Sky: i tre film più attesi e tutte le prime TV di luglio 2019

Simbionti alieni, astronauti leggendari, iconici cacciatori extraterrestri dall'aspetto mostruoso sono pronti ad atterrare nel catalogo filmico di SKY tra le prime visioni di luglio. La nostra top 3, come prevedibile dall'introduzione, è composta dal cinecomic Venom, con protagonista Tom Hardy, dal biopic incentrato su Neil Armstrong First Man - Il primo uomo e dal reboot di The Predator.

I trentun giorni del settimo mese dell'anno propongono anche altri titoli interessanti dedicati al grande pubblico come il live-action Disney Lo schiaccianoci e i quattro regni, il biografico Vice - L'uomo nell'ombra (con Christian Bale candidato all'Oscar), il folle 7 sconosciuti a El Royale, il drammatico Ben is back con Julia Roberts e il fantascientifico Replica con protagonista Keanu Reeves.



Venom - 1 luglio

Eddie Brock, un reporter intento a indagare sulla Life Foundation gestita dal Dr. Carlton Drake, scopre che gli scienziati all'interno della struttura stanno effettuando esperimenti su esseri umani per unirli a dei simbionti alieni considerati fondamentali per l'evoluzione. L'uomo finisce per entrare in contatto con loro, diventando l'antieroe Venom.

Lo spin-off di Spider-Man, incentrato su uno dei personaggi più dark e iconici dell'universo Marvel, vede dietro la macchina da presa Ruben Fleischer (Benvenuti a Zombieland, Gangster Squad) e davanti un cast delle grandi occasioni che vanta, oltre al protagonista Tom Hardy, nomi del calibro di Woody Harrelson, Michelle Williams e Riz Ahmed. Il risultato è un cinecomic non sempre centrato che trova i maggiori punti di forza nell'efficace interpretazione di Hardy e nel mix di toni dark e ironici, pur non avendo la necessaria coesione per ambire a qualcosa di più. Il pubblico ha comunque gradito con un incasso worldwide stellare.



First Man - Il primo uomo - 21 luglio

L'avvincente storia della missione della NASA che ha portato l'uomo sulla luna. Il film si concentra sulla figura di Neil Armstrong e sugli anni tra il 1961 e il 1969. Un resoconto viscerale in prima persona che esplora i sacrifici e il costo che avrà per Armstrong, e per l'intera nazione, una delle missioni più pericolose della storia dell'umanità.

Dopo La La Land (2016), Ryan Gosling e il regista Damien Chazelle di nuovo insieme in questo biopic sul leggendario astronauta Neil Armstrong, il primo uomo a mettere piede sulla Luna. Presentato all'ultima Mostra del Cinema di Venezia, il film basato sulla biografia First Man: A Life Of Neil A. Armstrong, scritta da James Hansen, è un'opera che coniuga emozioni e spettacolo in egual misura, con un comparto tecnico e attoriale di prima grandezza che restituisce il giusto respiro a una delle vicende che hanno segnato la storia dell'umanità.



The Predator - 29 luglio

Dai confini esterni dello spazio ai sobborghi delle piccole città terrestri, una nuova caccia ha inizio nello sconvolgente ritorno della serie Predator per mano di Shane Black. Ora i letali cacciatori alieni sono più forti, più intelligenti e più pericolosi che mai, essendosi geneticamente potenziati con il DNA di altre specie. Quando un ragazzino innesca accidentalmente il ritorno sulla Terra della spietata razza extraterrestre, solo un gruppo di ex soldati e un insegnante di scienze potranno impedire la fine della razza umana.

In questo sequel/reboot, che va a espandere il franchise action/horror di culto, le atmosfere della saga variano su un divertimento gore che si distacca volutamente dai capitoli passati, risultando indigesto ai puristi del personaggio che avrebbero preferito un approccio più classico e rispettoso. Un film dunque senza mezze misure, capace di dividere il pubblico.

Panoramica uscite

2 luglio: Where Hands Touch: La storia di un'adolescente meticcia nella Germania nazista.

3 luglio: Truffatori in erba: Action-comedy dal super-cast: David Oyelowo, Charlize Theron, Joel Edgerton, Amanda Seyfried, Thandie Newton.

4 luglio: Above ground - Segreti sepolti: Thriller drammatico con protagonista Clayne Crawford.

5 luglio: La rivalsa di una madre - Breaking in: Thriller drammatico con Gabrielle Union.

7 luglio: Vice - L'uomo nell'ombra: Christian Bale è Dick Cheney nel biopic diretto dal regista de La grande scommessa, il premio Oscar Adam McKay.

8 luglio: Lo schiaccianoci e i quattro regni: Alla vigilia di Natale la giovane Clara si trova catapultata in un mondo fiabesco, in cui la fantasia non conosce confini.

10 luglio: Taipei - City of love: Dramma romantico con Ellie Bamber e Justin Chon.

11 luglio: 7 sconosciuti a El Royale: Il regista Drew Goddard mostra al mondo le sue incredibili capacità tecniche in un film fuori di testa dal cast d'eccezione.

12 luglio: Ben is back: Film drammatico con Julia Roberts.

14 luglio: A-X-L - Un'amicizia extraordinaria: Film sull'amicizia tra un ragazzo e un cane robot super evoluto.

15 luglio: Bentornato Presidente: Sequel del fortunato film satirico sulla politica con protagonista Claudio Bisio.

18 luglio: Miss Bala - Sola contro tutti: Gina Rodriguez è la protagonista del thriller diretto da Catherine Hardwicke.

22 luglio: Bent - Polizia criminale: Karl Urban è un detective che, condannato ingiustamente per corruzione, finisce di scontare la sua pena e inizia il suo personale percorso di vendetta.

23 luglio: L'ape Maia - Le olimpiadi di Miele: Film d'animazione dedicato al popolare personaggio dei cartoni.

24 luglio: Replica: Keanu Reeves interpreta uno scienziato che, dopo aver perso la sua famiglia in un terribile incidente d'auto, si sforza di riportare la moglie e i figli in vita tramite la loro clonazione.

28 luglio: L'eroe: L'esordio dietro la macchina da presa di Cristiano Anani.