I tantissimi film in arrivo su Sky e NOW a settembre: che scorpacciata!

I film Netflix di settembre sono parte di un'offerta di valore, ma passando alla concorrenza, sul versante cinematografico lo scettro sembra essere saldamente nelle mani di Skye NOW, ed il prossimo mese non fa che confermare questa teoria. L'affascinante Tár, il divertente Il Gatto con gli Stivali 2 - L'ultimo Desiderio, e l'adrenalinico Scream VI infatti potrebbero tranquillamente tenere testa alle migliori novità delle altre piattaforme, ma, come ogni mese, anche questa volta sono in arrivo tanti nuovi titoli di qualità. Anche se non tutte le pellicole che andremo ad esaminare sono di pregevole fattura, non mancano comunque titoli di rilievo che meritano di essere scoperti, oltre a grandi saghe che, se non le avete viste (difficile considerando i nomi coinvolti), dovrete assolutamente recuperare.



Tár (Sky Cinema Due, 3 settembre 2023)

Lydia Tár (Cate Blanchett) è stata una delle prime donne in assoluto a dirigere un'importante orchestra tedesca, ed il suo talento e la sua abilità le hanno permesso di essere riconosciuta come una delle compositrici contemporanee più importanti.

Nonostante questo, Tár ci mostra come la carriera di Lydia venga stravolta da alcuni eventi che la coinvolgono, in una pellicola di grande valore che convince e colpisce lo spettatore. Come scrivevamo nella recensione di Tár, la pellicola di Todd Field, candidata a ben 6 oscar, vanta una regia di assoluto livello, ed è impreziosita da una grande interpretazione di Cate Blanchett nel ruolo di protagonista. Un film dunque di grande valore curato in ogni minimo dettaglio, che vi consigliamo di recuperare appena sarà reso disponibile.



Il Gatto con gli Stivali 2 - L'ultimo Desiderio (Sky Cinema Uno, 4 settembre 2023)

Lo spinoff di Shrek diretto da Joel Crawford arriva su Sky col suo secondo capitolo, pronto a conquistare il pubblico grazie alla vivacità di una storia che punta tutto sull'intrattenimento.

Nella recensione de Il Gatto con gli Stivali 2 esprimevamo qualche dubbio sul risultato finale di questo film d'animazione firmato Dreamworks, visto che a dispetto della spettacolarità e dell'immediatezza della storia, sul piano emotivo e creativo non sempre siamo davanti ad un'opera di buon livello, e in più occasioni la prevedibilità della narrazione fatica nel convincere. Nonostante questo, la pellicola ha ottenuto un ottimo riscontro da parte del pubblico, e a partire dal prossimo 4 settembre anche voi potrete testare in prima persona questo nuovo capitolo che nonostante i difetti è sicuramente capace di intrattenere.



Scream VI (Sky Cinema Uno, 9 settembre 2023)

Nella recensione di Scream VI, pellicola diretta da Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett, sottolineavamo i tanti pregi di questo nuovo capitolo che, a dispetto di qualche imperfezione, si distingue per la sua capacità di staccarsi dal passato, senza lesinare in scene visivamente brutali di grande impatto.

Infatti, rispetto al predecessore che era fin troppo simile ai capitoli precedenti, in questo caso c'è stata sicuramente più libertà creativa per gli autori, ed il risultato è abbastanza soddisfacente. Passando al cast, troviamo diversi attori di spessore, tra i quali citiamo Courteney Cox, Melissa Barrera, Jenna Ortega, Mason Gooding, Jasmin Savoy Brown e Hayden Panettiere, per un film ricco di tensione che saprà sicuramente tenervi col fiato sospeso.



Le prime visioni di settembre 2023

Sniper - Missione Non Autorizzata (Sky Cinema Uno, 6 settembre 2023)

Brandon Beckett, cecchino delle forze speciali, decide di schierarsi contro un federale corrotto, in un testa a testa che si giocherà sul filo del rasoio. Il film diretto da Oliver Thompson arriverà su Sky il 6 settembre, per una storia nella quale un solo errore può comportare la morte.



Quando (Sky Cinema Uno, 7 settembre 2023)

Diretto da Walter Veltroni, Quando ha come protagonista Giovanni (Neri Marcorè), rimasto in coma per 31 anni a causa di un incidente. Il tanto tempo trascorso ha cambiato la società che l'uomo conosceva, e ora che si è risvegliato sarà come nascere una seconda volta, costretto ad adattarsi al nuovo mondo che gli si presenta davanti.



Assassin Club (Sky Cinema Uno, 11 settembre 2023)

Morgan Gaines (Henry Golding) è una delle spie più spietate e abili del mondo, e nonostante il desiderio di ritirarsi, decide di accettare un ultimo incarico che prevede l'uccisione di 6 persone sparse per il mondo. Apparentemente la missione sembra semplice, ma Morgan capirà presto di non essere l'unico ad aver ricevuto il contratto, in una caccia mortale nella quale la sua stessa vita è in grave pericolo.



Brian e Charles (Sky Cinema Due, 13 settembre 2023)

Jim Archer, David Earl e Chris Hayward sono gli autori di Brian e Charles, commedia che ci porta a scoprire la storia di Brian (David Earl), inventore gallese che a causa di un inverno particolarmente rigido si trova isolato dal resto del mondo, e decide di costruire un robot che possa fargli compagnia, ovvero Charles (Chris Hayward). Quest'ultimo, decide però di voler partire per scoprire cosa nasconde il mondo, e Brian dovrà dunque affrontare la curiosità del compagno cercando di tenerlo al suo fianco.



L'ultima Notte di Amore (Sky Cinema Uno, 18 settembre 2023)

Thriller italiano diretto da Andrea Di Stefano che ha come protagonista Franco Amore (Pierfrancesco Favino), tenente della polizia vicino al pensionamento. Purtroppo, la sera prima del ritiro dal lavoro il partner di Franco viene ucciso nel corso di una rapina, e quella che doveva essere una notte d'addio si trasformerà in un incubo senza fine che metterà in serio pericolo lo stesso Franco.



Stranizza D'amuri (Sky Cinema Due, 22 settembre 2023)

L'esordio alla regia di Fiorello va ad indagare sul delitto di Giarre, e lo fa attraverso gli occhi di due giovani uniti da un legame tenuto nascosto al mondo. Stranizza D'amuri riflette quindi non solo su un caso di cronaca che sconvolse la nazione, ma anche su tematiche attuali di grande importanza, facendoci vivere una storia densa di emozioni e spunti.



Il Talento di Mr. Crocodile (Sky Cinema Uno, 24 settembre 2023)

Will Speck e Josh Gordon sono gli autori de Il Talento di Mr. Crocodile, film incentrato sulla storia della famiglia Primm. Josh (Winslow Fegley) fatica però nell'ambientarsi nella nuova scuola, fino a quando la sua tristezza non si trasforma in felicità dopo aver conosciuto Lyle, simpatico coccodrillo che abita in soffitta. Nonostante le differenze i due stringono amicizia, ma una nuova minaccia incombe all'orizzonte, visto che il vicino di casa Grumps (Brett Gelman) ha tutte le intenzioni si sbarazzarsi del coccodrillo, e farà di tutto per raggiungere il suo scopo.



Beast (Sky Cinema Uno, 25 settembre 2023)

Nella recensione di Beast lodavamo la capacità del film di intrattenere e a tratti spaventare, per un'opera che nonostante non possa ambire a risultati eclatanti raggiunge il suo obiettivo. Scritta da Jaime Primak Sullivan e diretta da Baltasar Kormákur, Beast vede al centro della storia Nate Samuels (Idris Elba) e le sue due figlie Meredith (Iyana Halley) e Norah (Leah Sava Jeffries), pronti ad imbarcarsi per andare in Sud Africa, nella riserva di Monapi all'interno del parco nazionale Kruger. Questo è un luogo particolarmente importante per la famiglia, ma ad attenderli ci sarà una minaccia imprevista che li costringerà a lottare per sopravvivere, tra momenti di tensione ed adrenalina che rendono il film godibile e frenetico.



Le Vele Scarlatte (Sky Cinema Due, 29 settembre 2023)

Pietro Marcello dirige un film dramamtico ambientato a cavallo tra le due guerre mondiali nel quale seguiamo il legame che nasce tra Juliette (Juliette Jouan) e Raphaël (Raphaël Thiéry). Come scrivevamo nella recensione de Le Vele Scarlatte, questa è una pellicola incentrata sulla famiglia che dipinge una storia delicata ed emozionante, che dimostra il talento del suo regista.



A spasso col panda - Missione Bebè (Sky Cinema Uno, 30 settembre 2023)

Film d'animazione di Vasiliy Rovenskiy nel quale seguiamo le imprese dell'orso Mic Mic e di Oscar. Questa volta i due dovranno salvare le elezioni presidenziali americane, mentre il pericoloso Vulture tenterà in ogni modo di sabotare il suo avversario politico.



Tutti gli altri film in arrivo su Sky e NOW a settembre 2023

Se tra le prime visioni del prossimo mese non avete trovato ciò che fa per voi, forse vi soddisferanno i titoli degli anni passati che verranno messi in onda su Sky, tra i quali spiccano alcune saghe molto popolari che arriveranno complete di tutti i capitoli usciti negli anni, garantendo una scelta ampia e di pregevole fattura.

Dal 4 all'8 settembre, ad esempio, l'intera saga di Shrek (della quale parlammo nella recensione dellla collezione blu-ray di Shrek) , compreso anche Il Gatto con gli Stivali (avete letto la nostra recensione de il Gatto con gli Stivali?) verranno trasmessi da Sky Cinema. Dal 9 al 24 settembre toccherà alla saga di Harry Potter. Inoltre, da segnalare che non saranno resi disponibili soltanto i film, ma anche un titolo recente del quale parlammo nella nostra recensione di Harry Potter Return To Hogwarts, reunion imperdibile per ogni appassionato. Infine, dal 25 al 30 settembre sarà il turno di Batman, del quale verranno resi disponibili tutti i lungometraggi usciti nel tempo, partendo dai Batman del 1989 e del 1992 (dei quali parlammo nel nostro speciale dedicato ai Batman di Tim Burton), fino ad arrivare alla trilogia di Nolan (avete letto la recensione della trilogia de Il Cavaliere Oscuro?). Inoltre, da segnalare che anche il The Batman di Matt Reeves sarà presente, e se avete letto la nostra recensione di The Batman sapete già che non potete perdervelo. Settembre sarà dunque un mese di grande spessore, tra prime visioni di qualità uscite recentemente, ed indimenticabili saghe che non potete non aver visto, per un'offerta che si conferma un punto di riferimento anche nei confronti della folta concorrenza.