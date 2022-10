Tanti film su Sky e NOW a novembre 2022: da The Batman a The Northman!

Il convincente ed oscuro The Batman di Matt Reeves ha dato nuova linfa alla saga del Cavaliere Oscuro, interpretato da un convincente Robert Pattinson, e arriverà su Sky e NOW a novembre, per un appuntamento imperdibile per ogni fan del celebre eroe DC. Ovviamente l'uomo pipistrello sarà in buona compagnia, visto che saranno messi a disposizione degli abbonati anche il frenetico ed esplosivo Firestarter, tratto dal romanzo di Stephen King, e l'epico The Northman dell'acclamato regista Robert Eggers, che vi porterà a vivere un indimenticabile e spiazzante viaggio nell'estremo Nord. Considerando i tanti titoli che verranno messi a disposizione oltre a quelli citati poc'anzi, a questo punto avrete soltanto l'imbarazzo della scelta, visto che verranno aggiunti al catalogo pellicole diversissime tra loro, che sapranno soddisfare tutti i palati.



The Batman (14 novembre 2022, Sky Cinema Uno)

Nella recensione di The Batman ci dicevamo pienamente soddisfatti del risultato raggiunto dall'ultima pellicola dedicata al Cavaliere Oscuro, nella quale spiccano protagonisti azzeccati, ed una regia molto curata. Infatti, Matt Reeves è riuscito senza dubbio a regalarci un Batman diverso da quello intravisto negli altri lungometraggi del passato, aprendo la strada ad un nuovo filone dedicato ad uno dei supereroi più apprezzati di sempre.

Lodevole anche l'interpretazione di Robert Pattinson nei panni dell'uomo pipistrello, che qui si muove in una Gotham oscura e convincente. Se amate la controparte cartacea e non avete ancora visto il film, il nostro consiglio è dunque di recuperarlo il prima possibile, difficilmente rimarrete delusi.



Firestarter (20 novembre 2022, Sky Cinema Uno)

Se ricordate la nostra recensione di Firestarter, scrivevamo di come questo adattamento ci avesse convinti sotto diversi aspetti, nonostante le imperfezioni. La trama, ispirata all'omonimo romanzo di Stephen King, narra le vicissitudini della famiglia McGee, braccata dal governo dopo aver subito alcuni esperimenti segreti in passato.

Andy (Zac Efron), Vicky (Sidney Noel Lemmon) e Charlie (Ryan Kiera Armstrong), dopo un periodo di relativa quiete, vedono la loro routine stravolta a causa di un incidente che ha coinvolto la piccola figlia incapace di gestire i suoi poteri. La famiglia dovrà quindi fuggire dalle agenzie governative che sono sulle loro tracce, per un b-movie che a dispetto del budget ridotto intrattiene e coinvolge.



The Northman (23 novembre 2022, Sky Cinema Uno)

Dopo gli splendidi The Witch e The Lighthouse, Robert Eggers dà luce ad un kolossal che ci porta in pieno periodo vichingo, per un viaggio nel mito che difficilmente vi lascerà indifferenti. Come vi dicevamo nella recensione di The Northman, la creatura di Eggers si è rivelata un epico viaggio nella mitologia nordica, e grazie sia ad una regia curata che ad una vicenda emozionante, il risultato è assolutamente all'altezza delle aspettative.

The Northman, pur dovendo andare incontro a qualche compromesso, dimostra la capacità di Eggers nel saper gestire anche una pellicola imponente e in parte più commerciale come questa. Considerando i tanti pregi elencati in precedenza, vi consigliamo di segnarvi l'uscita sul calendario, e recuperare questo splendido titolo il prima possibile.



Tutti gli altri film Sky e NOW in arrivo a novembre 2022

Mancino Naturale (1 novembre 2022, Sky Cinema Uno)

Dopo la morte del marito, Isabella (Claudia Gerini) si trova costretta a crescere da sola il figlio Paolo, chiamato così in onore dell'idolo del padre Paolo Rossi. La donna proverà in ogni modo ad aiutarlo nel realizzare il sogno di diventare calciatore, ed un torneo organizzato nella zona sembra essere l'occasione giusta per il talento del ragazzo. Purtroppo, Isabella cadrà però vittima di un giro d'affari molto pericoloso, in un futuro che sembra complicarsi sempre di più.



Un Altro Mondo (3 novembre 2022, Sky Cinema Due)

Stéphane Brizé dirige una pellicola incentrata su Philippe Lemesle (Vincent Lindon), dirigente d'azienda che per il proprio lavoro rischia di divorziare dalla moglie. Dopo l'ennesima discussione, l'uomo dovrà decidere se scegliere la sua carriera o la famiglia, per una situazione delicata che vede Stéphane ad un bivio dal quale non può scappare.



Hopper E Il Tempio Perduto (4 novembre 2022, Sky Cinema Family)

Film d'animazione nel quale seguiamo le avventure del giovane Hopper, che, aiutato da Abe la tartaruga e Meg la puzzola, tenterà di salvare il regno dalla minaccia del malvagio zio, in un racconto di formazione adatto a tutta la famiglia.



Secret Love (5 novembre 2022, Sky Cinema Due)

Eva Husson dirige un film ambientato nell'Inghilterra del dopoguerra che ha come protagonista Jane Fairchild (Odessa Young), una domestica che imparerà a conoscere se stessa col passare del tempo, dopo aver dovuto rinunciare ad uomo che era già stato promesso, per un racconto ricco di emozioni.



Governance - Il Prezzo Del Potere (6 novembre 2022, Sky Cinema Uno)

Renzo Petrucci (Massimo Popolizio) è il manager di un'azienda petrolifera di successo, ed il suo fiuto negli affari è ormai conosciuto da tutti. La sua vita, però, cambia drasticamente dopo un'inchiesta per corruzione che lo porta al licenziamento, e Renzo è pronto a tutto per riavere indietro il suo lavoro, anche a sporcarsi le mani.



Il Mammone (7 novembre 2022, Sky Cinema Uno)

La famiglia Bonelli, composta da Piero (Diego Abatantuono), Anna (Angela Finocchiaro) e il figlio Aldo (Andrea Pisani), è protagonista de Il Mammone, commedia diretta da Giovanni Bognetti. Aldo, nonostante un ottimo stipendio, vuole continuare a vivere coi genitori, e quest'ultimi proveranno, con le buone (o le cattive) a fargli capire che è il momento di fare le valigie, e trovare la sua strada lontano da loro.



Gli Stati Uniti Contro Billie Holiday (8 novembre 2022, Sky Cinema Due)

Film biografico di Lee Daniels, incentrato sulla vita dell'artista Billie Holiday, qui interpretata da Andra Day. La vicenda principale, oltre a toccare alcune tappe fondamentali della carriera della cantante, si concentra soprattutto sulle conseguenze della canzone "Strange Fruit", che condannava il linciaggio degli afroamericani. Infatti, il governo prese di mira la cantante, e grazie a questo importante biopic, possiamo finalmente rivivere quell'importante periodo storico, che in questo caso porta a galla tematiche che, purtroppo, sono ancora molto attuali.



Rogue Hostage (9 novembre 2022, Sky Cinema Uno)

Thriller d'azione diretto da Jon Keeyes, che ha come protagonista un ex marine che, dopo un grave incidente, si è allontanato dal suo vecchio ruolo, promettendo di non toccare più armi da fuoco. Dopo una catena di eventi imprevisti, il marine dovrà però riconsiderare questa promessa, per un titolo che vanta un ottimo cast, nel quale sono presenti Tyrese Gibson, John Malkovich, Michael Jai White e Christopher Backus.



Lettera A Franco (10 novembre 2022, Sky Cinema Due)

Siamo nella Spagna del 1936, quando nel pieno dello scoppio della guerra civile spagnola, lo scrittore Miguel de Unamuno (Karra Elejalde) decide di schierarsi a favore della ribellione militare, perdendo il posto e rischiando gravi conseguenze, per una storia ricca di fascino e tensione.



A Magical Journey (11 novembre 2022, Sky Cinema Family)

Una giovane ragazzina decide di partire per un viaggio atto a riscoprire le sue radici, mentre la zia e la cugina sono pronte ad approfittare di un suo passo falso per soffocare ancora di più la sua libertà.



Io e Lulù (12 novembre 2022, Sky Cinema Uno)

Channing Tatum e Reid Carolin dirigono un emozionante film che vede il soldato Briggs (Channing Tatum) intento a portare il cane Lulù al funerale del suo capitano, col quale ha vissuto guerre ed esperienze indimenticabili. Purtroppo, proprio a causa dell'esperienze passate l'animale non sempre si comporta in modo prevedibile, e Briggs dovrà mettercela tutta per conquistare la sua fiducia.



Una Vita In Fuga (16 novembre 2022, Sky Cinema Due)

Tratto dal libro biografico di Jennifer Vogel "Flim-Flam Man: The True Soty of My Father's Countrefeit Life", Una Vita in Fuga è una pellicola diretta da Sean Penn, che ci porta a seguire la storia di Jennifer (Dylan Penn). Quest'ultima vive insieme ad un padre che, pur volendole bene, si dimostra a più riprese inaffidabile, e Jennifer dovrà trovare il modo di conciliare il suo futuro all'amore per il padre.



The Other Side (17 novembre 2022, Sky Cinema Suspense)

Shirin (Dilan Gwyn) e Fredrik (Linus Wahlgren) decidono di trasferisi in una piccola città insieme al piccolo Lucas, ma quando quest'ultimo dice di aver trovato un amico speciale in una parte della casa disabitata, i due capiscono che c'è qualcosa che non va, e presto l'abitazione diverrà teatro di una vicenda oscura e terribile.



È Andato Tutto Bene (19 novembre 2022, Sky Cinema Due)

François Ozon ci porta a vivere la storia di André (André Dussollier), uomo di 85 anni che dopo un ictus è stato ricoverato in ospedale rimanendo paralizzato. La figlia, una volta arrivata nella stanza del padre, capisce di dover mantenere fede ad una promessa fatta tempo addietro, ma non sarà semplice fare la scelta giusta.



I Viaggiatori (21 novembre 2022, Sky Cinema Uno)

Il lungometraggio di Ludovico Di Martino vede protagonisti un gruppo di ragazzini che decidono di cercare il fratello scomparso di uno di loro, ma non tutto va secondo i piani. I tre, infatti, scoprono un misterioso macchinario che li porta a viaggiare nel tempo, e verranno catapultati nella Roma del 1939, tra leggi razziali, guerre, e fascisti.



La Promessa - Il Prezzo Del Potere (24 novembre 2022, Sky Cinema Due)

Clémence (Isabelle Huppert) è sindaco di una cittadina vicino Parigi, e insieme a Yazid (Reda Kateb) ha sempre combattuto per aiutare i più deboli, fino a quando un'opportunità di carriera fa vacillare la sindaca. Clémence dovrà quindi scegliere tra i valori nei quali crede, ed un posto da ministro, per una strada che non prevede alternative.



Spiral - L'eredità di Saw (25 novembre 2022, Sky Cinema Suspense)

Diretto da Darren Lynn Bousman, Spiral tenta di ridare linfa vitale al franchise di Saw, ma, come vi raccontavamo nella nostra recensione di Spiral - L'eredità di Saw, non tutto è andato secondo i piani, ed il risultato non è purtroppo al livello dei migliori capitoli della saga. La trama ha come protagonista il Detective Zeke Banks (Rock), intento ad indagare su di un serial killer, ma, nonostante le premesse interessanti, la pellicola scivola presto in colpi di scena mal gestiti e poco efficaci, e per questo se avete intenziato di recuperarla, vi consigliamo di tenere a mente i problemi del titolo.



C'mon C'mon (26 novembre 2022, Sky Cinema Due)

Johnny (Joaquin Phoenix) è un giornalista radiofonico che gira il paese per intervistare bambini chiedendo del loro futuro, e quando incontra il figlio della sorella, nonostante i complicati rapporti, decide di aiutare il ragazzo, il quale è affetto da disturbi mentali. Tra i due nascerà un legame inaspettato e forte che potrebbe cambiarli per sempre, ma la strada da seguire non è semplice, ed entrambi dovranno scendere a patti con loro stessi. Infine, se siete interessati al film, vi consigliamo di leggere la nostra recensione di C'mon C'mon, nella quale vi descrivevamo pregi e difetti di questa toccante pellicola.



Sposa In Rosso (27 novembre 2022, Sky Cinema Uno)

La commedia di Gianni Costantino ci portare a seguire la strampalata idea di Roberta (Sarah Felberbaum) e Leòn (Eduardo Noriega), che fingono un matrimonio per ottenere soldi dai conoscenti. I due sembrano decisi ad andare fino in fondo, ma il piano non sarà affatto semplice da attuare.



Alla Vita (30 novembre 2022, Sky Cinema Due)

Gli Zelnik sono ebrei ortodossi che vanno a trascorrere parte delle loro vacanze nel Sud Italia per seguire un'antica credenza religiosa riguardante la raccolta dei cedri, ma questa volta la giovane Esther Zelnik (Lou de Laâge), dopo un incontro con un uomo del posto, decide di dare una svolta al suo futuro, e dovrà cercare di convincere la famiglia a lasciarla vivere in piena libertà.



Tutti gli altri film in arrivo su Sky e NOW

A novembre, oltre alle numerose prime visioni che saranno rese disponibili, arriveranno anche altri titoli interessanti, come il brutale e discusso Apocalypto (vi ricordate il nostro speciale dedicato ad Apocalypto?), ed il classico What Women Want (8 novembre), simpatica commedia diventata ormai un classico, che vede Mel Gibson tra i protagonisti. In seguito, tra il 10 ed il 24 novembre, toccherà invece alla saga di Hunger Games, della quale vi parlavamo nei nostri articoli che potete recuperare, ovvero, nello specifico, potete rileggervi la recensione di Hunger Games La Ragazza Di Fuoco (10 novembre), la recensione di Hunger Games Il Canto Della Rivolta Parte I (17 novembre), che non ci aveva convinti in pieno, e, infine, la recensione di Hunger Games Il Canto Della Rivolta Parte II (24 novembre), che chiudeva in modo convincente l'intera storia.

Il 13 novembre verrà messo in onda un altro titolo di spessore, ovvero Memento di Cristopher Nolan, che lodavamo anche nella nostra recensione di Memento, per una pellicola molto particolare che dimostrò il grande talento del regista. Infine, il 20 novembre arriverà l'emozionante The Danish Girl di Tom Hooper (avete letto la nostra recensione di The Danish Girl?), mentre il 29 novembre potranno gioire i fan dell'uomo ragno, visto che sarà mandato in onda uno degli ultimi capitoli di Spider Man, del quale parlammo in modo approfondito nella recensione di Spider Man Homecoming.