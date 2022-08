Sky e NOW, il ricco catalogo film di agosto 2022

Cry Macho, Il Talento Di Mr. C ed Uncharted, guidano le proposte cinematografiche Sky e NOW di agosto, seguiti da un gran numero di titoli degli ultimi anni e del passato. Come nei mesi precedenti, anche questa volta non mancano alcuni grandi classici, per un'offerta valida e variegata. Forse, rispetto al passato, le prime visioni non raggiungono lo stesso livello qualitativo, ma gli altri titoli presenti compensano sicuramente questa mancanza e non mancheranno di intrattenere gli abbonati anche lato serial, come dimostrano le serie Sky e NOW di agosto 2022.



Cry Macho - Ritorno A Casa (Sky Cinema Uno, 8 agosto 2022)

L'ultima opera del grande Clint Eastwood è un road movie atipico che, come scritto nella recensione di Cry Macho, convince ed emoziona. A livello di sceneggiatura la pellicola, adattamento di un romanzo di N. Richard Nash, forse non brilla come altre del cineasta, ma il viaggio di Mike Milo (Clint Eastwood) difficilmente potrà lasciarvi indifferenti, coinvolgendo e appassionando.

Non il miglior film di Eastwood, ma comunque un racconto in grado di catturare e dire la sua, in un percorso che richiama quell'umanità e semplicità che già in passato ha saputo convincere.



Il Talento Di Mr. C (Sky Cinema Uno, 15 agosto 2022)

Nicolas Cage interpreta sé stesso in un film che sa divertire ed intrattenere, nel quale il noto attore verrà ingaggiato da un agente della CIA (Tiffany Haddish) per salvare le persone a cui tiene di più. Per compiere la missione, Cage dovrà incarnare alcuni dei personaggi più iconici della sua carriera, tra momenti esilaranti e citazioni di spessore.

Nella recensione de Il Talento Di Mr C avevamo espresso un giudizio tutto sommato positivo sull'opera, anche se le lacune non permettono al titolo di raggiungere grandi traguardi.



Uncharted (Sky Cinema Uno, 29 agosto 2022)

Tom Holland e Mark Wahlberg portano in scena I due personaggi principali di Uncharted, che dopo una parentesi videoludica di grande spessore, arriva al cinema. Alla regia, Ruben Fleischer cerca di rispettare il materiale originale proponendo una storia avvincente, anche se non mancano diversi difetti che vanno ad inficiare sul risultato finale.

Nella recensione di Uncharted sottolineavamo la capacità di quest'opera di intrattenere, e anche se siamo lontani dalla perfezione, se cercate una pellicola in grado di farvi passare una piacevole serata allora questa potrebbe fare al caso vostro, soprattutto se siete fan del videogioco.



Tutte le prime visioni Sky e NOW di agosto

Frammenti Dal Passato - Reminiscence (Sky Cinema Uno, 1 agosto 2022)

Lisa Joy firma un noir che, come scrivevamo nella recensione di Reminiscence, non riesce ad andare oltre la sufficienza. Infatti nonostante un ottimo Hugh Jackman, le lacune sono fin troppo evidenti, e a dispetto della capacità della pellicola di intrattenere, era lecito aspettarsi qualcosa in più. Per quanto riguarda la trama, questa è incentrata su Nick Bannister (Hugh Jackman), agente che si occupa di risolvere i problemi delle persone navigando nella loro mente e scavando tra i ricordi nascosti. Una premessa quindi interessante, resa ancora più affascinante da un'ambientazione distopica, che vede la terra sommersa dalle acque oceaniche, per un buon film che purtroppo non riesce a sfruttare le idee messe in campo.



La Campionessa (Sky Cinema Uno, 2 agosto 2022)

Ispirato alla storia vera di Michelle Payne (Teresa Palmer), La Campionessa ci porta a seguire una donna pronta a tutto per inseguire il suo sogno di vincere gareggiando nelle corse di cavalli più importanti al mondo, dopo che il padre Paddy Payne (Sam Neill) gli ha passato una passione smisurata per questo sport. Un brutto incidente sembra mettere a rischio la carriera di Michelle, ma la forza di volontà, in certi casi, può cambiare tutto.



La Signora Delle Rose (Sky Cinema Due, 3 agosto 2022)

Commedia diretta da Pierre Pinaud, che ha come protagonista Eve Vernet (Catherine Frot), proprietaria di un'azienda di rose in crisi che troverà la svolta grazie alla sorprendente soluzione di Vera (Olivia Côte), una sua dipendente. Riusciranno a risollevarsi?



Occhiali Neri (Sky Cinema Uno, 5 agosto 2022)

Dario Argento torna alla regia, e pur non brillando come un tempo riesce comunque a creare un'atmosfera interessante che dà una marcia in più al film. Come vi dicevamo nella recensione di Occhiali Neri, non tutto va per il verso giusto, ma anche grazie all'ottima interpretazione di Ilenia Pastorelli, la pellicola raggiunge tranquillamente la sufficienza, pur restando distante dai capolavori del noto regista.



Palma - Un Amore Di Cane (Sky Cinema Family, 7 agosto 2022)

Un cane viene abbandonato all'aeroporto, ma l'incontro fortuito con Nicholas gli restituirà la gioia perduta, in una storia che punterà tutto sulle emozioni. I due nonostante non si conoscano, scopriranno di avere molto in comune, e questa storia dimostra come l'amicizia tra un bambino e un cane possa cambiare la vita di entrambi.



Zeros And Ones (Sky Cinema Uno, 10 agosto 2022)

Un soldato americano viene minacciato da un nemico nascosto, ma il pericolo non riguarderà solo lui, ma tutta l'umanità. Partirà quindi un viaggio alla scoperta della verità, anche se il percorso sarà ricco di insidie. Ethan Hawke fa parte del cast, in un thriller d'azione diretto da Abel Ferrara.



Joe Bell (Sky Cinema Due, 14 agosto 2022)

Reinaldo Marcus Green dirige una pellicola emozionante nella quale seguiremo Joe Bell (Mark Wahlberg), un operaio che decide di intraprendere un viaggio assieme al figlio dopo un grave episodio di bullismo. Attraversando gli Stati Uniti, i due creeranno un rapporto inossidabile, mentre Joe si sentirà sempre di più vicino all'obiettivo che hanno deciso di perseguire, in un racconto coinvolgente e molto attuale.



Piccolo Corpo (Sky Cinema Due, 18 agosto 2022)

Agata è una giovane ragazza di 15 anni, ma deve già fare i conti con una tragedia, visto che la bambina partorita è senza vita. La piccola non può essere battezzata, ma dopo aver scoperto un luogo nel quale è possibile dare sollievo alla sua anima, la ragazza non ci pensa due volte, e decide di affrontare un viaggio che possa dare pace alla figlia, per una storia dal forte impatto emotivo diretta da Laura Samani .



L'ultimo Giorno Sulla Terra (Sky Cinema Uno, 21 agosto 2022)

L'avvicinarsi di una Luna Rossa minaccia la vita sulla terra, e mentre l'umanità sembra sempre più destinata ad estinguersi, l'astronauta Paul W.R. (Hugo Becker) rappresenterà l'ultima speranza di salvezza. Quest'ultimo, però, dopo essere stato incaricato della missione, scompare nel nulla, in una fuga che non riguarda solo il futuro, ma anche il passato dell'uomo.



Gli Idoli Delle Donne (Sky Cinema Uno, 22 agosto 2022)

Lillo, Greg, ed Eros Puglielli dirigono una commedia italiana incentrata su Filippo (Lillo), un affascinante gigolò che dopo uno sfortunato incidente non riesce più a lavorare. L'operazione chirurgica alla quale è stato sottoposto ha infatti cambiato il suo volto, e ora il futuro sembra essere un'incognita difficilmente prevedibile.



Memory Box (Sky Cinema Due, 23 agosto 2022)

Maia (Rim Turki) è una madre single che vive a Montréal, e per Natale riceve un misterioso pacchetto da Beirut contenete foto e ricordi legati alla corrispondenza tra lei e la sua vecchia amica. La donna si rifiuta di tuffarsi nel suo passato, ma la figlia Alex (Paloma Vauthier) ha tutte le intenzioni di scoprire la vita della madre da giovane, e inizierà un cammino tra i ricordi della donna, scoprendo dettagli che non poteva immaginare.



Corsa Contro Il Tempo - The Desperate Hour (Sky Cinema Uno, 24 agosto 2022)

Amy Carr (Naomi Watts) sta facendo la sua solita corsa mattutina, quando una chiamata dalla scuola del figlio la informa che un criminale ha preso in ostaggio gli studenti. Amy capisce che il tempo a disposizione non è molto, ma è decisa a fare di tutto per salvare il ragazzo, anche a parlare con un potenziale omicida, per un titolo adrenalinico diretto da Phillip Noyce.



La Padrina - Parigi Ha Una Nuova Regina (Sky Cinema Due, 26 agosto 2022)

Patience Portefeux (Isabelle Huppert) è una traduttrice giudiziaria sottopagata che svolge un importante ruolo per la polizia, ma quando scopre che in un'indagine è coinvolta una persona che conosce, decide di cambiare rotta, cercando di insabbiare il traffico di droga sospetto e addentrandosi sempre più nella rete criminale.



Vicky E Il Suo Cucciolo (Sky Cinema Family, 27 agosto 2022)

Stéphane (Vincent Elbaz) dopo la morte della moglie si trasferisce in campagna insieme alla figlia Victoria (Shanna Keil), affetta da mutismo dal giorno dell'incidente. Un pastore del luogo incontrato lungo la strada decide di regalare un cucciolo chiamato Mystery alla ragazzina, la quale sembra ritrovare la felicità perduta. Col passare del tempo Victoria si rende conto che il cucciolo non è un cane ma un lupo, e anche se il loro rapporto è ormai solido la gestione della situazione non sarà semplice.



Beautiful Minds (Sky Cinema Due, 30 agosto 2022)

Due uomini salgono a bordo di un carro funebre diretto verso il Sud della Francia, e nonostante le tante differenze, stringono un'amicizia che li porterà a vivere come mai prima, tra riflessioni sulla vita e battute esilaranti.



Tutti gli altri film Sky e NOW di agosto 2022

Il palinsesto Sky di agosto inizia il prossimo mese trasmettendo l'emozionante Will Hunting - Genio Ribelle, pellicola che oltre a consacrare Robin Williams, diede un'accelerata alla carriera di Matt Damon e Ben Affleck. Lo stesso Robin Williams, è tra i protagonisti di Hook - Capitan Uncino di Steven Spielberg, in arrivo l'8 agosto.

Tra il 6 ed il 12 del prossimo mese arriveranno anche 4 film di Clint Eastwood, ovvero Il Texano Dagli Occhi Di Ghiaccio, American Sniper (avete letto la nostra recensione di American Sniper?), Gunny e Lo Straniero Senza Nome, per quello che è uno dei cineasti più famosi di sempre. Infine, se cercate qualcosa per i più piccoli, La Gang Del Bosco, in arrivo il 6 agosto, potrebbe fare al caso vostro, in un agosto che conferma l'ottimo catalogo Cinema di Sky e NOW.