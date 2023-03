Da Super Mario Bros. a D'Artagnan: i film in sala ad aprile 2023

La prima settimana di aprile comincia già con tre pezzi da novanta, in un mese che vede l'arrivo nelle sale italiane di diversi titoli attesi dal grande pubblico. Ad inizio mese infatti arrivano Super Mario Bros. - Il film, che si ripromette di rendere degnamente omaggio all'iconico personaggio dei videogiochi, la nuova pellicola di Ben Affleck dedicata alle iconiche scarpe Nike ovvero Air - La storia del grande salto e infine I tre moschettieri: D'Artagnan, primo episodio del dittidico tratto dagli immortali romanzi di Dumas.



Gli altri titoli che segnaliamo con i nostri focus sono il folle Cocainorso, ispirato a un'incredibile storia vera, il nuovo capitolo della saga horror La casa - Il risveglio del male e il fantascientifico 65 - Fuga dalla Terra, dove Adam Driver dovrà vedersela addirittura coi dinosauri. Ma come potete vedere dalla consueta panoramica, molte altre uscite interessanti vi attendono...



Super Mario Bros. - Il film (5 aprile)

Nintendo e Illumination firmano il nuovo lungometraggio d'animazione ambientato nel mondo di Super Mario Bros. Diretto da Aaron Horvath e Michael Jelenic (produttori di Teen Titans Go! - Il Film ), da una sceneggiatura di Matthew Fogel (The LEGO Movie 2: Una Nuova Avventura, Minions 2 - Come Gru Diventa Cattivissimo), nella versione originale Chris Pratt doppierà Mario, Anya Taylor-Joy sarà la Principessa Peach, Charlie Day sarà Luigi e Jack Black doppierà Bowser.

Il titolo è prodotto dal fondatore e CEO di Illumination Chris Meledandri e da Shigeru Miyamoto per Nintendo e si promette di far dimenticare l'improbabile live-action degli anni Novanta: questa volta il popolare idraulico di origini italiane è deciso a lasciare il segno! Potete vedere qui il trailer di Super Mario Bros - Il film.



Air - La storia del grande salto (6 aprile)

Diretto da Ben Affleck e con protagonisti Matt Damon, Ben Affleck, Jason Bateman, Chris Tucker e Viola Davis, la racconta la vera storia della nascita delle 'Air Jordan', le iconiche scarpe della Nike nate dalla collaborazione con il campione NBA Michael Jordan.

Matt Damon è protagonista nel ruolo dell'anticonformista manager della Nike, Sonny Vaccaro, autore dell'incredibile e rivoluzionaria partnership tra un giovane Michael Jordan e la nascente divisione dedicata al basket della Nike, capace di rivoluzionare il mondo dello sport, quanto la cultura contemporanea, con il lancio del marchio Air Jordan. L'emozionante storia racconta l'impresa di una squadra non convenzionale che, con in gioco il proprio futuro, compie una scommessa decisiva, la visione senza compromessi di una madre che conosce il valore dell'immenso talento di suo figlio e il fenomeno del basket, diventato poi il più grande di tutti i tempi.



I tre moschettieri: D'Artagnan (6 aprile)

Il capolavoro di Alexandre Dumas torna in un nuovo, colossale adattamento cinematografico con Eva Green, Vincent Cassell e Louis Garrel. D'Artagnan, giovane e vivace guascone, viene dato per morto dopo aver cercato di salvare una ragazza da un rapimento. Quando arriva a Parigi, cerca in tutti i modi di scovare gli aggressori ma non sa che la ricerca lo condurrà nel cuore di una vera guerra che mette in gioco il futuro della Francia.

Alleandosi con Athos, Porthos e Aramis, tre Moschettieri del Re, D'Artagnan affronterà le macchinazioni del Cardinale Richielieu. Ma, innamorandosi di Costance, la confidente della Regina, si metterà in serio pericolo guadagnandosi l'inimicizia di colei che diventerà il suo peggior antagonista: Milady.



Cocainorso (20 aprile)

Ispirato alla storia vera del 1985 dell'incidente aereo in cui un corriere della droga perde un carico di cocaina e un orso bruno la mangia, questa dark comedy feroce vede come protagonisti un gruppo stravagante di poliziotti, criminali, turisti e adolescenti che si ritrovano in una foresta della Georgia, dove un predatore enorme di 230 chili ha appena ingerito una quantità impressionante di cocaina e si aggira infuriato in cerca di altra droga... e di sangue.

Cocainorso vede nel cast Keri Russell, Shea Jackson Jr., Christian Convery-Jennings, Kristofer Hivju, con la vincitrice dell'Emmy Margo Martindale e il recentemente compianto Ray Liotta. Dirige Elizabeth Banks, per quello che si annuncia come uno dei film più folli dell'anno.



La casa - Il risveglio del male (20 aprile)

Spostando l'azione dai boschi alla città, La Casa - Il Risveglio del Male racconta l'intricata vicenda di due sorelle intente a riavvicinarsi tra loro, interpretate da Sutherland e Sullivan, il cui ricongiungimento viene interrotto dall'ascesa di demoni in carne e ossa, che le spingono a una battaglia primordiale per la sopravvivenza mentre affrontano il loro incubo peggiore.

La Casa - Il Risveglio del Male vede tra i produttori esecutivi il creatore della serie e icona dell'horror Sam Raimi e Ash stesso, ovvero Bruce Campbell, per quello che si promette di essere un nuovo inizio per una delle saghe che hanno fatto la storia del genere.



65 - Fuga dalla terra (27 aprile)

Scritto e diretto dagli autori di A Quiet Place, Scott Beck e Bryan Woods, 65: Fuga dalla Terra è un horror/thriller fantascientifico che include nel cast oltre al protagonista Adam Driver anche Ariana Greenblatt e Chloe Coleman. Il film è prodotto da Sam Raimi, con la colonna sonora firmata dal maestro Danny Elfman.

La storia segue il pilota Mills (Adam Driver), che dopo un incidente catastrofico su un pianeta sconosciuto scopre di essere rimasto bloccato sulla Terra... 65 milioni di anni fa: con una sola possibilità di salvezza, Mills e l'unica altra sopravvissuta, Koa (Ariana Greenblatt), devono farsi strada attraverso un territorio sconosciuto e pieno di pericolose creature preistoriche in un'epica lotta per la sopravvivenza. Il trailer di 65 - Fuga dalla Terra è a portata di clic.



Altre uscite in sala di aprile 2023

Perugino - Rinascimento immortale (3 aprile)

Il documentario, con la partecipazione straordinaria di Marco Bocci, racconta la vita e l'opera di Perugino partendo dal legame con la sua terra, l'Umbria, e in particolare con i paesaggi luminosi che si aprono sulle sponde del lago Trasimeno che spesso Perugino ha immortalato sullo sfondo dei suoi dipinti.



La cospirazione del Cairo (6 aprile)

La scomparsa del Grande Imam, morto durante un comizio all'università del Cairo, dà inizio a una lotta senza esclusione di colpi per influenzare coloro che dovranno prendere il suo posto. Adam, un ragazzo di provincia, rimane coinvolto in questi giochi di potere, dopo che un suo compagno di studi viene ritrovato senza vita nel cortile dell'università.



L'appuntamento (6 aprile)

Asja è una donna single di 40 anni e per incontrare l'anima gemella si iscrive a un buffo evento di speed dating. Qui conosce Zoran, un uomo misterioso e di bell'aspetto con cui all'inizio sembra nascere una sintonia speciale. Ma Zoran non è lì per cercare l'amore: c'è un segreto nel suo passato che riguarda proprio Asja e che ha unito i loro destini...



Leila e i suoi fratelli (6 aprile)

Iran, oggi. Leila, 40 anni, ha passato la vita a prendersi cura dei suoi genitori e dei suoi quattro fratelli, una famiglia irrequieta e schiacciata dai debiti. Quando il suo progetto di avviare un'impresa che li aiuti a uscire dalla povertà è ostacolato dal padre, Esmail, per motivi egoistici, i già fragilissimi equilibri familiari si spezzano, forse irrimediabilmente.



Mia (6 aprile)

La storia di una famiglia semplice e felice la cui tranquillità viene sconvolta da un ragazzo, un manipolatore, che rende la vita di una quindicenne un vero e proprio incubo. Quando la ragazza, supportata dal padre, riesce ad allontanarsi e ricominciare a vivere, lui decide di distruggerla.



As bestas (13 aprile)

L'arrivo di una coppia di francesi all'interno di un villaggio delle campagne spagnole sconvolge gli equilibri degli abitanti del posto. Gli stranieri diventano bersaglio di insulti e poi di minacce sempre più temibili.



Passeggeri della notte (13 aprile)

Parigi, anni ‘80. Elisabeth raccoglie i cocci del suo matrimonio, pensando a come mantenere se stessa e i suoi due figli adolescenti. Trova un posto in una stazione radio, lavora di notte e, rincasando, incontra Talulah, una ragazza senza fissa dimora. Talulah inizia a vivere a casa di Elisabeth e la sua famiglia cambia forma, trova nuove coordinate sentimentali.



Le Petit Piaf (13 aprile)

In un villaggio sull'isola della Réunion, Nelson, 10 anni, sogna di diventare un cantante e si è iscritto a Star Kids. La sua amica Mia, una bambina di strada, cerca di trovargli un mentore che lo aiuti a prepararsi per la competizione. La sua scelta ricade su Pierre Leroy, cantante francese in tournée, che alloggia nel hotel dove lavora la madre di Nelson. Il loro unico punto in comune, l'amore per il canto, sarà abbastanza forte da avvicinarli e sanare le loro ferite?



L'esorcista del Papa (13 aprile)

Ispirato ai veri scritti di Padre Gabriele Amorth, capo esorcista del Vaticano, interpretato dal premio Oscar Russell Crowe, L'Esorcista del Papa racconta la storia di Padre Amorth che, indagando sulla terrificante possessione di un ragazzo, finirà per scoprire una cospirazione secolare che il Vaticano ha disperatamente cercato di tenere nascosta.



Metallica - 72 Seasons Global Premiere (13 aprile)

Il secondo grande evento cinematografico dei Metallica. Il primo listening party del mondo al cinema. Solo per una notte in contemporanea mondiale il 13 aprile.



November - I Cinque Giorni Dopo il Bataclan (13 aprile)

L'avvincente ricostruzione dei terribili giorni del Novembre 2015 in cui una serie di attentati terroristici sconvolse la Francia. Con Jean Dujardin, Anais Demoustier e Sandrine Kiberlain, per la regia di Cédric Jimenez.



Scordato (13 aprile)

La vita di Orlando, mite accordatore di pianoforti, tormentato da dolori alla schiena, cambia quando incontra Olga, un'affascinante fisioterapista, che gli diagnostica una contrattura "emotiva" e gli chiede di portarle una sua foto da giovane, così che lei possa aiutarlo a risolvere i suoi problemi. L'insolita richiesta spingerà Orlando a mettersi in viaggio e a rivivere quasi come uno spettatore gli eventi della sua vita che lo hanno reso l'uomo solitario e "contratto" che è oggi.



Percoco - Il primo mostro d'Italia (17 aprile)

Un true crime psicologico che racconta la prima strage familiare italiana del Novecento, raccontando la storia del serial killer Franco Percoco. Regia di Pierluigi Ferrandini. Un lungometraggio con Gianluca Vicari, Raffaele Braia, Gegia.



Il sol dell'avvenire (20 aprile)

La nuova pellicola di Nanni Moretti è un period movie musical ambientato a Roma tra gli anni '50 e gli anni '70 e con il mondo del circo e del cinema al centro della storia; il protagonista sarà infatti un regista e militante del PCI impegnato nelle riprese di un film.



Mavka e la foresta incantata (20 aprile)

Mavka è una bellissima ninfa della foresta conosciuta dagli umani come Anima della Foresta. Insieme al suo animale custode difende la foresta dai pericoli esterni inclusa l'invasione degli umani nel suo regno. Un giorno dovrà affrontare una scelta impossibile: scegliere tra l'amore e il suo dovere da guardiana del Cuore della Foresta. Riuscirà a farsi amare dal talentuoso giovane musicista Lucas e proteggere il suo regno?



Mon Crime - La colpevole sono io (25 aprile)

Nella Parigi degli anni Trenta, Madeleine, un'attrice giovane e bella ma priva di denaro e senza talento, viene accusata dell'omicidio di un famoso produttore. Con l'aiuto dell'amica Pauline, giovane avvocata disoccupata, viene assolta per legittima difesa. Per Madeleine comincia così una vita di fama e successo, finché la verità non viene a galla



Girl Girl Girl (27 aprile)

Mimmi e Rönkkö sono migliori amiche e si guardano sempre le spalle a vicenda. Vogliono vivere vite avventurose, piene di esperienze e passione. Emma, al contrario, ha dedicato tutta la sua vita al pattinaggio artistico e niente si può frapporre tra lei e il successo. Ma quando le tre ragazze si incontrano, si aprono per loro inaspettatamente nuovi orizzonti e insieme si lanciano verso nuove e inesplorate direzioni.