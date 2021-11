Sky e NOW, ecco quali Film non dovete perdere a dicembre 2021

Il mix di pellicole italiane e internazionali di successo rendono l'offerta di Sky Cinema molto allettante, e tra gli arrivi più attesi c'è sicuramente The Father, film di grande livello che dovete recuperare nel caso non lo abbiate visto al cinema.



I generi coperti dall'offerta del prossimo mese sono tanti, e difficilmente faticherete a trovare quello che fa per voi. Se prima non sapevate come riempire le festività natalizie, ora non avrete problemi a godervi qualche serata libera davanti alla vostra TV in compagnia di un bel film, che potete alternare alle serie Sky e NOW di dicembre 2021.



Comedians (Sky Cinema Due, 23 dicembre 2021)

In questa pellicola di Gabriele Salvatores sei persone insoddisfatte delle loro vite frequentano il corso serale di stand-up comedy di Eddie Barni (Natalino Balasso) per diventare dei comici professionisti.

Quando arriva la notizia di una serata nella quale sarà presente il talent scout Bernardo Celli, i corsisti cercheranno di prepararsi al meglio per l'evento, al termine del quale è anche prevista l'assunzione del migliore tra loro. La competizione che ne scaturisce andrà a minare i rapporti all'interno del gruppo, facendo riflettere sulle meccaniche problematiche che dominano il settore e lasciando diversi dubbi in merito alle scelte dei protagonisti.



Riders of Justice (Sky Cinema Action, 27 dicembre 2021)

Dark comedy diretta da Anders Thomas Jensen che mette nuovamente sotto i riflettori il talento di Mads Mikkelsen, che in questo caso interpreta il ruolo di un padre pronto a tutto per i suoi cari.

Dopo aver saputo di un incidente che coinvolge la famiglia decide di vendicarsi risalendo ai presunti colpevoli che sembrano legati ai Riders of Justice, in un revenge movie dotato di grande carattere. Uno script originale e tanta azione sono centrali nella pellicola, per un risultato finale assolutamente godibile che supera anche molti titoli dello stesso genere.



The Father - Nulla è come sembra (Sky Cinema Due, 29 dicembre 2021)

Florian Zeller, autore della pièce teatrale Il Padre, adatta la sua opera per il cinema debuttando alla regia, e lo fa nel migliore dei modi. Come scrivevamo nella nostra recensione di The Father.

Un film drammatico che convince sotto tutti i punti di vista, facendoci immergere nella malattia del protagonista interpretato da un Anthony Hopkins che per la sua performance figura tra i vincitori degli Oscar 2021. Una perla che ha convinto pubblico e critica esplorando le emozioni umane, e che ora potrete recuperare su Sky.



Tutte le altre prime visioni in arrivo su Sky e NOW

An Imperfect Murder (Sky Cinema Uno, 1 dicembre 2021)

Film drammatico del 2017 diretto da James Toback nel quale un'attrice di successo sogna di uccidere l'ex (uno spacciatore), e al suo risveglio trova proprio il suo cadavere nel salotto di casa. La scioccante scoperta metterà in crisi la protagonista, che improvvisamente inzierà a dubitare di ciò che la circonda e addirittura di se stessa.



State a Casa (Sky Cinema Uno, 2 dicembre 2021)

Il lockdown che ha confinato per mesi l'Italia intera nelle proprie abitazioni qui innescherà una serie di reazioni a catena, che proprio come un virus finiranno per contagiare i personaggi facendo precipitare la situazione nel caos. La vicenda principale è incentrata su quattro amici che condividono un appartamento in affitto che durante il lockdown faticano a pagare. Lo scorbutico e poco raccomandabile padrone di casa propone di accettare anche pagamenti in natura, ma quando i coinquilini si organizzano per incastrarlo filmando il tutto qualcosa va storto, e il panico prenderà possesso dei protagonisti che resteranno confinati in una situazione sull'orlo del precipizio.



Fuga a Parigi (Sky Cinema Due, 3 dicembre 2021)

Frances (Michelle Pfeiffer) è una donna di mezza età di Manhattan abituata alla popolarità e alla ricchezza, ma finsice per sperperare il proprio patrimonio trovandosi costretta ad andare a vivere in un piccolo appartamento di Parigi col figlio Malcolm (Lucas Hedges). Inizialmente si troverà spaesata e sola ma, col passare del tempo, delle vecchie conoscenze la aiuteranno ad integrarsi, e Frances riuscirà a venir fuori da una routine che ormai era divenuta cupa e grigia.



Family: Capitan Sciabola e Il Diamante Magico (Sky Cinema Family, 4 dicembre 2021)

Un prezioso diamante magico in grado di esaudire ogni desiderio scatena una caccia al tesoro che vede coinvolti un leggendario corsaro, un orfano, il re della giungla e un pirata in erba. L'orfano dopo essersi impossessato del gioiello rubandolo al re della giungla cerca di godersi il momento, ma la sua tranquillità verrà presto interrotta, in un film d'animazione ricco di colpi di scena.



Il Principe Dimenticato (Sky Cinema Uno, 5 dicembre 2021)

Djibi (Omar Sy) fa il guardiano in un parcheggio, ma di notte diventa un eroe che evoca mondi magici, draghi e fate per sua figlia, soprattutto dopo la scomparsa della madre. La ragazza però cresce, e il padre fatica ad accettare desideri e atteggiamenti diversi che non comprende. Per fortuna interviene la vicina Clotilde e col tempo Djibi riuscirà a capire i cambiamenti che accompagnano la vita di Sofia, in un film capace di emozionare, diretto da Michel Hazanavicius.



Ammonite - Sopra Un'onda Del Mare (Sky Cinema Due, 5 dicembre 2021)

La paleontologa Mary Anning, interpretata da Kate Winslet, è al centro di Ammonite, pellicola diretta da Francis Lee. Il periodo preso in esame è il 1840 e la paleontologia fatica a trovare spazio, costringendo Mary a raccogliere conchiglie da rivendere lungo la costa lavorando per la madre. La svolta arriva dopo l'incontro con il paleontologo Roderick Impey Murchison, che sarà l'inizio non sono della sua carriera ma anche di un intreccio amoroso che cambierà la vita di Mary.



Cops 2: Una Banda di Poliziotti - Uno Stinco Di Santo (Sky Cinema Uno, 6 dicembre 2021) / La Mano Del Morto (Sky Cinema Uno, 13 dicembre 2021)

Il sequel di Cops sarà diviso in due episodi, e avrà nuovamente come protagonista il commissario Cinardi (Claudio Bisio). Quest'ultimo, dopo l'arresto che aveva chiuso il film precedente, può ora vivere tranquillo ma la quiete dura poco, e sia Cinardi che il suo sbadato gruppo di poliziotti saranno chiamati ad intervenire in una nuova indagine riguardante l'assassinio del Visconte e il furto della croce di Sant'Oronzo. Il gruppo avrà imparato qualcosa dalle esperienze precedenti?



Le Avventure di un Matematico (Sky Cinema Due, 7 dicembre 2021)

Basato sull'autobiografia Le avventure di un matematico di Stanislaw Ulam, questo titolo ci trasporta nel 1942 negli States, dove Ulam si trasferisce per colpa dell'invasione tedesca ai danni della Polonia, dove era nato e cresciuto. Inizialmente intenzionato a partecipare alla guerra, Ulam viene convinto da un amico a restare negli Usa per lavorare al Progetto Manhattan, dove dimostrerà le sue incredibili doti cambiando la storia.



Amore, Natale e... Baccalà (Sky Cinema Collection, 8 dicembre 2021)

I preparativi per la festa dei sette pesci, che è parte della tradizione calabrese, sono quasi ultimati. Siamo vicini al Natale, e la famiglia italo-americana Oliverio è pronta per festeggiare, o almeno lo sono quasi tutti. Tony è infatti ancora single, e quando la fidanzata del cugino Angelo gli propone un incontro con l'amica Beth, Tony accetta subito. Tra i due le cose sembrano andare bene, ma non tutti in famiglia vedono di buon occhio la nuova arrivata.



47 Metri - Great White (Sky Cinema Uno, 9 dicembre 2021)

Diretto da Martin Wilson e scritto da Michael Boughen, 47 Metri - Great White (non legato al film 47 Metri) riprende la figura dello squalo predatore mostrandoci un gruppo di ragazzi a bordo di un idrovolante circondati da due pescecani. L'inaspettata minaccia fa cadere in preda al panico i passeggeri, ma soltanto chi è dotato di sangue freddo può sperare di sopravvivere.



Natale a 8 Bit (Sky Cinema Collection, 10 dicembre 2021)

I revival anni '80 sono ormai una scommessa vinta in partenza, e in questo film natalizio il periodo scelto è proprio il 1988, quando si celebrava il terzo anniversario del NES negli Stati Uniti. I giovani protagonisti cercheranno in ogni modo di accaparrarsi la console, provando a superare anche le perplessità di parenti e genitori. Infine, da segnalare la presenza nel cast di Neil Patrick Harris, che sarà tra i personaggi principali della pellicola.



Waiting for The Barbarians (Sky Cinema Due, 11 dicembre 2021)

Adattamento cinematografico del romanzo Aspettando i barbari di J. M. Coetzee, Waiting for The Barbarians è diretto da Ciro Guerra e vanta un cast di primo livello nel quale sono presenti Mark Rylance, Johnny Depp e Robert Pattinson. Il colonialismo, il dominio forzato imposto dai conquistatori e la modernità incombente sono le tematiche principali del lungometraggio, incentrato su un funzionario in una postazione ai confini dell'Impero. Chi sono i barbari? Coloro che vengono conquistati o gli stessi dominatori?



Maledetta Primavera (Sky Cinema Due, 14 dicembre 2021)

Elisa Amoruso ci porta a conoscere lo straniamento della piccola Nina (Emma Fasano), cresciuta in una famiglia dove padre e madre litigano di continuo. Visti i modelli problematici, la bimba trova conforto nell'amicizia, e la sua vita è al centro di questo titolo che mette in scena la crescita di una ragazzina che riesce a trarre forza da una situazione problematica, diventando un esempio di coraggio.



Quando L'amore Bussa In Ufficio (Sky Cinema Uno, 15 dicembre 2021)

Wren Cosgrove ha posto la carriera in cima alle sue priorità, e ora conduce una vita tranquilla e solitaria. Il lavoro la metterà però davanti all'ex, e la passione tra i due si riaccenderà portando a galla vecchie emozioni e problemi.



Lost Christmas (Sky Cinema Collection, 16 dicembre 2021)

Tanti la Vigilia di Natale si preparano per festeggiare, ma Anthony (Eddie Izzard) è deciso ad aiutare gli altri, in una storia che va a scavare nel vero significato di queste festività.



Elfkins - Missione Best Bakery (Sky Cinema Family, 17 dicembre 2021)

Gli Elfkins sono gnomi che un tempo aiutavano gli umani, ma dopo essere stati cacciati ora si rifugiano sottoterra. Uno di questi decide però di avventurarsi fuori dal nascondiglio, e entrando in una pasticceria in rovina cambierà la sua vita.



Tesla (Sky Cinema Due, 19 dicembre 2021)

La figura del grande Nikola Tesla (Ethan Hawke) è al centro del film, in un ritratto scritto e diretto da Michael Almereyda che va a cogliere tutte le sfumature del grande inventore, partendo dalle sue incredibili scoperte per arrivare alle sfide lanciate a Thomas Edison (Kyle MacLachlan).



Il Cattivo Poeta (Sky Cinema Due, 21 dicembre 2021)

Gli ultimi anni di vita di Gabriele D'Annunzio (interpretato da Sergio Castellitto), in un film scritto e diretto da Gianluca Jodice che ci accompagna all'interno della controversa esistenza del poeta, che soprattutto vicino al suo epilogo divenne malinconico e dubbioso. Un personaggio per le sue simpatie politiche ha attirato su di sé giudizi contrastanti, e che qui viene messo a nudo nelle sue difficoltà.



Beyond The Edge - I Maestri Dell'illusione (Sky Cinema Uno, 22 dicembre 2021)

Fantasy d'azione russo diretto da Aleksandr Boguslavskiy e Francesco Cinquemani, nel quale un gruppo di persone dotate di particolari poteri tentano di rapinare un casinò. Il leader della banda purtroppo si troverà davanti un nemico anch'esso speciale, e il colpo non andrà come previsto, mettendo a repentaglio l'intera squadra.



Peter Rabbit 2 - Un Birbante In Fuga (Sky Cinema Uno, 24 dicembre 2021)

Tratto dai racconti di Beatrix Potter, il sequel del film d'animazione Peter Rabbit vede il dispettoso coniglietto ancora pronto a combinare guai. Nonostante il legame solido che si è creato con gli altri conigli, Peter non riesce a non mettersi nei pasticci, e dovrà presto iniziare ad assumersi le proprie responsabilità rendendosi conto delle conseguenze che derivano dalle sue azioni.



Come Un Gatto In Tangenziale - Ritorno A Coccia Di Morto (Sky Cinema Uno, 25 dicembre 2021)

Riccardo Milani riporta in scena Giovanni (Antonio Albanese) e Monica (Paola Cortellesi) a tre anni dalla loro separazione, in un sequel che non si limita a scimmiottare il predecessore ma decide di rischiare approfondendo i personaggi e affrontando tematiche molto importanti. Dietro alle risate si nascondono infatti scene legate al sessismo, all'ignoranza e alla periferia che arricchiscono un film godibile che grazie a Sky arriva sui nostri schermi.



C'era Una Truffa A Hollywood (Sky Cinema Uno, 26 dicembre 2021)

Il produttore cinematografico Max Barber (Robert De Niro) è indebitato fino al collo, e la mafia inizia a mettergli pressione per avere ciò che le spetta. Max prende quindi una decisione estrema: girare un film pericoloso, far morire il protagonista in un incidente ed intascare i soldi dell'assicurazione. Un progetto rischioso e deplorevole che finirà per creare una catena di incidenti ancor più gravi, in un racconto nel quale la tensione regna sovrana. In questo remake dell'omonimo film del 1982 alla regia troviamo George Gallo, mentre fanno parte del cast grandi nomi come Tommy Lee Jones, Morgan Freeman, Zach Braff, Emile Hirsch e Eddie Griffin.



Mia Moglie è un Fantasma (Sky Cinema Uno, 28 dicembre 2021)

Tratta dalla commedia di Noël Coward Spirito allegro, Mia Moglie è un Fantasma ha come protagonista Charles Condomine (Dan Stevens), pronto a documentarsi in vista del libro che ha intenzione di scrivere. Charles decide quindi di provare un'esperienza diversa, e partecipa ad una seduta spiritica che lo metterà in contatto con la defunta moglie, la quale sembra avere tutte le intenzioni di rendere la vita difficile alla donna che ha preso il suo posto.



Il Talento del Calabrone (Sky Cinema Uno, 29 dicembre 2021)

Carlo (Sergio Castellitto) chiama la radio dicendo che sta guidando un'autobomba ed è pronto a farsi esplodere per le strade di Milano, offrendo però una possibile via d'uscita che prevede un riscatto. La polizia ed il DJ radiofonico restano in contatto per risolvere la situazione, mentre la trama viaggia su binari pericolosi ed esplosivi.



School Of Mafia (Sky Cinema Uno, 30 dicembre 2021)

Tony Masseria (Michele Ragno), Joe Cavallo (Guglielmo Poggi) e Nick Di Maggio (Giuseppe Maggio) sono i figli di tre boss, ma non hanno intenzione di seguire le orme dei loro padri. Quest'ultimi decidono di ricorrere alle maniere forti mandandoli in Sicilia da Mister T per imparare a diventare dei veri mafiosi, ma i ragazzi non sembrano intenzionati a prendere la cosa molto sul serio, e il corso diventerà una vera e propria parodia dell'essere gangster.



Altri film in arrivo su Sky e NOW a dicembre

Oltre alle prime visioni citate in precedenza, arriveranno anche tanti titoli che arricchiranno il palinsesto natalizio di Sky. Tra questi, This Must Be The Place (1 dicembre), toccante lungometraggio co-scritto e diretto da Paolo Sorrentino (che troveremo anche tra i film Netflix di dicembre 2021 con È Stata La Mano di Dio) e interpretato da Sean Penn. Se invece cercate un film per tutta la famiglia, il 4 dicembre arriverà Le 5 Leggende, pellicola in grado di intrattenere sia i più piccoli che gli adulti. Gremlins (12 dicembre) è un cult al quale tanti saranno affezionati, nel quale l'adorabile Gizmo e l'atmosfera natalizia che lo circonda si trasformano presto in un incubo, in un prodotto che ha appassionato milioni di persone.



I fan di Clint Eastwood possono invece rivedere The Mule (20 dicembre), mentre gli amanti del fantasy potranno rituffarsi nell'incredibile mondo de Il Signore degli Anelli, con Il Ritorno del Re che sarà disponibile dal 23 dicembre. Ghostbusters - Acchiappafantasmi (25 dicembre) riempirà il nostro Natale (indossate gli zaini protonici e seguiteci anche nella nostra recensione di Ghostbusters Legacy) mentre La Fabbrica Di Cioccolato (27 dicembre) ci regalerà una sana dose di Tim Burton. Infine una menzione particolare per quello che è ormai diventato un classico natalizio intramontabile, ovvero Una Poltrona Per Due (1 dicembre) con Dan Aykroyd, Eddie Murphy e Jamie Lee Curtis. Proprio a proposito di quest'ultimo titolo, se pensate di conoscerlo a memoria eccovi 10 curiosità sul cult di John Landis. Vista la corposa offerta, Il Natale targato Sky e NOW non potrà che lasciarvi l'imbarazzo della scelta, in un'offerta trasversale ricca e di qualità.