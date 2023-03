Sky e NOW, da Operation Fortune a Smile: ecco i film di aprile 2023

Un aprile da leccarsi i baffi per tutti gli abbonati a SKY e NOW, che nel prossimo mese potranno godere di diversi film in prima visione di un certo rilievo, tra cui un paio di inediti di sicuro interesse mai passati in sala. Uno di questi è l'atteso nuovo film di Guy Ritchie, ovvero l'adrenalinico Operation Fortune con protagonista Jason Statham e l'altro è The Portable Door, adattamento di una serie di romanzi con Sam Neill e Christoph Waltz. Gioie anche per gli amanti dell'horror, con l'arrivo di Smile, e dei thriller con La ragazza della palude, mentre chi è in cerca di operazioni più leggere potrà divertirsi con Julia Roberts e George Clooney in Ticket to Paradise o nel secondo episodio per il grande schermo di Diabolik.



Smile (6 aprile)

Dopo aver assistito a un traumatico episodio che ha coinvolto una sua paziente. La dottoressa Rose Cotter viene perseguitata da strani e spaventosi fenomeni. Assalita dal terrore che prende il sopravvento sulla sua vita, Rose sarà costretta a confrontarsi con il suo passato per sopravvivere e sfuggire ad una nuova e agghiacciante realtà.

Grande successo di pubblico, con tanto di sequel già annunciato, il film non aveva convinto del tutto la nostra redazione come potete leggere nella recensione di Smile: a tratti riesce a creare una discreta atmosfera, ma si perde in soluzioni abusate e la sceneggiatura non brilla certo per originalità. La protagonista Sosie Bacon convince e qualche spavento può comunque soddisfare il pubblico di appassionati.



La ragazza della palude (7 aprile)

Dal romanzo best-seller di Delia Owens nasce un avvincente mistero. La ragazza della palude racconta la storia di Kya, una bambina abbandonata che è cresciuta fino all'età adulta nelle pericolose paludi della Carolina del Nord. Per anni, le voci sulla "ragazza della palude" hanno perseguitato Barkley Cove, isolando la forte e selvaggia Kya dalla sua comunità.

Attratta da due giovani della città, Kya si apre a un mondo nuovo e sorprendente; ma quando uno di loro viene trovato morto, è immediatamente indicata come la principale sospettata. Man mano che il caso si sviluppa, il verdetto su ciò che è realmente accaduto diventa sempre meno chiaro, minacciando di rivelare i molti segreti che si nascondono all'interno della palude. Vi rimandiamo, ovviamente, alla nostra recensione de La ragazza della palude.



The Portable door (8 aprile)

Diretto da Jeffrey Walker, The Portable Door è un adattamento della popolare serie fantasy in sette libri di Tom Holt e vede nel cast oltre a Sam Neill e Christoph Waltz anche Patrick Gibson, Sophie Wilde, Miranda, Chris Pang, Jessica De Gouw, Rachel House, Arka Das e Damon Herriman.

Racconta la storia di Paul Carpenter e Sophie Pettingel, due modesti tirocinanti che iniziano a lavorare presso la misteriosa azienda londinese J.W. Wells & Co. Ben presto però si rendono conto che i loro datori di lavoro sono tutt'altro che convenzionali. I carismatici criminali Humphrey Wells, amministratore delegato dell'azienda, e il manager Dennis Tanner stanno sconvolgendo il mondo della magia, portando le moderne strategie aziendali nelle antiche pratiche magiche. Paul e Sophie scoprono quindi la reale agenda della vasta società in cui lavorano.



Ticket to paradise (9 aprile)

I premi Oscar Julia Roberts e George Clooney tornano insieme sul grande schermo nei panni di due ex che si ritrovano in una missione comune per impedire alla figlia innamorata di commettere il loro stesso errore. Ticket to Paradise è una commedia romantica che racconta come le seconde possibilità possano sorprenderci.

Diretto da Ol Parker (Mamma Mia! Ci Risiamo), il film promette risate ed emozioni a prova di grande pubblico, con l'ambientazione esotica a impreziosire ulteriormente il contorno che fa da sfondo alla carismatica coppia di star protagoniste, nuovamente sullo stesso set dopo le esperienze passate nella saga di Ocean's, in Confessioni di una mente pericolosa e Money Monster. Se non siete ancora convinti, vi invitiamo a leggere la nostra recensione di Ticket to Paradise.



Diabolik - Ginko all'attacco (10 aprile)

Un piano apparentemente perfetto per Diabolik ed Eva Kant. Ma non sanno che dietro questo colpo si nasconde una trappola dell'astuto ispettore Ginko, che mette a dura prova il loro legame. Tradita dal Re del Terrore, Eva decide di vendicarsi, proponendo all'ispettore di collaborare alla cattura di Diabolik. Una decisione difficile per Ginko che deve anche affrontare l'arrivo di Altea, duchessa di Vallenberg.

Il secondo episodio per il grande schermo della nuova saga tratta dall'amatissimo fumetto delle sorelle Giussani è stato accolto tiepidamente dalla nostre firme, come potete leggere nella recensione di Diabolik - Ginko all'attacco, ma è comunque in grado di incuriosire i fan anche per il cambio di interprete del protagonista, non più Luca Marinelli ma Giacomo Giannotti, in un cast che oltre al ritorno di Valerio Mastandrea e Miriam Leone vede la new-entry di Monica Bellucci.



Operation fortune (17 aprile)

Il regista Guy Ritchie e la star dell'action Jason Statham tornano a collaborare in questa adrenalinica e divertentissima spy comedy, arricchita ad un cast all star che include anche Aubrey Plaza, Cary Elwes, Hugh Grant, Josh Hartnett e Bugzy Malone.

Il film segue la superspia Orson Fortune, che viene reclutata da un'associazione mondiale di controspionaggio per cercare di sventare la vendita di una potentissima e oscura arma tecnologica, detta "la Maniglia", che minaccia di sovvertire l'ordine del pianeta ed è in possesso del ricchissimo trafficante d'armi Greg Simmonds. Insieme ad alcuni dei migliori agenti del mondo, Fortune e la sua banda reclutano la più grande star del cinema di Hollywood Danny Francesco perché li aiuti in una missione sotto copertura che li porterà in giro per il pianeta e che ha lo scopo di salvare il mondo.



Altre prime visioni di aprile 2023

Il padre della sposa - Matrimonio a Miami (2 aprile)

Andy Garcia in una commedia, portata sullo schermo prima da Spencer Tracy e poi da Steve Martin. Billy e Ingrid devono fingere di stare ancora insieme mentre organizzano le nozze della figlia.



I migliori giorni (3 aprile)

A Natale tutti più buoni? A Capodanno tanti buoni propositi? A San Valentino amore amore amore e l'8 marzo viva le donne? Quattro episodi, ognuno incentrato su una festività, per un film corale che sonda l'animo umano nell'affrontare le feste.



La leggenda del green (5 aprile)

L'incredibile storia vera di Maurice Flitcroft, operatore di gru del nord dell'Inghilterra, che con il sostegno della sua famiglia e degli amici diventa golfista professionista fino ai British Open Golf Championship del 1976, quando diventa leggenda. Con Mark Rylance e Sally Hawkins.



Ragazzaccio (14 aprile)

Mattia Silvetti è un adolescente ribelle che fa il bullo e sta spesso attaccato allo smartphone. Quando scoppia la pandemia, la sua vita si svolge quasi esclusivamente attraverso lo schermo con i social e le lezioni in DaD. Un giorno però resta colpito da Lucia, l'idealista rappresentante d'istituto. Poi riesce ad aprirsi con il suo professore di letteratura. Grazie al rapporto che s'instaura con loro due, proprio nel periodo di quarantena, Mattia trova il modo di riscattarsi.



Casablanca beats (19 aprile)

Presentato in concorso al 74° Festival di Cannes, Casablanca Beats, del regista franco-marocchino Nabil Ayouch, è un film pieno di energia in cui un gruppo di ragazzi di un quartiere popolare di Casablanca trovano la propria voce per esprimersi attraverso lo studio e la pratica del rap e dell'hip-hop, guidati dall'ex rapper Anas.



J.T. Leroy (21 aprile)

La vera e incredibile storia delle due donne che hanno creato il personaggio di J.T. Leroy, enigmatico scrittore, facendosi beffe del pubblico per anni. Con Kristen Stewart e Laura Dern.



Anastasia (22 aprile)

Rasputin aiuta Anastasia a sfuggire al piano omicida di Lenin attraverso un portale temporale. La ragazza si ritrova catapultata nella cittadina americana di Madison nell'anno 1988 ed è protagonista di un'incredibile avventura.



Il colibrì (23 aprile)

Nella nostra recensione de Il Colibrì lo abbiamo definito un film dalle tante emozioni. Parliamo infatti del racconto della vita di Marco Carrera, "il Colibri"; una vita di coincidenze fatali, perdite e amori assoluti. La storia procede secondo la forza dei ricordi che permettono di saltare da un periodo a un altro, da un'epoca a un'altra, in un tempo liquido che va dai primi anni ‘70 fino a un futuro prossimo. Con Pierfrancesco Favino, Kasia Smutniak, Bérénice Bejo, Laura Morante.



Tutti amano Jeanne (24 aprile)

Jeanne è veramente determinata a cambiare il mondo, tutti l'hanno sempre amata ma in questi giorni, lei odia sé stessa. Indebitata fino alle orecchie, deve andare a Lisbona per vendere l'appartamento di sua madre, morta un anno fa. All'aeroporto, incontra Jean, un ex compagno di liceo stravagante e un po' invadente. Il viaggio prenderà allora una piega inaspettata...



Bayou Caviar - Il prezzo da pagare (28 aprile)

Un ex campione di pugilato ed i suoi amici entrano nel mirino della mafia Russa dopo aver assistito ad un crimine. Il premio Oscar Cuba Gooding Jr. debutta alla regia in questo film sulla boxe del quale è anche protagonista.



The North Sea (30 aprile)

Disaster movie dal regista di The Quake (leggete qui la nostra recensione di The Quake). Nel tentativo di chiudere un pozzo petrolifero nel Mare del Nord, un operaio resta intrappolato. La fidanzata e un collega vanno in suo aiuto. Un titolo che funziona, ma non colpisce, come scrivevamo nella nostra recensione di The North Sea.