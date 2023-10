I tanti film Netflix di novembre 2023: c'è The Killer di Fincher

Le serie Netflix di novembre segnano un altro tassello importante per la piattaforma, forte ormai di un catalogo davvero sterminato. Una varietà che non riguarda soltanto le serie, ma anche i film a disposizione, soprattutto se consideriamo il fatto che ogni mese si aggiungono non solo pellicole conosciute, ma anche nuovi titoli originali. Tra le tante nuove proposte forse non sempre la qualità si attesta su livelli altissimi, però è sicuramente da apprezzare lo sforzo da parte di Netflix di continuare a puntare anche su new entry che in alcuni casi possono anche rivelarsi come delle piacevoli sorprese.



Se andiamo ad analizzare il prossimo novembre, tra le pellicole in arrivo spiccano soprattutto quattro titoli, tra i quali Nuovo Olimpo di Ferzan Özpetek, che inaugurerà il mese. Successivamente, il 10 novembre toccherà all'atteso The Killer, nuova pellicola di David Fincher, che sarà seguita dal film d'animazione Leo, al quale ha preso parte anche Adam Sandler in veste di doppiatore. Infine, il 30 novembre troviamo Family Switch, commedia che promette di divertire proponendo una storia accattivante che ha sicuramente del potenziale.



Nuovo Olimpo (1 novembre 2023)

Ferzan Özpetek torna al timone di un nuovo progetto che ha le sue radici nella Roma degli anni 70, dove due giovani, interpretati da Damiano Gavino e Andrea Di Luigi, si incontrano innamorandosi l'uno dell'altra.

Nonostante la scintilla, i nostri protagonisti finiscono per separarsi e perdersi di vista, ma ben 30 anni dopo si ritroveranno, riaccendendo quei sentimenti che ormai sembravano sepolti da tempo, e decidendo di cambiare la loro vita ed il loro futuro per sempre. Come affermato dallo stesso regista, Nuovo Olimpo è una pellicola caratterizzata da diversi tratti autobiografici, e al centro della storia non c'è solo un amore mai sopito, ma anche un omaggio al cinema e a ciò che rappresentava, luogo di cultura ma anche di incontri inaspettati.



The Killer (10 novembre 2023)

Adattamento cinematografico della serie a fumetti omonima, The Killer è senza dubbio uno dei titoli più attesi del prossimo mese, visto che alla regia troviamo il talentuoso David Fincher. Per quanto riguarda la trama, questa ruota attorno all'assassino interpretato da Michael Fassbender, un sicario spietato e infallibile che, a dispetto della sua freddezza, inizia a vacillare dopo che qualcuno ha provato ad eliminarlo nella sua stessa casa.

L'uomo viveva la sua abitazione come un rifugio sicuro, un santuario nel quale poter lasciar fuori la sua vita professionale, e quando questa certezza cade, anche quello che sembrava un assassino invincibile si trasforma in una comune persona afflitta da difetti, insicurezze, e vulnerabilità. Per riprendere in mano la sua vita il nostro sicario deciderà di eliminare ogni minaccia, in quella che potrebbe essere la missione più pericolosa mai affrontata.



Leo (21 novembre 2023)

Leo è una lucertola che ha vissuto per anni in un terrario all'interno di una scuola, ma ora che ha scoperto di avere soltanto un anno di vita davanti, è decisa ad andarsene per esplorare il mondo insieme alla sua amica tartaruga.

Nonostante ciò, Leo sente di dover aiutare i ragazzi di una classe della scuola per salvarli da una terribile supplente, e per questo dovrà presto scegliere quale strada intraprendere. Per quanto riguarda i nomi più conosciuti che hanno preso parte al progetto, da sottolineare che nella versione originale la lucertola protagonista avrà la voce di Adam Sandler, mentre nella versione italiana il simpatico animale sarà doppiato da Edoardo Leo, per un film animato targato Netflix adatto per tutta la famiglia.



Family Switch (30 novembre 2023)

Commedia diretta da McG che vanta tra gli attori protagonisti Jennifer Garner. Per quanto riguarda la trama, Family Switch sarà incentrato su una famiglia che, dopo aver incontrato un'astrologa esperta, sarà completamente stravolta, visto che il giorno successivo ognuno di loro si ritrova nel corpo di un altro, e saranno dunque costretti ad affrontare gli impegni del giorno cercando di adattarsi al nuovo corpo.

Infine, da sottolineare che Family Switch trae ispirazione da Badtime for Mommy di Amy Krouse Rosenthal, e cercherà di proporre un racconto leggero e divertente che possa lasciare anche qualche spunto di riflessione interessante.



Tutti gli altri film Netflix di novembre 2023

Le Ladre (1 novembre 2023)

Diretta da Mélanie Laurent, Le Ladre è un'action comedy nella quale due ladre professioniste decidono di tentare un ultimo pericoloso colpo insieme ad una nuova recluta che si aggiungerà al gruppo, così da poter chiudere in bellezza la loro furtiva carriera. Nonostante l'esperienza delle due protagoniste, la nuova missione comporterà diversi rischi, visto che sarà diversa dalle operazione che le ladre hanno condotto in passato, per un racconto che proverà a divertire ed intrattenere lasciando anche spazio ad una buona dose di tensione.



Locked In (1 novembre 2023)

Un'infermiera cerca di scoprire cosa si cela dietro il coma di un suo paziente, dando inizio ad una serie di rivelazioni che sveleranno una trama fatta di tradimenti, segreti, e complotti che la condurranno in una ricerca densa di insidie.



Stagione di uragani (1 novembre 2023)

Adattamento dell'omonimo romanzo di Fernanda Melchor, Stagione di uragani è incentrata sui misteri nascosti di quello che sembra un paese come tanti. Dopo il ritrovamento di un corpo in un canale della città, gli scheletri nell'armadio dei cittadini del posto iniziano a venire a galla, svelando una realtà oscura che vedrà lentamente la luce.



Nyad - Oltre L'oceano (3 novembre 2023)

L'incredibile impresa compiuta da Diana Nyad rivive in questa pellicola, mostrandoci la tenacia di un'atleta che a 60 anni decise di nuotare per oltre 110 miglia in oceano aperto partendo da Cuba fino ad arrivare alla Florida. Una storia incredibile nella quale anche l'amicizia giocò un ruolo fondamentale, visto che l'allenatrice di Diana era anche la sua migliore amica.



In Love and Deep Water (16 novembre 2023)

Mystery thriller giapponese diretto da Yûsuke Taki che ci porta a bordo di una lussuosa nave da crociera. Qui, tra divertimenti e svaghi di vario tipo, un evento inaspettato spezza la quiete a bordo, gettando nel panico i passeggeri. Infatti, un misterioso omicidio trasforma il viaggio in un incubo, ed i nostri protagonisti cercheranno di indagare per capire cosa è realmente successo.



Best. Christmas. Ever! (16 novembre 2023)

Rom- com natalizia che ha come protagoniste le due amiche-nemiche Jackie e Charlotte, interpretate rispettivamente da Brandy Norwood ed Heather Graham, le quali non si risparmiano frecciatine e pettegolezzi l'una sul conto dell'altra. Un legame particolare che il giorno di Natale trova il suo apice, visto che ogni anno cercano di rovinarsi le feste a vicenda. Questa volta, però, a causa di un errore del GPS la famiglia di Jackie si ritroverà alla porta di quella di Charlotte, e l'atteso giorno rischierà di trasformarsi in un vero e proprio inferno.



Rustin (17 novembre 2023)

La lotta per i diritti civili per gli omosessuali portata avanti dall'attivista Bayard Rustin viene ripercorsa in questa pellicola di George C. Wolfe. Rustin (interpretato da Colman Domingo), dette un contributo significativo anche nell'organizzazione della grande marcia su Washington del 1963, e questo titolo cercherà di far luce su questo importante personaggio mostrando la sua grande tenacia e determinazione.



I Nuovi Ricchi (17 novembre 2023)

Thiago ha costruito un'intera relazione sfoggiando uno stile di vita che non può permettersi, e ora, per tenere tutto a galla e mantenere la sua relazione insieme a Stella, è deciso a mettere in piedi una truffa per derubare quante più persone possibile. Le tante bugie, però, iniziano a venire a galla, e mentre la maschera di Thiago cade, quest'ultimo rivede una luce di speranza dopo aver incontrato Stéphanie, ma difficilmente tutto andrà secondo i piani.



Believer 2 (17 novembre 2023)

Un abile detective continua la sua lotta contro l'impero della droga che domina in Asia, e questa volta ha tutte le intenzioni di arrivare alla testa del serpente catturando il boss che per tanto tempo ha continuato a sfuggirgli.



Non pretendo che qualcuno mi creda (22 novembre 2023)

Un giovane vuole proseguire gli studi a Barcellona, ma una volta sul posto si troverà immischiato in una rete criminale che lo cambierà per sempre.



Ultima chiamata per istanbul (24 novembre 2023)

Nonostante siano sposati, due perfetti sconosciuti, dopo essersi incontrati all'aeroporto, decidono di vivere una notte di divertimento e passione nella città di New York, rischiando però di andare ben oltre quanto preventivato.