I tantissimi film su Amazon Prime Video ad agosto 2022

Ad agosto Amazon Prime Video ci regalerà nuovi prodotti originali molto interessanti, oltre ad alcune recenti pellicole di spessore. L'imperfetto House of Gucci, l'emozionante Tredici Vite, e Samaritan, potrebbero prendersi la scena, anche se il nostro consiglio è di dare un'occhiata anche a tutti gli altri titoli in arrivo, visto che a livello quantitativo il catalogo Amazon è sempre più ampio, e non sarà difficile trovare ciò che fa per voi. Questa torrida estate non si ferma però con le pellicole offerte in streaming dalla piattaforma di Bezos, perché vi attendono anche le serie Amazon Prime video di agosto 2022.



House of Gucci (1 agosto 2022)

Come scrivevamo nella recensione di House of Gucci, il biopic realizzato da Ridley Scott purtroppo non è stato all'altezza delle aspettative. Infatti, dopo aver firmato grandi capolavori, qui il noto cineasta non riesce a ritrarre un quadro credibile o realistico, finendo per realizzare una pellicola che delude sotto diversi aspetti.

Nonostante questo, House of Gucci resta un film di grande richiamo, e pur non essendo sicuramente un capolavoro, non è neanche un disastro. Infine, per quanto riguarda il cast, da segnalare la presenza di diversi attori di grande spessore, tra i quali: Lady Gaga, Adam Driver, Al Pacino, Jared Leto, Jeremy Irons, Salma Hayek, Jack Huston, Camille Cottin, Madalina Ghenea, Reeve Carney, Youssef Kerkour, Vincent Riotta, Andrea Piedimonte.



Tredici vite (5 agosto 2022)

Una delle operazioni di salvataggio più complesse e incredibili di sempre viene portata su schermo da Ron Howard, regista del film. Per chi non avesse seguito la vicenda, Tredici Vite ripercorre la storia realmente accaduta che ha visto una squadra di calcio thailandese intrappolata nella grotta di Tham Luang dopo un temporale.

Un team di sommozzatori, oltre diecimila volontari, ed il gruppo di salvataggio thailandese, presero parte alle ricerche tentando di trovare il modo di raggiungere la squadra, mentre più il tempo scorreva, più l'impresa si faceva difficile. La sceneggiatura è stata curata da William Nicholson e Don Macpherson, mentre nel cast sono presenti: Viggo Mortensen, Colin Farrell, Joel Edgerton, Tom Bateman, Paul Gleeson, Pattrakorn Tungsupakul, Tui Thiraphat Sajakul, James Teeradon Supapunpinyo, Sahajak Boonthanakit e Weir Sukollawat Kanaros.



Samaritan (26 agosto 2022)

Sam Cleary (Javon "Wanna" Walton) è un tredicenne convinto che il suo vicino di casa sia in realtà una persona fuori dal comune dotata di poteri nascosti, e quando capisce che le cose stanno esattamente come immaginava, proverà a far uscire allo scoperto l'uomo.

Il misterioso vicino si fa chiamare Mr. Smith (Sylvester Stallone), e presto, visto il caos che colpisce la città, quest'ultimo deciderà di prendere posizione, dopo tanti anni passati a nascondere la sua vera identità.



Tutti gli altri film in arrivo su Amazon Prime Video ad agosto 2022

Queen Bees (1 agosto 2022)

Comedy romantica che vede Ellen Burstyn nel ruolo di Helen, la quale, a dispetto dell'età, è da sempre indipendente. La figlia Laura vorrebbe portare la donna in un centro per anziani, e dopo l'ennesima incidente Helen è costretta ad arrendersi alla volontà della figlia. Inizialmente la donna farà fatica ad ambientarsi nella nuova struttura, ma col passare del tempo le cose cambieranno, dimostrando come l'età non impedisca nuove amicizie o relazioni.



The Circle (1 agosto 2022)

Thriller diretto da James Ponsoldt, basato sull'omonimo romanzo di Dave Eggers, incentrato su Mae Holland (Emma Watson), una ragazza intenta ad aiutare la famiglia dopo la scoperta della malattia del padre. Annie (Karen Gillan), amica di Mae, le parla di una società in ascesa chiamata The Circle, che dopo poco assumerà la protagonista dandole un'opportunità unica. Nonostante tutto sembri andare finalmente per il verso giusto, la The Circle non è trasparente e limpida come sembra, ed il loro progetto si rivelerà presto per quello che è realmente. Nella recensione di The Circle esprimevamo qualche dubbio sul risultato finale, ma se amate il genere potreste comunque apprezzare una storia che, indubbiamente, possiede diverse idee interessanti.



Sing (1 agosto 2022)

Dopo Cattivissimo Me e Minions, la llumination Entertainmentn realizza un film d'animazione che, come scritto nella recensione di Sing, sa divertire ed emozionare, nonostante una storia semplice e non molto originale. Garth Jennings è al timone del titolo, in un racconto adatto a tutta la famiglia nel quale gli animali protagonisti catturano la scena, mentre la storia avanza a ritmo di musica senza risultare mai pesante.



La banda di Chicago (4 agosto 2022)

Fresco di laurea, Lance Zutterland viene contattato da un vecchio amico, che gli fa una proposta che potrebbe cambiare il suo futuro. Il gruppo col quale Lance entra in contatto si occupa di fare rapine per poi aiutare le persone più povere, ma le operazioni condotte dal team non sempre filano lisce come previsto, e le tensioni non tarderanno ad arrivare.



The Endless (5 agosto 2022)

Justin Benson ed Aaron Moorhead dirigono un film fantascientifico che vede due fratelli, Justin ed Aaron, coinvolti in una vicenda che col tempo si farà sempre più particolare. I due, dopo aver ricevuto una videocassetta dalla comunità di Camp Arcadia, dove erano stati per un po' di tempo, vedranno la loro vita cambiare, e il loro ritorno sul posto riserverà loro delle inaspettate ed inspiegabili soprese.



Non c'è più religione (7 agosto 2022)

A Porto buio non nascono bambini da diverso tempo, e per fare il presepe vivente il sindaco Cecco (Claudio Bisio) chiede aiuto alla comunità tunisina. La proposta inizialmente non viene ben accolta, ma col tempo le divergenze che per tanto hanno diviso le persone del luogo dovranno essere messe da parte, altrimenti la manifestazione rischia di saltare in modo definitivo.



Censor (8 agosto 2022)

Horror psicologico diretto da Prano Bailey-Bond, che ruota attorno ad Enid, pronta a tutto per scoprire cos'è successo realmente alla sorella. La ragazza si occupa di censurare film, ma ormai non può più andare avanti, e sente di dover arrivare fino in fondo, costi quel che costi.



La stagione dell'amore (15 agosto 2022)

Jill Carter ci porta a vivere la storia di una donna divorziata che prova a cambiare vita partecipando ad una competizione tra chef. Tyler Dawson (Autumn Reeser) è infatti una cuoca da poco licenziata, e proverà a riscattarsi in questa sfida, nella quale però troverà ad aspettarla un incontro importante, che potrebbe cambiarle la vita.



Amore a Harmony Ranch (15 agosto 2022)

Alex McKenna (Lindy Booth) è una manager brillante che è finalmente riuscita a raggiungere il traguardo a lungo sognato, ma una volta arrivata ad Harmony Ranch per acquistare un terreno, faticherà a convincere il proprietario, anche se la svolta arriverà in modo inaspettato. Infatti quest'ultimo la invita a restare, e tra i due nasce un legame importante che cambierà la vita di Alex.



Il frutto dell'amore (15 agosto 2022)

Luna Gilson (Jen Lilley), dopo la morte del marito, si concentra totalmente sul suo lavoro, ma così facendo rischia di rovinare il rapporto col figlio di nove anni, e per questo decide di partire con lui verso la Georgia, dove i suoi hanno una tenuta. Sul posto i due riusciranno a far ripartire le loro vite, e Luna, col tempo, torna a riprovare quella felicità che sembrava ormai scomparsa.



Autumn Dreams (15 agosto 2022)

Una coppia separata ritrova la sintonia perduta, e dopo aver scoperto un errore nelle carte del divorzio, è pronta a riprendere il proprio percorso da dove si era interrotto.



Bacio d'ottobre (15 agosto 2022)

Poppy Summerall (Ashley Williams) fatica a trovare una stabilità lavorativa ed emotiva, ma un incontro importante la porterà a cambiare prospettiva sul futuro, portandola a riflettere su ciò che conta veramente.



The Perfect Bride (15 agosto 2022)

Molly White (Pascale Hutton) è una consulente che si occupa di aiutare le spose nel trovare un equilibrio. Questo fino a quando lei stessa non incontrerà l'agognata anima gemella, in un percorso di crescita emozionante che influenzerà il futuro di Molly.



La luna di settembre (15 agosto 2022)

La bancarotta della famiglia costringe una donna a trasferirsi in una fattoria posseduta da generazioni per rimetterla in sesto, ed è lì che tutto assumerà un significato diverso, mentre le cose stanno finalmente per prendere la giusta strada.



L'autunno dei ricordi (15 agosto 2022)

Claire torna nel Vermont per aiutare il padre in una causa legale, e lì si imbatterà in Patrick, anche lui avvocato. I due erano vecchi rivali ai tempi del liceo, ma ora molte cose sono diverse, compresi loro stessi.



Consegna d'amore (15 agosto 2022)

Ellen Branford (Alison Sweeney) è in una relazione stabile da anni, ma dopo aver rifiutato la proposta di matrimonio del fidanzato si rende conto che forse non tutto è così perfetto. La nonna, in punto di morte, affida una lettera ad Ellen, e la persona alla quale la consegnerà potrebbe cambiare i suoi piani, facendole trovare finalmente la felicità.



Il concerto (15 agosto 2022)

Il concerto è una storia di rivincita, orgoglio e grande talento, al centro della quale troviamo un direttore d'orchestra ingiustamente punito, che dopo anni riesce a riprendere in mano la sua carriera, dimostrando come la perseveranza possa superare ogni ostacolo.



Una femmina (17 agosto 2022)

Rosa (Lina Siciliano) vive in un paesino calabrese insieme allo zio ed alla nonna, ma un evento particolare le farà tornare in mente la morte della madre, accendendo una vendetta che la porterà contro la sua stessa famiglia, la quale è parte della ‘Ndrangheta.



Kung Fu Panda 3 (17 agosto 2022)

Il nostro parere, espresso nella recensione di Kung Fu Panda 3, era positivo, e difatti questo terzo capitolo non solo sa intrattenere, ma riesce a sfruttare i pregi dei precedenti film per migliorarsi ulteriormente. Ci troviamo dunque davanti ad una storia adatta a tutti, che oltre a divertire riesce anche a coinvolgere in modo convincente.



Ma cosa ci dice il cervello (18 agosto 2022)

Giovanna Salvatori (Paola Cortellesi) vive una vita apparentemente tranquilla e noiosa, ma la realtà è ben diversa. Giovanna lavora infatti come agente segreto, e dopo una rimpatriata assieme a delle vecchie amiche, deciderà di aiutarle mettendosi in gioco.



First Love (19 agosto 2022)

Pellicola Amazon exclusive diretta e scritta da A.J. Edwards, che vede protagonista Jim, interpretato da Hero Fiennes Tiffin. Nel corso della vicenda principale, seguiremo il percorso di crescita del ragazzo, che essendo all'ultimo anno di liceo si trova davanti ad uno snodo cruciale. Tra la crisi finanziaria che colpisce la famiglia, e una relazione fatta di alti e bassi, il ragazzo dovrà decidere cosa fare in futuro, in un film coming of age che cercherà di coinvolgere ed emozionare.



Il tuttofare (19 agosto 2022)

Antonio Bonocore (Gugliemo Poggi) sta per realizzare il suo sogno di lavorare nello studio legale del mentore, ma quando quest'ultimo gli chiede un ultimo favore, le cose si complicheranno in modo inaspettato, e la situazione inizierà a precipitare.



7 ore per farti innamorare (20 agosto 2022)

Dopo aver scoperto che la compagna lo sta tradendo col suo capo, Giulio (Giampaolo Morelli) perde sia lei che il lavoro, e si troverà a ripartire da zero. Dopo la disperazione iniziale, Giulio incontrerà una persona particolare, che lo aiuterà a riprendere in mano la sua vita come mai prima.



Gli idoli delle donne (22 agosto 2022)

Dopo un grave incidente, un gigolò abituato a far affidamento solo sul suo fisico si ritrova disperato e senza lavoro, fino a quando un Guru non lo porterà a scoprire più a fondo sé stesso, in una commedia con protagonisti Lillo e Greg che sa far ridere, ma anche riflettere.



Untrapped: The Story of Lil Bab (26 agosto 2022)

La storia del rapper Dominique Armani Jones (Lil Baby) viene ripercorsa in questo documentario, attraverso filmati inediti che ci portano a seguire la sua crescita personale e professionale, che lo ha portato a raggiungere importanti traguardi. L'artista, diventato volto della lotta al razzismo, qui mostra un ricco dietro le quinte che non si limiterà alla sua carriera, ma offrirà anche uno sguardo autentico riguardante la sua sfera privata, ed è quindi un titolo che gli appassionati del genere non dovrebbero lasciarsi sfuggire.



Fai bei sogni (27 agosto 2022)

Massimo (Valerio Mastrandrea), dopo aver sofferto la morte della madre da piccolo, fatica a godersi appieno la vita, ma tutto cambierà quando scoprirà cosa è realmente successo.



Secret Team 355 (29 agosto 2022)

Thriller d'azione diretto da Simon Kinberg, che ha come protagonista una spia incaricata di portare a termine un compito molto rischioso a Bogotá, in Colombia. Lì un pericoloso criminale ha intenzione di utilizzare un'arma che potrebbe provocare una strage, e Mason Brown (Jessica Chastain) dovrà mettercela tutta per sventare il pericoloso piano.



Sono tornato (30 agosto 2022)

Nella recensione di Sono tornato avevamo espresso diversi dubbi sulla pellicola di Luca Miniero, in un film che nonostante le buone premesse, fatica a convincere, risultando spesso fin troppo superficiale.



Sconnessi (30 agosto 2022)

Una famiglia decide di riunirsi in uno chalet di montagna isolato dal mondo, e quando scoprono l'assenza di Internet le cose iniziano a precipitare, in un film che cerca di criticare alcuni evidenti aspetti della società di oggi.