe essere. Evita la promozione che non gli permetterebbe più di volare, e si spinge ancora una volta oltre i limiti, collaudando coraggiosamente nuovi aerei.

Chiamato ad addestrare una squadra speciale di allievi dell'accademia Top Gun per una missione segreta, Maverick incontrerà il Tenente Bradley Bradshaw, nome di battaglia 'Rooster', figlio del suo vecchio compagno di volo Nick Bradshaw 'Goose'. Alle prese con un futuro incerto e con i fantasmi del suo passato, Maverick dovrà affrontare le sue paure più profonde per portare a termine una missione difficilissima.