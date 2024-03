Sky e NOW: scorpacciata senza fine di film a marzo 2024

Come accaduto nei mesi passati, anche il prossimo marzo di Sky e NOW vanterà delle aggiunte significative per quanto riguarda il cinema, aggiungendo al catalogo alcuni film di successo che sono anche abbastanza recenti. Dal biopic dedicato ad Enzo Ferrai di Michael Mann, a Un colpo di fortuna di Woody Allen, possiamo tranquillamente affermare che il prossimo mese, per quanto riguarda la presenza di opere di grandi registi, non possiamo certo lamentarci, senza contare che quest'ultime saranno accompagnate anche da blockbuster e film di supereroi che potrebbe interessare chi cerca qualcosa di più leggero senza troppe pretese. Ovviamente sono in arrivo anche tanti altri titoli, a conferma del fatto che la piattaforma di Murdoch continua a puntare molto sul comparto cinematografico.



Ferrari (Sky Cinema Uno, 15 marzo 2024)

Nella recensione di Ferrari evidenziavamo l'ottimo lavoro che il talentuoso Michael Mann aveva fatto per mettere in piedi questo convincente biopic, anche grazie alle ottime interpretazioni dei protagonisti, tra un Adam Driver perfettamente calato nel ruolo di Enzo Ferrari, ed una Penélope Cruz convincente.

La pellicola unisce la sfera privata e quella pubblica e lavorativa di Enzo Ferrari, tratteggiando un racconto che ci mostra da una parte i grandi successi, e dall'altra una vita privata quantomeno complicata, per un uomo che ha fatto della sua passione l'essenza della sua quotidianità. Ferrari è dunque una pellicola assolutamente riuscita, che dimostra ancora una volta la grande capacità di Mann dietro la macchina da presa.



The Flash (Sky Cinema Uno, 18 marzo 2024)

Se avete letto la nostra recensione di The Flash, ricorderete che, nonostante i difetti, avevamo in parte promosso il film di Muschietti, il quale, nonostante una regia poco convincente ed una CGI discutibile, sapeva divertire.

Ottima anche l'interpretazione di Ezra Miller nei panni di Flash, adatto al ruolo e assolutamente a fuoco, in un racconto che fa del suo umorismo la sua arma vincente, riuscendo in parte a sopperire ad alcune mancanze abbastanza evidenti. Caos sembra la parola perfetta per riassumere questo titolo, e se amate il DCEU potrete sicuramente apprezzare anche questo nuovo tassello di un universo che ancora è alla ricerca della sua strada.



I Tre Moschettieri - D'artagnan (Sky Cinema Uno, 25 marzo 2024)

Traendo ispirazione dal classico di Alexandre Dumas, I tre moschettieri - D'Artagnan di Martin Bourboulon cerca di costruire un viaggio epico composto da più capitoli partendo da uno dei personaggi più importanti dell'opera originale, per una produzione francese che doveva rappresentare il primo passo di un racconto indimenticabile.

Purtroppo, nonostante lo sforzo produttivo, come scritto nella recensione de I tre moschettieri - D'Artagnan la pellicola fallisce nel centrare il suo obiettivo, dimostrandosi come un semplice blockbuster che fatica a coinvolgere e mettere in piedi un racconto coinvolgente. Un inizio dunque claudicante, che speriamo possa essere riscattato dai capitoli successivi (dei quali uno è già disponibile, ovvero il recente I tre moschettieri - Milady)



Un Colpo di Fortuna (Sky Cinema Due, 27 marzo 2024)

Il cinquantesimo film di Woody Allen ci porta a scoprire la storia di Fanny Moreau, giovane donna che dopo tanto tempo incontra Alain, vecchio compagno di scuola. Fanny è felicemente sposata, ma dopo essersi imbattuta in Alain la sua vita sembra cambiare, e la nostra protagonista si avvicinerà sempre di più all'uomo, rischiando di rovinare definitivamente il matrimonio.

Come vi dicevamo nella recensione di Un Colpo di Fortuna, Woody Allen riprende alcune caratteristiche tipiche delle sue produzioni riadattandole ad un nuovo contesto, e riuscendo nuovamente a produrre un film capace di divertire e appassionare. Forse Un Colpo di Fortuna non sarà tra le migliori pellicole di Allen, ma è senza dubbio una sua creatura che mostra la capacità del cineasta di riuscire sempre a realizzare storie convincenti.



Le prime visioni Sky e NOW di marzo 2024

2 Matrimoni alla Volta (Sky Cinema Uno, 2 marzo 2024)

Philippe Lacheau dirige una commedia che vede al centro della storia Greg, un uomo che ha fatto delle bugie una professione, creando un'agenzia specializzata nel trovare alibi. La compagna Flo lo spinge a chiudere i suoi ponti col passato, ma quando il matrimonio tra i due si avvicina, Greg decide di affidarsi ai suoi vecchi trucchi per presentarle una famiglia diversa da quella reale, anche se la verità non potrà essere tenuta nascosta ancora a lungo.



Black Site (Sky Cinema Uno, 4 marzo 2024)

Un gruppo di agenti speciali opera all'interno di un laboratorio segreto, ma quando si troveranno davanti al rinomato Hatchet, detenuto del quale si devono occupare, la situazione prenderà una piega inaspettata, costringendo gli agenti a lottare per la loro vita.



Mio padre è un sicario (Sky Cinema Uno, 6 marzo 2024)

Ashley (Ashley Greene) e la figlia Sarah (Thalia Campbell) si sono allontanate da tempo da Matt (Nicolas Cage), dopo che quest'ultimo ha deciso di condurre una vita da mendicante nelle isole Cayman. Le due vengono coinvolte in un'impresa criminale, e visto che è in gioco la loro vita, decidono di farsi aiutare da Matt, cercando di ricostruire un rapporto che sembrava perduto, in un'action comedy diretta da Tim Brown.



Primadonna (Sky Cinema Due, 8 marzo 2024)

Marta Savina è alla regia di una pellicola nella quale ci viene mostrata la lotta di una giovane donna che, dopo essere stata costretta a sposarsi, ora vuole cercare di ritrovare la libertà e se stessa. Come scrivevamo nella recensione di Primadonna, il film, ispirato alla vicenda di Franca Viola, è una storia di coraggio che trova forza soprattutto nella convincente interpretazione di Claudia Gusmano , e anche se si palesano alcuni limiti, questo è un titolo che difficilmente vi lascerà indifferenti.



Dogman (Sky Cinema Uno, 11 marzo 2024)

Nella recensione di Dogman avevamo sottolineato l'incredibile risultato raggiunto dalla pellicola di Matteo Garrone, capace di raccontare una storia di periferia che colpisce lo spettatore lasciando ben poco spazio alle critiche. Un film capace di conquistare anche grazie ad una regia di ottimo livello, che conferma il grande talento del cineasta italiano. Come avrete capito, se non avete ancora visto Dogman, questo è sicuramente il momento di rimediare.



Ligabue - 30 anni in un giorno (Sky Cinema Due, 13 marzo 2024)

Il concerto a Campovolo che ha riaperto le porte del mondo della musica dopo la pausa forzata causata dal COVID rivive in questo film di Marco Salom, nel quale non solo assisteremo a spezzoni del suddetto concerto, ma anche a riflessioni sul rapporto tra Ligabue ed il suo pubblico, oltre che al resoconto dell'incredibile carriera del noto artista italiano. Forse chi non ama Ligabue non avrà tanti motivi per guardare 30 anni in un giorno, ma per gli altri siamo davanti ad un ottimo titolo che rende omaggio ad un grande artista.



One True Loves - Amare per due (Sky Cinema Uno, 16 marzo 2024)

Adattamento dell'omonimo romanzo di Taylor Jenkins Reid, One True Loves ci mostra l'amore infranto di una donna che, dopo la scomparsa del marito, riesce a ricostruirsi una vita, fino a quando, inaspettatamente, il compagno perduto tornerà vivo a casa, mettendo la donna davanti ad una situazione molto complessa.



Mon Crime - La Colpevole Sono Io (Sky Cinema Due, 20 marzo 2024)

Madeleine Verdier è un'attrice che vive una situazione economicamente difficile, e a peggiorare la situazione ecco che arriva il colpo finale: l'accusa di omicidio per la morte di un famoso produttore. Senza darsi per vinta, la donna, anche grazie all'aiuto di un'amica, cercherà di difendersi dalle accuse, in una quotidianità che si farà sempre più complessa.



The Last Rifleman - Ritorno in Normandia (Sky Cinema Uno, 23 marzo 2024)

Un veterano della seconda guerra mondiale decide di lasciare la casa di cura in Irlanda per partecipare al 75° anniversario del D-Day, in un viaggio emozionante diretto da Terry Loane che vede la partecipazione di Pierce Brosnan come protagonista.



Paw Patrol - Il Super Film (Sky Cinema Family, 26 marzo 2024)

Paw Patrol, titolo tipicamente indirizzato ai più piccoli, si espande arrivando nei cinema, in una pellicola che in questo caso vede i protagonisti colpiti da un misterioso evento che dona loro dei superpoteri. Dotati di nuove abilità, I Paw Patrol dovranno affrontare una minaccia imminente, e per questo saranno chiamati ad impegnarsi per proteggere i loro amici.



Tutti gli altri film che verranno messi in onda sui canali Sky

Per il momento, per quanto riguarda il prossimo mese, oltre ai film citati in precedenza non sono confermate grosse novità. Se avete letto la nostra recensione di Dragon Trainer e la recensione di Dragon Trainer 2 e volete recuperarli, il 2 ed il 9 marzo verranno messe in onda le due pellicole, per un film d'animazione che pur non essendo una vera e propria novità è comunque un titolo di buon livello che vi consigliamo di recuperare.

Passando invece ad un film del passato di grande successo, non potevamo non inserire nel nostro resoconto lo Shining di Kubrick (avete letto la nostra recensione di Shining?), pellicola imperdibile in arrivo il 7 marzo che mostra in modo chiaro la mano del regista, il quale dette una propria interpretazione del romanzo originale di King (che non apprezzò del tutto la scelta). Considerando lo spessore delle prime visioni in arrivo a marzo, possiamo dunque dire che quello che ci attende è un mese particolarmente ricco, e Sky dimostra ancora una volta di puntare molto sul cinema, restando un passo avanti rispetto alla concorrenza.